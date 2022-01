Tout comme la Russie soviétique : T-Mobile efface les liens vers les articles de Gateway Pundit si vous les envoyez par SMS (The gateway Pundit)

Bonjour, j'habite en Louisiane mais j'ai un téléphone avec l'indicatif 949 qui date de l'époque où je vivais en Californie. Lorsque j'essaie d'envoyer un texte contenant le lien de votre site Web, le lien ne passe pas à mes amis et à ma famille. Ma sœur a l'indicatif 225 et elle peut m'envoyer le lien sans qu'il soit bloqué. Je voulais juste vous le faire savoir. Merci. Mark

Maintenant, nous avons appris que les géants de la technologie utilisent une nouvelle méthode effrayante pour censurer et contrôler ce que vous pouvez voir, lire et discuter en ligne.

Au dernier jour de 2021, The Gateway Pundit et Jim Hoft ont été bannis de Paypal sans avertissement.

Joseph Staline et les communistes soviétiques étaient connus pour leur élimination par effacement des personnages jugés subversifs sur les photos . Si un haut fonctionnaire perdait la faveur de Staline, il était éliminé et rayé de la société comme s'il n'avait jamais existé.

Tout comme la Russie soviétique : T-Mobile efface les liens vers les articles de Gateway Pundit si vous les envoyez par SMS - D'autres mises à jour... Article originel : Just Like Soviet Russia: T-Mobile Is Erasing Links to Gateway Pundit Articles if You Send Them by Text Message — MORE UPDATES… Par Jim Hoft* Gateway Pundit, 2.01.22

Bonjour Jim. Dans l'une des captures d'écran, tu peux voir que ma sœur a essayé de m'envoyer le lien de ton site Web quatre fois, mais je ne l'ai jamais reçu. Les deux autres captures d'écran montrent que j'ai envoyé un lien vers l'un de vos articles, celui avec la photo du renard. Dans l'autre capture d'écran de ma sœur, on voit qu'elle n'a jamais reçu le lien. Dans le message texte, il y a toujours le renard. J'espère que cela vous aidera. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que c'est mon opérateur T-Mobile qui bloque vos liens. J'ai un ami dans le code régional 949 et il a pu l'envoyer à sa femme, mais je ne peux le recevoir que dans un message de groupe. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions. Merci. Mark.

Nous avons demandé à Mark de nous envoyer plus d'informations et voici ce qu'il nous a renvoyé.

Je suis sur le réseau Sprint et je dois acheter un nouveau téléphone pour passer au réseau T-Mobile. Mais le téléphone auquel j'ai envoyé un SMS récemment est passé sur le réseau T-Mobile ; nous vivons dans l'indicatif régional 757 en Virginie. Et comme vous pouvez le voir, le lien que j'ai envoyé vers l'article n'a pas été transmis. Il devrait être là juste avant le texte qui l'a fait et qui dit simplement Test.

The Gateway Pundit (TGP) est l'un des 250 meilleurs sites web du pays en 2021. Nous avons eu plus de 900.000.000 millions de pages vues en 2021. TGP offre continuellement des nouvelles de dernière minute et nos reportages sont inégalés. Alors que les médias traditionnels continuent de déverser leurs mensonges et refusent de rapporter la vérité, The Gateway Pundit continue de croître année après année. Pour cette raison, ils nous détestent et font TOUT ce qui est possible pour nous détruire. Ce week-end, Paypal a fermé nos comptes sans avertissement.

Je ne sais pas si c'est quelque chose, mais j'ai essayé de partager les liens de quelques histoires que vous avez postées par TEXTE à mon amie. Aucune d'entre elles ne lui est parvenue. Nous avons donc essayé d'autres histoires et elles ont été publiées sans problème par SMS. Les liens des histoires de JUST Gateways ne passent pas. J'ai un Samsung Note 10+ de T-mobile, mon amie a Verizon et un téléphone Apple Ios. J'ai fini par envoyer les liens par Facebook Messenger et mon ami les a bien reçus. Je suis prête à contacter T-Mobile et à demander pourquoi les liens spécifiques de Gateway Pundits ne passent pas, alors que d'autres le font.

Du lecteur Alexander, nous lui avons demandé de nous envoyer une capture d'écran :

C'est peut-être une astuce, peut-être pas, mais ma femme et moi avons essayé d'envoyer des liens par SMS depuis The Gateway Pundit après qu'elle ait essayé de m'envoyer un lien vers l'article sur l'infirmière du VA que vous avez publié. Je n'ai jamais reçu le lien, alors nous avons essayé d'envoyer plusieurs liens URL de son téléphone T-mobile à mon téléphone Verizon et vice versa, et des deux côtés nous n'avons jamais reçu les liens. J'ai essayé d'envoyer le lien de mon numéro Google à son téléphone T-Mobile et elle n'a pas reçu, mais si je l'ai envoyé de mon numéro Google à mon téléphone Verizon, il a été transmis. Nous avons maintenant essayé avec plusieurs autres entreprises, y compris Breitbart, Fox News, CNN, et le Wallstreet Journal, et tous sans problème. Nous avons également pu reproduire ce problème avec 4 autres amis qui ont T-mobile, mais nous n'avons rencontré aucun problème avec des amis ayant Verizon, ATT et Spectrum Mobile. Il semble que T-mobile puisse bloquer les liens de The Gateway Pundit, au moins à Los Angeles, CA.



De Matt :

J'ai essayé de partager un lien avec ma femme, ma fille et un collègue de travail. Plus tard, nous avons réalisé qu'il n'a jamais été envoyé. Nous avons réessayé et ça n'a pas marché. J'ai fait une capture d'écran de la conversation, je l'ai envoyée et elle a été transmise. Les trois ont des iPhones. J'ai un Samsung. Nous sommes tous sur Sprint/TMobile. Lorsque j'ai mis des "w" supplémentaires dans l'adresse du lien, ma fille l'a reçu. Ils censurent maintenant les liens d'information par texto. Veuillez frapper Tmobile ou Apple, s'il vous plaît !