Une étude norvégienne révèle une efficacité nulle du vaccin contre le risque de décès après une hospitalisation pour la COVID-19 (Daily Sceptic / MedRxiV)

Une étude norvégienne révèle une efficacité nulle du vaccin contre le (risque de) décès après une hospitalisation pour la Covid Article originel : Norway Study Finds ZERO Vaccine Effectiveness Against Death for Covid Hospital Patients Par Will Jones Daily Sceptic, 14.11.21 Note de SLT : Vous trouverez en bas de page, un résumé de l' article paru en pré-print sur MedRxiV .

Une nouvelle étude norvégienne en préimpression, qui s'est penchée sur les différences de résultats entre les patients hospitalisés vaccinés et ceux qui ne le sont pas, a révélé que le fait d'être vacciné ne change rien au risque de décès après une hospitalisation pour la COVID-19.



"Les chercheurs écrivent qu'il n'y avait aucune différence dans les probabilités ajustées de décès à l'hôpital entre les patients vaccinés et non vaccinés, quel que soit le groupe d'âge. Ils n'ont pas non plus observé de différence entre les patients vaccinés et non vaccinés en ce qui concerne la durée du séjour hospitalier des patients non admis en soins intensifs. Ces résultats sont ajustés en fonction de l'âge et d'autres facteurs de risque et ne sont donc pas simplement dus au fait que les vaccinés sont plus âgés ou présentent un risque plus élevé (bien que, comme toujours, la validité des ajustements puisse être remise en question).

Ils ont cependant constaté que les patients vaccinés âgés de 18 à 79 ans avaient "43 % de chances en moins d'être admis en soins intensifs" et une durée d'hospitalisation estimée à 26 % plus courte que les patients non vaccinés.

Il est curieux que les patients vaccinés aient 43 % moins de chances d'être admis en soins intensifs, mais pas moins de chances de mourir. Les anticorps des vaccins signifiaient-ils simplement que ceux qui allaient combattre la maladie le faisaient un peu plus rapidement et facilement, mais les anticorps des vaccins n'étaient pas réellement capables de sauver ceux qui n'allaient pas survivre de toute façon ? Telle semble être la conclusion des chercheurs :

"Nos résultats suggèrent qu'une fois hospitalisés, le risque de décès est similaire chez les patients vaccinés et non vaccinés en Norvège. Toutefois, chez les survivants, la maladie évolue moins rapidement chez les patients vaccinés, qui ont moins besoin de soins hospitaliers et de soutien..."



L'étude n'a pas examiné la différence que la vaccination pourrait faire sur le risque d'être admis à l'hôpital en premier lieu, car il s'agissait d'une étude en milieu hospitalier. Cela signifie que la vaccination peut réduire le risque de devoir être hospitalisé (et donc le risque global de décès), même si elle ne réduit pas le risque de mourir une fois admis.

L'étude a porté sur tous les patients norvégiens admis à l'hôpital principalement en raison de la Covid entre le 1er février et le 30 septembre 2021, tout en procédant à diverses exclusions (dont 154 qui ont été testés positifs dans les 21 jours suivant leur première dose, ce qui est dommage car une analyse plus approfondie doit être effectuée sur ces cas). Elle a porté sur 2 361 patients, dont 70 (3 %) étaient partiellement vaccinés et 183 (8 %) étaient complètement vaccinés. Presque tous avaient reçu le vaccin Pfizer. Au cours de la période d'étude, 421 des patients (18%) avaient été admis en soins intensifs. À la fin de la période d'étude, 18 patients (0,8 %) étaient encore hospitalisés, tandis que sur les 2 343 patients sortis, 107 sont décédés à l'hôpital (4,6 %).

Le pourcentage de vaccinés semble à première vue très faible (8 %), d'autant que l'étude indique que 84 % des adultes norvégiens étaient doublement vaccinés à la fin du mois de septembre. Cependant, ce chiffre prend tout son sens si l'on considère le moment où les admissions à l'hôpital pour la Covid en Norvège ont eu lieu au cours de la période étudiée - sur les 2 775 admissions totales à l'hôpital pour la Covid au cours de la période, 1 742 (63 %) ont eu lieu avant le 2 mai, date à laquelle seulement 7 % des adultes norvégiens étaient vaccinés.