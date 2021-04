Sept études évaluées par des pairs sont d'accord : Les mesures de confinement ne suppriment pas le coronavirus (Lockdown Sceptics)

Sept études évaluées par des pairs sont d'accord : Les mesures de confinement ne suppriment pas le coronavirus. Article originel : Seven Peer-Reviewed Studies That Agree: Lockdowns Do Not Suppress the Coronavirus Par Will Jones Lockdown Sceptics, 15.04.21 Note de SLT : Sept études évaluées par des pairs publiées dans de grandes revues tels que Nautre, The Lancet, Frontiers in Public Health, European Journal of Clinical Investigation... ne retrouvent pas d'efficacité des confinements dans la diminution de la transmission et du taux de mortalité de la Covid. Faut-il croire qu'il s'agit d'un moyen utilisé par des gouvernements pour obtenir des peuples le respect de certaines règles qu'ils n'auraient pas accepté autrement comme la vaccination de masse par exemple ?

Les modèles élaborés par les universitaires et sur lesquels s'appuie le gouvernement pour définir sa politique partent tous du principe que les mesures de confinement fonctionnent et prétendent même quantifier l'impact de chaque intervention.

Même certains sceptiques purs et durs diront que les confinements fonctionnent, dans le sens où ils suppriment la transmission pendant un certain temps, mais qu'ils ne font que retarder l'inévitable et sont donc inutilement coûteux.

Tom Harwood, anciennement de Guido Fawkes et maintenant de GB News, a tweeté une réponse typiquement incrédule à cette idée : "Je ne comprends pas comment certains peuvent prétendre que les confinements ne fonctionnent pas. Comme si le fait d'empêcher les gens de se mélanger n'affectait pas la transmission ? Bien sûr, on peut argumenter que le coût est trop élevé, que l'imposition de la liberté est trop extrême, mais il ne faut pas inventer un conte de fées niant les bases de la théorie des germes."

Nombre de ces études attribuent une grande partie de la baisse des infections et des décès aux mesures volontaires introduites avant les restrictions imposées par la loi. Cependant, il s'agit généralement d'une hypothèse qui n'est étayée par aucune preuve solide et qui ne tient pas compte des autres raisons possibles de la baisse des infections, comme la saisonnalité ou l'immunité croissante de la population. Les rares fois où une analyse rigoureuse est appliquée à cette question, comme c'est le cas de Savaris et al dans leur article paru dans Nature, qui cherchent à savoir si le fait que les gens restent à la maison (mesuré à l'aide de données sur la mobilité) est associé aux décès dus à la Covid, le résultat est tout aussi négatif. Les mesures volontaires ne font pas non plus de différence.

Cela peut sembler défier "les fondements de la théorie des germes", comme l'a dit M. Harwood. Mais ce n'est pas le cas, cela signifie simplement que nous devons mieux comprendre comment le virus se propage.

Tout d'abord, une grande partie de la propagation, en particulier celle qui entraîne des maladies graves et des décès, se produit dans les hôpitaux et les maisons de soins. Quarante pour cent des décès dus à la Covid en Angleterre et au Pays de Galles au printemps étaient des résidents de maisons de soins, tandis que Public Health Scotland a constaté qu'entre la moitié et les deux tiers des infections graves étaient contractées à l'hôpital. Entre ces cas et la transmission dans les maisons privées, cela explique une grande partie de la situation.



En ce qui concerne la transmission communautaire, même lors d'un confinement rigoureux comme au Royaume-Uni cet hiver, environ la moitié de la main-d'œuvre se rend au travail, tandis que seulement un tiers environ travaille exclusivement à domicile. Si l'on ajoute à cela que de nombreuses personnes continuent à fréquenter les supermarchés et autres magasins, et que de nombreux enfants continuent à aller à l'école (même lorsque les écoles ne sont ouvertes que pour les enfants des travailleurs clés), cela représente beaucoup d'interactions sociales. Nous savons également, grâce à une grande enquête britannique, que moins de la moitié des personnes présentant des symptômes de la Covid s'auto-isolent complètement, en donnant des raisons telles que le fait d'aller au travail, d'aller dans les magasins ou de considérer les symptômes comme légers. Cela signifie que nous n'avons pas besoin de recourir à des idées non fondées selon lesquelles l'infection asymptomatique serait un moteur important de la transmission (ce qui n'est pas étayé par des preuves, puisque, comme pour d'autres virus similaires, l'infection asymptomatique est à peine infectieuse et contribue très peu à la propagation) pour expliquer la transmission communautaire continue.

L'idée selon laquelle le fait d'enfermer et de séparer les gens empêchera la propagation d'un virus peut être séduisante et intuitive. Mais les idées intuitives peuvent être fausses. Le travail de la science est d'examiner les idées et de les tester avec des preuves pour voir si elles sont plus que de simples spéculations. Et la science est ici claire. Les mesures de confinement ne permettent pas de contrôler le coronavirus.

