Un héritage de corruption au sein de la FDA et de Big Pharma (Mises Institute)

Un héritage de corruption au sein de la FDA et de Big Pharma Article originel : A Legacy of Corruption in the FDA and Big Pharma Par Liam Cosgrove Mises Institute, 11.09.21

Le système de santé étatsunien reste embourbé dans le bon vieux capitalisme de connivence, le fascisme, le corporatisme, le mercantilisme, le protectionnisme... des termes fantaisistes pour désigner les entreprises privées qui collaborent avec les gouvernements pour renverser les forces de la concurrence. La suppression de la recherche sur les médicaments non brevetés est un symptôme désagréable de ce problème.

Bien qu'il existe d'innombrables médicaments auxquels cela s'applique, nous allons parler de l'ivermectine. Tout d'abord, concernant le rejet du médicament par son propre fabricant, Merck, il faut savoir que l'ivermectine n'est plus sous brevet. Merck ne possède plus les droits exclusifs de production du médicament. Les forces de la concurrence se sont emparées du médicament, ce qui le rend beaucoup moins cher. Entre-temps, Merck est également en train de mettre au point un traitement oral contre la Covid, dont la recherche est financée à hauteur de 1,2 milliard de dollars par le gouvernement étatsunien. Ce traitement serait sous brevet et pourrait expliquer l'opposition de la société à l'utilisation de l'ivermectine.

L'utilité de l'ivermectine reste discutable. Cependant, il est important de noter qu'au début du mois d'avril 2020, une étude de l'Université de Monash en Australie a suggéré qu'elle pouvait être efficace. De plus, ce médicament est approuvé par la FDA, existe depuis quarante ans, a remporté un prix Nobel et est extrêmement sûr lorsqu'il est utilisé aux doses recommandées. Compte tenu de la crise et de l'innocuité de l'ivermectine - sûre même si elle ne confère pas de grands avantages aux personnes atteintes de la Covid - la précipitation à condamner l'utilisation du médicament semble suspecte. En effet, une semaine après la publication de l'étude australienne, la FDA a déconseillé l'utilisation de l'ivermectine pour le traitement du COVID-19, forçant les personnes désespérées à se tourner vers le marché noir et à s'auto-prescrire des versions du médicament destinées aux animaux.

La FDA a noté par la suite que "des tests supplémentaires sont nécessaires". Pourtant, à ce jour, il n'y a pas eu une seule étude achevée financée par le gouvernement sur l'efficacité de l'ivermectine contre la Covid-19. Pendant ce temps, ils ont canalisé des milliards vers la recherche de vaccins et de traitements brevetés. Les National Institutes of Health (NIH) ont financé des essais sur le remdesivir, toujours breveté par Gilead, bien qu'il soit moins efficace et ait des effets secondaires plus graves que l'ivermectine. La FDA a approuvé le remdesivir en vertu d'une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) malgré les essais publiés, déclarant plus tard que "le remdesivir n'était pas associé à des avantages cliniques statistiquement significatifs."

On pourrait penser que si des "essais supplémentaires" sont si importants, le gouvernement étatsunien pourrait être intéressé à financer des recherches pour examiner les avantages potentiels de médicaments bon marché, sûrs et éprouvés qui se sont révélés prometteurs dans le traitement de la Covid. Mais ce n'est clairement pas ce qui se passe. Le financement est destiné à aider les énormes sociétés pharmaceutiques à développer de nouveaux médicaments brevetés. Tant que Big Pharma le voudra, et s'il y a un profit à faire, apparemment notre gouvernement sera là pour fournir le financement.