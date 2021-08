Twitter suspend un journaliste scientifique après qu'il ait publié les résultats d'un test clinique de Pfizer (Jonathan Turley)

Twitter suspend un rédacteur scientifique après qu'il ait publié les résultats d'un test clinique de Pfizer

Par Jonathan Turley

Hier encore, nous avons discuté de la censure d'un commentateur par Twitter pour avoir simplement exprimé une opinion sur la nécessité d'une "pause" dans tout mandat fédéral sur la Covid-19 pendant que de nouvelles recherches sont étudiées. Aujourd'hui, un ancien journaliste scientifique du New York Times, Alex Berenson, a été suspendu pour avoir simplement cité les résultats d'un essai clinique mené par Pfizer et soulevé des questions sur tout mandat relatif aux vaccins. Dans le même temps, la Maison Blanche a accusé le Washington Post et le New York Times de faire des reportages irresponsables sur la Covid, mais étonnamment, Twitter n'a pas suspendu ces comptes. C'est la licence du censeur. Twitter n'est pas disposé à laisser les gens lire ou discuter des points de vue avec lesquels il est en désaccord en tant qu'entreprise. Beaucoup de gens à gauche, cependant, ont adopté le concept de discours et de censure d'entreprise. Il s'avère que le problème de la censure pour beaucoup est l'incapacité à censurer les opinions auxquelles ils s'opposent. Avec les "bons" censeurs à l'œuvre, les problèmes de liberté d'expression ont été mis de côté. Je suis peu à même de juger la science sur de telles questions. De plus, j'étais impatient d'être vacciné, comme toute ma famille. Je me ferais vacciner aujourd'hui avec le même enthousiasme. Cependant, j'accueille favorablement le débat sur les données. Pourtant, plutôt que de répondre à ces critiques et de réfuter leurs arguments, de nombreuses personnes s'attachent à réduire au silence toute personne ayant des points de vue divergents comme Berenson. Berenson a été effectivement confiné à Substack par Big Tech en raison de ses discussions sur des points de vue dissidents sur la science entourant la Covid-19. Sa dernière offense contre Big Tech a été de publier les résultats publiés par Pfizer sur ses propres données cliniques. Il a affirmé que les recherches montraient une faible différence de mortalité entre les participants à l'essai avec un vaccin et ceux qui recevaient un placebo.

Dans le même temps, la Maison Blanche a envoyé une condamnation sans appel pour un reportage "complètement irresponsable" sur l'infliction de personnes vaccinées selon une autre étude. Ben Wakana, directeur adjoint de la communication stratégique et de l'engagement de la Maison Blanche, a critiqué le Washington Post pour son titre concernant une étude sur une épidémie de COVID-19 à Provincetown, Massachusetts, le 4 juillet. Le tweet du Post disait : "Les personnes vaccinées représentaient les trois quarts des personnes infectées lors d'une épidémie massive de la covid-19 au Massachusetts, selon une étude majeure du CDC". Wakana a répondu "Complètement irresponsable. Il y a 3 jours, le CDC a clairement indiqué que les individus vaccinés représentent une TRES PETITE quantité de la transmission qui se produit dans le pays. Pratiquement toutes les hospitalisations et tous les décès continuent de concerner les personnes non vaccinées. C'est irréel de ne pas mettre cela dans le contexte."

Maintenant, les trois posts (Berenson, The Post et The Times) citaient des études et étaient accusés de ne pas les mettre en contexte. Cependant, seul Berenson a été suspendu.

De toute évidence, aucune de ces billets ne devrait être suspendue et Twitter ne devrait pas appliquer l'un des plus grands programmes de censure de l'histoire. Cependant, le silence des défenseurs de la liberté d'expression, des universitaires et des journalistes face à cette hypocrisie est assourdissant. La montée en puissance des censeurs d'entreprise s'est combinée à une presse fortement pro-Biden pour créer la crainte d'un média d'État de facto qui contrôle l'information en raison d'une idéologie partagée plutôt que par la contrainte de l'État. Cette crainte a été amplifiée par les demandes des dirigeants démocrates en faveur d'une censure accrue, y compris la censure des discours politiques, et maintenant par la nouvelle que l'administration Biden a régulièrement signalé des contenus à censurer par Facebook.

C'est pourquoi je me suis décrit comme un originaliste de l'Internet : L'alternative est "l'originalisme Internet" - pas de censure. Si les entreprises de médias sociaux reprenaient leur rôle initial, il n'y aurait pas de pente glissante de partialité ou d'opportunisme politique ; elles reviendraient au même statut que les compagnies de téléphone. Nous n'avons pas besoin d'entreprises pour nous protéger des pensées nuisibles ou "trompeuses". La solution au mauvais discours est plus de discours, pas un discours approuvé. Si Pelosi demandait à Verizon ou Sprint d'interrompre les appels pour empêcher les gens de dire des choses fausses ou trompeuses, le public serait scandalisé. Twitter remplit la même fonction de communication entre des parties consentantes ; il permet simplement à des milliers de personnes de participer à ces échanges numériques. Ces personnes ne s'inscrivent pas pour échanger des pensées dans le seul but que Dorsey ou un autre maître de l'internet surveille leurs conversations et les "protège" des pensées errantes ou nuisibles.