Une nouvelle analyse des données de l'ONS révèle que l'efficacité des vaccins contre les décès a été surestimée et met en évidence une augmentation alarmante des décès dus à la maladie après la vaccination (Daily Sceptic)

Une nouvelle analyse des données de l'ONS révèle que l'efficacité des vaccins contre les décès a été surestimée et met en évidence une augmentation alarmante des décès dus à la maladie après la vaccination.

Article originel : New Analysis of ONS Data Finds that Vaccine Effectiveness Against Death Has Been Overestimated and Uncovers an Alarming Spike in Covid Deaths Post-Vaccination

Par Will Jones

Daily Sceptic, 19.11.21

Le présent article fait suite à un billet d’invité de « Amanuensis », un ancien universitaire et chercheur/scientifique principal du gouvernement ayant de l’expérience dans le domaine, qui a entrepris une re-l’analyse des données de l’ONS sur les décès en fonction de l'état vaccinal et la conclusion que l’efficacité vaccinale contre les décès a été considérablement surestimée en raison de l’omission de tenir compte du délai entre l’infection et le décès. Son analyse révèle également une hausse alarmante du nombre de décès liés à la COVID-19 après la vaccination pendant une flambée de la COVID-19 qui, selon lui, nécessite une enquête urgente. Cet article est également disponible sur sa page Substack.

Récemment, un article de blog a été porté à mon attention. Il s'agit d'un travail très intéressant qui est directement lié à un de mes précédents billets analysant les chiffres des décès par statut vaccinal publiés par l'Office for National Statistics. Dans l'excellente analyse de Norman Fenton, il examine l'impact d'un retard dans la déclaration d'un décès sur la forme de la courbe des décès ; il constate qu'un tel retard au cours d'une campagne de vaccination entraînera naturellement la création d'un pic de décès chez les non-vaccinés et une sous-estimation des décès chez les vaccinés - en fait, il note que vous verriez ce pic de décès même si les vaccins ne font rien. Si vous souhaitez en savoir plus sur son analyse, vous pouvez consulter son site ici - et je vous recommande de parcourir au moins rapidement son travail, car je m'appuierai sur les principes fondamentaux de l'analyse des données qu'il considère. Cependant, son argument comporte une faille, petite mais significative, à savoir qu'il y a eu un retard dans la déclaration des décès, ce qui a ensuite entraîné le pic de cas que nous voyons dans les données. Malheureusement, une vérification de la source des données révèle que les données sur les décès ont été fournies en fonction de la date à laquelle le décès est survenu, et non de la date à laquelle il a été signalé. Il y a donc peu de possibilités d'introduire un retard dans les données en utilisant ce mécanisme. Cela ressemble donc à une énigme : nous disposons d'un mécanisme qui pourrait expliquer le pic de décès chez les non-vaccinés apparents dans les données sur les décès du printemps dernier, mais nous ne pouvons pas expliquer comment le retard nécessaire a pu se produire. Mais il existe une explication potentielle. Pour comprendre ce qui a pu se passer, nous devons d'abord explorer les échelles de temps de la progression de la maladie de la Covid. Nous savons que la maladie de la Covid suit trois grandes étapes, comme l'illustre cette figure (d'après Oudkirk et al, 2020) :

Comme on peut le voir dans la moitié inférieure de la figure, il y a d'abord une période symptomatique légère qui dure environ sept jours. La plupart des individus se rétablissent à ce stade, mais une minorité d'entre eux connaissent ensuite une période de manque de souffle important (dyspnée - c'est à ce moment-là qu'une assistance médicale est souvent demandée), et dans un sous-ensemble de ces individus, cette période est suivie d'une période de maladie importante et, potentiellement, de décès. Le délai entre l'apparition des symptômes et le décès, s'il survient, a une valeur médiane d'environ 19 jours.

En outre, il existe une courte période d'incubation de trois à quatre jours entre le point d'infection et l'apparition des symptômes. Si l'on ajoute cette période, on obtient une durée médiane entre le point d'infection et le décès d'environ 23 jours, soit trois semaines et demie. Le point important de cette analyse est qu'il n'est pas correct de comparer les statistiques de décès hebdomadaires avec la population vaccinée à la semaine du décès ; pour cette analyse, le point important de la progression de la maladie était le point d'infection, pas le point de décès. Nous devrions donc comparer les décès de chaque semaine avec les chiffres de la vaccination et quelques semaines avant, c'est-à-dire au moment où l'infection qui a conduit au décès a probablement eu lieu. Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas d'une nuance qui " vaut la peine d'être essayée ", comme la possibilité que les décès soient signalés une semaine après leur survenue. C'est la seule façon correcte d'interpréter ces données, et utiliser les chiffres de vaccination pour la semaine du décès est incorrect. Hélas, je m'en suis rendu compte trop tard, et je ne peux que m'excuser pour les statistiques trompeuses dont j'ai parlé dans mon précédent billet - vous pouvez être sûrs que je me punirai avec un verre de vin plus tard. Je discuterai de la façon dont ce nouveau facteur affecte mon analyse passée sur les décès non-Covid dans un post ultérieur, mais pour l'instant - comment l'utilisation des numéros de vaccination au point probable d'infection, plutôt qu'au point de décès, affecte-t-elle l'analyse des décès avec Covid ? Dans ce billet, je présenterai les données de la quatrième à la vingtième semaine - la quatrième semaine parce que les personnes décédées au cours de la quatrième semaine auront contracté la Covid au cours de la première semaine de 2021 et que nous ne disposons pas de données pertinentes avant la première semaine, et la vingtième semaine parce que l'impact principal de ce délai sera d'affecter les données pendant le déploiement du vaccin - je traiterai des données ultérieures dans un billet séparé. Je présenterai les données pour les personnes non vaccinées et pour celles qui n'ont reçu qu'un seul vaccin, et je montrerai les données sans délai et avec un délai de trois semaines. Notez que je parlerai des décès par semaine pour 100 000 personnes, et pas simplement des "décès". Pour expliquer brièvement la présentation des graphiques suivants, j'ai reporté les décès ajustés par semaine pour 100 000 personnes en fonction de la semaine de l'année. Je note que les périodes au cours desquelles les vaccins ont été administrés ne sont pas indiquées ; elles seront plus précoces pour les groupes d'âge plus élevés (en effet, beaucoup d'entre eux ont été vaccinés en décembre 2020) et plus tardives pour les groupes d'âge plus jeunes. Les données relatives aux personnes non vaccinées sont indiquées en rouge, avec des cercles ouverts pour l'absence de retard et des cercles pleins pour les données relatives au retard de trois semaines. De même, les données concernant les personnes ayant reçu leur première dose de vaccin sont indiquées en bleu, avec des cercles ouverts (sans délai) et des cercles pleins (avec délai). Commençons par le graphique mis à jour concernant les décès par semaine pour 100 000 habitants chez les personnes âgées de plus de 80 ans :

On peut voir immédiatement que l'introduction d'un délai pour compenser le temps entre l'infection et le décès a eu un impact significatif sur la forme des courbes du graphique. Considérons tout d'abord les décès par semaine pour 100 000 individus chez les non-vaccinés (points de données rouges). L'introduction du délai a permis de réduire le nombre de décès chez les personnes non vaccinées à la quatrième semaine d'environ 800 par jour à environ 200 par jour. Nous avons également augmenté le nombre de décès chez les personnes n'ayant reçu qu'un seul vaccin, qui est passé d'environ 80 par jour à environ 200 par jour. Dans les données originales, le nombre de décès chez les non-vaccinés a chuté rapidement jusqu'à la semaine 10 environ, mais dans nos nouvelles données avec le délai, le nombre de décès chez les non-vaccinés est plutôt plat avec un petit pic à la semaine 7. Il est intéressant de noter qu'il existe toujours un excès net de décès par semaine chez les personnes non vaccinées par rapport à celles qui ont reçu une seule dose de vaccin, mais que la différence est considérablement réduite. Il convient également de noter qu'à la quatrième semaine, les données concernant les personnes ayant reçu une première dose ne sont pas plates - peut-être que les décès dus à la Covid chez les vaccinés à des moments antérieurs étaient plus élevés ? Hmm - qu'en est-il des données pour les personnes âgées de 70 à 80 ans qui ont été vaccinées juste un peu plus tard ?

C'est un graphique assez effrayant. Avec l'introduction d'un délai pour compenser le temps écoulé entre l'infection et le décès, nous avons éliminé la majorité du pic de décès par semaine pour 100 000 que nous avions observé avec les données non compensées. De plus, on observe maintenant une augmentation prononcée des décès chez les personnes ayant reçu une seule dose de vaccin, à l'extrême gauche du graphique. Il convient de noter que ces personnes ont été vaccinées après celles âgées de plus de 80 ans ; nous nous rapprochons donc du point de vaccination dans ce graphique. Et les données concernant les personnes âgées de 60 à 70 ans ?

C'est un peu moins impressionnant, mais nous constatons toujours une diminution substantielle du nombre de décès par semaine pour 100 000 chez les personnes non vaccinées et une augmentation substantielle du nombre de décès dans les semaines qui suivent la première dose chez les personnes vaccinées. Je note que nous observons toujours un pic de décès au début de la période d'étude, alors que le principal déploiement des vaccins chez les personnes âgées de 60 à 70 ans a eu lieu plus tard en juillet, lorsque la vague de la Covid se retirait rapidement. Le pic des cas au Royaume-Uni s'est situé autour du 8 janvier, et comme les tests sont généralement déclenchés par la maladie symptomatique qui commence trois à quatre jours après l'infection, il est probable que le pic d'infection se situe dans la première semaine de l'année. Il est donc probable que ce que nous voyons dans le graphique pour les décès chez les personnes âgées de 60 à 70 ans reflète les vaccinations avant le déploiement principal du vaccin. C'est probablement aussi le cas pour les données concernant les personnes âgées de 70 à 80 ans. Cela suggère que les principaux risques sont apparus avec la vaccination pendant le pic de cette vague infectieuse, et que les risques ont été plus faibles après. Bien entendu, cet aspect concerne également les personnes non vaccinées, et la comparaison entre les deux groupes reste donc valable. Pour résumer ce que nous avons trouvé dans cette nouvelle approche de l'analyse : il semble que l'introduction d'un décalage dans les données (le délai) pour essayer de travailler avec la date de l'infection plutôt qu'avec la date du décès réduit de manière significative le nombre de décès observés chez les non-vaccinés sur une période prolongée et identifie une période de risque accru de décès pendant une période plus courte après la vaccination. Puisque nous avons déplacé le nombre de décès par semaine pour 100 000 vers le bas chez les non-vaccinés et vers le haut chez les vaccinés, la question évidente est : quelle est la position nette ? Il est assez difficile de la calculer avec les données dont nous disposons, mais nous pouvons obtenir une indication de la position nette en comparant la somme de tous les points de données individuels sur la période d'étude (semaines 4 à 20, 2021) :

Tableau récapitulatif de la somme de tous les décès hebdomadaires pour 100 000 sur la période d'étude.

Il convient de souligner qu'il ne s'agit pas d'une prédiction du nombre de décès réels pour 100 000 pendant la période d'étude ; il s'agit simplement d'une tentative de comparaison de l'impact de notre analyse sur les vaccinés par rapport aux non-vaccinés. Néanmoins, les deux paires de décès cumulés par semaine pour 100 000 habitants surlignées en vert suggèrent que l'impact des vaccins sur les décès n'a pas été aussi important que ce qui a été suggéré. J'aimerais noter que, bien que les données suggèrent que les vaccins ont aggravé la situation, je pense qu'il s'agit d'une surinterprétation des données - il est certain qu'il y a un changement significatif dans la population non vaccinée par rapport à la population vaccinée au cours de cette période qui ne soutient pas une interprétation simple de "les décès chez les vaccinés étaient plus élevés"). De plus, l'impact d'une proportion de décès avec-mais-pas-de-la-Covid éliminera probablement au moins une partie de cet effet (je reviendrai sur ce point). De plus, l'analyse est sensible au délai entre l'infection et le décès - un décalage dans le temps pourrait avoir été introduit par le variant alpha prévalent pendant cette période, des changements dans les traitements pour les vaccinés et/ou des changements dans la progression de la maladie introduits par les vaccins eux-mêmes. Je note que les données additionnées sur les décès des personnes âgées de plus de 80 ans (surlignées en jaune) montrent toujours un bénéfice net du vaccin - je suggère que cela est dû au fait que ces personnes âgées de plus de 80 ans ont été vaccinées avant la période d'étude. Il est donc probable qu'elles aient connu un pic de décès similaire, mais au cours des semaines 1 à 3 de 2021 et que ce pic n'apparaisse pas dans notre analyse ; si c'est le cas, il est probable que les personnes âgées de plus de 80 ans aient également vu un bénéfice net plus faible de la vaccination. Les plus observateurs de mes lecteurs noteront que je n'ai pas abordé les données relatives aux personnes âgées de 10 à 59 ans figurant dans le communiqué de l'ONS britannique. Comme je l'ai indiqué dans un précédent article, il s'agit d'une tranche d'âge très large et la variation des taux de mortalité dans ce groupe est trop importante pour pouvoir effectuer une analyse significative. Ce serait bien si l'ONS britannique pouvait publier des données futures avec plus de granularité dans la tranche d'âge de 10 à 59 ans, mais pour l'instant ces données ne peuvent pas être considérées comme utiles pour l'analyse.

L'introduction d'un décalage dans les données pour compenser le délai entre l'infection et le décès a eu un impact significatif sur les données relatives aux décès dus à la Covid. Mais est-ce correct ? Je suis un peu préoccupé par un aspect de ces données - le problème étant celui, habituel, des "décès avec Covid". Le mécanisme de compensation que j'ai utilisé n'est valable que pour les personnes décédées à cause de la Covid - les personnes décédées d'autre chose alors qu'elles étaient infectées par la Covid ne devraient pas se voir appliquer la compensation - en fait, elles ne devraient pas être incluses dans les données du tout, mais une fois que les données avec mais sans sont mélangées avec les décès avec Covid, l'application de notre mécanisme de compensation des retards introduira des artefacts dans nos données qui augmenteront le risque que nous sous-estimions maintenant les bénéfices des vaccins. Malheureusement, bien sûr, nous n'avons pas de données séparées pour les décès par la Covid et avec la Covid.

Si les décès avec mais non liés à la Covid sont nombreux, ce mécanisme compensatoire ne devrait pas être utilisé et nous devons donc revenir à notre analyse initiale en fonction de la date du décès. Cependant, si la plupart des décès sont des cas avec mais non lié à la Covid, les vaccins ne sont pas vraiment nécessaires ;



S'il n'y a pas beaucoup de décès avec mais non liés à la Covid, l'application du délai compensatoire nécessaire fait que les vaccins semblent plutôt inefficaces.

Quelle que soit la façon dont vous regardez les choses, les vaccins ne s'en sortent pas bien. Pour ce que cela vaut, je pense qu'environ un tiers de tous les décès avec la Covid étaient en fait dus à une autre cause et que l'individu était simplement infecté par la Covid. Si c'est le cas, la force de l'effet identifié dans ce post sera plus faible que ce que j'ai trouvé. Néanmoins, il semble qu'il y aurait toujours un effet significatif même en supprimant les décès avec mais non lié ; les vaccins sont susceptibles d'offrir une protection limitée contre les décès, mais le risque accru de décès pendant la période suivant immédiatement la vaccination est susceptible de subsister. Je pense que cette approche de l'analyse des données de l'ONS sur les décès au Royaume-Uni pour le début de 2021 suggère fortement qu'il y a eu moins de décès dans le groupe non vacciné que ce qui a été considéré. En outre, il est important de noter qu'il y a probablement eu plus de décès chez les personnes ayant reçu leur première dose de vaccin au cours de cette période, en particulier dans les premières semaines suivant la vaccination et surtout pendant une vague infectieuse de la Covid. Ce dernier point est important. Il suggère qu'en général, il semble y avoir un risque accru de décès immédiatement après la réception de la première dose de vaccin Covid. Si c'est le cas, la vaccination pendant la vague de Covid de l'hiver dernier aura augmenté le risque de décès chez les personnes vaccinées. Ce travail n'est qu'une enquête préliminaire sur des données incomplètes ; cependant, il révèle un résultat très inquiétant - il faut entreprendre davantage de données et d'analyses sur les risques encourus par les vaccinés dans la période qui suit immédiatement la vaccination. Jusqu'à ce qu'une telle analyse montre que les vaccins présentent un faible risque au cours de cette période, il doit être recommandé que : Les personnes recevant leur première dose de vaccin Covid doivent être averties qu'elles peuvent avoir une période de risque significativement accru de Covid au cours des semaines suivant la vaccination et qu'elles doivent prendre des précautions supplémentaires pour se protéger de la maladie, y compris un auto-isolement partiel.



La vaccination de masse pendant une vague infectieuse doit être déconseillée ; le nombre d'individus infectés est plus élevé et donc le risque accru dans les quelques semaines cruciales qui suivent la vaccination.

En outre, des travaux de recherche supplémentaires doivent être entrepris pour identifier les avantages réels des vaccins contre la Covid - introduire un risque sans avantage est téméraire.

Traduction SLT avec DeepL.com