Les premières difficultés sont apparues lorsque la 3e brigade d’assaut séparée, qui avait tenu la ligne dans les environs d’Orlivka et de Semenivka (non loin d’Avdiivka), a été remplacée par la 68e brigade d’assaut séparée. La rotation des unités militaires est l’un des domaines de défense les plus vulnérables en général, et pour l’armée ukrainienne en particulier, et les Russes en ont profité.

Le front de Pokrovsk ne s’est pas effondré du jour au lendemain. Depuis le 15 février 2024, date du retrait des forces de défense ukrainiennes d’Avdiivka, elles se sont retirées vers Pokrovsk – parfois plus vite, parfois plus lentement – presque chaque semaine.

Ukraine - Des rapports récents de première ligne indiquent des défaillances systémiques Article originel : Ukraine - Recent Front Line Reports Point To Systemic Failures Moon of Alabama, 20.09.24

L’ennemi utilisera bien sûr toute situation de ce genre pour rendre la tâche plus difficile au camp qui tourne. Les rotations bâclées ont causé plusieurs occasions où les lignes étaient ouvertes et ont permis aux unités russes de s’infiltrer. Ils pourraient être la principale cause de la percée russe depuis Avdiivka vers le point d’approvisionnement clé à Pokrovsk.

Parmi ceux qui sont connus :

Vitalii, un membre de l’équipage qui opère un gros drone d’attaque, dit à Ukrainska Pravda qu’il a été déployé dans la région en mars et que les attaques russes ont commencé avant même que la 68e brigade puisse prendre ses positions.

"Nous avons rencontré des gars du 68e qui venaient de prendre position et ont été forcés de battre en retraite immédiatement à cause des attaques de drones FPV. Lorsqu’une brigade part, elle emporte avec elle tout l’équipement de guerre électronique. Cela est typique sur ce front : ils [les Russes] avancent le plus lors des rotations. Les occupants profitent de ces périodes."

"La nuit où nous avons remplacé la 3e brigade d’assaut à Semenivka, l’ennemi a tenté de mener une opération d’assaut. Les attaques n’ont pas cessé depuis", confirme une source du Ukrainska Pravda dans la 68e brigade.

Une autre cause importante de pertes est le manque de communication entre les différentes unités qui détiennent les lignes. Les résultats sont des percées et une confusion totale sur qui occupe des postes et où :

Un autre tournant important qui a marqué la fin du front de Pokrovsk est la percée soudaine des Russes à Ocheretyne, une ville relativement grande et urbanisée sur le chemin de fer avec des installations industrielles, et donc une position de défense particulièrement utile. Les forces d’occupation russes sont entrées dans la ville à la mi-avril.

...

"Avant l’offensive, j’ai reçu des renseignements que les Russes allaient attaquer Ocheretyne, où nous n’avions pas de troupes sur les positions", dit le policier. . J’ai immédiatement transmis cette information à mes commandants, mais le commandant de la brigade stationnée là-bas [la 115e Brigade mécanisée séparée, ndlr.] a répondu : « Nous avons des forces là-bas, elles sont toutes là. »

Le lendemain matin, les Russes ont commencé à marcher vers [Ocheretyne], traversant ce qui était officiellement des champs de mines – mais en fait il n’y avait pas de mines. Après que nous ayons rendu Novobakhmutivka, Ocheretyne et Soloviovo, le front a commencé à s’effondrer au rythme actuel."

"Lorsque les Russes ont capturé Ocheretyne, il n’y avait pas de ligne de contact stable en tant que tel", ajoute Vitalii, membre de l’équipage du drone. "Personne ne savait où était le front. Les soldats des villages de Sokil, Yevhenivka et Voskhod se promenaient avec des armes à feu dans leurs mains, demandant l’un à l’autre des mots de passe pour savoir s’ils avaient affaire à l’un d’entre nous ou à l’ennemi. »

En général, les troupes russes sont plus expérimentées et ont plus de munitions pour combattre :

"Le premier problème sur le front de Pokrovsk est les effectifs, le deuxième est leur niveau de formation, et le troisième est les compétences du commandement de l’unité. Et puis nous abordons les questions liées à la défense – tactiques, mesures, etc.» Selon un soldat de la 47e brigade, c’est l’ordre de priorité des raisons pour lesquelles les Russes ont avancé à toute vitesse.



Les brigades sont maintenues dans le combat même si elles ne comptent que 40 % de leur effectif nominal. Les remplaçants, s’ils arrivent, ne sont pas qualifiés pour combattre :

"La colonne vertébrale des brigades a été perdue lors des combats près d’Avdiivka, et les réapprovisionnements qui sont arrivés plus tard ont laissé beaucoup à désirer", explique une source du 68e, expliquant le manque de personnes motivées. « La mobilisation a échoué. Soyons honnêtes – chaque reconstitution subséquente était moins motivée et moins bien entraînée. Ils ne pouvaient donc pas tenir la défense de façon fiable.

Dans l’unité de Semenivka, nous avions environ 90 p. 100 de personnes expérimentées et 10 p. 100 de nouveaux arrivants. Et l’âge moyen des nouveaux arrivants peut même être de 55 ans et plus, et non de 45 ans."



Sur le côté positif, un certain nombre de fortifications bien préparées avaient été construites près de Pokrovsk. Malheureusement, elles avaient été construites par des forces inexpérimentées aux mauvais endroits et étaient donc inutilisables :

Des bunkers et des lignes de tranchées ont été construits sur le front de Pokrovsk, mais il y a un hic. Nombre de ces fortifications ne conviennent pas à une défense sérieuse. Elles sont souvent situéss au milieu des champs, ce qui les rend visibles pour l’ennemi et difficile à atteindre pour le personnel, les munitions et les fournitures des forces de défense.

"Quand [la députée ukrainienne Mariana] Bezuhla poste des photos de tranchées vides et demande pourquoi personne ne les défendait, je sais exactement pourquoi. Parce que c’est stupide de s’asseoir dans un trou au milieu d’un champ nu. Tôt ou tard, un drone FPV va vous voler au visage", raconte Vitalii à Ukrainska Pravda avec colère.

...

"Sur le front de Pokrovsk, des tranchées et des abris avaient été construits en plein milieu des champs, rendant la logistique impossible. Ils ont creusé des fossés anti-chars qui menaient directement des positions ennemies à nos positions arrières, et il est impossible de les surveiller. Ces fortifications aident l’ennemi à avancer plus qu’elles ne nous aident à nous défendre.

L’opération de relations publiques ukrainiennes dans la région russe de Koursk n’a pas eu l’effet escompté. La pression sur le front ukrainien à l’est n’a pas été allégée :

Un autre chiffre – le nombre officiel de combats rapporté par l’état-major général ukrainien – confirme que les attaques d’infanterie russe sur le front de Pokrovsk se sont poursuivies, et ont en fait légèrement intensifié. Nous avons analysé le nombre d’affrontements sur le front de Pokrovsk avant et après le début de l’opération Koursk et constaté qu’il avait augmenté de façon significative – en moyenne de 40 à 52 par jour.