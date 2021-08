Un regard plus attentif sur la mortalité covid en Allemagne : "la Covid n'a pas d'influence sur la mortalité de la population", "l'âge médian de décès avec Covid est supérieur à l'espérance de vie" (Brownstone Institute)

Un regard plus attentif sur la mortalité covid en Allemagne Article originel : A Closer Look at Germany’s Covid Mortality Par Manfred Horst* Brownstone Institute

Au cours des 150 dernières années, l'humanité a remporté de nombreux succès notables dans sa lutte contre la maladie et la mort, contre la mortalité infantile et maternelle. Elle a ainsi fait passer l'âge moyen de la mort dans le monde occidental de 35 ans à environ 80 ans (1).

Lorsque le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a déclaré en octobre 2020 que l'âge médian des décès dus à la Covid était supérieur à l'espérance de vie, il avait manifestement raison. Il est dommage, et c'est une terrible erreur de dimension historique, que lui - et tant d'autres - n'aient pas poussé leur raisonnement jusqu'aux conclusions logiques, et encore moins agi en conséquence.

Depuis près d'un an et demi, nous sommes maintenus dans l'anxiété et la peur par les chiffres quotidiens cumulés des "décès liés au coronavirus" (7). La répartition par âge de ces décès " à coronavirus " (dénomination officielle, c'est-à-dire le décès d'une personne dont le test est positif, mais pas nécessairement d'une pneumonie virale) en Allemagne jusqu'au 29/06/2021 se présente comme suit (source : Institut Robert Koch, 8).

On devrait et on doit se poser quelques questions supplémentaires :

Après près d'un an et demi de tests de masse, ne pouvons-nous pas supposer que les tests PCR positifs constituent un échantillon largement représentatif de la population générale ?

Si tel est le cas, les décès "avec coronavirus" (c'est-à-dire avec un test PCR positif) ne semblent-ils pas faire partie du schéma normal et non évitable des décès en Allemagne ?

N'est-ce pas l'hypothèse de base que tout statisticien ou épidémiologiste digne de ce nom aurait énoncée - si nous n'étions pas entrés dans une ère d'hystérie publique extraordinaire ?





De plus, ces pourcentages sont remarquablement similaires partout dans le monde - quelles que soient les mesures prises contre le coronavirus, comme par exemple en Suède (9).

Comme le virus ne fait rien aux nouveau-nés, aux enfants et aux adolescents - ou peut-être parce qu'ils ont été jusqu'à présent soumis à moins de tests - les personnes "avec Corona" atteignent en fait un âge moyen un peu plus élevé que celui du reste de la population.

En termes statistiques, le coronavirus (ou plutôt le test PCR positif) est une variable aléatoire en ce qui concerne le résultat "décès" - comme le port de chaussettes rouges. Bien sûr, il existe des formes graves d'infections respiratoires causées par ou avec le SRAS-CoV-2. Bien sûr, la médecine est obligée d'aider et de soutenir chacune des personnes touchées. Bien sûr, les cas individuels peuvent être déchirants. Bien sûr, les capacités du NHS peuvent être mises à rude épreuve pendant l'hiver (elles le sont généralement). Mais en moyenne, les "morts liés au Corona" auraient quitté ce monde en même temps, avec Corona ou à cause (ou avec) un autre virus ou une autre maladie. Nous ne sommes pas immortels. En moyenne, nous mourons à notre âge moyen de décès.



Tous ces calculs de durée de vie prétendument perdue (10) prétendent que la cohorte (groupe) de personnes décédées "avec Corona" aurait atteint un âge moyen bien supérieur à 90 ans, s'il n'y avait pas eu le virus. C'est un non-sens statistique. On ne peut et on ne doit pas transférer l'espérance de vie restante d'une personne vivante à 80 ans à une cohorte de personnes décédées. En suivant cette méthodologie, il serait possible de déclarer n'importe quelle variable aléatoire (les chaussettes rouges par exemple) comme étant un danger mortel. (11)

Certains auteurs (12) ont émis l'hypothèse que le risque de mortalité dû à (ou avec) Corona est égal, dans sa distribution par âge, mais (largement) additionnel au risque de mortalité normal : Pour ainsi dire, le virus agit comme un terroriste qui tue 100.000 personnes avec la même distribution d'âge que la table de mortalité dans la population générale. Si cela était vrai, si cela était même possible, nous aurions dû constater une augmentation correspondante de la mortalité générale dans tous les pays - ce qui n'est pas le cas (13). Comme nous parlons de personnes tuées par (ou avec) une maladie respiratoire dont l'évolution est bénigne dans la majorité des cas, et non de personnes tuées par un terroriste, nous devrions en outre poser à nouveau la question essentielle suivante : pourquoi auraient-ils vécu significativement plus longtemps que le reste de la population, qu'est-ce qui aurait prédestiné cette cohorte particulière (de personnes testées positives au test Corona) à une durée de vie supérieure à la moyenne ? Non, cette affirmation n'est pas tenable non plus.

Les personnes de la tranche d'âge 50-70 ans meurent aussi de (ou "avec") le Corona ? Le lecteur émotif peut se demander s'il est "normal" de mourir à 55 ou 60 ans. Non, ce n'est pas le cas, bien sûr que non, chaque cas est tragique (et mérite toute l'attention de la médecine). Cependant, nos politiciens devraient savoir que cela arrive inévitablement de temps en temps, et qu'il faut comparer et analyser les chiffres au niveau de la population, au lieu de se laisser influencer par l'émotion de cas individuels.

Dans toute population, il y a toujours quelques personnes de 50 à 70 ans qui meurent malheureusement - c'est inévitable dans la condition humaine. Certaines de ces personnes de 50 à 70 ans sont toujours mortes d'une infection respiratoire virale (comme celle causée par le coronavirus). La question essentielle est donc de savoir si les personnes de ces groupes d'âge sont plus nombreuses à mourir à cause du coronavirus qu'auparavant. La réponse est non, car :