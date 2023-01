Ukraine - La grande poussée pour mettre fin à la guerre

Moon of Alabama, 5.01.22



Note de SLT : L'auteur part du principe que l'Ukraine va perdre la guerre contre la Russie en se basant sur certaines sources. Mais pour le moment, rien n'est moins sûr. A suivre...

À Noël, j'ai eu une brève conversation avec un parent au sujet de la guerre en Ukraine. Il m'a demandé qui gagnerait et a été étonné quand j'ai dit : "L'Ukraine n'a aucune chance de gagner." Cette personne lit certains sites d'information grand public allemands et regarde les réseaux de télévision publics. Grâce à ces sources d'"information", on lui a fait croire que l'Ukraine gagnait la guerre.

On peut excuser cela par le fait qu'il n'a jamais été dans l'armée et qu'il n'est pas engagé politiquement. Mais il y a quand même des chiffres de base qui permettent de conclure dès le départ que la Russie, le pays beaucoup plus grand, plus riche et plus industrialisé, avait clairement tous les avantages. Mon parent n'a évidemment jamais eu cette idée.

La propagande "occidentale" est encore très forte. Toutefois, comme je l'ai souligné en mars de l'année dernière, la propagande ne change pas une guerre et les mensonges ne la gagnent pas. Sa crédibilité s'amenuise.

L'ancien lieutenant-colonel Alex Vershinin, qui a souligné en juin que la guerre industrielle était de retour et que l'"Occident" n'était pas prêt à la mener, a publié un nouvel article recommandable qui analyse les tactiques des deux camps, se projette dans l'avenir et conclut que la Russie gagnera presque certainement la guerre :

Les guerres d'usure se gagnent en gérant soigneusement ses propres ressources tout en détruisant celles de l'ennemi. La Russie est entrée dans la guerre avec une vaste supériorité matérielle et une plus grande base industrielle pour soutenir et remplacer les pertes. Elle a soigneusement préservé ses ressources, se retirant chaque fois que la situation tactique se retournait contre elle. L'Ukraine a commencé la guerre avec un plus petit réservoir de ressources et a compté sur la coalition occidentale pour soutenir son effort de guerre. Cette dépendance a poussé l'Ukraine à lancer une série d'offensives tactiquement réussies, qui ont consommé des ressources stratégiques que l'Ukraine aura du mal à remplacer en totalité, à mon avis. La véritable question n'est pas de savoir si l'Ukraine peut regagner tout son territoire, mais si elle peut infliger des pertes suffisantes aux réservistes russes mobilisés pour ébranler l'unité intérieure de la Russie, la forçant ainsi à s'asseoir à la table des négociations aux conditions ukrainiennes, ou si la stratégie d'attrition russe permettra d'annexer une partie encore plus grande de l'Ukraine.



L'unité nationale russe n'a fait que croître au cours de la guerre. Comme le souligne Gilbert Doctorow, les guerres font les nations. La guerre n'unit pas seulement certaines parties nationalistes de l'Ukraine qui rêvent toujours de reprendre la Crimée. Elle unit également toute la Russie. Contrairement à l'Ukraine, la Russie en sortira renforcée.

Il faut s'attendre à des pertes dans les guerres et les Russes, qui se souviennent toujours de la Seconde Guerre mondiale comme de leur Grande Guerre patriotique, le savent bien. Les erreurs se produisent également et, parfois, de mauvaises décisions de leadership placent les gens au mauvais endroit, là où l'ennemi peut et veut les tuer. C'est ce qui s'est passé à Makeyevka (Donetsk) le jour du Nouvel An, deux minutes après minuit. Une centaine de réservistes russes sont morts. Les dirigeants russes ont souligné qu'ils avaient été tués par des missiles HIMARS étatsuniens. L'ancien diplomate indien M. K. Bhadrakumar estime qu'il s'agit d'une escalade étatsunienne qui recevra probablement une réponse :

Les informations fournies par les services de renseignement en temps réel montrent la participation directe des États-Unis à l'horrible opération qui a visé la fête du Nouvel An des conscrits russes au moment où les toasts ont commencé. Bien sûr, attiser les sentiments de l'opinion publique russe contre Poutine est un objectif américain essentiel dans cette guerre.



Nous entrons dans une zone grise. Attendez-vous aussi à des "frappes chirurgicales" de la part des forces russes. Après tout, à un moment donné, il apparaîtra que ce qui est sauce pour l'oie est sauce pour le jars.

Certaines représailles ont déjà eu lieu. Hier, le ministère russe de la Défense a indiqué que plus de 130 mercenaires étrangers avaient été tués dans des attaques contre leurs bases près de Maslyakovka et de Kramatorsk. Ces soldats polonais ont maintenant disparu. L'armée russe poursuit également sa campagne de contre-artillerie, qui remporte un franc succès :

Les frappes aériennes et de missiles lancées sur une concentration de matériel près de la gare de Druzhkovka (République populaire de Donetsk) ont permis d'éliminer :

deux rampes de lancement pour des systèmes de roquettes à lancement multiple (MLRS) HIMARS de fabrication étatsunienne ;

quatre véhicules de combat blindés pour les MLRS RM-70 Vampire fabriqués en République tchèque ;

plus de 800 roquettes pour MLRS ;

six véhicules à moteur, et jusqu'à 120 personnes ukrainiennes.



Dans le cadre de la guerre de contre-artillerie, deux rampes de lancement pour des MLRS HIMARS de fabrication étatsunienne, qui étaient utilisées pour le bombardement de colonies de la République populaire de Donetsk, ont été détectées et détruites près de Kramatorsk.

Trois systèmes d'artillerie M-777 de fabrication étatsunienne ont été détruits sur leurs positions de tir près d'Artyomovsk (République populaire de Donetsk) et de Chervonaya Dibrova (République populaire de Lugansk).

Deux véhicules de combat ukrainiens pour Grad MLRS ont été détruits près de Volchansk (région de Kharkov) et de Serebryanka (République populaire de Donetsk).

Deux obusiers D-30 ont été détruits près de Kamenskoye et Gulyaypole (région de Zaporozhye).