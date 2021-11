Une ancienne star anglaise est critiquée pour s'être demandée si la vague d'effondrements de joueurs de football sur les terrains était liée au vaccin contre la Covid (RT)

Une ancienne star anglaise est critiquée pour s'être demandée si la vague d'effondrements de joueurs de football était liée au vaccin contre la Covid

Article originel : Ex-England star blasted for wondering if spate of football player collapses is linked to Covid vaccine

RT, 25.11.21 Sinclair a remporté 12 sélections en équipe d'Angleterre et on se souvient d'un passage de 14 ans en Premier League qui a commencé dans son club, les Queens Park Rangers. Après avoir joué, il est devenu expert en football et a tenu des propos controversés sur la station de radio britannique TalkSport. Mardi, la star écossaise de Sheffield United, John Fleck, a été transportée d'urgence à l'hôpital après une alerte lors de la victoire 1-0 de son équipe sur Reading. Le lendemain soir, lors d'un match de Ligue des champions contre le Real Madrid, l'ailier du Sheriff Tiraspol, Adama Traore, est tombé sur la pelouse en se serrant la poitrine et a dû être évacué du terrain par le personnel médical. Par ailleurs, Sergio Aguero, du FC Barcelone, est pressenti pour prendre sa retraite après un incident cardiaque survenu au début du mois, tandis que le milieu de terrain danois Christian Eriksen a été victime d'un incident très médiatisé lors du Championnat d'Europe cet été. Mais même si rien ne prouve que ces événements soient liés au vaccin Covid, Sinclair semble suggérer un lien.

"Je pense que tout le monde veut savoir s'il a fait le vaccin contre la Covid", a commencé l'homme de 48 ans sur Fleck. Plus tard, sur Twitter, il a également ajouté : "Tous ceux à qui je parle de ces problèmes cardiaques dont souffrent les footballeurs (qui, de manière inquiétante, semblent se produire de plus en plus régulièrement) sont-ils liés aux vaccins Covid ou non ?". Sinclair a été largement critiqué pour ces commentaires.

"C'est un endroit inapproprié pour poser cette question", a-t-on dit à Sinclair. "Vous êtes en train de mendier des théories de conspiration. Demandez à un médecin. Demandez à un chercheur en médecine. "Faites vos propres recherches en ligne, en faisant attention à la fiabilité des sources. Tout ce que j'ai lu dit NON."

"C'est plutôt irresponsable de poster ça, Trevor", a dit un autre bienfaiteur. "Si les vaccins avaient quelque chose à voir avec ça, alors des millions d'entre nous auraient de nouveaux problèmes cardiaques chaque jour dans le monde entier. Et ce n'est pas le cas." "Eh, donc vous êtes venu avec une idée et vous demandez maintenant aux gens sur les médias sociaux si votre imagination est la réalité", a déclaré une autre critique.

Mais tout le monde n'a pas sauté dans le train en marche. "Nous ne connaissons pas Trevor car TalkSport vous a coupé la parole lorsque vous avez posé votre question", a répondu un internaute à son message sur Twitter. "Fair play à vous d'avoir eu les couilles de poser la question. "Oui Trevor, ne pose plus jamais de questions et ne pense plus jamais par toi-même", a-t-on suggéré en guise de soutien, après qu'un autre utilisateur lui ait dit de réfléchir avant de tweeter.

"Tous ces commentaires essaient d'être politiquement corrects, grandissez une paire et dites les choses comme elles sont", a demandé une autre voix franche. "L'un des principaux effets secondaires du vaccin est l'inflammation du cœur. Pourtant, nous sommes censés penser que ces cas soudains sont une coïncidence."

