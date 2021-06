Un scientifique spécialiste des vaccins déclare "Nous avons fait une grosse erreur" (Conservative Woman)

Bien que des millions de personnes aient reçu le vaccin sans en subir les effets, des milliers de décès et de maladies ont été signalés. Les symptômes sont souvent impossibles à distinguer de ceux induits par le virus, et il y a donc une réelle inquiétude que ces dommages ne soient pas pris en compte par les fabricants et les régulateurs comme étant liés au vaccin.

Mais des questions se posent : ce mécanisme est-il impliqué dans les milliers de décès et de blessures signalés peu après la vaccination contre la Covid, et pourrait-il exposer certaines personnes aux mêmes conséquences à long terme que dans les cas graves de la maladie elle-même ?

En effet, la protéine de pointe produite par le vaccin n'agit pas seulement localement, à l'endroit de la piqûre (le muscle de l'épaule), mais passe dans le sang et est transportée par la circulation vers de nombreux autres endroits du corps. Des études animales confidentielles utilisant le traçage radioactif montrent qu'il se rend à peu près partout, notamment dans les glandes surrénales, le cœur, le foie, les reins, les poumons, les ovaires, le pancréas, l'hypophyse, la prostate, les glandes salivaires, les intestins, la moelle épinière, la rate, l'estomac, les testicules, le thymus et l'utérus.

La plupart des vaccins contre la Covid demandent aux cellules de notre corps de produire la même protéine. On espère ainsi que les anticorps développés contre elle empêcheront les effets les plus néfastes du virus lui-même. Il y a des preuves que c'est le cas pour certains.

La raison pour laquelle ce type de soutien est si important est qu'une fois que le virus s'installe, les "extras" uniques qu'il transporte en raison de ses origines génétiquement modifiées entraînent des risques à long terme ainsi que des dommages immédiats, y compris des effets allant des caillots sanguins et des maladies cardiaques aux dommages cérébraux et aux problèmes de reproduction.

Je vais vous faire entrer dans cet article en douceur, car je suis sûr que de nombreux lecteurs ont déjà reçu le vaccin contre la Covid, persuadés par la propagande incessante du NHS et de la plupart des médias qu'il est sûr et efficace.

Le Dr Bridle, professeur associé d'immunologie virale à l'Université de Guelph (Ontario), a résumé ses préoccupations dans une interview accordée le 28 mai à Alex Pierson, animateur radio à Toronto.

Je suis très favorable aux vaccins, mais je m'assure toujours que la science est bien faite et que nous la suivons attentivement avant de procéder au déploiement public des vaccins", a-t-il déclaré. Je vous préviens, vous et vos auditeurs, que l'histoire que je m'apprête à raconter est un peu effrayante. Il s'agit d'une science de pointe. Ces derniers jours, nous avons eu connaissance de quelques informations scientifiques essentielles qui nous ont permis d'établir le lien final, de sorte que nous comprenons maintenant - moi-même et certains collaborateurs internationaux clés - pourquoi ces problèmes [avec le vaccin] se produisent.

L'une de ces raisons est que la protéine spike (protéine de pointe), à elle seule, est presque entièrement responsable des dommages causés au système cardiovasculaire, si elle entre en circulation. En effet, si vous injectez la protéine de pointe purifiée dans le sang d'animaux de recherche, ils obtiennent toutes sortes de dommages au système cardiovasculaire, et elle peut traverser la barrière hémato-encéphalique et causer des dommages au cerveau.

À première vue, cela ne semble pas très inquiétant, car nous injectons ces vaccins dans le muscle de l'épaule. Jusqu'à présent, on a supposé que ces vaccins se comportaient comme tous nos vaccins traditionnels : ils ne vont nulle part ailleurs que dans le site d'injection, et restent donc dans l'épaule. Une partie de la protéine est acheminée vers le ganglion lymphatique drainant local afin d'activer le système immunitaire.



"Cependant - c'est là que la science de pointe entre en jeu, et c'est là que cela devient effrayant - grâce à une demande d'information de l'agence de réglementation japonaise, moi-même et plusieurs collaborateurs internationaux avons pu avoir accès à ce que l'on appelle l'étude de biodistribution. C'est la toute première fois que des scientifiques ont pu voir où vont les vaccins à ARN messager après la vaccination ; en d'autres termes, peut-on supposer qu'ils restent dans le muscle de l'épaule ? La réponse courte est : absolument pas. C'est très déconcertant. La protéine spike passe dans le sang et circule pendant plusieurs jours après la vaccination".



L'étude a été menée pour Pfizer par des chercheurs japonais. Selon Bridle, ses résultats sont confirmés par un article dont la publication vient d'être acceptée et qui rapporte que 11 des 13 jeunes agents de santé ayant reçu deux doses du vaccin Moderna à ARN présentaient des niveaux détectables de la protéine virale dans leur sang dans la journée suivant leur première injection.

Nous savons depuis longtemps que la protéine de pointe (spike) est pathogène", a déclaré Bridle. C'est une toxine. Elle peut causer des dommages dans notre corps si elle est en circulation. Maintenant, nous avons des preuves claires et nettes que... le vaccin lui-même, plus la protéine, passe dans la circulation sanguine".



"Une fois que cela se produit, la protéine de pointe peut se combiner avec les récepteurs des plaquettes sanguines et avec les cellules qui tapissent nos vaisseaux sanguins. C'est pourquoi, paradoxalement, elle peut provoquer à la fois la coagulation du sang et des saignements. Et bien sûr, le cœur est impliqué, en tant que partie du système cardiovasculaire", a déclaré Bridle. C'est pourquoi nous constatons des problèmes cardiaques. La protéine peut également traverser la barrière hémato-encéphalique et causer des dommages neurologiques. C'est exactement la raison pour laquelle nous avons constaté des troubles de la coagulation associés à ces vaccins".



Dans une autre étude, qui n'a pas encore été acceptée pour publication, les chercheurs ont découvert "par inadvertance" que les particules d'ARN du vaccin sont transmises aux bébés par le lait maternel (ils avaient essayé de montrer que les anticorps des mères vaccinées étaient transmis aux bébés).

Les médecins craignent qu'une fois que la protéine de pointe sera en circulation, elle se concentrera dans le lait maternel. Elle pourrait également constituer un danger pour les patients fragiles recevant des transfusions sanguines.

"En examinant la base de données des effets indésirables aux États-Unis, nous avons trouvé des preuves que des nourrissons allaités souffraient de troubles hémorragiques dans le tractus gastro-intestinal", a déclaré Bridle.