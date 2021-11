Une nouvelle analyse du VAERS révèle des centaines d'événements indésirables graves des vaccins génétiques contre la Covid dont les CDC et la FDA ne nous ont jamais parlés (Substack)

Une nouvelle analyse du VAERS révèle des centaines d'événements indésirables graves dont les CDC et la FDA ne nous ont jamais parlés.

Article originel : New VAERS analysis reveals hundreds of serious adverse events that the CDC and FDA never told us about

Par Steve Kirsch

Substack, 9.11.21

Ils sont passés à côté de centaines d'événements indésirables graves qui sont plus élevés que la myocardite. Une nouvelle analyse du VAERS réalisée par Albert Benavides met à mal le discours sur la "sécurité et l'efficacité".

Les CDC et la FDA ont déclaré que les vaccins étaient "sûrs et efficaces". Ils n'ont trouvé aucun problème sérieux avec les vaccins contre la COVID. Zéro. Zip. Nada. C'est le DoD qui a trouvé une myocardite. Les preuves évidentes montrent qu'ils mentent ou sont incompétents. Ou les deux. Mais bien sûr, la communauté médicale ne les interpellera jamais sur ce point. C'est donc là qu'intervient notre équipe d'experts en sécurité des vaccins, pour révéler la vérité sur ce qui se passe réellement.

Dans une toute nouvelle analyse des données du VAERS réalisée par notre ami Albert Benavides (alias WelcomeTheEagle88), nous avons trouvé des centaines d'événements indésirables graves qui ont été complètement oubliés par les CDC et qui auraient dû être mentionnés dans le document de consentement éclairé remis aux patients. Et nous avons trouvé plus de 200 symptômes qui se produisent à un taux relatif plus élevé que la myocardite (par rapport à tous les vaccins précédents au cours des 5 dernières années). Au total, plus de 4 000 codes d'événements indésirables VAERS ont été relevés par ces vaccins par un facteur de 10 ou plus par rapport à la base de référence, et les CDC auraient dû en avertir les gens. Au 1er novembre 2021, il y a eu plus d'événements indésirables signalés pour les vaccins COVID que pour l'ensemble des 70+ vaccins combinés depuis qu'ils ont commencé à suivre les événements indésirables il y a 30 ans. C'est une statistique étonnante, personne ne peut le nier, mais personne dans la communauté médicale traditionnelle (ou dans les médias traditionnels) ne semble s'en soucier. Cela ne vaut même pas la peine d'être noté en passant. Wow.

Voici ce que montrent les preuves : 1. Les vaccins COVID sont les vaccins les plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Ils sont 800 fois plus mortels que le vaccin contre la variole, qui détenait le record précédent. Ces vaccins ont tué plus de 150 000 Etatsuniens et en ont handicapé un plus grand nombre encore. Ils n'ont aucun sens pour quiconque, quel que soit son âge. Plus on est jeune, plus c'est grave. Pour les enfants, on estime que nous tuons 117 enfants pour chaque décès dû à la COVID que nous évitons. 2. L'essai de 6 mois de Pfizer a montré que le médicament peut sauver une vie pour 22 000 personnes vaccinées. L'essai a également montré que le médicament tuait plus de personnes qu'il n'en sauvait (20 décès dans le groupe traité contre 14 dans le groupe placebo après levée de l'insu). Nous "sauvons" donc moins de 10 000 vies au détriment de plus de 150 000 décès. En bref, nous tuons 15 personnes pour en sauver une. C'est incroyablement stupide. Mais personne dans l'administration Biden ne veut rencontrer notre équipe. En gros, ils ne veulent pas entendre la vérité. Au lieu de cela, ils se concentrent sur la censure, qui sont des techniques efficaces lorsque les données ne vous conviennent pas. 3. La FDA et les CDC se sont montrés inaptes à repérer les signaux de sécurité. Ils ne sont même pas capables de calculer l'URF du VAERS, qui est un chiffre requis pour toute analyse sérieuse des risques et des avantages. Les membres des comités externes de la FDA et des CDC approuvent donc les vaccins à l'aveuglette. Même après que cette déficience ait été signalée dans les commentaires publics par votre serviteur (et par des courriels directs aux membres du comité), cela ne fait aucune différence. Nous sommes ignorés. Le contrôle de sécurité des CDC est si mauvais qu'ils ont même admis, lors de la dernière réunion de l'ACIP, que c'était le misnistère de la défense qui avait repéré le signal de la myocardite. Ainsi, la FDA et les CDC n'ont pas réussi à repérer les signaux de sécurité qui étaient à la vue de tous depuis le début.

4. Ils ne peuvent pas admettre qu'ils ont manqué les signaux maintenant, car cela reviendrait à admettre qu'ils les ont manqués avant. Ils vont donc essayer de discréditer cet article par des attaques ad hominem (il s'agit d'une technique utilisée pour gagner un argument lorsque vous ne pouvez pas gagner sur les preuves). 5. Les événements graves que nous soulignons ci-dessous sont tous cohérents avec le mécanisme d'action que Robert Malone et moi-même avons décrit pour la première fois dans le podcast Darkhorse. A savoir, que la protéine spike qui est produite en réponse à la livraison de l'ARNm est cytotoxique et entraîne la formation de caillots sanguins, d'inflammations et de cicatrices dans tout le corps, ce qui crée ensuite une gamme plus large d'événements indésirables graves que n'importe quel vaccin dans l'histoire de l'humanité. 6. La communauté médicale est formée par les CDC pour croire que les vaccins sont sûrs, et elle interprète donc tous les événements indésirables comme n'étant pas liés au vaccin. Mais si ce n'est pas le vaccin qui a causé tous ces événements, qu'est-ce que c'était ? Le pire, c'est qu'ils disent à leurs patients que "tout cela est dans votre tête" ou que "votre bébé est mort parce que vous aviez un défaut génétique".

14. Il est vraiment facile de dire qui vous dit la vérité ici. John Su est l'expert des CDC sur le VAERS. S'il a tort, toute la narration s'écroule. J'ai personnellement attaqué le Dr. Su dans un article très lu, l'accusant d'être corrompu. J'ai proposé de publier sa réponse dans l'article. Il n'a rien dit. J'ai proposé de débattre avec lui. Rien à faire. TrialSiteNews a essayé de l'interviewer. Il a refusé de répondre. Sérieusement ? Si les CDC nous donnaient 2 heures pour poser des questions à John Su, nous détruirions sa crédibilité et la crédibilité des CDC. C'est pourquoi il ne parle pas et c'est pourquoi les CDC ne le laisseront jamais parler à quelqu'un de notre équipe. Parce que nous ne posons pas de questions faciles comme celles que John reçoit aux réunions de l'ACIP. Nous jouons au dur.

Ce que nous avons trouvé dans l'analyse VAERS ci-dessous peut être vérifié par n'importe qui car tout est accessible au public. Albert n'a mis que quelques heures pour produire les tableaux. Le CDC aurait donc dû être capable de faire le même travail qu'Albert. Vous pouvez facilement vérifier vous-même n'importe quelle entrée en interrogeant manuellement n'importe quelle interface VAERS (ma préférée est MedAlerts, mais d'autres comme openvaers et le site HHS donnent les mêmes résultats). Avant de passer à l'analyse des données VAERS par Albert, faisons un peu d'histoire.



Le podcast Darkhorse Le 10 juin 2021, mon ami Robert Malone (inventeur de la technologie des vaccins à ARNm, NdT) et moi-même sommes apparus sur le Darkhorse Podcast de Bret Weinstein pour dire au monde ce que nous avions appris sur les vaccins COVID. Vous pouvez regarder la version de 3 heures ici ou la version condensée d'une heure ici si vous ne l'avez pas déjà vue. Je vous recommande vivement de visionner l'intégralité de l'émission ; je connais beaucoup de personnes qui l'ont regardée plusieurs fois et qui en ont été ravies.

En gros, nous avons dit que les vaccins COVID étaient super dangereux, qu'ils avaient tué beaucoup de gens à l'époque, que les données de biodistribution de Pfizer que le Dr Byram Bridle a obtenues du gouvernement japonais en utilisant une demande de FOIA montraient que les nanoparticules lipidiques délivraient une dose très importante d'ARNm aux ovaires féminins, et que la protéine spike qui est ensuite produite provoque des caillots sanguins, des inflammations et des cicatrices entraînant un grand nombre de symptômes cardiovasculaires et neurologiques, dont certains seraient irréversibles. Robert a notamment fait remarquer que nous n'avions aucune idée de la quantité, de la dose et de la durée de la protéine spike produite (nous ne le savons toujours pas) car ces tests n'ont jamais été effectués sur des animaux (ils n'ont examiné que la distribution des nanoparticules, ce qui n'est pas la même chose). Bret a fait référence à un très long article que j'avais écrit le 25 mai 2021 pour TrialSiteNews intitulé "Devriez-vous vous faire vacciner ?"

Pour référence, voici le graphique de bio-distribution que Bret a montré dans ce podcast :

Vous voyez quelque chose qui ne va pas ? Notez que nous avons délibérément omis les zones du corps où le vaccin était censé s'accumuler afin de mettre en évidence les zones du corps où il n'était pas censé aller. Naturellement, ceux qui soutiennent le discours dominant selon lequel les vaccins sont sûrs et efficaces ont fait des pieds et des mains pour supprimer l'épisode et discréditer ce que nous avons dit. Ils ont dit que nous étions malhonnêtes de ne pas tout inclure dans le tableau. YouTube a censuré la vidéo après près d'un million de vues. Wikipedia nous a accusés tous les deux de diffuser des informations erronées, puis m'a bloqué lorsque j'ai essayé de souligner que les preuves scientifiques soutenaient ce que je disais. Wikipédia s'appuie sur des vérifications de faits pour la science. Nous avions raison sur tout ce que nous avons dit dans le podcast, et maintenant, grâce au travail d'Albert, il est plus facile de voir que nous disions la vérité : les événements les plus élevés étaient neurologiques, cardiovasculaires et liés au système reproducteur féminin, comme nous l'avions dit. J'ai été stupéfait par le nombre d'événements menstruels qui se sont retrouvés en tête de liste. C'était une surprise pour moi. Openvaers a mis en évidence les effets néfastes sur les systèmes reproducteurs masculins et féminins pendant des mois avec une page consacrée à la santé reproductive, mais la communauté médicale, le Congrès et la presse grand public n'y prêtaient aucune attention. Ce nombre d'événements n'est pas normal, mais personne ne semble s'en soucier. Non seulement le président Biden s'en moque, mais il veut obliger tous nos enfants à se faire vacciner avec le vaccin le plus dangereux de l'histoire de l'humanité.

Avec la nouvelle analyse, les chiffres sont beaucoup plus faciles à interpréter car, au lieu d'être des chiffres bruts, ils ne sont pas des chiffres relatifs à un taux de base, ce qui nous permet de voir instantanément quels symptômes sont "anormaux", c'est-à-dire 10 fois ou plus élevés que "prévus". La réponse : plus de 4 000 événements indésirables.

L'analyse du facteur X (7 novembre 2021) Avant de vous donner le lien vers la feuille de calcul des symptômes VAERS triés par facteur X, vous devez savoir certaines choses pour interpréter correctement les données. Tout d'abord, abordons le mythe promu par la FDA selon lequel la base de données VAERS est "surdéclarée". Comme nous l'avons dit plus haut, il y a plus d'événements cette année que n'importe quelle année précédente, c'est pourquoi les événements sont en hausse. Mais il pourrait aussi y avoir une composante de surdéclaration, c'est-à-dire que les gens sont plus susceptibles de signaler un événement cette année que l'année dernière, car tout le monde est tellement "sensibilisé" aux vaccins. Belle théorie. Aucune donnée pour l'étayer. Aucune des personnes qui avancent cet argument n'a jamais fourni de données pour étayer son affirmation. On appelle ça un argument de circonstance. Les enquêtes que nous avons menées auprès des médecins montrent qu'ils sont moins enclins à signaler un événement indésirable cette année, pour diverses raisons (l'hôpital désapprouve, ils n'ont pas le temps, c'est trop frustrant, il y a trop d'événements à signaler). L'autre façon de le savoir est d'examiner les taux d'événements qui ne sont pas des comorbidités ou des causes. Nous constatons que des événements tels que les douleurs musculo-squelettiques, les réactions locales, les refus de régime, le croup infectieux, l'hépatite A, l'œdème des paupières, etc. se produisent à peu près au même rythme cette année que les années précédentes. Abordons maintenant les rubriques : Symptôme

Il s'agit du nom du symptôme VAERS. Ceux-ci sont codés par le HHS à la réception du rapport en fonction du contenu du rapport. Certains de ces symptômes sont des tests qui sont demandés. L'élévation d'un test est un bon signal que quelque chose ne va pas. D'autres symptômes ne sont pas causals, mais sont des comorbidités. Par exemple, il se peut que le diabète soit plus souvent présent, non pas parce que le vaccin aggrave le diabète, mais parce que les personnes diabétiques sont plus susceptibles de signaler des symptômes. Donc pour ces symptômes, il faut faire attention à l'analyse. Mais pour nombre de ces symptômes, comme le cancer, le zona, le diabète et d'autres encore, ils sont tous exacerbés par le vaccin, comme nous le savons en parlant directement aux médecins. Enfin, certains symptômes comme "fracture des côtes" ou "suicide" sont élevés parce qu'ils sont causés par le vaccin. Par exemple, le vaccin peut vous faire perdre conscience, tomber et vous fracturer la hanche. Le vaccin peut vous donner des acouphènes qui sont si mauvais que vous avez envie de vous tuer. Nous devons donc être extrêmement prudents et examiner soigneusement chacun de ces symptômes, car dans la plupart des cas, nous constaterons qu'ils sont effectivement causés par le vaccin. J'ai codé en rouge un certain nombre de symptômes qui me semblaient sérieux/intéressants. Je n'ai pas encore terminé, donc le codage en rouge n'a été fait méthodiquement que sur les 100 premiers symptômes et sporadiquement après cela. Quand j'aurai plus de temps, je les passerai en revue et mettrai le fichier à jour. Notez que la myocardite se trouve sur la ligne 274, c'est-à-dire tout en bas.

De plus, lorsque nous examinons les décès, nous ne considérons jamais un "symptôme" de décès puisque le décès est codé dans un champ séparé. Ainsi, le nombre d'événements pour le symptôme " décès " (6 487) est inférieur aux plus de 8 000 décès nationaux. Le syndrome de Guillain-Barré (SGB) n'est multiplié que par 6 par rapport au niveau de référence, probablement parce que d'autres vaccins augmentent également le SGB ; ce vaccin l'augmente encore plus.

Nombre de C19

Il s'agit du nombre brut d'événements VAERS en 2020 et 2021 dus aux vaccins COVID pour ce symptôme. La clé ici est que ce compte doit être multiplié par 41 (connu sous le nom de facteur de sous-déclaration ou URF pour estimer le nombre absolu d'événements qui se sont produits). Voir cet article pour le calcul de ce facteur.

Taux de référence

Le taux de référence est le nombre d'incidents survenus au cours d'une période de 5 ans, de 2015 à 2019, pour tous les vaccins administrés pendant cette période.

Facteur X

Le facteur X est le (nombre de C19*5/nombre de base). Cela s'explique par le fait que la ligne de base est de 5 ans et que nous comparons donc les comptages COVID d'une année par rapport au comptage moyen d'une année typique. Ainsi, un facteur X de 10 ou plus signifie que le symptôme est très probablement causé par le vaccin puisqu'il est très élevé par rapport au taux "normal".

Abordons maintenant les onglets. Il y a deux onglets : l'onglet correspondance

Sur l'onglet de correspondance figurent les symptômes pour lesquels le nombre de base !=0

Onglet "pas de correspondance"

Dans l'onglet "no match" ("pas de correspondance"), on trouve les symptômes pour lesquels la ligne de base est égale à 0. Ces symptômes sont donc assez extraordinaires, car ils ne sont généralement pas observés, même une fois en 5 ans. Ainsi, ici, même une petite valeur dans le champ "count" est très significative, par exemple, 2 ou plus serait comparable à un 10X ou plus sur l'onglet "match".

Voici maintenant quelques captures d'écran de la première page des deux onglets :

Et l'onglet "non correspondance"

Ce que les données nous disent Voici quelques observations rapides tirées de l'ensemble complet de données (voir la section suivante pour le téléchargement) : 1. Les problèmes de reproduction féminine sont en tête de liste. Ces problèmes sont fortement accentués par ces vaccins. Un grand nombre des principaux symptômes sont tous liés au processus menstruel. 2. Il y a un nombre énorme d'événements cardiovasculaires et neurologiques qui sont fortement élevés, dont beaucoup sont graves. 3. L'augmentation du dimère D de la fibrine est le numéro 53 de la liste, avec un facteur de plus de 400 fois supérieur à la ligne de base. Charles Hoffe a découvert que le D-dimère était élevé chez plus de 60 % des patients qu'il a mesurés. C'est très grave, car les D-dimères sont un indicateur tardif des caillots sanguins. 4. L'augmentation de la troponine était de 130, soit un facteur de 205. La troponine indique des lésions cardiaques et est élevée à des niveaux extrêmes (10 fois les niveaux d'une crise cardiaque ou plus) et peut rester élevée pendant des mois (avec une crise cardiaque, les niveaux commencent à revenir à la normale immédiatement après l'incident). 5. La mort en tant que symptôme (ce qui est un codage assez inhabituel puisqu'il ne s'agit pas d'un symptôme), est le numéro 433 et est élevée de 96X. Ce n'est pas un vaccin "sûr". 6. L'hernie cérébrale, au numéro 405, est multipliée par 100 par rapport à la ligne de base. Cependant, cela n'est pas considéré comme un problème important au CDC (peut-être parce que beaucoup de gens là-bas n'utilisent pas leur cerveau). 7. L'arrêt cardiaque au numéro 450 est élevé de 93 fois. C'est lorsque votre cœur s'arrête. Il s'agit d'un état relativement grave puisque vous ne tenez pas longtemps après cela. C'est un peu surprenant que le CDC ait manqué celui-là. Peut-être parce qu'ils n'ont pas de cœur ? 8. L'embolie pulmonaire (n°24) est élevée de 954 fois la normale. Comment le CDC peut manquer celle-là, c'est tout simplement étonnant ! C'est la cause de décès de 2 des 14 enfants que le CDC a examinés dans son analyse des décès. La presse grand public ne leur posera jamais la question de savoir pourquoi le CDC n'a pas trouvé de lien de causalité ici. Ils ont écrit : "Le CDC a examiné 14 rapports de décès après vaccination. Parmi les personnes décédées, quatre étaient âgées de 12 à 15 ans et 10 de 16 à 17 ans. Tous les rapports de décès ont été examinés par les médecins du CDC ; les impressions concernant la cause du décès étaient l'embolie pulmonaire (deux), ..." 954 fois normal est difficile à expliquer, n'est-ce pas ? Donc pas de causalité ? C'est difficile à expliquer, donc ils ne l'ont pas fait. Ils sont juste passés à autre chose comme s'il n'y avait rien à voir. 9. L'hémorragie intracrânienne (leur orthographe) est au numéro 604 et est élevée de 79X. Deux des 14 enfants de l'analyse des CDC en sont morts. Comment cela ne pourrait-il pas être causal ? Ils ne l'ont jamais expliqué. 10. Les acouphènes, au 362, sont élevés de 105X. Cela peut être si grave que les gens peuvent se tuer rien qu'à cause de cela. L'une des personnes qui travaillent à la Vaccine Safety Research Foundation (VSRF) a dû convaincre un ami de ne pas se suicider. 11. Il y a encore beaucoup d'autres problèmes qui nous préoccupent, mais je voulais en dresser la liste rapidement pour qu'il y ait plus de regards sur cette question. 12. Pendant des mois, j'ai proposé de discuter de nos données et de nos analyses aux comités externes de la FDA et des CDC, ainsi qu'aux CDC et à la FDA eux-mêmes, mais personne n'a voulu en prendre connaissance. La plupart ont supprimé mes e-mails. Quelques-uns m'ont dit d'attendre la période de commentaires publics et de les soumettre à ce moment-là (ce que j'ai fait). Personne n'a donné suite.



Le fichier Excel contenant les résultats complets J'essaie d'augmenter le nombre d'abonnés payants, car cela permet de soutenir la communauté substack. Tous les bénéfices serviront à payer les salaires des personnes travaillant pour la Vaccine Safety Research Foundation (vacsafety.org) ainsi qu'à acheter des publicités pour que nous puissions faire passer le message. Vous trouverez le fichier Excel complet et l'analyse d'Albert dans cet article.

Traduction SLT avec DeepL.com