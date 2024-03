Ukraine : le coup de bluff de Macron et autre info

Macron annonce à qui veut l'entendre qu'il est prêt à envoyer des troupes au sol en Ukraine dans un contexte où la contre-offensive ukrainienne s'est soldé par un échec et où l'armée russe continue sa lente et inexorable progression. Quel est l'objectif exactement de ce branle-bas de combat du président français qui entend se muer comme ses prédécesseurs en chef de guerre ? Sauf qu'à y regarder de plus près, Hollande avait joué les chefs de guerre en Centrafrique, au Mali et en Syrie tandis que Sarkozy l'avait fait en LIbye (avec les résultats que l'on sait) tandis que Macron, lui, entendrait jouer les chefs de guerre contre une puissance nucléaire ce qui paraît somme toute assez incroyable. Il est fort plus probable qu'il entend montrer ses muscles et ceux de l'OTAN au moment où des pourparlers de paix sur l'Ukraine semblent incontournables. La question reste de savoir pourquoi alors il avance seul tandis que ses partenaires européens (Allemagne et Grande-Bretagne) ne le suivent pas dans sa position belliciste ? Quelle mouche l'a piquée ?

Ce matin, sur la radio France info, le secrétaire général du parti communiste, Fabien Roussel, a allégué que Macron lui aurait déclaré, lors d'une réunion avec les membres de l'opposition que les Russes souhaiteraient préparer un cessez-le-feu. C'est donc dans ce contexte où un cessez-le-feu et des négociations de paix semblent incontournables, particulièrement pour une Ukraine exsangue, que Macron fait le va-t-en guerre.



A suivre,,,