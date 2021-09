Si le gouvernement ne suit pas la science lorsqu'il s'agit de vacciner les enfants, qui suit-il ? (Daily Sceptic)

Si le gouvernement ne suit pas la science lorsqu'il s'agit de vacciner les enfants, qui suit-il ?

Article originel : If the Government isn’t Following the Science When it Comes to Vaccinating Children, Who is it Following?

Par Toby Young

Daily Sceptic, 6.09.21



Nous publions aujourd'hui un article du Dr Peter Hayes, maître de conférences en politique à l'Université de Sunderland, qui souligne que lorsqu'il s'agit de vacciner des enfants de 12 à 15 ans en bonne santé, le gouvernement ne peut plus prétendre suivre la science.

"Suivre la science" a été le slogan déterminant de l'élaboration de la politique sanitaire contre la Covid depuis un an et demi. Cependant, il se peut que nous soyons maintenant à un tournant. Le 3 septembre, cet auguste organe scientifique qu'est le Comité mixte sur la vaccination et l'immunisation (JCVI) a conseillé de ne pas commencer à vacciner les enfants de 12 à 15 ans, par ailleurs en bonne santé. Cependant, le gouvernement semble vouloir les vacciner quand même.



Dans sa lettre aux médecins-chefs, le ministre de la Santé, Sajid Javid, affirme que le JCVI est opposé à la vaccination des 12-15 ans parce que la marge des avantages par rapport aux inconvénients est "trop faible" et suggère tacitement que les médecins-chefs proposent quelque chose qui lui permettrait de passer outre cet avis. Cependant, l'interprétation de Javid de l'avis de la commission est trompeuse. Ce ne sont pas seulement les avantages marginaux du vaccin, mais aussi l'étendue inconnue de ses effets néfastes qui ont conduit le JCVI à le déconseiller.

(1) Le JCVI déclare qu'en conseillant de vacciner ou non, il s'est concentré sur "les bénéfices pour les enfants et les jeunes eux-mêmes, mis en balance avec les inconvénients potentiels de la vaccination", et qu'il l'a fait à l'exclusion d'autres questions telles que le coût.

(2) Il affirme que, dans l'ensemble, "les avantages de la vaccination sont légèrement supérieurs aux inconvénients potentiels connus" [c'est nous qui soulignons].



Si les avantages sont plus importants, même si ce n'est que marginalement, il pourrait sembler logique que le JCVI approuve l'extension du programme de vaccination. La raison pour laquelle il ne le fait pas est qu'il y a une condition importante. Selon le JCVI, il existe une incertitude quant aux effets néfastes que le vaccin pourrait avoir à moyen et à long terme. Il existe donc une asymétrie entre notre connaissance de l'étendue des avantages du vaccin et celle de ses inconvénients. On sait parfaitement que le bénéfice maximal est faible, car même si l'on suppose qu'il protège chaque enfant en bonne santé âgé de 12 à 15 ans contre une maladie grave, très peu tombent gravement malades de toute façon. La question du préjudice maximal est plus ouverte. En particulier, le JCVI s'inquiète de l'effet secondaire très rare de la myocardite. À court terme, selon le JCVI, les patients se rétablissent, mais à moyen et à long terme, il y a "la possibilité de persistance des dommages tissulaires résultant de l'inflammation". Par conséquent, l'argument du JCVI n'est pas simplement que les bénéfices marginaux sont trop faibles pour recommander la vaccination. Il s'agit plutôt du fait que les bénéfices, au mieux, sont faibles et que, bien que les inconvénients connus soient légèrement plus faibles, les inconnues pourraient modifier cet équilibre pour le pire.



Le JCVI indique également que si l'effet du vaccin sur les taux de transition est incertain, il estime que tout impact "pourrait être relativement faible". Ce point est important lorsqu'il s'agit de justifier la vaccination des 12-15 ans par des raisons sociales et éducatives. Bien que plutôt vagues, ces justifications supposent implicitement une réduction significative des taux de transition.

La volonté du JCVI de s'engager dans un examen critique du déploiement de la vaccination n'a pas été si évidente dans le passé. Il n'est pas étonnant que le gouvernement ait été désagréablement surpris par son refus d'approuver une extension aux 12-15 ans. Peut-être la commission prend-elle une nouvelle direction. Mais plus précisément, il reste à savoir quelle est la nouvelle direction prise par le gouvernement.

S'il ne suit plus "la science", qui suit-il ?