Une agence recrute des acteurs se faisant passer pour des médecins généralistes afin de combattre les "théories du complot" sur les vaccins anti-Covid (ChurchMilitant.com)

Une agence recrute des acteurs se faisant passer pour des médecins généralistes afin de combattre les "théories du complot".

Article originel : Fake Doctors Paid to Peddle Jabs on TikTok

Jules Gomes

ChurchMilitant.com



MANCHESTER, Angleterre (ChurchMilitant.com) - Un prestigieux groupe de marketing sur les médias sociaux paie des acteurs amateurs pour qu'ils se fassent passer pour des médecins et fassent la promotion du vaccin expérimental contre la COVID-19 sur TikTok - le réseau social de partage de vidéos appartenant à la Chine.

La société KOMI, basée à Manchester, invite les acteurs à participer à un projet de médias sociaux sur TikTok - "se filmer depuis chez soi comme si vous faisiez plusieurs Tik Tok sur les théories de conspiration de la COVID".

"L'objectif est de rendre cela [le] plus crédible possible, comme si vous étiez un docteur Tik Tok", conseille l'annonce publiée sur Mandy.com - un site international d'offres d'emploi pour les acteurs, les interprètes, les réalisateurs et le personnel de production.

La description du poste demande aux candidats de se faire passer pour un "médecin généraliste parlant de la COVID-19 et des théories du complot qui l'entourent". Une rémunération de 100 £ est proposée aux acteurs retenus.

En vertu de la section 49(1) de la loi médicale britannique de 1983, c'est un délit criminel de "prétendre délibérément et faussement" être un médecin.

KOMI indique qu'elle fournira les scripts aux acteurs et demandera aux acteurs prétendant être des médecins de réaliser cinq courts clips vidéo "se filmant en mode selfie". Les acteurs devront filmer chaque clip dans un lieu différent et porter des vêtements différents pour chaque clip.

"Le tournage, l'éclairage et le son n'ont pas besoin d'être parfaits ; vous pouvez tout à fait filmer avec votre téléphone", indique l'annonce, qui fixe à dimanche la date limite de dépôt des candidatures.

Les vidéos éditées seront publiées sur la chaîne "It's Gone Viral", une marque de médias sociaux détenue et exploitée par KOMI Group Ltd, qui compte 8,2 millions de followers sur Facebook, 2,3 millions sur TikTok et 410 000 sur Instagram.



Collusion entre médias d'information et médias sociaux

L'écrivain et diffuseur britannique populaire Bev Turner a déclaré à Church Militant qu'elle "a pris conscience de la participation d'acteurs à la couverture médiatique de l'actualité car des photos apparaissaient sur les médias sociaux - peut-être le profil de quelqu'un d'une agence de casting à côté d'une vidéo de cette personne dans un lit d'hôpital portant un masque."

La personnalité médiatique a déclaré qu'elle "ne croyait pas vraiment que c'était vrai" parce qu'elle "croyait en l'intégrité des organes de presse britanniques." Une amie actrice qui fait de la figuration a dit à Turner que cela ne pouvait pas être vrai mais a été alertée "pour qu'elle fasse attention à toute demande d'audition.".

Turner a confirmé que son amie actrice, qui figure sur la liste de diffusion de Mandy.com, a reçu le courriel recrutant des acteurs pour jouer le rôle de médecins réfutant les théories du complot, moyennant une rémunération de 100 £. Son amie a reconnu que c'était "très malhonnête" car les acteurs n'étaient "pas censés se faire passer pour des médecins afin de convaincre les jeunes de penser d'une certaine façon".



Turner a développé :

Si ces vidéos malhonnêtes sont diffusées, elles induisent délibérément les jeunes en erreur. En tant que personne ayant travaillé dans les médias pendant 22 ans, c'est une indication terrible de la désinformation qui se produit en Grande-Bretagne. Nous savons que les médias sociaux ne sont pas toujours honnêtes, mais nous ne nous attendons pas à une vidéo joliment montée d'acteurs se faisant passer pour des médecins généralistes.

Alors que les géants des médias sociaux ferment les comptes de "désinformation" qui montrent les réactions négatives au vaccin ou citent des traitements alternatifs comme l'ivermectine, comment se fait-il qu'ils autorisent les faux médecins ? Cela signifie que le débat ouvert et honnête appartient au passé.

Des revues médicales évaluées par des pairs ont noté le potentiel de "l'exploitation" de TikTok pour transmettre d'importants messages de santé publique, en particulier chez les 13-24 ans.

Un total de 100 vidéos téléchargées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), organisation pro-vaccins, et publiées sous le hashtag "#Coronavirus" ont été vues 1 194 081 700 fois.

Les chercheurs ont observé que 100 vidéos portant le hashtag "#WearAMask" ont été vues près de 500 millions de fois, et que 32 vidéos sur le port du masque publiées par l'OMS ont été vues près de 57 millions de fois.

Cependant, une étude évaluée par des pairs sur la psychologie de l'utilisation de TikTok a mis en garde contre le fait que "les utilisateurs de TikTok sont souvent des adolescents et forment donc un groupe d'individus potentiellement vulnérables."



Préparer une génération

Dans des commentaires adressés à Church Militant, le Dr Niall McCrae, éthicien de la santé, a noté que "le dernier développement, le déploiement d'acteurs jouant le rôle de faux médecins dans une campagne contre les sceptiques des vaccins, est troublant" et "nuira à la confiance dans les médecins, renforçant une division haineuse dans la société entre la majorité complaisante et la minorité de libres penseurs".



Le Dr McCrae poursuit :

Après avoir passé ma carrière dans la pratique, l'enseignement et la recherche dans le domaine de la santé, je suis horrifié par la façon dont les normes éthiques et scientifiques établies de longue date sont mises de côté par le régime COVID. Ces acteurs rémunérés seront comme le joueur de flûte de Hamelin, attirant les jeunes gens dans un projet de génie génétique qui se fait passer pour un vaccin salvateur.

La joyeuse mélodie étouffera les preuves d'effets indésirables graves, notamment l'inflammation du cœur et les caillots sanguins. Au lieu d'être informés que les vaccins sont expérimentaux et inefficaces contre le coronavirus, et que des rappels seront nécessaires tous les quelques mois, les jeunes subissent un lavage de cerveau qui les pousse à diaboliser leurs concitoyens prudents et rationnels en les qualifiant d'"anti-vaxx". En bref, ils sont enrôlés dans une secte.





KOMI n'a pas révélé qui est son client et qui le paie pour produire les vidéos, mais le projet coïncide avec la nouvelle campagne du gouvernement britannique visant à vacciner les enfants de 16 et 17 ans avec la première dose du vaccin Pfizer-BioNTech.



Le Comité conjoint du gouvernement sur la vaccination et l'immunisation (JCVI), présidé par le professeur Wei Shen Lim, a annoncé cette campagne mercredi. Lim a reçu un financement direct de plus de 25 000 £ pour son travail avec Pfizer, ce qui constitue un conflit d'intérêts potentiel.

Le professeur a confirmé que les enfants âgés de 16 ans et plus peuvent être vaccinés sans le consentement de leurs parents.



Pendant ce temps, le contrat pour que les acteurs se fassent passer pour des médecins est estimé être lucratif, puisque le groupe KOMI a annoncé que son chiffre d'affaires a atteint un million de livres pour la première fois en 2020 et qu'il vise à doubler ce chiffre au cours des 12 prochains mois.

Depuis le début de la crise de la COVID-19, KOMI a remporté d'importants contrats avec des marques telles que SWAN, Mars Pets et The Flava People. Elle a également distribué du contenu vidéo et des publicités de campagnes virales pour BBC Films, O2, Universal, Bud Light et Disney.

ARK Media s'occupe de l'octroi de licences et de la distribution du contenu de KOMI pour une utilisation dans les domaines de l'éditorial, de la production télévisuelle et des marques/publicités.

Church Militant a contacté KOMI par e-mail et par téléphone mais n'a pas reçu de réponse au moment de la mise sous presse. ARK Media n'a pas non plus répondu à une demande de commentaire.