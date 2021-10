Une nouvelle étude du Lancet réalisée en Suède montre que l'efficacité du vaccin contre l'infection tombe à zéro et qu'il y a également une forte baisse de l'efficacité contre les formes graves de la Covid (Daily Sceptic)

Une nouvelle étude du Lancet réalisée en Suède montre que l'efficacité du vaccin contre l'infection tombe à zéro et qu'il y a également une forte baisse de l'efficacité contre les formes graves de la Covid. Article originel : New Lancet Study From Sweden Shows Vaccine Effectiveness Against Infection Dropping to Zero and Sharp Decline Against Severe Disease As Well Par Will Jones Daily Sceptic, 28.10.21

À en juger par la récente production scientifique et médiatique, il semble que deux réalités parallèles coexistent actuellement dans le monde de la Covid. Dans l'une, les vaccins sont très efficaces pour prévenir l'infection et la transmission, et toute donnée qui suggère le contraire est déformée, biaisée ou contient une erreur fondamentale. Dans l'autre - celui qui ressemble beaucoup plus à celui dans lequel nous vivons réellement - l'efficacité des vaccins contre l'infection a diminué de manière significative et après six mois, elle est pratiquement nulle. À un moment donné, l'une de ces réalités va devoir céder parce qu'elles ne peuvent pas être toutes les deux vraies. Je sais sur laquelle je parie.



Un exemple de la première est apparu dans New Scientist cette semaine, sous le titre : “How much less likely are you to spread COVID-19 if you’re vaccinated?” ("Dans quelle mesure avez-vous moins de chances de propager la COVID-19 si vous êtes vacciné ?") La réponse : au moins 63%, selon une nouvelle étude pré-imprimée basée sur la population des Pays-Bas.

Une étude récente a révélé que les personnes vaccinées infectées par le variant Delta ont 63 % moins de chances d'infecter les personnes non vaccinées.

Ce chiffre n'est que légèrement inférieur à celui du variant Alpha, explique Brechje de Gier, de l'Institut national de la santé publique et de l'environnement des Pays-Bas, qui a dirigé l'étude. Son équipe avait précédemment constaté que les personnes vaccinées infectées par le variant Alpha étaient 73 % moins susceptibles d'infecter des personnes non vaccinées.

Selon de Gier, il est important de comprendre que l'effet total des vaccins sur la réduction de la transmission est même supérieur à 63 %, car la plupart des personnes vaccinées ne sont pas infectées en premier lieu.

Mais de Gier et son équipe ont utilisé les données du système néerlandais de recherche des contacts pour calculer le taux d'attaque secondaire, c'est-à-dire la proportion de contacts infectés par des cas positifs. Ils ont ensuite déterminé dans quelle mesure ce taux était réduit par la vaccination, en tenant compte de facteurs tels que l'âge.

Les données proviennent d'août et septembre 2021, période où le variant Delta était dominant aux Pays-Bas. Le tableau principal, qui ventile les chiffres selon que le cas index et les contacts ont été vaccinés, est présenté ci-dessous.