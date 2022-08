Vaccin anti Covid-19. Un lanceur d'alerte conteste l'explication d'un problème de données derrière l'augmentation spectaculaire des maladies non infectieuses dans l'armée (The Epoch Times)

Un lanceur d'alerte conteste l'explication d'un problème de données derrière l'augmentation spectaculaire des maladies non infectieuses dans l'armée.

Article originel : Whistleblower Disputes Data Glitch Explanation Behind Drastic Increase in Non-Infectious Diseases in Military

Par Ella Kietlinska et Joshua Philipp

The Epoch Times, 26 août 2022

Le lanceur d'alerte risque une exckusion de l'armée.



Un médecin militaire qui a découvert une augmentation soudaine des maladies coïncidant avec les rapports d'effets secondaires des vaccins contre la COVID-19 - que l'armée a rejeté comme un problème de données - a déclaré qu'il risque une exclusion après avoir été reconnu coupable mais non puni pour avoir désobéi au protocole COVID-19. En janvier 2022, le premier lieutenant Mark Bashaw, officier de médecine préventive de l'armée, a commencé à remarquer des "signaux alarmants" dans la base de données épidémiologiques de la défense. La base de données épidémiologiques médicales de la défense (DMED), qui suit les maladies et les blessures de 1,3 million de membres des services actifs, a montré pendant la pandémie une augmentation significative des rapports de cancers, de myocardites et de péricardites, ainsi que d'autres maladies comme l'infertilité masculine, les tumeurs, une maladie pulmonaire causée par des caillots sanguins et le VIH, a déclaré Bashaw. Plusieurs de ces maladies sont répertoriées dans la documentation de la FDA comme des effets indésirables potentiels associés aux vaccins contre la COVID-19, a déclaré M. Bashaw lors d'une interview accordée le 1er août à l'émission "Crossroads" d'EpochTV.

Constatant une augmentation des cas de ces maladies allant jusqu'à 50 ou 100 % dans certaines situations, M. Bashaw a pris l'initiative de révéler ses découvertes. La déclaration de M. Bashaw, soumise au sénateur Ron Johnson (R-Wis.) qui facilite le partage avec le Congrès des informations issues des premières enquêtes sur les produits COVID-19, indique qu'il considère l'augmentation de l'incidence de ces troubles observée dans le DMED comme "très troublante". Plus précisément, le nombre de cas de cancer parmi les membres des services actifs en 2021 a presque triplé par rapport au nombre moyen de cas de cancer par an de 2016 à 2020, a déclaré Bashaw dans sa déclaration. Les responsabilités de Bashaw en tant qu'officier de médecine préventive, avec une spécialité en entomologie, comprennent "la participation à des enquêtes et des investigations pour déterminer le risque potentiel pour la santé publique du personnel du DoD [Department of Defense] de maladies causées par des insectes et d'autres blessures non liées au combat."s

Une semaine après que ces informations aient été dévoilées en janvier lors d'une table ronde "COVID-19 : Second Opinion" organisée par Johnson, les données de DMED ont changé, a déclaré Bashaw, et tous ces pics troublants de maladies et de blessures "semblaient avoir disparu et avoir été réalignés avec les années précédentes." Curieusement, le pépin n'a pas affecté les données de 2021, qui sont restées les mêmes. Au lieu de cela, les données corrigées ont vu les données des années précédentes augmenter, ce qui a donné aux données de 2021 une apparence normale et conforme à la moyenne courante, a expliqué Bashaw. En réponse aux réclamations du lanceur d'alerte, le major Charlie Dietz, porte-parole du ministère de la Défense, a déclaré à The Epoch Times que les données de DMED "étaient incorrectes pour les années 2016-2020", de sorte que le système a été mis hors ligne pour corriger la cause profonde de la corruption des données, qui n'a pas eu d'impact sur les données de 2021. Après la table ronde, Johnson a envoyé trois lettres au ministère de la Défense (DoD) pour demander une explication de l'augmentation soudaine des diagnostics médicaux et des changements dans les données DMED. "La préoccupation est que ces augmentations peuvent être liées aux vaccins contre la COVID-19 que nos militaires ont été mandatés pour prendre", a déclaré Johnson dans l'une de ses lettres.

Le sénateur a également envoyé une lettre à la société technologique qui gère la DMED pour demander des éclaircissements sur tous les problèmes d'intégrité des données découverts dans la base de données. Bien que Johnson ait reçu quelques réponses de la part de la société technologique, il n'y a toujours pas eu "d'explication solide et rationnelle" quant à la raison pour laquelle un pépin s'est produit dans la base de données et ce qu'il était, a déclaré Bashaw. Après le problème, M. Bashaw a extrait les données du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) concernant les blessures liées aux vaccins antiviraux pour les comparer à ses conclusions sur la DMED. Il a comparé la moyenne des 24 dernières années aux données de 2021 et a constaté que le nombre d'incidents indésirables présumés signalés en 2021 avait été multiplié par onze.

"Je l'ai comparé à la moyenne des 24 dernières années, c'est une augmentation de 1 100 % en 2021. Et la seule différence que nous avons eue en 2021 était le déploiement de ces vaccins expérimentaux COVID-19 autorisés en cas d'urgence", a déclaré M. Bashaw. Le VAERS est géré par des agences du département de la santé et des services sociaux (HHS) et sert de "système national d'alerte précoce pour détecter les éventuels problèmes de sécurité des vaccins homologués aux États-Unis", selon le site Web du HHS. Bien que la déclaration au VAERS soit volontaire pour les particuliers, "les professionnels de la santé sont tenus de déclarer certains événements indésirables, et les fabricants de vaccins sont tenus de déclarer tous les événements indésirables dont ils ont connaissance", indique le site web. Toutefois, les non-professionnels peuvent également faire des entrées.

M. Bashaw a essayé de faire part de ses inquiétudes concernant les vaccins COVID-19 à ses dirigeants de l'armée par les voies appropriées, en recommandant que celle-ci modifie sa stratégie de communication des risques pour le vaccin, passant de "sûr et efficace" à "il pourrait y avoir quelques problèmes". Cependant, ses préoccupations n'ont pas été prises en compte, a déclaré M. Bashaw. "Et puis, plus tard, j'ai été pris pour cible en raison de mon propre statut vaccinal [COVID-19]". Bashaw a déclaré qu'il a été "forcé de participer à un protocole de test expérimental autorisé en cas d'urgence, qui ne concernait que les personnes non vaccinées". Il a remis en question cette politique, affirmant que le fait de forcer des personnes non vaccinées à se soumettre à un tel régime de tests semble "coercitif" et "plutôt punitif". M. Bashaw a invoqué les dispositions du Code des États-Unis, qui accorde une protection en matière de responsabilité pour les produits épidémiques autorisés en cas d'urgence aux fabricants et aux distributeurs du produit, au gouvernement et au personnel médical qui administre le produit. Toutefois, le point de vue de l'individu qui choisit d'utiliser ces produits ou à qui le produit est administré n'est pas pris en compte par cette loi alors qu'il assume toute la charge du risque. "Pour cette raison, [ils devraient avoir] la possibilité d'accepter ou de refuser ces produits", a déclaré M. Bashaw. "C'est mon travail, en tant que médecin en général, d'avertir les individus, ou au moins d'essayer de leur communiquer [à eux] ce dans quoi ils pourraient s'engager avec ces produits."

M. Bashaw a souligné que le droit de l'individu d'accepter ou de refuser l'administration de ces produits et de donner son consentement éclairé a également été inscrit dans le Code des États-Unis, plus précisément dans l'article 360bbb-3 du Code des États-Unis. Les personnes auxquelles le produit est autorisé pour une utilisation d'urgence doivent être informées "des avantages et des risques significatifs connus et potentiels de cette utilisation, et de la mesure dans laquelle ces avantages et ces risques sont inconnus", stipule ladite loi. Cela s'applique non seulement aux vaccins expérimentaux mais aussi aux procédures de test du COVID-19 et au port de masques, a précisé M. Bashaw.

Visé pour avoir désobéi aux règles de lutte contre la COVID-19 Bashaw a été traduit en cour martiale pour avoir désobéi au protocole COVID-19 imposé. Il a contesté l'accusation en disant que l'ordre de suivre le protocole ne tenait pas compte du droit de l'individu au consentement éclairé garanti par la loi étatsunienne. Le tribunal a condamné Bashaw, mais le juge n'a pas prononcé de peine et a recommandé au général commandant d'abandonner la condamnation, a déclaré Bashaw, mais le général a maintenu la condamnation. Après la condamnation, l'armée a pris l'initiative de l'exclusion de Bashaw après 17 ans de service honorable. Sa promotion prévue au grade de capitaine a également été refusée, a déclaré l'officier. La justification de son renvoi était que l'armée avait perdu confiance en ses "capacités d'officier au cours des sept derniers mois", a expliqué Bashaw. Bashaw a déposé une réfutation, dans l'espoir d'inverser le cours des choses. En outre, Bashaw a déposé une plainte pour dénonciation au DoD, mais la décision a été prise qu'il n'y avait pas de représailles contre lui, et l'affaire a été classée. Il a dit qu'il a alors déposé une autre plainte qui exerce son droit garanti par le code de justice militaire de contester de telles décisions. The Epoch Times a contacté le Centre de santé publique de l'armée et le ministère de la Défense pour obtenir des commentaires. Récemment, Bashaw a adressé une pétition au Juge-avocat général de l'armée, lui demandant d'examiner ce qu'il a apporté dans la documentation officielle. Il s'agit de preuves concrètes, et elles sont bien fondées sur la loi pour protéger les membres du service et les individus en général, a déclaré Bashaw. "Je ne risquerais pas mes 17 années de service [et] la santé et le bien-être de ma famille sur la base d'un argument peu convaincant."

M. Bashaw s'inquiète de l'intégrité des données sur lesquelles les dirigeants fondent leurs décisions stratégiques. Si les données sont manipulées d'une manière ou d'une autre, ou s'il y a un problème de données, alors ces hauts dirigeants prennent des décisions "sur la base de quelque chose qui pourrait ne pas être le cas", a-t-il expliqué. Il s'agit notamment d'un "signe sérieux d'inquiétude" si un contractant privé gère les informations médicales des membres du service et qu'il y a des pépins. "Et donc il est super important d'avoir des données solides et des sources dignes de confiance"

Bashaw a déclaré qu'il a décidé de porter ses préoccupations à la connaissance de ses chefs pour honorer le serment qu'il a prêté de faire respecter la Constitution des États-Unis et de glorifier Dieu. "Je ferai absolument tout ce qui est en mon pouvoir pour avertir mes frères et sœurs en uniforme. Et c'est mon travail en tant que médecin militaire, de communiquer les risques et les dangers potentiels", a déclaré M. Bashaw. "C'est mon devoir."