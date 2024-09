Ukraine - La Charade du 'Plan de Victoire' de Zelensky

Article originel : Ukraine - Zelinski's 'Victory Plan' Charade

Moon of Alabama, 21.09.24



Le 27 août, l’ancien président de l’Ukraine, Vladimir Zelensky, a annoncé qu’il présenterait bientôt un plan pour mettre fin à la guerre avec la Russie : L'Ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mardi que la guerre avec la Russie finirait par se terminer par un dialogue, mais que Kiev devait être en position forte et qu’il présenterait un plan au président étatsunien Joe Biden et à ses deux successeurs potentiels. Le dirigeant ukrainien, s’adressant à une conférence de presse, a déclaré que l’incursion de trois semaines de Kiev dans la région russe de Koursk faisait partie de ce plan, mais qu’il comprenait également d’autres mesures sur les fronts économique et diplomatique. "Le point principal de ce plan est de forcer la Russie à mettre fin à la guerre. Et je le veux vraiment - (que ce serait) juste pour l’Ukraine", a-t-il déclaré aux journalistes à Kiev au sujet de la guerre lancée par l’invasion russe à grande échelle en février 2022.

...

Zelensky a dit qu’il espérait se rendre aux États-Unis en septembre pour assister à l’Assemblée générale de l’ONU à New York et qu’il s’apprêtait à rencontrer Biden.

Le plan sera également présenté aux candidats à la présidentielle Kamala Harris et Donald Trump. On pense que cette annonce a été faite en réponse à une demande silencieuse des partisans de l’Ukraine pour une perspective à plus long terme.

Les détails du plan ont depuis été divulgués peu à peu : Le président Volodymyr Zelenskyy a révélé un nouveau détail sur le plan de victoire qu’il prévoit de présenter au président étatsunien Joe Biden la semaine prochaine.

...

« Les décisions concernant le plan dépendent principalement de lui [Biden – ed.]. Ils dépendent aussi d’autres alliés, mais il y a des points qui dépendent de la volonté positive et du soutien des États-Unis. J’espère vraiment qu’il appuiera ce plan », a déclaré Zelenskyy.

...

"Ce plan est fondé sur des décisions qui devront être adoptées dans la période d’octobre à décembre... Alors le plan fonctionnera, nous pensons", a-t-il dit. Plus tôt, Zelenskyy a révélé que le plan consiste en quatre points pour augmenter la capacité de défense de l’Ukraine, "plus un autre dont nous aurons besoin après la guerre".

Le 'plan de victoire' ne concerne pas un véritable plan d’action pour l’Ukraine mais une liste de revendications envers les 'occidentaux' partisans de l’Ukraine. La théorie à Kiev est que l’accomplissement de ces exigences permettra à l’Ukraine de gagner la guerre et de faire pression sur les Russes pour qu’ils acceptent le plan de paix en 10 points de l’Ukraine.

Comme l’a expliqué un conseiller de Zelensky : Une source proche de Zelensky a déclaré au Kyiv Independent que le "plan de victoire" vise à "créer des conditions et une atmosphère telles que la Russie ne pourra plus ignorer la formule de paix et le sommet de la paix."

...

« Le problème est que, pour arriver à ce point où nous avons une sorte de négociations de paix, la Russie doit se sentir comme si elle allait perdre, et nous n’y sommes pas encore », a déclaré à l’Indépendant de Kiev Jimmy Panetta, représentant démocrate du comité des services armés de la chambre des représentants. "J’espère que cette victoire nous permettra de façonner les conditions du champ de bataille pour atteindre ce point", a déclaré Panetta, qui a rencontré Zelensky et d’autres responsables ukrainiens à Kiev le week-end dernier.

Nous savons d’autres rapports que les exigences du « plan de victoire » de Zelensky comprennent : permettre des frappes à longue portée sans restriction sur la Russie

inviter l’Ukraine dans les frontières de 1991 à rejoindre l’OTAN à une date proche

d’accepter immédiatement l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne

fournir en permanence des armes lourdes avancées à l’Ukraine

fournir des centaines de milliards de dollars supplémentaires pour la reconstruction sans aucune restriction.

Les demandes du 'plan de victoire' sont évidemment scandaleuses et délirantes et ont peu ou pas de chance d’être satisfaites. L’opposition à Zelensky en Ukraine est donc convaincue que le plan a été formulé pour être rejeté. Le refus du plan serait utilisé par Zelensky pour justifier les négociations de paix avec la Russie (traduction automatique) : Nous savons d’autres rapports que les exigences du « plan de victoire » de Zelensky comprennent : Autoriser les frappes à longue distance sans restriction sur la Russie

Inviter l’Ukraine à adhérer à l’OTAN dès que possible dans les limites de 1991

accepter immédiatement l’adhésion de l’Ukraine à l’UE

Fournir des armes lourdes de pointe à l’Ukraine sur une base continue

fournir des centaines de milliards de dollars supplémentaires pour la reconstruction sans aucune restriction

Les exigences du 'plan de victoire' sont évidemment scandaleuses et délirantes et ont peu ou pas de chance d’être satisfaites. L’opposition de Zelensky en Ukraine est donc convaincue que le plan a été formulé pour être rejeté. Le refus du plan serait utilisé par Zelenski pour justifier des négociations de paix avec la Russie (traduction automatique) : Le président ukrainien Volodymyr Zelensky transmettra son "plan de victoire" aux États-Unis afin d’obtenir un refus et ensuite commencer les négociations avec la Russie. Cette opinion a été exprimée par l’ancien procureur général Yuriy Lutsenko. Selon Lutsenko, c’est pourquoi le gouvernement ukrainien blâme constamment les alliés pour la situation au front. « Toute la machine de propagande du bureau du président fait constamment marteau dans les têtes des Ukrainiens que nous avons des problèmes seulement parce que les États-Unis ne veulent pas nous donner la permission pour les missiles à longue portée Jassm, Atacms, Storm shadow / Scalp ». l’ex-procureur général a écrit.

Le plan de victoire réel de Zelensky, et non celui de l’Ukraine, se présenterait ainsi : Selon Lutsenko, Zelensky agit conformément à ce plan : 1. Nous soumettons aux États-Unis une nouvelle méga-liste d’exigences en matière d’armes et de fonds.

2. Nous avons des doutes raisonnables que cela changera le cours de la guerre et nous mènera aux frontières de 1991.

3. Nous déclarons que nous avons été abandonnés et que nous n’avons pas d’autre choix que de revenir aux Forums mondiaux avec la participation de la Russie.

4. Pendant les négociations, nous recevons des demandes de Poutine à la manière d’Istanbul.

5. Nous déclarons que cela fait l’objet d’un référendum et qu’un cessez-le-feu est nécessaire pour cela.

6. Nous signons un cessez-le-feu.

7. Nous nous faisons passer pour le président du monde et organisons des élections présidentielles. De préférence - sans lever la loi martiale, pour que la démocratie n’interfère pas et que les bureaux de recrutement militaire puissent gérer les bureaux de vote.

Lutsenko a appelé cela un "spectacle cynique" que " est facilement lu par les politiciens ukrainiens et nos alliés."