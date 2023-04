TikTok : Le "cheval de Troie" chinois est géré par des fonctionnaires du département d'État (MintPress News)

TikTok : Le "cheval de Troie" chinois est géré par des fonctionnaires du département d'État Article originel : TikTok: Chinese “Trojan Horse” Is Run by State Department Officials Par Alan Mc Leod MintPresss News, 16.04.23

M. Janik n'est pas le seul ancien responsable de la sécurité à travailler au sein de l'équipe chargée de la confiance et de la sécurité sur TikTok. Entre 2008 et 2021, Christian Cardona a mené une brillante carrière au département d'État, en Pologne, en Turquie et à Oman, au cœur de l'interventionnisme étatsunien au Moyen-Orient. Entre 2012 et 2013, il a été assistant de l'ambassadeur des États-Unis à Kaboul. Il quitte ensuite cette fonction pour devenir responsable des affaires politiques et militaires pour l'Iran.

Mariola Janik, quant à elle, a quitté une longue et fructueuse carrière au sein du gouvernement pour travailler pour TikTok. Après avoir débuté au Bureau des affaires de l'hémisphère occidental, Mariola Janik est devenue diplomate de carrière au département d'État avant de passer au département de la sécurité intérieure. En septembre, cependant, elle a quitté le gouvernement pour occuper immédiatement le poste de responsable du programme de confiance et de sécurité de TikTok, un travail qui comprendra inévitablement la suppression de contenus et la refonte d'algorithmes.

Alors que les politiciens étatsuniens exigent l'interdiction de l'application pour des raisons de sécurité nationale, tentent d'imposer une loi sur la surveillance de l'internet qui transformerait le pays en un État orwellien, font des déclarations sans queue ni tête sur le fait que TikTok est dangereux parce qu'il se connecte à votre Wi-Fi, il est possible que TikTok soit déjà beaucoup plus proche de Washington que de Pékin.

Au milieu d'une hystérie nationale affirmant que la populaire application de partage de vidéos est un cheval de Troie chinois, une enquête de MintPress News a révélé que des dizaines d'anciens fonctionnaires du Département d'État étatsuniens occupaient des postes clés chez TikTok. De nombreuses autres personnes ayant travaillé pour le FBI, la CIA et d'autres départements de la sécurité nationale occupent également des postes influents chez le géant des médias sociaux, affectant le contenu que plus d'un milliard d'utilisateurs voient.

Parmi les autres employés de TikTok ayant une longue expérience de la sécurité nationale étatsunienne, on peut citer : Brad Earman, responsable mondial des enquêtes criminelles et civiles, qui a passé 21 ans en tant qu'agent spécial au Bureau des enquêtes spéciales de l'armée de l'air et a également travaillé en tant que gestionnaire de programme pour l'antiterrorisme au département d'État ; et Ryan Walsh, responsable de la gestion des escalades pour la confiance et la sécurité chez TikTok, qui, jusqu'en 2020, était le conseiller principal du gouvernement pour la stratégie numérique. Une partie essentielle du travail de M. Walsh au département d'État, comme l'indique son propre résumé , consistait à "promouvoir des récits de soutien" pour les États-Unis et l'OTAN en ligne.

Malgré tous les discours sur les opérations d'influence numérique émanant de la Russie ou d'autres adversaires des États-Unis, ces derniers sont certainement les plus mauvais élèves en matière de manipulation de l'opinion publique en ligne. On sait, par exemple, que le Département de la Défense emploie une armée d'au moins 60 000 personnes dont le travail consiste à influencer la sphère publique, la plupart d'entre elles servant de "keyboard warriors" et de trolls visant à promouvoir les intérêts du gouvernement ou de l'armée étatsunienne. Au début de l'année, les "Twitter Files" ont révélé comment les géants des médias sociaux collaboraient avec le Pentagone pour mener des opérations d'influence en ligne et des campagnes de fausses nouvelles visant à changer le régime au Moyen-Orient.

Ryan Walsh est donc l'exemple d'une vague plus large d'individus qui sont passés des gouvernements tentant de manipuler la place publique mondiale à des entreprises privées où ils sont chargés de protéger le public contre le type même d'opérations d'influence soutenues par l'État qu'orchestrent leurs anciens collègues. En bref, ce système, dans lequel des fonctionnaires récemment retraités décident de ce que le monde voit (et ne voit pas) en ligne, n'est qu'à un pas de la censure d'État au niveau mondial.

En effet, pratiquement toutes les branches de la sécurité nationale sont présentes chez TikTok. Avant de devenir responsable de la confiance et de la sécurité de l'entreprise, Kathryn Grant a travaillé pendant plus de trois ans à la Maison-Blanche, avant de passer au Conseil national de sécurité, puis au ministère de l'énergie. Victoria McCullough, sa collègue chargée de la confiance et de la sécurité chez TikTok, a elle aussi un parcours très étoffé : elle a travaillé deux ans au ministère de la sécurité intérieure avant de rejoindre Kathryn Grant à la Maison-Blanche, où elle était directrice adjointe au Bureau de l'engagement public. Quant à Jim Ammons, responsable de la gestion des crises sur TikTok, il a travaillé pendant plus de 21 ans comme chef d'unité au FBI.

Et selon le curriculum vitae de Beau Patteson, responsable de la confiance et de la sécurité chez TikTok, il a non seulement été analyste de ciblage à la CIA jusqu'en 2020, mais il est également officier de renseignement militaire dans l'armée étatsunienne tout en travaillant au noir pour le géant des médias sociaux.

Un certain nombre d'employés influents de TikTok sont d'anciens agents de longue date de la CIA. Alex S., ancienne responsable de la politique de confiance, de sécurité et d'intégrité du contenu mondial de l'entreprise, était auparavant analyste en chef au siège de l'agence à Langley, en Virginie, pendant près de neuf ans. Avant la CIA, elle a travaillé pour le département d'État et le U.S. Pacific Command.

De toute évidence, le projet Texas prévoyait aussi secrètement l'embauche de toutes sortes de membres du personnel de l'État étatsunien chargé de la sécurité nationale pour superviser les opérations de l'entreprise - et pas seulement au sein du département d'État. Rebecca Pober, par exemple, a quitté son poste de responsable de la stratégie et de la politique au Pentagone pour devenir responsable de la politique étatsunienne chez TikTok.

Les anciens fonctionnaires sont massivement nommés à des postes politiquement sensibles tels que la sécurité, la confiance et la sûreté, plutôt qu'à des départements plus neutres tels que le service à la clientèle et les ventes. Bien que cet article ne prétende pas spécifiquement que l'une ou l'autre des personnes énumérées ici ne mérite pas d'être prise en considération pour son poste, il est difficile de comprendre ce phénomène autrement que comme un coup de force du gouvernement étatsunien pour tenter d'établir un contrôle sur l'une des entreprises de médias sociaux les plus populaires et à la croissance la plus rapide au monde.



Théâtre politique

TikTok est un média immensément influent qui façonne la façon dont le monde se comprend, en particulier pour les jeunes générations. Une étude réalisée en 2021 a révélé que 31 % des personnes âgées de 18 à 24 ans dans le monde avaient utilisé l'application au cours de la semaine écoulée, et que 9 % d'entre elles l'utilisaient comme principale source d'information.

C'est sans doute en partie pour cette raison que les autorités étatsuniennes s'en préoccupent tant. Le mois dernier, le PDG de TikTok, Chew Shou Zi, a été traduit devant le Congrès et mis en cause pour les liens de son entreprise avec la République populaire de Chine. Bien que TikTok soit une filiale de la société chinoise ByteDance, elle insiste sur le fait qu'elle fonctionne comme une entité indépendante et qu'elle n'a jamais partagé de données d'utilisateurs avec Pékin.

Néanmoins, des questions persistent sur les pratiques et les dispositifs de sécurité de l'application. Malheureusement, l'occasion d'interroger M. Chew sur des questions plus substantielles a été supplantée par les déclarations politiques des élus, qui semblaient peu intéressés par ses réponses et plus soucieux de marquer des points politiques ou d'obtenir des citations à l'emporte-pièce.

Les événements ont également été marqués par une certaine xénophobie, M. Chew ayant dû à plusieurs reprises rappeler à ses interlocuteurs qu'il n'était pas Chinois, mais ceux-ci l'ont ignoré et ont continué à insinuer qu'il l'était. Le sénateur républicain Tom Cotton est allé plus loin en demandant que Chew soit expulsé et en insistant sur le fait que "nous ne pouvons pas permettre aux citoyens chinois, ou à toute personne affiliée au [Parti communiste chinois], de posséder un centimètre de plus du sol étatsunien" - une déclaration qui rappelle la loi sur l'exclusion des Chinois, une loi raciste sur l'immigration qui n'a été complètement abrogée que dans les années 1960. M. Chew est originaire de Singapour.