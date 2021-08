Seychelles : Qu'est-ce qui est à l'origine de l'augmentation du nombre de cas après la vaccination ? (News Africa)

Seychelles : Qu'est-ce qui est à l'origine de l'augmentation du nombre de cas après la vaccination ?

Artcle originel : Seychelles: What is causing the post-vax rise in cases?

Par Sonia Elijah

News Africa, 11.08.21

Note de SLT : Comme en Israël, à Malte ou Gibraltar, des pays hautement vaccinés, les Seychelles n'échappent pas à la règle de la recrudescence de l'épidémie en post-vaccinal. Certains passages ont été soulignés par nous.

Des problèmes au paradis des vaccinés : Les Seychelles ont été durement touchées par une augmentation des cas de Covid-19 après la mise en place du vaccin Bien qu'il s'agisse de l'un des pays les plus vaccinés au monde, les Seychelles ont connu une explosion des cas - et l'imposition de nouvelles restrictions paralysantes - depuis l'introduction du vaccin contre la Covid-19. Alors que le reste du continent s'empresse de suivre son exemple, le Burundi et la Tanzanie ayant reçu leurs premières livraisons ces derniers jours, la journaliste d'investigation Sonia Elijah s'interroge sur les leçons à tirer, le cas échéant, de l'apparent échec vaccinal des Seychelles. Quiconque a suivi de près les données des rapport sur la Covid-19 a peut-être remarqué une tendance alarmante dans de nombreux pays, qui ont signalé une augmentation significative des cas et même des décès parmi les personnes vaccinées. Ce phénomène s'est produit dans le monde entier, de Malte, Gibraltar, l'Islande et le Royaume-Uni à Israël, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique du Sud.

De nombreuses nations africaines qui étaient relativement épargnées avant le déploiement du vaccin ont également connu une augmentation des cas de Covid depuis le début de la vaccination, notamment la Namibie, le Zimbabwe, le Congo, l'Angola, le Malawi, le Kenya et la Zambie.

Mais nulle part ailleurs cette anomalie n'a été aussi prononcée qu'aux Seychelles. Autrefois l'une des destinations touristiques les plus prisées d'Afrique, cet archipel de 115 îles s'est vu décerner le titre de "nation la plus vaccinée du monde" au début de l'année, après qu'une proportion plus élevée de sa population ait reçu les deux doses que partout ailleurs dans le monde. À la suite d'un programme de vaccination agressif, cette nation insulaire d'un peu moins de 100 000 habitants a "entièrement vacciné" 69 % de sa population adulte et partiellement vacciné plus de 80 %. Elle a surpassé des nations plus riches comme le Royaume-Uni et Israël dans ses taux de couverture vaccinale. Cependant, les scientifiques n'arrivent pas à comprendre pourquoi, malgré le déploiement précoce et quasi universel du vaccin, le pays a connu une telle augmentation du nombre de cas. Selon des données récentes, le nombre quotidien de nouveaux cas confirmés par million dépasse largement celui du Royaume-Uni, des États-Unis et de la France. Début mai, les restrictions contre la Covid-19 sont revenues aux Seychelles, alors que le pays alors le plus vacciné de la planète luttait pour contenir une épidémie du virus. Tous les établissements d'enseignement, les magasins, les bars et les restaurants ont reçu l'ordre de fermer afin d'endiguer l'augmentation du nombre de cas. Les travailleurs non essentiels ont été encouragés à travailler à domicile.

Le ministère de la santé a annoncé début mai que plus d'un tiers des nouvelles infections concernaient des personnes qui avaient reçu les deux doses du vaccin Covishield d'AstraZeneca ou du vaccin Sinopharm de Chine. Cinquante-sept pour cent des personnes vaccinées ont reçu les deux doses du vaccin Sinopharm. Ce qui est inhabituel dans les données provenant des Seychelles, c'est que la vague de cas de Covid-19 a coïncidé avec l'introduction des vaccins contre la Covid en janvier 2021, alors que les décès n'ont été observés qu'après le déploiement du vaccin. Pour tenter d'expliquer la flambée post-vaccinale aux Seychelles, Kate O'Brien, directrice de la vaccination, des vaccins et des produits biologiques à l'OMS, a déclaré : "La plupart des cas qui se sont produits sont des cas bénins. Cependant, ce qui est également important, c'est qu'une fraction substantielle, plus de 80 % de la population, a été vaccinée [avec au moins une dose].

Certains des cas signalés surviennent soit peu après une dose unique, soit peu après une seconde dose, soit entre la première et la seconde dose. Mme O'Brien a déclaré qu'il fallait procéder à une évaluation très détaillée "de la situation, tout d'abord des souches qui circulent dans le pays, ensuite du moment où les cas surviennent par rapport au moment où les personnes ont reçu les doses, enfin de la gravité des cas".

Elle a ajouté : "Ce n'est qu'en procédant à ce type d'évaluation que nous pourrons déterminer s'il s'agit ou non d'échecs vaccinaux ou s'il s'agit plutôt des types de cas qui se produisent, des cas les plus bénins, et ensuite du moment où les cas surviennent par rapport au moment où les personnes ont reçu les doses".

Des doutes importants ont été émis quant à l'efficacité et aux données de sécurité des vaccins chinois. Le manque de transparence des données de sécurité des producteurs chinois de vaccins, Sinopharm et Sinovac, qui utilisent une forme inactivée du virus, a été souligné dans un article du British Medical Journal (BMJ) en avril. Cet article indiquait qu'"aucune donnée d'essai de phase III pour l'un des candidats vaccins chinois n'a été publiée dans une revue à comité de lecture". Le 7 mai, l'OMS a approuvé le vaccin Sinopharm, propriété de l'État chinois, pour une utilisation d'urgence. Elle a estimé le taux d'efficacité global pour les maladies symptomatiques et hospitalisées à 79 %, alors que le fabricant avait annoncé un taux de 86 %. Cette décision a été prise en dépit des préoccupations soulevées dans le document d'évaluation des preuves préparé par le groupe consultatif stratégique d'experts de l'OMS, qui fait état d'une " très faible confiance " dans la qualité des données de sécurité fournies par Sinopharm, notamment en termes de risque d'événements indésirables graves.

La décision de l'OMS d'approuver l'utilisation d'urgence a également ouvert la voie à l'inclusion de Sinopharm dans COVAX, le programme mondial de distribution de vaccins aux pays les plus pauvres. Le 1er juin, l'OMS a approuvé le vaccin Sinovac pour une utilisation d'urgence, malgré un taux d'efficacité alarmant de seulement 51 %. On pourrait établir une corrélation entre l'utilisation de ces vaccins de fabrication chinoise et les épidémies de Covid-19 qui ont suivi en Namibie, au Zimbabwe, au Gabon, au Congo et dans certaines régions d'Amérique latine. Le 19 mars 2021, le gouvernement namibien a commencé le déploiement de son programme de vaccination, grâce à l'arrivée des vaccins Sinopharm donnés par le gouvernement chinois. Si l'on examine les nouveaux cas de Covid en Namibie, on constate que le nombre de cas a augmenté après le déploiement, atteignant un pic de 3 268 infections le 30 juin 2021, soit environ cinq fois le pic de 608 cas enregistré le 31 décembre 2020 avant le déploiement. Le Zimbabwe a reçu son premier don de 200 000 doses de Sinopharm en février. Le groupe Zimbabwe Lawyers for Human Rights a menacé de poursuivre le gouvernement en justice s'il ne procédait pas à des essais cliniques avant de l'offrir au public. Comme la Namibie, le Zimbabwe a enregistré un nombre relativement faible de cas avant et immédiatement après l'arrivée des vaccins, suivi d'une brusque poussée à partir de juin 2021. La vaccination au Zimbabwe Des habitants attendent de se faire vacciner à Bulawayo, au Zimbabwe. Comme les Seychelles, le Zimbabwe a connu une recrudescence des cas après le début de la vaccination. Certaines questions importantes doivent être soulevées. Pourrait-il y avoir un lien entre l'arrivée de ce vaccin et la recrudescence ultérieure des cas de Covid ? Nick Hudson, fondateur du groupe d'experts Pandemics, Data & Analytics (PANDA), s'est entretenu en exclusivité avec NewsAfrica à ce sujet : Les poussées étonnantes que nous avons observées dans de nombreux pays et qui coïncident avec le début des campagnes de vaccination de masse constituent l'un des aspects les plus méconnus de la pandémie", a déclaré le Sud-Africain. Les médias grand public - qui projettent clairement un récit contrôlé - s'en tiennent au livre de jeu de Big Pharma, prétendant que le phénomène n'existe pas. Sur les médias sociaux, on peut voir de nombreuses personnes utiliser le trope ridicule selon lequel "ils ont eu la malchance de l'attraper dans la file d'attente pour la vaccination". 'Il y a clairement quelque chose d'autre en jeu, peut-être lié à l'immunosuppression observée dans les jours qui suivent la vaccination.''

C'est un point de vue partagé par la Dre Clare Craig, un pathologiste consultant basé au Royaume-Uni, qui craint que les vaccins ne provoquent une "immunodépression" chez certains receveurs. Les vaccins ont été vendus comme une panacée qui mettrait fin à la Covid mais, malheureusement, ils ont été survendus", a déclaré la Dre Craig.

De nombreux articles scientifiques ont démontré un risque accru de Covid dans les deux ou trois semaines suivant la vaccination. Cela pourrait être dû à une suppression immunitaire, le système immunitaire étant tellement occupé à attaquer vos propres cellules exprimant la protéine spike induite par le vaccin qu'il ne parvient pas à vous protéger contre la vraie maladie. Les taux élevés de zona après la vaccination soutiennent cette théorie, car il s'agit d'un autre exemple de l'incapacité du système immunitaire à tenir un virus à distance dans les premières semaines suivant la vaccination. Ce phénomène peut influer sur les mesures de l'efficacité des vaccins après les premières semaines, car une fois que vous avez eu la Covid, il est peu probable que vous l'attrapiez à nouveau". Comme beaucoup d'experts, Craig s'inquiète de la propagation exponentielle de la maladie dans les régions les plus vaccinées du monde.

Cela a été observé à Gibraltar, aux Seychelles et à Malte, et les cas augmentent à nouveau rapidement en Israël. Il reste des preuves d'une réduction des hospitalisations et des décès grâce à la vaccination, mais, comme les vaccins contre la grippe, ces vaccins ne semblent pas réduire les cas. Étant donné qu'ils ne modifient la réponse immunitaire qu'une fois le virus dans la circulation sanguine, cela n'a rien de surprenant. Les arguments en faveur de la vaccination des enfants et des passeports vaccinaux n'ont aucun intérêt lorsque ces vaccins ne permettent pas de prévenir les cas.

Un autre facteur à prendre en compte sont les nouveaux "variants préoccupants", en particulier le variant Delta qui a été identifié pour la première fois en Inde en décembre 2020 et qui est ensuite devenue la souche dominante au Royaume-Uni.

La microbiologiste Sharon Peacock, directrice exécutive et présidente du consortium Covid-19 Genomics UK (COG-UK), a déclaré dans un récent article de Reuter's que "le plus grand risque pour le monde à l'heure actuelle est tout simplement Delta", le qualifiant de "variant le plus apte et le plus rapide à ce jour". L'article poursuit en révélant que, selon des entretiens avec 10 grands experts de la Covid-19, "les preuves s'accumulent que le variante Delta est capable d'infecter des personnes entièrement vaccinées à un taux plus élevé que les versions précédentes, et des inquiétudes ont été soulevées quant au fait qu'elles pourraient même propager le virus" - une hypothèse qui pourrait expliquer pourquoi les Seychelles n'ont pas été en mesure de contrôler le virus.

En décembre 2020, Israël s'est lancé dans une campagne nationale de vaccination de sa population, en utilisant exclusivement le vaccin Pfizer à base d'ARNm. Le 19 avril 2021, 88 % des adultes israéliens de plus de 50 ans avaient reçu deux doses. À partir de mars 2021, Israël a signalé une baisse rapide des cas de Covid-19 dans tous les groupes d'âge. Cette évolution s'inscrit dans le contexte de l'assouplissement des restrictions et de la réouverture de l'éducation et du commerce. Israël était considéré par le reste du monde comme un modèle d'efficacité vaccinale et sa campagne de vaccination contre la Covid a été saluée comme un succès et un moyen de sortir de la pandémie.

Cependant, si l'on regarde les données de juillet, Israël a, de manière surprenante, connu une augmentation significative des cas. Le vaccin contre la Covid-19. Eran Segal, le conseiller Covid du gouvernement israélien, a révélé début juillet que " 56 % des cas graves actuels de Covid surviennent chez des personnes entièrement vaccinées ". Cette déclaration a jeté le doute sur les données de l'essai clinique de Pfizer, qui avait initialement revendiqué un taux d'efficacité allant jusqu'à 95 % pour la prévention de la maladie symptomatique. Plus inquiétant encore, les données publiées par le ministère israélien de la Santé fin juillet suggéraient que les personnes vaccinées en janvier ne bénéficiaient que de 16 % de protection contre l'infection. Entre-temps, le 15 juillet, la revue médicale Lancet a publié une étude montrant une tendance significative à la baisse des taux d'anticorps de pointe au fil du temps pour les vaccins Pfizer-BioNTech et Oxford-AstraZeneca, ce qui prouve que l'efficacité des vaccins diminue. Des études comme celle-ci pourraient contribuer à expliquer pourquoi nous assistons à une recrudescence des cas parmi les personnes vaccinées, en particulier avec l'augmentation du variant Delta. Elles renforcent également la position de ceux qui préconisent une troisième dose de vaccin et la possibilité d'un programme régulier de rappel du vaccin Covid. Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a annoncé qu'une troisième dose de vaccin serait probablement nécessaire dans les 12 mois. Le 1er août, Israël est devenu le premier pays à distribuer une troisième dose du vaccin Covid-19 aux personnes de plus de 60 ans. Ni l'UE ni les États-Unis n'ont encore recommandé une troisième dose. Quelques jours avant la décision israélienne, Anthony Fauci, conseiller médical en chef du président américain, a fait une annonce choc à MSNBC, sapant encore davantage les vaccins.

Il a déclaré à la chaîne d'information que " lorsqu'on observe le niveau de virus dans le pharynx nasal d'une personne vaccinée qui contracte une infection par le virus Delta, on constate qu'il est exactement le même que celui d'une personne non vaccinée infectée". Le niveau de virus ou charge virale est une mesure du nombre de copies du coronavirus présentes dans l'organisme d'un patient. Plus il est élevé chez un individu, plus il est susceptible de le transmettre, ce qui signifie que les personnes doublement vaccinées sont tout aussi susceptibles de propager le virus que les personnes non vaccinées. Des données récentes des CDC aux États-Unis ont révélé que dans le comté de Barnstable, dans le Massachusetts, 74 % des personnes testées positives pour le Covid-19 et quatre personnes sur cinq hospitalisées à cause de la Covid étaient doublement vaccinées.

Ces résultats ont été repris au Royaume-Uni, où Public Health England a annoncé que "les niveaux de virus chez les personnes qui ont été infectées par le variant Delta après avoir été vaccinées peuvent être similaires aux niveaux trouvés chez les personnes non vaccinées ". Plus inquiétant encore, des chiffres récents en provenance d'Israël ont montré que le pourcentage de personnes infectées par le virus dans chaque groupe d'âge est presque identique au pourcentage de personnes vaccinées dans chaque groupe d'âge, ce qui suggère que les Israéliens doublement vaccinés ne sont pas mieux protégés contre le virus que les Israéliens non vaccinés.

Alors que les scientifiques du gouvernement interrogés par les médias imputent les "échecs vaccinaux" apparents aux nouveaux variants et à l'affaiblissement des anticorps, certains scientifiques proposent une autre explication de l'échec des vaccins : le renforcement dépendant des anticorps (ADE). Dans ce cas, un vaccin imparfait rend un virus plus dangereux en donnant naissance à des souches plus virulentes. Après avoir mené des expériences à l'Institut Pirbright, au Royaume-Uni, sur des vaccins contre le virus hautement contagieux de la maladie de Marek (MDV) qui affecte les poulets, les chercheurs ont conclu que ces vaccins étaient imparfaits. Leurs expériences ont montré que "la vaccination directe des oiseaux ou la vaccination des poules mères rend possible la transmission de souches virales autrement trop mortelles pour être transmises, et que les individus non vaccinés courent donc un risque accru de maladie grave et de décès".

L 'inventeur de la technologie ARNm utilisée dans les vaccins contre la Covid-19, le Dr Robert Malone, a déclaré à NewsAfrica qu'il craignait que les risques de ces vaccins ne dépassent les avantages. Dans les documents déposés par Pfizer et Moderna auprès de la Security and Exchange Commission, des déclarations explicites reconnaissent qu'il s'agit de [vaccins] basés sur la thérapie génique et la FDA les perçoit comme tels. Il a ajouté : " Dans un vaccin conventionnel, vous pouvez calculer avec précision la quantité de protéines qui entre dans votre épaule parce qu'elle est fixe et prévisible, mais dans le cas de ces vaccins génétiques, ce n'est pas possible " .

Malone pense que les poussées de fièvre observées dans de nombreux pays du monde pourraient être dues au fait que les vaccins imparfaits provoquent la "réactivation d'une infection virale latente" chez des personnes qui avaient déjà été infectées par le virus. Il a averti qu'on ne peut pas produire un nouveau vaccin, qui "prend normalement une décennie", en seulement neuf mois "sans faire de compromis". Seul le temps nous dira si le reste de l'Afrique connaîtra le même essor post-vax que les Seychelles et diverses autres régions du monde.

De nombreux scientifiques estiment que les gouvernements devraient tenir davantage compte du fait que les fabricants de vaccins admettent eux-mêmes que leurs vaccins ne sont pas conçus pour prévenir l'infection mais plutôt pour atténuer les symptômes, et qu'ils devraient donc avertir les citoyens doublement vaccinés qu'ils ne sont pas "immunisés" et qu'ils doivent tout de même prendre des précautions. D'autres s'opposent à ce que l'on se fie uniquement aux vaccins pour sortir de la pandémie, alors qu'il existe des traitements éprouvés, comme l'Ivermectine, qui se sont avérés capables de réduire les symptômes, la durée de l'infection et, croit-on, la propagation du virus également.

Dix-huit mois plus tard, une chose est sûre, nous ne sommes toujours pas près d'avoir des réponses aux questions importantes concernant ce nouveau virus ou les vaccins conçus pour l'endiguer.