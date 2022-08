Une étude exhaustive des données relatives à la mortalité en Allemagne révèle une corrélation étroite entre la surmortalité et la vaccination de masse (Eugyppius)

Une étude exhaustive des données relatives à la mortalité en Allemagne révèle une corrélation étroite entre la surmortalité et la vaccination de masse Article originel : Exhaustive study of German mortality data finds excess deaths tightly correlated with mass vaccination Eugyppius, 27.08.22

En 2020, le nombre observé de décès était proche du nombre attendu en ce qui concerne l'écart type empirique. En revanche, en 2021, le nombre observé de décès était supérieur de deux écarts types empiriques au nombre attendu. La forte surmortalité en 2021 était presque entièrement due à une augmentation des décès dans les groupes d'âge entre 15 et 79 ans et n'a commencé à s'accumuler qu'à partir d'avril 2021. Un schéma de mortalité similaire a été observé pour les mort-nés, avec une augmentation d'environ 11 % au cours du deuxième trimestre de l'année 2021.

Excess mortality in Germany 2020-2022 est une préimpression de Christof Kuhbandner (psychologue à Regensburg) et Matthias Reitzner (statisticien à Osnabrück) qui applique une analyse actuarielle sophistiquée aux données publiques sur la mortalité toutes causes confondues fournies par le gouvernement allemand. Il s'avère que si l'on tient compte des tendances historiques en matière de mortalité, le virus ne semble plus aussi dangereux et les vaccins ne semblent plus aussi efficaces.

Comme je l'ai dit à maintes reprises, la première année de la pandémie allemande n'a rien donné. Il n'y a pas eu de tendance à la hausse de la mortalité, sauf dans les groupes les plus âgés, brièvement, en décembre. En revanche, en 2021, l'année de la vaccination maximale, les auteurs estiment à près de 32 000 le nombre de décès supplémentaires. La mortalité a augmenté dans tous les groupes, en particulier chez les jeunes, les quadragénaires ayant enregistré 9 % de décès de plus que prévu par leur modèle.

Rien qu'en regardant ce graphique de 2021, on peut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Si c'est le virus qui tue, pourquoi les personnes âgées de 15 à 79 ans sont-elles les plus touchées ? Comment se fait-il qu'il laisse les Allemands les plus âgés presque entièrement indemnes ?

Quant aux personnes de 60 ans et plus, on observe deux tendances distinctes : Une hausse de la mortalité coïncidant, là encore, avec l'administration massive des doses 1 et 3 dans la tranche 60-79, et rien de particulier dans la tranche 80+ :

En avril et mai 2021, une augmentation significative de la surmortalité est observée, suivie d'une diminution jusqu'en août. Cependant ... l'augmentation de la surmortalité en avril et mai n'est pas compensée. En septembre, on observe à nouveau une surmortalité importante, qui augmente en novembre et est plus que doublée en décembre 2021.

Il est évident que les vaccins sont surtout nocifs lorsqu'ils provoquent des réactions immunitaires indésirables, et qu'ils sont donc relativement sûrs chez les personnes très âgées, dont le système immunitaire est plus faible. Cela fait des Allemands les plus âgés un témoin utile, car ils sont les plus sensibles à la mortalité associée au virus et les moins sensibles à la mortalité associée au vaccin. Ainsi, à tous ceux qui objectent que c'est vraiment le pic de cas d'avril qui fait mal paraître les vaccins ici, ou que c'est Delta qui cause ces problèmes à l'automne, la réponse est simple : Les personnes âgées ne meurent pas en avril ou en septembre 2021, seulement les jeunes. Qu'est-ce qui tue principalement les jeunes et épargne principalement les personnes âgées ? La réponse n'est pas le SRAS-2.



Comme le notent les auteurs :

Le fait peut-être le plus surprenant est que [2021] produit dans tous les groupes d'âge une augmentation significative de la mortalité, ce qui contraste fortement avec l'attente selon laquelle la vaccination devrait diminuer le nombre de décès liés à la COVID-19. La seule exception est le dernier groupe d'âge [80+] ... Toutefois, lors de l'interprétation de ce résultat, il faut tenir compte du fait qu'il y avait un énorme déficit de mortalité en 2019 et jusqu'en octobre 2020, qui a été compensé en novembre [et] décembre 2020 et janvier 2021.



Il devient très difficile de douter que la surmortalité de 2021 soit liée au vaccin, lorsque l'on compare la chronologie relative des décès et la vaccination de masse :