Un nouveau coup bas pour la FDA (TrialSite News)

Un nouveau coup bas pour la FDA Article originel : A New Low for the FDA TrialSite News, 23.08.21

Cependant, la FDA ne doit pas se voir décerner tout le mérite. Un certain nombre d'autres groupes ont contribué à cette "réalisation" remarquable :

1. Les membres de l'ACIP des CDC, chargés du contrôle de la sécurité, ont refusé d'écouter toute preuve qu'il pourrait y avoir un problème de sécurité avec les vaccins ou un problème avec leur algorithme de contrôle des signaux de sécurité.



2. Le corps médical universitaire qui a refusé d'exiger des autopsies sur les personnes décédées dans les deux semaines suivant la vaccination, qui a refusé d'exiger une condition d'arrêt lié à la mort pour l'autorisation d'utilisation d'urgence de ces vaccins, qui a refusé d'examiner les données du VAERS et qui a refusé de débattre ouvertement de toute personne ayant des opinions divergentes (comme notre équipe). L'équipe de Stanford qui a écouté nos préoccupations a déclaré qu'elle ne pouvait pas contester ce que nous disions mais que cela n'avait pas d'importance car la décision de rendre obligatoire la vaccination des étudiants était prise à un niveau supérieur.



3. Les revues médicales qui ont refusé de publier des articles qui allaient à l'encontre du discours, même après l'examen par les pairs et l'acceptation des épreuves.



4. Les médias grand public qui ont ignoré les victimes des vaccins, dont Maddie de Garay, alors qu'il s'agissait clairement d'une fraude dans les essais cliniques. Ils ont refusé de donner la parole à des personnes qualifiées telles que Robert Malone et Peter McCullough.



5. Les réseaux sociaux, y compris YouTube, Facebook et Twitter, ont fait un travail merveilleux en censurant toute personne ayant des opinions différentes de celles des CDC, de l'OMS et du gouvernement étatsunien. Par exemple, lorsque les membres du groupe Facebook sur les effets secondaires des vaccins ont commencé à signaler que les sociétés pharmaceutiques rendaient difficile, voire impossible, le signalement des effets indésirables lors des essais cliniques de phase 3, Facebook a supprimé les groupes afin que toutes les preuves de fraude lors des essais cliniques soient dissimulées et que les victimes des vaccins ne découvrent jamais que des centaines de milliers d'autres personnes avaient été handicapées par les vaccins.



6. Les membres du Congrès et leur personnel qui ont refusé d'écouter sérieusement les électeurs qui ont soulevé des problèmes légitimes de sécurité liés aux vaccins et étayés par des données primaires. Plutôt que d'expliquer comment les preuves présentées pouvaient être compatibles avec un vaccin sûr, les membres et leur personnel ont simplement dit à leurs électeurs qu'ils avaient tort et ont refusé de lire les preuves qui leur étaient présentées.



Aujourd'hui, tous ces groupes sont fiers de ce qu'ils ont accompli : un effort coordonné pour supprimer les preuves scientifiques légitimes et la dissidence par la censure et l'intimidation et pour approuver un vaccin qui a causé d'énormes décès et handicaps aux Etats-Unis et pour lequel il n'existe aucune preuve scientifique d'un bénéfice en termes de mortalité toutes causes confondues.