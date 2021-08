Un juge fédéral autorise la poursuite de l'affaire de tromperie du NIH sur l'ivermectine (TrialSite News)

Un juge fédéral autorise la poursuite de l'affaire de tromperie du NIH sur l'ivermectine Article originel : Federal Judge Allows NIH Ivermectin Deception Case to Proceed Par Peter Yim Trial Site News, 28.08.21

Le 25 août, le NIH a comparu en conférence devant le tribunal fédéral du district du New Jersey. Le but de cette comparution était de résoudre l'affaire Jin-Pyong Peter Yim contre les National Institutes of Health et de programmer la "motion practice", si nécessaire. Je suis le plaignant dans cette affaire. Sous les formalités légales, l'affaire pourrait révéler que les NIH ont trompé la nation sur un traitement contre la COVID-19.

Les NIH sont accusés d'avoir violé la loi sur la liberté d'information. Les NIH n'ont pas répondu à une demande de documents faite le 28 janvier 2021 :

"Toutes les mises à jour des directives de traitement de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) qui ont été approuvées par un vote du groupe. (Plage de dates pour la recherche de documents : du 01/01/2021 au 28/01/2021)".



L'objectif de la demande de FOIA n'était pas d'obtenir le document. Il s'agissait plutôt de savoir si un vote avait eu lieu pour approuver la recommandation des NIH sur l'ivermectine. Le NIH a violé la FOIA car il n'a pas répondu dans le délai défini par la loi. Une plainte a été déposée contre le NIH le 26 mars 2021 pour faire appel de la non-réponse. Le NIH a répondu à la plainte le 30 juin. La réponse comprenait une pièce à conviction et un témoignage.

Le NIH était représenté par Margaret Ann Mahoney. Elle a déclaré que les NIH avaient répondu à la demande de FOIA. Elle faisait référence à la réponse FOIA des NIH du 23 avril :

"Vous avez demandé toutes les mises à jour des directives de traitement de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) qui ont été approuvées par un vote du groupe d'experts (plage de dates pour la recherche de dossiers du 01/01/2021 au 01/28/2021). Toutes les mises à jour approuvées des lignes directrices sont publiées en ligne et peuvent être consultées ici. Les documents affichés sur ce site Web répondent à votre demande dans son intégralité."



J'ai demandé une modification de la réponse des NIH. La réponse des NIH est ambiguë quant à l'existence du document demandé. J'ai fourni une URL qui fait référence à un seul document. J'ai demandé que cette URL soit indiquée dans la réponse des NIH au FOIA si cette recommandation était approuvée par un vote.

La conférence a été présidée par le juge Lois H. Goodman. Elle a donné son avis après une discussion entre le plaignant et le défendeur. Elle a exprimé son scepticisme quant au fondement juridique de la plainte. Cependant, elle a encouragé la poursuite des négociations et a autorisé la "pratique de la motion" si aucun accord n'était trouvé. Ses remarques finales sont ici.