Ukraine - Les chefs de la CIA/MI-6 poussent pour une nouvelle campagne de terreur contre la Russie Article originel : Ukraine - CIA/MI-6 Chiefs Push For New Terror Campaign Against Russia Moon of Alabama, 08.09.24

Il n’y a plus de super armes sur les étagères qui pourraient changer l’image. Tout ce qui pourrait être utilisé a été utilisé et a échoué.

L’incursion à Koursk a été la dernière tentative, mais de courte durée, pour changer le tableau.

Cela a créé des illusions...



The War in Ukraine Is Already Over—Russia Just Doesn't Know it Yet ("La guerre en Ukraine est déjà terminée – la Russie ne le sait pas encore") - Reason

Un rapport de première ligne sur l’offensive de Koursk révèle que dans la bataille pour les cœurs et les esprits, la détermination de l’Ukraine dépasse le moral en déliquescence de la Russie, ce qui indique une conclusion inévitable.

... pour être vite rattrapé par la réalité :

Outgunned and outnumbered, Ukraine’s military is struggling with low morale and desertion ("En sous-nombre et en sous-nombre, l’armée ukrainienne lutte contre le moral bas et la désertion") - CNN

L’incursion de Koursk a échoué.