"Si tous les adultes étaient vaccinés, la pandémie serait terminée ", déclare Devi Sridhar - Pourtant, les données montrent que la grande majorité des infections et des décès concernent les personnes vaccinées (Daily Sceptic)

"Si tous les adultes étaient vaccinés, la pandémie serait terminée ", déclare Devi Sridhar - Pourtant, les données montrent que la grande majorité des infections et des décès concernent les personnes vaccinées. sridharisblack.png Article ooriginel : “If All Adults Were Vaccinated The Pandemic Would be Over,” Says Devi Sridhar – Yet Data Shows the Large Majority of Infections and Deaths Are in the Vaccinated Par Will Jones Daily Sceptic, 15.01.22

La professeure Devi Sridhar, titulaire de la chaire de santé publique mondiale à l'université d'Édimbourg, a affirmé que la seule chose qui empêche la pandémie d'être terminée est le fait que certains adultes n'ont pas été vaccinés. L'anthropologue a déclaré au Telegraph :

Les gouvernements sont frustrés. Si tous les adultes à qui on l'a proposé étaient vaccinés, la pandémie serait terminée. Les unités de soins intensifs sont remplies de personnes qui ont choisi de ne pas se faire vacciner et qui le regrettent ensuite. Est-ce juste pour les médecins et les infirmières ? Et pour ceux qui ont besoin de soins pour des crises cardiaques ou d'autres maladies mortelles ?



Ses commentaires apparaissent dans un article du Telegraph rédigé par l'équipe de la sécurité sanitaire mondiale du journal, financée par Gates, qui souligne comment les gouvernements "brandissent des bâtons de plus en plus gros dans le but de faire grimper les taux de vaccination en flèche - de la menace d'une peine de prison à la privation des soins gratuits de Covid, en passant par la montée des politiques du type "pas de vaccin, pas de travail"".

Mais dans quel sens la pandémie serait-elle terminée si les derniers 18,7 % des plus de 18 ans en Angleterre étaient vaccinés ? Selon les données du gouvernement, les taux d'infection chez les plus de 18 ans sont actuellement plus élevés chez les vaccinés que chez les non-vaccinés, et 73 % du total des infections au cours du mois se terminant le 9 janvier concernaient les vaccinés, ce qui ne mettrait certainement pas fin à la transmission ou à l'infection. Les dernières données montrent également que 63% des hospitalisations et 70% des décès dus à la Covid au cours du mois se terminant le 9 janvier concernaient des personnes vaccinées (une ou plusieurs doses). Ainsi, vacciner tout le monde ne permettrait même pas de réduire de moitié le nombre d'hospitalisations et de décès, et encore moins de les éliminer. Bien que les dernières données concernant les unités de soins intensifs montrent que la majorité des patients de l'unité Covid en décembre n'étaient pas vaccinés, il faut garder à l'esprit que la situation est inversée pour les décès et que le taux d'occupation des unités de soins intensifs est relativement faible et en baisse à l'heure actuelle, ce qui signifie que les unités de soins intensifs ne subissent aucune pression pour rejeter la faute sur les non-vaccinés.

En vérité, la pandémie est déjà terminée, car il n'y a pas eu besoin de mesures d'urgence en dehors des milieux à haut risque depuis le printemps 2020 (si tant est qu'il y en ait eu). Omicron rend cela d'autant plus vrai, au point que même de nombreux partisans du confinement admettent que c'est fini. Forcer les derniers 19 % d'adultes à se faire vacciner n'a aucune incidence sur ce fait, et la volonté d'instaurer une vaccination universelle sans tenir compte des principes d'autonomie et d'équité autrefois consacrés devient rapidement un exutoire vindicatif pour la frustration refoulée et le chagrin pour la souffrance et la perte que nous avons tous endurées en raison de la réaction excessive du gouvernement ces deux dernières années.