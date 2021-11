Une étude française publiée dans JAMA suggère que la Covid de longue durée est en grande partie psychosomatique (Daily Sceptic)

Une étude française suggère que la Covid de longue durée est en grande partie psychosomatique Article originel : French Study Suggests That Long Covid is Mostly Psychosomatic Par Noah Carl Daily Sceptic, 17.11.21

Ces mêmes personnes ont répondu à un questionnaire entre décembre 2020 et janvier 2021. Dans ce questionnaire, il leur était demandé : "Depuis mars, pensez-vous avoir été infecté par le coronavirus (confirmé ou non par un médecin ou un test) ?"

Une nouvelle étude publiée dans JAMA Internal Medicine suggère que le chiffre de 2,5 % est une surestimation. Joane Matta et ses collègues ont analysé les données d'un échantillon d'environ 27 000 Français, qui ont subi des tests sérologiques (c'est-à-dire des tests d'anticorps) entre mai et novembre 2020.

Il y a deux choses principales à noter. Premièrement, si l'on compare la colonne de gauche (pour les personnes dont le test est négatif et qui pensent ne pas avoir été infectées) aux deux colonnes de droite (pour les personnes dont le test est positif), on constate que les pourcentages sont à peu près les mêmes. La seule exception est l'anosmie, indiquée dans la dernière ligne.

Pour ce faire, vous devez calculer une "moyenne pondérée mentale" des deux colonnes de droite. Par exemple, 7,3 % des personnes de la première colonne ont eu des douleurs articulaires, alors que le pourcentage correspondant pour les deux dernières colonnes est de 6,5 % (la moyenne pondérée de 4,2 et 8,2).

Ces comparaisons indiquent que les répondants qui ont été testés positifs pour les anticorps Covid n'étaient pas, en général, plus susceptibles de signaler des symptômes que ceux qui ont été testés négatifs. (Le seul symptôme qu'ils étaient plus susceptibles de signaler était l'anosmie).

La deuxième chose à noter est que, si l'on compare les deux colonnes "Croyance +" aux deux colonnes "Croyance -", on constate que les pourcentages ont tendance à être plus élevés dans la première. Cela indique que les personnes qui pensaient avoir été infectées étaient plus susceptibles de déclarer des symptômes, qu'elles aient été infectées ou non.

Les chercheurs ont estimé des modèles multivariés qui contrôlaient des caractéristiques comme l'âge, le sexe et le niveau d'éducation, et ont observé le même type de résultats. Le fait de croire que l'on a eu la Covid est associé à la déclaration de symptômes, mais pas le fait d'avoir réellement eu la Covid (à l'exception de l'anosmie).

Les résultats de Matta et de ses collègues sont cohérents avec ceux d'études antérieures portant sur des jeunes, qui n'ont trouvé que peu ou pas de différence dans les symptômes entre ceux qui étaient séropositifs et ceux qui étaient séronégatifs. Il semble que la maladie de la Covid de longue durée soit surtout psychosomatique.