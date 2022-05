Serguei Lavrov: le groupe russe Wagner fait du business au Mali (Mondafrique)

Selon une déclaration du chef de la diplomatie russe Serguei Lavrov, le groupe paramilitaire russe Wagner est au mali et en Libye sur une « base commerciale ». Une déclaration faite lundi 2 mai sur la chaîne de télévision italienne Mediaset.



Le ministre russe des affaires étrangères a réitéré dans un entretien que son pays n’avait rien à voir avec la société militaire privée russe Wagner et que leur présence au mali et en Libye n’était que sur des bases commerciales. Cette déclaration intervient alors que les occidentaux, en occurrence la France et les Etats-Unis, accusent le groupe d’être financé par le Kremlin et de commettre des exactions dans des pays comme le Mali, la Libye, la Syrie et la Centrafrique.



Lavrov a expliqué que cette position de son pays a été officiellement présentée à la France dont le gouvernement est « devenu nerveux car Wagner a signé un accord avec le gouvernement du Mali pour la fourniture de services de sécurité ».

« Mon cher collègue Jean-Yves Le Drian, de même que (le chef de la diplomatie européenne) Josep Borrell, en septembre 2021, m’ont dit directement que la Russie n’avait rien à faire en Afrique, ni par des moyens étatiques, ni par des moyens privés, car l’Afrique est une zone (d’intérêts) de l’UE et de la France », a affirmé M. Lavrov...

