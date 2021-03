Tanzanie - Le deuxième coup d'Etat Covid ? (Off Guardian)

Tanzanie - Le deuxième coup d'Etat Covid ? Article originel : Tanzania – The second Covid coup? President Par Kit Knightly Off Guardian, 12.03.21

John Magufuli, président de la Tanzanie, a disparu. Il n'a pas été vu en public depuis plusieurs semaines, et les spéculations vont bon train quant à l'endroit où il pourrait se trouver.

L'opposition a, à plusieurs reprises, accusé le président d'être hospitalisé pour "Covid19", au Kenya ou en Inde, bien que rien ne prouve que ce soit le cas.

Pour ajouter un peu de contexte, John Magufuli est l'un des chefs d'État africains qui nient l'existence de la "Covid".

Il a demandé à son bureau de soumettre cinq échantillons non étiquetés à des tests - chèvre, huile de moteur, papaye, caille et jacquier - et lorsque quatre d'entre eux se sont révélés positifs et un "non concluant", il a interdit les kits de test et demandé une enquête sur leur origine et leur fabrication.

Par le passé, il a également mis en doute la sécurité et l'efficacité des prétendus "vaccins anti-covid" et n'a pas autorisé leur utilisation en Tanzanie.

Dans la presse occidentale, Magufuli a été dépeint comme "anti-science" et "populiste", mais il n'est pas juste de suggérer que la santé de la population tanzanienne est une faible priorité pour le président. En fait, c'est tout le contraire.

Après avoir remporté sa première élection en 2015, il a sabré dans les salaires du gouvernement (y compris les siens) afin d'augmenter le financement des hôpitaux et l'achat de médicaments contre le sida. En 2015, il a annulé les célébrations de la fête de l'indépendance et a utilisé l'argent pour lancer une campagne anti-choléra. La santé a été l'une des principales priorités de son administration, et l'espérance de vie des Tanzaniens a augmenté chaque année depuis qu'il est au pouvoir.

La couverture négative du président Magufuli est un phénomène très récent. Au début de sa présidence, il a même reçu des articles élogieux de la presse occidentale et des groupes de réflexion soutenus par Soros, louant ses réformes et le qualifiant d'"exemple" pour les autres nations africaines.

Tout cela a changé lorsqu'il a déclaré que la Covid était un canular.



Lorsqu'il a été réélu en octobre 2020, les accusations occidentales habituelles de "suppression d'électeurs" et de "fraude électorale" sont apparues dans la presse occidentale qui avait précédemment rapporté que sa cote de popularité atteignait 96 %.

La campagne anti-Magufuli a pris de l'ampleur au cours de la nouvelle année, avec Mike Pompeo, le Monsieur "nous avons menti, triché et volé", qui a pris des sanctions contre des responsables du gouvernement tanzanien dans le cadre de l'un de ses derniers actes en tant que secrétaire d'État. Les sanctions étaient théoriquement dues à des "irrégularités électorales", mais la réalité évidente est qu'elles sont dues au refus de la Tanzanie de suivre la ligne Covid.

Le mois dernier, le Guardian, toujours à la pointe du progrès lorsqu'il s'agit de changement de régime "progressiste", a publié un article intitulé :