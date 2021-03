Si les confinements fonctionnent, pourquoi la Floride s'en sort-elle mieux que la Californie ? (Lockdown Sceptics)

Si les confinements fonctionnent, pourquoi la Floride s'en sort-elle mieux que la Californie ? Article originel : If Lockdowns Work, Why Has Florida Done Better Than California? Lockdown Sceptics, 22.03.21

Une nouvelle étude est parue qui démontre une fois de plus que les mesures de confinement n'ont aucun effet discernable sur les infections ou les décès dus à la COVID-19, malgré leurs coûts et leurs méfaits colossaux.



Maria Krylova, qui écrit dans la publication canadienne C2C Journal, examine en détail deux États U.S similaires qui ont mis en œuvre des mesures contrastées en réponse à la pandémie, afin de déterminer s'il existe des différences significatives en matière d'infections et de décès dus à la Covid.

Elle explique que sa recherche est motivée par le souhait de voir des évaluations coûts-avantages rationnelles des politiques de réponse aux pandémies.

Bien que visant à lutter contre la propagation du virus, les interventions ont imposé un lourd tribut dans des domaines tels que la faim dans le monde, la violence domestique, les problèmes de santé mentale et physique, les suicides et les faillites. Malgré ces sombres conséquences et, plus récemment, l'accélération du rythme des vaccinations et la réduction gratifiante des décès dus à la COVID-19, de nombreux gouvernements nord-étatsuniens restent réticents à assouplir les restrictions. Le Premier ministre Justin Trudeau a récemment déclaré que la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis serait rouverte "un jour ou l'autre", tandis que certaines personnalités de la santé publique appellent désormais à un troisième confinement.

Avant de prendre - à nouveau - une mesure aussi radicale, nous devons nous poser une question importante : Les mesures de confinement ont-elles réellement fonctionné ? Non seulement en gardant les gens chez eux et en les convainquant que leurs gouvernements font quelque chose, mais aussi en modifiant réellement l'évolution du virus dans la population. Cette question devrait être cruciale et intéresser tous les citoyens et politiciens. Elle est essentielle pour évaluer rationnellement les coûts et les avantages de l'imposition de politiques sociales et économiques similaires lors de la prochaine épidémie grave.

Elle a rassemblé une foule d'informations sur les quatre États en question.

Les réglementations et mesures liées à la COVID-19 au niveau des États ont été rassemblées et examinées dans leur rapport temporel avec le développement de la pandémie, reflété dans les statistiques de cas et de décès (quotidiennes et totales) dans deux paires d'États U.S. Chaque paire d'États est largement comparable en termes de climat, de population, d'urbanisation et de caractéristiques économiques, mais est contrastée par le degré de sévérité de ses règles à l'échelle de l'État.

Deux sont des États du Midwest de taille moyenne et contigus : le Minnesota et le Wisconsin. Le Minnesota a connu un confinement dur et prolongé (de nombreuses écoles ne sont toujours pas ouvertes, par exemple), tandis que le Wisconsin a connu un confinement court suivi de restrictions modérées. Les deux autres sont des États côtiers du sud : la Californie et la Floride. La Californie a connu un confinement dur et continu, tandis que la Floride a cherché toutes les occasions d'assouplir les restrictions et de rouvrir. Deux autres cas qui auraient pu convenir ont été omis : New York, un État à confinement strict, en raison de ses circonstances uniques (notamment la forte utilisation des transports en commun dans sa plus grande ville et le scandale meurtrier des maisons de retraite), et le Dakota du Sud, la seule juridiction du Nord des Etats-Unis à être restée totalement ouverte tout au long de la pandémie, en raison de sa population réduite et non urbanisée.

Il existe toute une série de variables incontrôlables ou non mesurables liées à l'évolution de la pandémie, à la réponse de la santé publique, à la réponse politique et à la nature des États étudiés, qui compliquent encore la comparaison entre États, augmentent l'incertitude et, par conséquent, diminuent la confiance dans les conclusions. Le processus exige de faire un certain nombre d'hypothèses importantes. Parmi celles-ci figurent l'exactitude du test COVID-19, l'exactitude du dénombrement des cas et des décès, ainsi que la cohérence temporelle et interétatique de l'application du confinement. Les principales hypothèses sont examinées dans l'annexe.

La pandémie étant en cours, les tendances observées sont précises jusqu'à la mi-mars 2021. Il n'y a aucune intention de prévoir l'évolution future de la pandémie.