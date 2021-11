Une guerre contre l'Humanité (Off Guardian)

Une guerre contre l'Humanité

Article originel : A War against Humanity

Par Michael Lesher*

Off Guardian, 9.11.21

Halloween était autrefois une fête populaire à Passaic. Année après année, les pelouses de mon quartier regorgeaient de décorations d'octobre faussement terrifiantes - des sorcières sur des balais, des citrouilles sculptées sur les porches, des toiles d'araignées fantastiques festonnant les arbustes. Cette année, cependant, il n'y avait pratiquement aucune décoration d'Halloween. Et comme tant de petits signes de la façon dont la "pandémie" - en langage clair, l'approfondissement de l'État policier - est en train de raser ce qui était autrefois des expressions ordinaires de la communauté humaine, ce changement me trouble.

Je le comprends, bien sûr. Après tout, pourquoi les enfants devraient-ils se réjouir de passer une soirée à jouer les sorciers ou les lutins alors que les récits d'une peste noire omniprésente - des exagérations si folles qu'elles auraient autrefois fait rire aux éclats les gens normaux - sont devenus notre dogme quotidien ? Et si les enfants ne font pas la fête, pourquoi le reste d'entre nous le devrait-il ? Mais le sentiment d'inquiétude demeure, bouleversant tout ce que j'espérais connaître des réalités de la vie en communauté. Je ne peux pas m'habituer à l'empiètement subtil de la peur sur tous les aspects de notre existence collective. Je ne peux pas accepter le lent empoisonnement de toutes les interactions entre un être humain et un autre par la marée implacable de la propagande de la COVID19. En me promenant dans un quartier sans décoration qui aurait dû être rempli de symboles d'Halloween en cette fin octobre, j'ai commencé à rager intérieurement en réalisant que tant de parents croyaient sincèrement protéger leurs enfants en les privant d'une célébration publique, aussi inoffensive soit-elle. Des friandises à Halloween ? Je pouvais voir mes voisins hocher la tête et compter mentalement les possibilités d'infection. Que se serait-il passé si les enfants avaient frappé à la porte de quelqu'un et que la personne qui avait répondu ne portait pas de muselière ? De plus, pouvait-on être absolument sûr que la personne qui avait mis les bonbons dans les sacs en plastique des enfants s'était lavé les mains avant de toucher les emballages ? Et si - horreur des horreurs - il n'avait même pas été "vacciné" ?

Par un après-midi ensoleillé, il y a quelques semaines, je me suis retrouvé inopinément entouré d'une grande foule d'enfants sortant tout juste de l'école. Au début, c'était rassurant de flotter dans un tourbillon de comportements humains non perturbés ; de tels moments sont devenus progressivement plus rares, et donc plus précieux, au cours des 18 derniers mois. Les enfants qui m'entouraient se promenaient, plaisantaient et bavardaient comme tous les écoliers du monde. Mais n'y avait-il pas quelque chose qui clochait dans cette photo ? L'avancée furtive de la "nouvelle normalité" du coup d'État Corona a été si inexorable - même pour quelqu'un qui a lutté pour y résister - qu'il m'a fallu plusieurs secondes pour réaliser que ces enfants étaient masqués. Chacun d'entre eux avait son visage caché derrière une muselière noire. Oui, si je fermais les yeux, je pouvais presque imaginer que les choses étaient toujours comme elles devraient être. Mais en les ouvrant à nouveau, la réalité du cauchemar revenait : ce qui aurait dû être des enfants était remplacé par des caricatures - des personnes sans visage, des conversations sans sourire, des yeux sans bouche.

Et le pire, c'est que ces enfants s'étaient manifestement tellement habitués à cet état de choses kafkaïen, tellement endoctrinés par l'hystérie de la COVID19, qu'ils avaient gardé leur muselière même après avoir quitté le bâtiment scolaire où ils étaient tenus de la porter. Pour eux, la terreur était devenue un mode de vie. Le surréel était devenu normal. Et pas seulement pour eux. Considérez la réalité politique de l'État dans lequel je vis. Depuis plus d'un an maintenant, les chiffres de mortalité toutes causes confondues dans le New Jersey sont rarement sortis des paramètres ordinaires - en d'autres termes, il n'y a eu aucune raison concevable de prétendre à l'existence d'une urgence médicale.

Et pourtant, le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, continue de gouverner comme un dictateur virtuel, exerçant des pouvoirs "d'urgence" qui étaient légalement censés expirer le 9 avril 2020 - détruisant des entreprises, confinant les gens dans des quarantaines illégales, menaçant de nous museler tous (à nouveau) au premier signe de résistance - tandis que le gouvernement de l'État dont Murphy a dépouillé la constitution au cours des 19 derniers mois a récemment envoyé aux citoyens, avec ce que je suppose être une ironie inconsciente, des dépliants expliquant comment "voter" pour le gouverneur le 2 novembre. Des instructions sérieuses sur la façon de choisir un dictateur ? Pour toute personne capable de penser clairement, c'était une insulte à couper le souffle à chaque citoyen du New Jersey. Mais pour autant que je puisse voir, cela n'a suscité aucune réaction publique. Combien de personnes ici se rendent compte, même maintenant, qu'elles vivent sous un régime anticonstitutionnel ? Même le challenger républicain de Murphy n'a pas soulevé la question pendant la campagne. Le même silence inquiétant face à des assauts sans précédent contre la liberté est la norme presque partout. Le chef de l'exécutif étatsunien s'est emporté comme un fasciste contre la dernière espèce d'Untermenschen, la variété "je refuse d'être un cobaye pour Big-Pharma". "Les non-vaccinés", a ricané le président Biden il y a à peine deux mois, "encombrent nos hôpitaux, envahissent les salles d'urgence et les unités de soins intensifs, ne laissant aucune place pour une personne souffrant d'une crise cardiaque, d'une [pancréatite] ou d'un cancer". (Retirez le mot "non vacciné" de ce mensonge incendiaire et insérez "juifs" ou "immigrants" ou "noirs", et imaginez ce que cela aurait donné lors d'une conférence de presse de la Maison Blanche. Hélas, personne n'a tenté l'expérience). Et quant aux personnes qui n'aiment pas être muselées de force, le président avait un message simple : "Montrez un peu de respect !"

Peut-être que l'oncle Joe a oublié cela - comme tant d'autres choses - mais je me souviens que le candidat Biden avait affiché son respect pour les Etatsuniens en leur promettant que les mandats fédéraux de vaccination ne se produiraient jamais sous sa direction. Il est amusant de constater que ce genre de "respect" n'a pas survécu à l'élection. Maintenant qu'il est président, Biden n'a aucun problème à revendiquer des pouvoirs quasi-dictatoriaux pour forcer les entrepreneurs fédéraux et les travailleurs de toute entreprise d'au moins 100 employés à se soumettre à des injections de médicaments non testés. Mais les menteurs seront des menteurs, j'imagine : le même président qui, en février dernier, a assuré au public que tout irait bien d'ici Noël, avec "beaucoup moins de personnes devant être socialement distancées, devant porter un masque", se vante maintenant d'imposer encore plus de restrictions au droit des Etatsuniens de respirer. "Celui qui échange son cheval contre une promesse finit par avoir les pieds fatigués", aimait à dire Nikita Khrouchtchev. Aujourd'hui, tous les Etatsuniens devraient marcher avec des béquilles. Mais on parcourt la presse populaire en vain pour trouver une trace d'indignation face à cette cavalcade de mensonges. Au contraire, les propagandistes de la COVID font l'éloge de Biden pour sa "dureté". C'est peut-être mon âge (j'approche des 64 ans), mais en ces jours de répression politique et de lâcheté intellectuelle, alors que les "experts" de la santé préconisent la roulette russe médicale et que les "libéraux" approuvent le totalitarisme, je ressens le besoin de mentionner à haute voix certains des changements plus subtils qui ont miné ma propre vie depuis que la guerre a été déclarée à l'humanité au début de 2020.

Je ne prétends pas qu'il s'agisse des pires conséquences des méthodes de l'État policier auxquelles nous avons été confrontés. Je ne veux même pas dire que ce sont celles auxquelles je pense le plus. À côté des 34 millions de personnes dans le monde qui ont été poussées au bord de la famine par les politiques de confinement, elles semblent positivement insignifiantes. Mais pour moi, ce sont des rappels constants de la marée de folie qui monte autour de moi, des mesures quotidiennes du lent dérèglement de ce que nous appelions autrefois "la vie normale" - et dont nous ne pouvons désormais que nous souvenir et pleurer.

Obstacles physiques entre les personnes Les mois de mars et d'avril 2020 ont été marqués par une activité remarquable dans toute ma région : des banques, des pharmacies, des supermarchés, des épiceries de quartier et une foule d'autres commerces de détail, grands et petits, ont installé des barrières pour imposer une certaine distance physique entre les clients et les caissiers. Beaucoup de ces barrières étaient en plastique. Quelques-unes étaient en plexiglas. Mais elles étaient toutes censées être temporaires ; elles étaient là en raison de ce qu'on nous a dit être une urgence médicale, et non comme un moyen permanent d'établir plus de séparation - et plus de peur - entre les gens qui vaquent à leurs occupations quotidiennes. C'était il y a un an et demi. Le confinement anticonstitutionnel du New Jersey a pris fin l'été dernier. Les "mandats" des masques (également inconstitutionnels) ont pris fin avant le début de l'année 2021. Toutes les autres mesures de peur promulguées début 2020 - gants en plastique dans les magasins, désinfection constante des mains, retournement mutuel dans les ascenseurs - sont derrière nous, du moins pour le moment. Mais ces barrières ? Chacune d'entre elles est toujours en place. Il n'a fallu que quelques jours pour les ériger, mais maintenant je ne suis pas sûr de les voir disparaître un jour. A quoi servent-elles ? Il est clair qu'elles n'ont aucune utilité médicale. Mais en tant que rappels constants du danger que chaque être humain est censé représenter pour les autres - et en tant qu'obstacles à tout sens pratique de la solidarité entre clients et travailleurs - ils sont difficiles à battre. Ils restent donc là, symboles quotidiens d'une guerre cynique contre la communauté humaine, une autre astuce réussie des ennemis de la liberté.

Pénuries J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait peut-être du produit de ma propre impatience - mais non, les pénuries générales sont vraiment monnaie courante depuis un an et demi. Prenons le cas des produits de nettoyage. Nous nous souvenons tous de la façon dont les rayons des magasins se sont vidés lorsque la première panique inspirée par le gouvernement a poussé les gens à courir acheter des nettoyants antiseptiques pour les sols et les comptoirs de leurs cuisines, en mars 2020. Mais les fabricants ont eu amplement le temps depuis lors d'augmenter la production. Pourtant, au mépris de la dynamique ordinaire de l'offre et de la demande, l'appétit du public pour les nettoyants n'a toujours pas généré une offre abondante. Et ce ne sont pas seulement les liquides de nettoyage qui sont relativement rares. De nombreux types de poulet (m'a-t-on dit) ont été difficiles à obtenir pendant des mois. Il en va de même pour les serviettes en papier. Les haricots mungo, qui étaient autrefois presque un aliment de base pour moi, sont maintenant introuvables, même dans les magasins d'aliments naturels. Selon la presse, il y a une pénurie nationale de voitures - à vendre et à louer - ainsi que de puces électroniques et de kits de test, entre autres choses. Un article paru dans Atlantic, l'un des pourvoyeurs les plus engagés de la propagande de la COVID, a même surnommé la situation "la pénurie de tout". Sans surprise, les médias populaires ont attribué tout cela à la "pandémie" - une explication si manifestement absurde que les propagandistes ont récemment commencé à reformuler la question, affirmant que ce que nous vivons est en fait quelque chose appelé "crise de la chaîne d'approvisionnement".

Même si quelqu'un avait clairement défini ce terme (et personne ne l'a fait), et même si les systèmes de distribution nationaux pouvaient réellement être paralysés par un virus respiratoire de gravité modérée (et ce n'est pas le cas), toute personne tentée de croire à cette nouvelle histoire ferait bien de réfléchir à une autre "pénurie" nationale qui est vantée par les grandes sociétés de vente au détail depuis près d'un an maintenant, et qui semble se répandre. Je veux parler des allégations de "pénurie nationale de pièces de monnaie" que je vois depuis plus de six mois dans plusieurs chaînes de magasins de Passaic, où des affiches demandent aux clients d'effectuer leurs achats avec des cartes de crédit ou de débit plutôt qu'en espèces. Selon la presse, les mêmes avertissements apparaissent dans tous les commerces des États-Unis. Ma ville n'a donc rien d'excentrique à cet égard. Mais de quoi s'agit-il ? Les États-Unis pourraient-ils vraiment souffrir d'une "pénurie de monnaie" ? La Monnaie nationale serait-elle en panne ? Serions-nous à court de nickel ou de cuivre ? Tous les employés de la Monnaie sont-ils en grève ? Eh bien, non, non et non. En fait, la vérité toute simple est qu'il n'y a pas de "pénurie de pièces" du tout ; au contraire, selon les suspects habituels des médias, le vrai problème est que "la pandémie de la COVID-19 a perturbé la chaîne d'approvisionnement des pièces étatsuniennes". Ah - voilà encore cette "chaîne d'approvisionnement" si pratique ! Mais qu'est-ce que cela signifie cette fois-ci ? Eh bien, si l'on en croit les experts, il semble que beaucoup de gens aient gardé une grande partie de leur monnaie à la maison - ce qui est probablement vrai, mais aussi sans intérêt, puisque cette pratique a sûrement commencé bien avant 2020. Passant outre l'objection, les experts nous assurent cependant que c'est la raison pour laquelle votre supermarché local n'accepte plus votre argent liquide de nos jours. Vous avez compris ? Trop de gens gardent de la monnaie chez eux ; la solution consiste à les empêcher d'utiliser de l'argent liquide dans les grands magasins, ce qui ne peut qu'augmenter le nombre de pièces de monnaie qui restent "inutilisées" à la maison. En d'autres termes, nous "résolvons" le problème en en créant davantage.

Je déteste paraître paranoïaque, mais étant donné l'absurdité évidente de l'argument, ne semble-t-il pas beaucoup plus probable que les affirmations concernant une "pénurie de pièces" représentent une première tentative d'élimination de l'argent liquide ? Et que le véritable objectif de ces mesures est de canaliser notre vie économique vers des transactions numériques qui, par le biais des cartes de crédit ou de débit, peuvent facilement être surveillées et, dans un avenir pas très lointain, contrôlées par des gouvernements qui ont déjà prouvé leur mépris de la démocratie à chaque étape du coup d'État Corona ? Je ne suis peut-être pas en mesure de prouver que c'est la véritable raison de la "pénurie nationale de pièces de monnaie", mais je peux certainement constater que la raison invoquée est fausse. Et beaucoup d'observateurs crédibles pensent déjà que décourager l'argent liquide est une stratégie politique, et non un "remède" pratique.

L'espionnage et la délation Informer son voisin de la police de la pensée est déjà pratiquement la norme sur les avions de ligne, où les passagers sont encouragés à dénoncer toute personne qui ose tenter de respirer normalement, même en dormant. ("Regardez ! Il y a un anti-masque secret qui somnole sur le siège de l'autre côté de l'allée !"). Mais la folie du "snoop-and-snitch" semble se répandre. Aujourd'hui, des systèmes scolaires entiers utilisent des logiciels commerciaux pour espionner pas moins de 23 millions d'enfants étatsuniens, en surveillant la moindre de leurs frappes et en suivant leurs contacts sur Internet. Selon un récent rapport de presse, si certains parents s'opposent à ce "Big Brother-isme", d'autres semblent estimer que leurs enfants sont trop peu surveillés, pas trop. Quant aux administrateurs scolaires, nombre d'entre eux ne voient rien de mal à ce que les bureaucrates locaux se transforment en police de la pensée, car "j'ai toujours pensé qu'ils [les enfants] étaient déjà suivis", comme l'a déclaré avec flegme un directeur d'école. Pendant ce temps, un reportage récent et typique a décrit, sans commentaire, comment des élèves et/ou des parents ont dénoncé un enseignant aux autorités pour le crime d'être "non vacciné" - et d'avoir occasionnellement retiré sa muselière pendant qu'il lisait à haute voix à la classe. C'est triste à dire, mais il n'y avait rien d'inhabituel à cela. Ces derniers mois, les mouchards d'Hollywood se sont affairés à faire virer des acteurs qui avaient exprimé des idées fausses sur des sujets tels que la muselière obligatoire ou les élections manipulées. Et ce qui est bon pour les célébrités devrait être bon pour le reste d'entre nous, non ? La tendance à la destruction de la vie privée - qui sonne le glas de tout système de gouvernement démocratique - est d'autant plus dangereuse qu'elle gagnait du terrain avant même que l'hystérie du coronavirus ne crée la culture parfaite pour son expansion. "Pensez à nos guerres contre-insurrectionnelles à l'étranger comme autant de laboratoires vivants pour la mise à mal d'une société démocratique chez nous", écrivait déjà en 2009 Alfred McCoy, le principal historien étatsunien de la surveillance et de ses conséquences politiques.

McCoy avait prévenu que la technologie utilisée pour réprimer la dissidence en Irak, par exemple : s'est avérée remarquablement efficace pour construire un modèle technologique qui pourrait permettre de créer un État de surveillance nationale - avec des caméras omniprésentes, une exploration approfondie des données, une identification biométrique à la nanoseconde et des drones patrouillant dans la "patrie"".

Je pense à ces mots chaque fois que l'on me presse d'installer un logiciel de preuve de "vaccination" sur mon téléphone portable. Suis-je vraiment censé croire qu'un outil de surveillance aussi puissant ne sera pas utilisé à des fins plus intrusives ?

Il convient de rappeler que le président George W. Bush a tenté d'organiser les citoyens ordinaires en un réseau d'espionnage massif et informel dans le cadre de la "guerre contre le terrorisme" il y a près de 20 ans, tandis que le gouvernement fédéral constituait des "dossiers électroniques" sur des millions d'Etatsuniens - un système qui n'a fait que s'étendre sous Barack Obama. Avec Joe Biden, le vice-président d'Obama, à la barre, il n'y a plus de doute sur la direction que nous prenons. Tous ceux qui croient encore à la vie privée vont devoir se battre pour la défendre.

Mentir, mentir partout J'admets que la malhonnêteté dans les médias d'information populaires n'a rien de nouveau. Mais Marion Renault, qui écrit dans The New Republic, a peut-être atteint un nouveau niveau de bassesse lorsqu'elle a récemment dépeint l'État d'Alabama tout entier comme un rassemblement d'âmes perdues parce que moins de 40 % de ses habitants se sont soumis aux "vaccins" contre la COVID19.

Mme Renault, qui a fait sa descente dans cet Hadès conservateur en août dernier, cherchait auprès des damnés une réponse à une question qui l'a littéralement fait pleurer : comment pouvons-nous continuer à éprouver de la compassion pour les personnes qui ne veulent pas de produits chimiques non testés et potentiellement mortels dans leur corps ? Les lecteurs impartiaux remarqueront peut-être que le mot "compassion" tombe plutôt mal de la part d'une femme qui ne cesse de lancer des anathèmes sans faits contre les "non-vaccinés", dont celui-ci est typique : En retardant ou en refusant de se faire vacciner contre la Covid-19, une majorité d'Alabamiens ont offert leur corps pour accueillir le virus, propager sa maladie et incuber sa prochaine variante, potentiellement plus dangereuse".

(Ouf ! Je suppose que nous devrions être reconnaissants qu'elle n'ait pas recommandé le bûcher pour ces dangereux hérétiques).

Mais ce qui est le plus frappant dans cet ouvrage haineux - l'œuvre d'une non-croyante avouée - c'est le feu et le soufre de son sermon, qui atteint à plusieurs reprises son niveau de piété le plus fervent, alors que sa logique dépasse toute compréhension :

En soi, la vaccination contre le CoV-19 est une protection contre le risque d'hospitalisation ou de décès en cas de contact avec le virus. Mais des millions de doses individuelles peuvent se regrouper en une congrégation d'immunité qui pourrait repousser le SRAS-CoV-2 à la marge. "Nous ne sommes pas tant protégés par notre propre peau que par ce qui se trouve au-delà", écrit l'essayiste Eula Biss. L'immunité, ajoute-t-elle, "est une confiance commune autant qu'un compte privé". La protection la plus puissante de la vaccination est amassée, pas attribuée. C'est un idéal. Et il n'est atteint que lorsque suffisamment d'individus décident qu'il vaut la peine d'y contribuer. "Nous renonçons à un peu de liberté pour être tous plus sûrs", m'a dit Craig Klugman, professeur de bioéthique à l'université DePaul. Les racines mêmes du mot "immunité" reflètent ce collectivisme plein d'espoir : En latin, munis signifie fardeau, devoir ou obligation. Cette dernière phrase, avec son exégèse latine avortée, est une erreur particulièrement flagrante : il est vrai que munis signifie "charge" ou "devoir", mais im-munity signifie liberté par rapport à une telle charge, de sorte que le mot exprime en fait l'exact opposé du "collectivisme plein d'espoir" que Mme Renault prétend y trouver. Mais mettre les choses à l'envers n'est pas le pire de ses péchés. Conformément aux tendances les plus sinistres de la propagande de crise, elle manipule le langage pour donner une impulsion émotionnelle à une incitation dangereusement irrationnelle. Regardez encore la rhétorique moralisatrice qu'elle déploie pour passer sous silence le fait que les médicaments en question n'entravent pas la transmission du virus : "Des millions de doses individuelles peuvent s'unir en une congrégation d'immunité qui pourrait repousser le SRAS-CoV-2 à la marge... La protection la plus puissante de la vaccination... est un idéal."

"Congrégation d'immunité" ? "Repousser à la marge" ? Un "idéal" ? Si Mme Renault pouvait affirmer que les vaccins contre la COVID19 protègent le public en stoppant la propagation d'un pathogène particulier, elle le dirait - en clair. Mais elle sait que les médicaments ne font rien de tel. Au lieu de cela, nous avons droit à des piécettes tendancieuses sur les "congrégations" (musique religieuse) qui sont énergisées pour forcer un adversaire mortel à se mettre sur la touche (allez, saints, allez !), une rhétorique religieuse qui brouille les réalités médicales dans le but de forger une nouvelle Église militante. (À un autre moment, Mme Renault va même jusqu'à décrire l'"immunité collective" - dont elle suppose à tort qu'elle ne peut résulter que de la "vaccination" - comme une "sainteté"). La métaphore de croisade de Mme Renault ouvre la voie au mensonge ultime du paragraphe : "Nous renonçons à un peu de liberté pour être tous plus en sécurité" - un sentiment qui ne peut perdre son essence totalitaire que dans le contexte de la guerre sainte, où les sacrifices individuels sont récompensés par un salut collectif. Mme Renault ne recule pas non plus devant les ramifications encore plus sombres de son analogie avec la guerre sainte. "Il est temps de commencer à blâmer les gens non vaccinés, pas les gens ordinaires", cite-t-elle avec approbation Kay Ivey, gouverneur de l'Alabama. (Elle trouve même un "bioéthicien de l'université de New York" qui insiste sur le fait que "le refus de se faire vacciner devrait être puni par la loi".

D'abord, les cobayes sont des étrangers (et non des "gens ordinaires") ; ensuite, ce sont littéralement des criminels. Quiconque connaît la logique de la guerre sainte peut facilement imaginer l'étape suivante. L'article de Mme Renault se présente comme du journalisme empirique, mais il s'agit en réalité d'un spécimen d'incitation au djihad dans lequel les infidèles à éradiquer ne sont pas des chrétiens, des juifs ou des athées, mais des Etatsuniens qui apprécient encore la Déclaration des droits. J'ai choisi cet article non seulement pour sa prose détrempée - à cet égard, il n'est pas pire que des dizaines d'autres diatribes de la COVID - mais pour souligner le fait que la guerre sainte des propagandistes contre quiconque résiste à l'hystérie du coronavirus est si avancée que ses manifestations attirent rarement l'attention, sans parler des commentaires publics. Si Mme Renault avait lancé des anathèmes similaires à l'encontre des immigrants musulmans, l'ensemble des médias libéraux seraient en proie à une frénésie d'indignation vertueuse. Mais elle peut (et elle le fait) excorier des personnes dont les actions sont protégées par le code de Nuremberg comme des hérétiques et des ennemis publics - des infidèles, en un mot, dont le droit même d'être plaint (et, par conséquent, de vivre) peut être librement remis en question. Et notre surexposition à ce genre de scélératesse est telle que personne ne semble s'en rendre compte.

Le totalitarisme se généralise Il y a toujours eu des gens qui aspirent à la dictature, mais avant le coup d'État de la Covid, ces gens pullulaient surtout en marge de la société civilisée. Aujourd'hui, ils sont omniprésents et expriment leur haine de la liberté depuis des plateformes médiatiques libérales dans tout le pays. Au début, ils ont attaqué les personnes qui ne se couvraient pas le visage lorsqu'on leur ordonnait illégalement de le faire. Peu importait qu'aucune preuve scientifique ne vienne étayer leur position, tout comme peu importe aujourd'hui que des recherches a posteriori montrent que le muselage obligatoire n'a sauvé aucune vie. Le visage humain dégagé était un symbole de liberté - il fallait donc le purger. La même rage totalitaire s'est rapidement concentrée sur les médecins qui tentaient de soigner leurs patients COVID19. Pour ne prendre qu'un seul exemple : Le Dr Peter McCullough, un médecin aux références impeccables et à la liste impressionnante de publications universitaires, a témoigné à plusieurs reprises des excellents résultats de traitements qui, selon lui, auraient pu éviter 85 % des décès dus à la COVID19 dans le monde. Il a été expulsé des médias sociaux pour sa peine. Mais le même jour, j'ai lu trois articles distincts faisant l'éloge d'un médecin du Michigan qui s'est vanté d'avoir refusé de donner à ses patients COVID gravement malades les traitements pour lesquels ils l'ont supplié, leur reprochant au contraire de ne pas s'être soumis aux "vaccins". Depuis quand un médecin qui laisse mourir ses patients et les rend responsables de leur propre maladie est-il un héros, alors qu'un autre médecin, qui sauve réellement des vies, est récompensé par un oubli forcé ? Cela aurait été impensable avant que le coup d'État Corona ne contamine la conscience publique. Aujourd'hui, cela vaut à peine la peine d'être mentionné.

Les cibles les plus récentes des totalitaires sont les "non-vaccinés". Avec le mythe explosif de la "transmission asymptomatique", le mantra sans faits selon lequel les vaccins COVID19 sont "sûrs et efficaces", et que seuls des monstres moraux rêveraient de les refuser, est peut-être la fraude unique la plus palpable de tout le coup Corona.

D'une part, les deux groupes professionnels ayant le plus d'expérience de la COVID19 - les professionnels de la santé et les employés des maisons de retraite - ont toujours été parmi les plus réticents à se faire injecter ces médicaments expérimentaux. D'autre part, les preuves de la "vaccination" ne sont tout simplement pas suffisantes. Les Centres de contrôle et de prévention des maladies ont refusé de surveiller les infections contre la COVID19 chez les personnes "entièrement vaccinées" depuis le 1er mai - évitant ainsi l'exposition de faits indésirables sur les médicaments et leurs effets - mais les preuves dont nous disposons ne démontrent aucun avantage significatif pour les "vaccinés". Et pourquoi s'y attendre, au vu des chiffres avancés par les propagandistes eux-mêmes ? Ils nous ont dit autrefois qu'environ 345 000 Etatsuniens étaient morts de la COVID19 pendant toute l'année 2020 - alors que les "vaccins" n'étaient pas disponibles pour le public. Mais maintenant, ils insistent sur le fait qu'au cours des dix premiers mois de 2021, alors que près de 60 % de la population étatsunienne s'est soumise au régime de vaccins expérimentaux, un nombre nettement plus important (393 000) a succombé à la même maladie. Oui, les chiffres des propagandistes ne sont pas fiables (je l'ai moi-même souligné dans des articles antérieurs), mais pourquoi ne peuvent-ils même pas tenir leur discours ? Ils ne peuvent pas à la fois vanter les mérites de la pornographie de la peur du variant Delta qui nous tue tous et insister sur le fait que la "vaccination" contre la COVID19 signifie la fin de l'épidémie.

De plus, si les totalitaires se souciaient réellement de la santé publique, ils prêteraient au moins une attention intermittente au monde réel dans lequel vivent des gens comme moi. En fait, ils sont trop occupés à empoisonner ce monde pour s'inquiéter des conséquences. Le CDC admet déjà que "plus de 81 000 décès par overdose ont eu lieu aux États-Unis au cours de la période de 12 mois se terminant en mai 2020" - le "nombre le plus élevé jamais enregistré par le CDC". Et alors que les États-Unis sont notoirement en retard dans la communication des chiffres sur les suicides, il y a déjà de sinistres admonestations d'autres pays sur ce à quoi nous pouvons nous attendre. Le Japon a enregistré plus de suicides en un seul mois - octobre 2020 - que le décompte officiel des décès dus à la COVID19 pour l'ensemble de l'année civile.

Pour les enfants d'Italie, d'Espagne et de Chine, les confinements ont déclenché de sérieuses augmentations des taux de dépression et d'anxiété. Rappelez-vous : rien de tout cela n'a été causé par un virus respiratoire. Tout cela est l'œuvre des totalitaires qui, tout en nous privant d'une vie humaine décente, utilisent les "vaccins" comme une excuse pour déshumaniser tous ceux qui croient encore à la liberté - et pour achever l'enrégimentation et l'asservissement de tous les autres. L'avertissement d'Alfred McCoy sur l'avènement de l'État de surveillance, lancé il y a plus de dix ans, est plus vrai que jamais, en particulier sa suggestion que d'ici 2020, "nos Etats-Unis pourraient être méconnaissables - ou plutôt reconnaissables uniquement comme un objet de science-fiction dystopique" : "Dans les Etats-Unis du futur, la reconnaissance rétinienne améliorée pourrait être associée à des caméras de sécurité omniprésentes dans le cadre de la surveillance de plus en plus routinière de l'espace public.... Si ce jour arrive, nos villes seront envahies par des milliers de caméras numériques qui scanneront les visages des passagers dans les aéroports, des piétons dans les rues des villes, des conducteurs sur les autoroutes, des clients des distributeurs automatiques de billets, des acheteurs dans les centres commerciaux et des visiteurs de n'importe quelle installation fédérale. Un jour, un logiciel ultra-rapide sera capable de faire correspondre ces millions et millions de scans faciaux ou rétiniens à des photos de suspects subversifs dans une base de données biométriques... ce qui fera bondir les équipes d'intervention anti-subversion pour une arrestation ou un assaut armé."

McCoy a écrit tout cela sans même savoir que le coup d'État de la Covid allait accélérer le processus qu'il craignait. Aujourd'hui, un an et demi après le coup d'État, je vis dans la première phase de ces "Etats-Unis du futur" - et l'expérience est sombre. Et c'est personnel. J'ai commencé cet article en faisant une remarque sur la perte d'intérêt pour la fête d'Halloween. C'est un petit détail en soi. Mais multiplié par la perte de douzaines de fêtes et de célébrations, par l'éclatement répété de la famille et des amis, par la privation d'étreintes ou de baisers ou même de poignées de main amicales, par la couverture systématique de nos visages, par chaque exemple de peur là où il devrait y avoir du réconfort, de cruauté là où il devrait y avoir de la sympathie - multiplié, enfin, par les dizaines de petites insultes que nos esprits doivent absorber chaque jour que nous vivons dans cette hystérie totalitaire, même un détail comme la chasse aux bonbons d'Halloween peut ressembler à la différence entre la santé mentale et la folie. Et si vous pensez que les fous derrière ce coup d'État ont l'intention d'épargner nos enfants, vous avez tout faux. Les enfants sont leurs cibles principales. Au moment où j'écris ces lignes, le maire de New York distribue des pots-de-vin de 100 dollars à tout parent prêt à faire injecter à son fils ou sa fille de 5 à 11 ans des produits chimiques dont le gouvernement refuse expressément d'assurer la sécurité.

Pendant ce temps, les milliers de bébés dont on pense qu'ils sont nés avec la syphilis congénitale aux États-Unis en 2021, et le nombre encore plus important prévu pour 2022 - des bébés dont la souffrance et la mort sont entièrement évitables - ne peuvent espérer que peu ou pas d'aide : le gouvernement refuse d'affecter plus d'une petite fraction des centaines de millions de dollars qu'il déverse dans la propagande du "vaccin" contre la COVID19 à des programmes de sensibilisation médicale qui pourraient sauver de vrais enfants d'une maladie véritablement mortelle. Mais rien ne peut se mettre en travers du chemin des "vaccins" - pas même la mort. En raison d'un manque de personnel "causé par le mandat de la ville concernant le vaccin contre la COVID-19", 26 casernes de pompiers ont été fermées dans la seule ville de New York le 30 octobre.

Le jour suivant, un incendie à Brooklyn a tué un garçon de 7 ans. Personne dans les médias libéraux ne semblait s'en soucier. Le même jour, à l'occasion d'Halloween, j'ai été invité par la direction de mon immeuble à participer à "une collecte de bonbons à l'intérieur de l'immeuble" pour les enfants dont les parents avaient trop peur pour les emmener dans la rue. La dernière ligne du prospectus annonçant l'"événement" avertissait que "les masques doivent être portés pour accueillir les enfants et distribuer les bonbons".

Pauvres enfants, ai-je pensé. D'abord, ils terrifient vos parents pour qu'ils vous gardent à l'intérieur un soir où vous devriez vous amuser dehors. Ensuite, ils veillent à ce que, où que vous soyez autorisés à aller, vous soyez accueillis par des masques - pas des masques d'Halloween amusants, mais des symboles terrifiants et réels du danger mortel que les propagandistes veulent que vous voyiez dans chaque être humain à partir de maintenant, alors que vous apprenez à être les esclaves effrayés d'un État policier qui vous utilise comme des pions dans sa quête d'atomisation sociale et de contrôle absolu. Je voulais vraiment donner à ces enfants victimes le goût du plaisir qu'il était encore en mon pouvoir de donner. Mais je ne pouvais pas, je ne voulais pas le faire au prix d'être complice de leur asservissement. Je ne pouvais peut-être pas empêcher le coup d'État. Mais je pouvais refuser de collaborer.

J'ai donc passé Halloween seul dans mon appartement, en deuil d'un monde dans lequel de simples actes d'humanité sont criminels, et où rien n'est à l'abri de la marée montante de l'oppression qui ne devient que plus toxique à mesure que nous nous désensibilisons.

* Michael Lesher est un auteur, poète et avocat dont le travail juridique est principalement consacré aux questions liées à la violence domestique et aux abus sexuels sur les enfants. Son dernier ouvrage non fictionnel s'intitule Sexual Abuse, Shonda and Concealment in Orthodox Jewish Communities (McFarland & Co., 2014) ; son premier recueil de poésie, Surfaces, a été publié par The High Window en 2019. Un mémoire sur sa découverte du judaïsme orthodoxe à l'âge adulte - Turning Back : The Personal Journey of a "Born-Again" Jew - a été publié en septembre 2020 par Lincoln Square Books.

