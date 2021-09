Un troisième homme meurt suite à l'administration de doses contaminées du vaccin Moderna au Japon (Daily Sceptic)

Un troisième homme meurt suite à l'administration de doses contaminées du vaccin Moderna au Japon

Par Michael Curzon

Daily Sceptic, 8.09.21



La suspension de plus de deux millions et demi de doses du vaccin Moderna Covid au Japon, suite à la découverte de contaminants dans un certain nombre de lots, n'est pas intervenue assez tôt, puisqu'un nouveau décès a été signalé après la vaccination d'une dose potentiellement douteuse. Cette fois, un homme d'une cinquantaine d'années est décédé un jour seulement après avoir reçu sa deuxième dose. Le Guardian rapporte l'histoire.

L'homme de 49 ans a reçu sa deuxième injection le 11 août et est décédé le jour suivant. Son seul problème de santé connu était une allergie au sarrasin, a déclaré le ministère de la santé lundi. Comme pour les deux décès précédents, le ministère a déclaré qu'il n'avait pas encore établi si le dernier décès était lié au vaccin.

Le vaccin provenait de l'un des trois lots ayant fait l'objet d'un rappel de 1,63 million de doses du vaccin Moderna le 26 août, mais pas de l'un des lots contenant des fragments d'acier inoxydable. Les trois lots ont été fabriqués en Espagne sous contrat par Moderna.

La société a déclaré : "Il s'agit d'un événement tragique, et la perte de vies humaines est une chose que nous prenons très au sérieux. Nous présentons nos plus sincères condoléances à leurs proches".

La semaine dernière, Moderna a publié une déclaration conjointe avec le distributeur local Takeda Pharmaceutical, indiquant : "La présence rare de particules d'acier inoxydable dans le vaccin Moderna contre la Covid ne pose pas de risque excessif pour la sécurité des patients et n'a pas d'effet négatif sur le profil bénéfices/risques du produit."

Au début du mois dernier, deux hommes d'une trentaine d'années sans problèmes de santé sous-jacents sont morts quelques jours après avoir reçu leur deuxième dose du vaccin Moderna.

Des contaminants, que l'on pense être des fragments de caoutchouc provenant des bouchons des flacons et qui ont pénétré dans le liquide vaccinal à cause d'aiguilles mal insérées, ont été découverts à Okinawa, Gunma et Kanagawa fin août et début septembre. Aucun problème n'a été signalé parmi les personnes auxquelles ont été injectés les vaccins contaminés, qui provenaient de lots différents de ceux précédemment rappelés.

