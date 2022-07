Suicide économique de l'Allemagne ? Le Canada obligé de lever temporairement certaines sanctions contre la Russie pour aider l'Allemagne

"L'intérêt primordial des États-Unis, pour lequel nous avons mené des guerres pendant des siècles - la Première, la Seconde et la Guerre froide - a été la relation entre l'Allemagne et la Russie, car unies là, elles sont la seule force qui pourrait nous menacer. Et nous devons nous assurer que cela ne se produise pas." George Friedman, PDG de STRATFOR au Chicago Council on Foreign Affairs. [ La crise en Ukraine n'est pas à propos de l'Ukraine mais de l'Allemagne (Unz)]

En voici la version officielle en images provenant du Forum économique mondial (vidéo 1, 2, 3 et 4) et la version "complotiste" en images également (vidéo 5)

Vidéo 1. Lancement de The Great Reset - Points forts "The Great Reset" sera le thème d'un double sommet unique qui sera organisé par le Forum économique mondial en janvier 2021.

Vidéo 2. The GREAT RESET will lead to a fusion of our PHYSICAL, DIGITAL and BIOLOGICAL identity. KLAUS SCHWAB / La GRANDE RÉINITIALISATION conduira à une fusion de notre identité PHYSIQUE, NUMÉRIQUE et BIOLOGIQUE. KLAUS SCHWAB

Vidéo 3. You'll own nothing and you'll be happy (Original Twitter video) / Vous ne posséderez rien et vous serez heureux (vidéo originale de Twitter)

Vidéo 4. In 50 years maybe we won't own anything ? Can you rent everything you need in life/ Dans 50 ans, peut-être ne posséderons-nous plus rien ? Pouvez-vous louer tout ce dont vous avez besoin dans la vie

Vidéo 5. "You will own nothing, and you will be happy"? | The Great Reset/ "Vous ne posséderez rien, et vous serez heureux" ? | The Great Reset

Selon la "théorie complotiste", ce projet viserait à instaurer une dictature capitaliste menée par une oligarchie au nom de la guerre et de la menace sanitaire. L'objectif serait de faciliter le contrôle total de la population au travers de la reconnaissance faciale et du fichage des données biologiques et génétiques des individus dont les moyens de subsistance seraient tributaires de leur crédit social ( c.a.d docilité sociale, morale et politique) et donc in fine à leur degré d'acceptation d'un nouvel ordre mondial fondé sur l'intelligence artificielle au service d'un capitalisme oligarchique qui pourrait se répartir dans le monde selon 3 grandes sphères d'influence géopolitiques : étatsunienne, chinoise et russe. Ainsi, certains auteurs critiques qualifiés de "complotistes" déclarent que la guerre en Ukraine relève d'une volonté de créer une crise alimentaire mondiale pour asservir les populations et les rendre dépendantes d'une aide fournit par un système capitaliste totalitaire gouvernée par une oligarchie. Selon Winter Oak, "les implications économiques de cette guerre seront si désastreuses que les gouvernements et le secteur public auront besoin d'une injection importante de capitaux privés pour combler le manque de financement". Selon un certain nombre d'auteurs critiques, la vraie crise en Ukraine ne viserait donc pas la Russie mais les populations occidentales. Voilà ce qu'en écrit par exemple Off-Guardian : " Augmentation des prix des denrées alimentaires, diminution de l'utilisation des combustibles fossiles, baisse du niveau de vie, injection de fonds publics dans les "énergies renouvelables". Tout cela fait partie d'un programme bien connu, n'est-ce pas ? Quels que soient vos sentiments à l'égard de Poutine, de Zelensky, de la guerre en général ou des nazis ukrainiens, il est temps d'affronter l'éléphant dans la pièce. Nous devons nous demander : Quel est exactement le but réel de ces sanctions ? Et comment se fait-il qu'elles s'alignent si parfaitement sur la grande réinitialisation ?" Dans cette optique, elle viserait la population mondiale et non exclusivement occidentale. La Chine et la Russie en seraient complices.

Selon Pandata.org, Poutine a été un Young Leader tout comme Merkel ou bien Macron. En 2017, Schwab s'est vanté : "Quand je cite nos noms comme Mme Merkel, même Vladimir Poutine et ainsi de suite, ils ont tous été des Young Global Leaders du Forum économique mondial. Mais ce dont nous sommes très fiers maintenant, c'est la jeune génération comme le Premier ministre Trudeau, le Président de l'Argentine et ainsi de suite, c'est que nous pénétrons les cabinets. Hier, j'ai assisté à une réception pour le premier ministre Trudeau et j'ai pu constater que la moitié de son cabinet, voire plus, était composée de Young Global Leaders du Forum économique mondial. .... C'est le cas en Argentine, et c'est également le cas en France, où le président est un Young Global Leader."[De la COVID-19 à l'Ukraine : Rebondir d'une crise à l'autre. Vers un nouveau totalitarisme mondial: crédit social, propagande et censure (Pandata.org) ]

Klaus Schwab 2017 Young Global Leaders extrait d'une interview de Klaus Schwab, les Young Global Leaders ont infiltrés la moitié des gouvernements...c'était en 2017..

Selon Iain Davies dans Off-Guardian,, Poutine aurait vu sa popularité augmenter et accéder au pouvoir suite à des attentats sous faux drapeau et au désistement d'Eltsine en sa faveur : " La guerre en Ukraine et le plaidoyer de la Russie et de la Chine en faveur d’un nouvel ordre mondial multipolaire, prétendument fondé sur la souveraineté nationale, ont amené certains à voir Vladimir Poutine, en particulier, comme une sorte de sauveur. Quelques commentateurs ont suggéré que, motivé par son amour pour le peuple russe et sa culture, Poutine est déterminé à s’opposer à l’assaut contre l’humanité incarnée par la soi-disant Grande Réinitialisation. Malheureusement, ce n’est rien de plus que des voeux pieux. Poutine ne se soucie pas du peuple russe, ni d’aucun autre d’ailleurs. Il se soucie de l’État russe parce que c’est la source de son pouvoir et de son autorité et un ordre mondial multipolaire, apparemment contrôlé par la Russie, la Chine et les BRICS, n’est pas mieux que l’alternative unipolaire dirigée par le G7... Le 25 juillet 1998, Vladimir Poutine, ancien officier du KGB, a été nommé directeur du Service fédéral de sécurité (Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti – FSB), par le président russe de l’époque, Boris Eltsine. Il a occupé ce poste pendant un peu plus d’un an et a quitté le 9 août 1999. Il a quitté le FSB pour prendre sa nouvelle nomination en tant que Premier ministre russe et a été bientôt nommé par Eltsine comme son successeur. Malgré sa haute position, peu de gens considéraient Poutine comme capable de remporter une élection présidentielle. Il n’a pratiquement aucun soutien populaire et fait face à une coalition opposée alignée contre lui à la Douma d’Etat (Parlement russe.) Une série d’attaques terroristes horribles et présumées a considérablement changé la situation politique de Poutine. Sa rhétorique ferme et son soutien indéfectible aux représailles militaires en réponse aux attentats à la bombe perpétrés contre des appartements russes ont transformé son image d’un inconnu politique relativement obscur en celle d’un grand chef de crise. En décembre 1999, quelques mois après le dernier attentat, Eltsine a démissionné de façon inattendue. Conformément à la Constitution de la Fédération de Russie, Poutine est automatiquement devenu président. Il a profité de sa nouvelle popularité et a rapidement remporté sa première élection présidentielle en mars 2000. Poutine avait le contrôle opérationnel de l’organisation qui a planifié et réalisé les attentats à la bombe dans les appartements russes. L’opération très coordonnée et bien planifiée a tué 317 hommes, femmes et enfants russes et blessé environ 630 autres en seulement 17 jours. Poutine a ensuite exploité la peur et la colère du public pour s’emparer du pouvoir..."