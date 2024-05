Un article du Monde fait-il à nouveau la promotion du groupe néo-nazi Azov ?

Sur les fronts au-delà de Lyman, les forêts brûlent. Même quand les bombardements de l’armée de Moscou cessent, les feux continuent de consumer la région, jour et nuit. Déjà meurtrie par les attaques de chars et les duels d’artillerie la première année de l’invasion russe, lorsque la ville de Lyman, située dans l’oblast de Donetsk, avait changé de mains deux fois, la forêt d’arbres aux troncs sectionnés est devenue, par endroits, une forêt noire. Selon les vents, les villages et les routes sont parfois envahis de nuages de cendres.

Dans cette entame d'article pas une seule fois il n'est fait référence à l'idéologie néonazie du groupe. De telle sorte que le lecteur non abonné n'a pas accès à l'histoire de ce groupe aux valeurs idéologiques flirtant avec l'idéologie nazie. On suppose que dans le restant de l'article ce sujet est abordé mais l'impression de surface pour le lecteur de passage est que l'auteur de l'article vante les mérites du groupement néonazi Azov dans un contexte où l'Ukraine manque de soldats. Cela ne donne pas envie de payer pour lire la suite de l'article qui s'annonce à priori comme un monceau de propagande otanesque. Et ce ne serait pas la première fois qu'un article du Monde fasse la promotion du régiment néo-nazi sévissant en Ukraine : - SLT 30.03.22 Le Monde prend-il parti pour les autorités ukrainiennes et couvre-t-il les néonazis du bataillon d'Azov en Ukraine ? - SLT 12,05,22 "Le Monde" sensibilise l'opinion publique au sort du régiment Azov à Azovstal

'I Lost Everyone' - AZOV Ukraine Regiment Soldier, TELL ALL Exclusive Interview | Savagery of War/ 'J’ai perdu tout le monde' - AZOV Ukraine Regiment Soldier, DIT TOUT Interview exclusive | Sauvagerie de la guerre Justin s’est rendu en Ukraine pour combattre peu après le début de la guerre. Il a servi dans le tristement célèbre bataillon Azov. « Le Mouvement Azov est un réseau nationaliste d’extrême droite d’organisations militaires, paramilitaires et politiques basées en Ukraine. La composante paramilitaire du bataillon Azov s’est formée en 2014 avant de s’intégrer à la Garde nationale ukrainienne en tant que régiment à vocation spéciale.

...Il déclarera lui-même après le conflit avoir été aveuglé par la situation biafraise et instrumentalisé malgré lui. On ne peut pas ne pas mettre ses propos en parallèle avec le climat organisé dans la presse et dans l'opinion publique par les responsables du SDECE dont Kouchner a probablement été une victime collatérale et sa bonne conscience manipulée comme celle des autres médecins de la Croix-Rouge (voir le reportage de Joël Calmette : Histoires secrètes du Biafra - Foccart s'en va-t-en guerre). Le colonel Maurice Robert ancien responsable du SDECE, déclara quelques années plus tard " Ce que tout le monde ne sait pas, c'est que le terme de "génocide" appliqué à cette affaire du Biafra a été lancé par les services. Nous voulions un mot choc pour sensibiliser l'opinion. Nous aurions pu retenir celui de massacre, ou d'écrasement, mais génocide nous a paru plus ''parlant''. Nous avons communiqué à la presse des renseignement précis sur les pertes biafraises et avons fait en sorte qu'elle reprenne rapidement l'expression ''génocide''. Le Monde a été le premier, les autres ont suivi." (Sur l'instrumentalisation des French Doctors sur décision des autorités politiques françaises voir la vidéo ci-dessous à partir de 7'15'')....

Triste époque !?On pourrait aussi reprendre la couverture par le journal Le Monde de la guerre du Biafra menée en coulisse par De Gaulle-Foccart mais c'est une autre histoire. On pourrait toutefois y voir un certain regard sur l'information qui n'est pas dénué de collusion avec le pouvoir en place.

Enfin pour revenir à notre sujet et pour connaître les bases idéologiques néo-nazies d'Azov (et d'autres groupes radicaux ukrainiens) minimisées par la majorité des médias traditionnels français et étatsuniens, il faut lire :



Une souche ukrainienne unique de néonazisme se répand dans toute l’Europe, qui préconise ouvertement la violence contre les minorités tout en recherchant de nouvelles recrues. Avec l’effondrement de l’armée de Kiev et un récit de trahison occidentale qui gagne de la monnaie, l’horreur infligée aux habitants du Donbass pendant une décennie pourrait très bientôt arriver dans une ville près de chez vous. Centuria, une faction néonazie ukrainienne ultra-violente, s’est cimentée dans six villes d’Allemagne et cherche à étendre sa présence locale. Selon Junge Welt, un quotidien marxiste basé à Berlin, la croissance de l’organisation nazie a été « libre des services de sécurité locaux ». Junge Welt retrace les origines de Centuria à un sommet néo-nazi d’août 2020 « à la lisière d’une forêt près de Kiev ». Là-bas, un ultranationaliste nommé Igor « Tcherkas » Mikhailenko a exigé que les « centaines de combattants d’autodéfense principalement masqués présents », qui étaient membres de la milice nationale fasciste de Kiev, « fassent des sacrifices pour l’idée d’une « grande Ukraine ».Patriote nazi de la division ukrainienne de Kharkiv, et commandant du bataillon Azov parrainé par l’État de 2014 à 2015, Mikhailenko a professé le désir de « détruire tout ce qui est anti-ukrainien »...



...Le groupe a commencé sa vie en tant que force volontaire en mai de la même année, après que le ministre ukrainien des Affaires intérieures de l’époque, Arsen Avakov, ait autorisé la création de nouvelles organisations paramilitaires d’au plus 12000 membres pour combattre les combattants rebelles. Il a été organisé par Andriy Biletsky, un ancien hooligan de football supermaciste blanc associé aux ultras du FC Metalist Kharkiv, connu sous le nom de Sect 82, qui a aidé à diriger les groupes d’extrême droite Patriote d’Ukraine et Assemblée nationale sociale. Connu sous le nom de « Bely Vozd » (Souverain blanc) par ses partisans, M. Biletsky a écrit : « La mission historique de notre nation en ce moment critique est de mener les races blanches du monde dans une dernière croisade pour leur survie. Une croisade contre les untermenschen [races inférieures] dirigés par les Sémites. »... Après ses victoires à Marioupol et à Marinka à l’été 2014, le bataillon – connu pour porter des treillis noirs, portant des tatouages nazis et allant au combat avec des croix gammées dessinées sur ses casques – a été officiellement absorbé dans la Garde nationale ukrainienne en novembre de cette année, devenant bientôt un régiment. « Ce sont là nos meilleurs guerriers », a déclaré l’ancien président Petro Porochenko lors d’une cérémonie de remise de prix où il a remis une médaille à M. Biletsky. « Nos meilleurs bénévoles. » Ayant combattu sous un symbole explicitement nazi – une version inclinée du Wolfsangel, empruntée à la 2e Panzer Division SS du Troisième Reich, Das Reich, dont le groupe a insisté sur le fait qu’il s’agissait simplement d’un « N » et d’un « I » pour représenter « idée nationale » – Le régiment a toujours été très controversé et a été accusé par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de s’être livré à des crimes de guerre, y compris la torture, le pillage et la détention illégale, et par d’autres de persécuter les communautés roms et LGBT+ de l’Ukraine....

...Il faut préciser avant tout que l’Azov n’est plus un bataillon (comme le définit le Corriere) de type paramilitaire, mais a été transformé en régiment, c’est-à-dire en unité militaire régulière de niveau supérieur. Le bataillon Azov fut fondé en mai 2014 par Andriy Bilietsky, connu comme le “Führer blanc” en tant que soutien de la “pureté raciale de la nation ukrainienne, empêchant que ses gènes ne se mélangent avec ceux de races inférieures”, assurant ainsi “sa mission historique de conduite de la Race Blanche mondiale dans sa croisade finale pour la survie”...Simultanément, Azov, Pravy Sektor et d’autres organisations ukrainiennes recrutent des néonazis de toute l’Europe (Italie comprise) et des USA. Après avoir été entraînés et mis à l’épreuve dans des actions militaires contre les Russes du Donbass, on les fait rentrer dans leurs pays, en conservant évidemment des liens avec les centres de recrutement et d’entraînement. Ceci se passe en Ukraine, pays partenaire de l’OTAN, déjà de fait membre, sous étroit commandement USA. On comprend donc pourquoi l’enquête sur les arsenaux néonazis en Italie ne pourra pas aller jusqu’au bout. On comprend aussi pourquoi ceux qui en ont plein la bouche de l’antifascisme restent muets face au nazisme renaissant au coeur de l’Europe...





