"Vaccin" Pfizer : tuer 200 personnes pour en "sauver" une ? (Off Guardian)

"Vaccin" Pfizer : tuer 200 personnes pour en "sauver" une ?

Par Kit Knightly

Off Guardian, 6.11.21

L'analyse des données officielles montre que les risques liés au "vaccin" Covid l'emportent largement sur tout avantage théorique.

Dans les premiers jours du lancement du "vaccin", nous avons publié plusieurs articles sur les risques et les avantages des nouveaux vaccins à ARNm. Le Dr Sadaf Gilani, en particulier, a rédigé de bons articles détaillés sur la "réduction du risque absolu". Pour expliquer la "réduction du risque absolu" (RRA) en termes simples : si une personne non vaccinée a 10% de chances de contracter la maladie et qu'une personne vaccinée a 1% de chances, la RRA du vaccin est de 9%. Bien sûr, il ne s'agit que d'un exemple, le RRA réel des "vaccins" contre la Covid est loin d'être de 9 % :

Voici la réduction absolue du risque pour Pfizer/BioNtech (chaque groupe comptait plus de 18 000 personnes) : Groupe vacciné : 8/18,198 = 0.04%

Groupe placebo : 162/18,325 = 0.88% Réduction absolue du risque = 0,84 %.

À partir de la "réduction du risque absolu", vous pouvez ensuite calculer le "nombre nécessaire pour vacciner" (NNTV). Il s'agit du nombre approximatif de personnes que vous devez vacciner afin d'éviter de manière certaine un cas/décès. Pour reprendre l'exemple ci-dessus, si votre vaccin réduit les chances d'infection de 10 % à 1 % (un RRA de 9 %), vous devez vacciner onze personnes pour prévenir une infection, ce qui donne un NNTV de 11. Là encore, le NNTV des vaccins contre la Covid est beaucoup, beaucoup, BEAUCOUP plus élevé que 11. Les estimations varient entre 88 et 700 pour prévenir un seul cas, et jusqu'à 100 000 pour prévenir un seul décès. Et n'oubliez pas que toutes ces données concernent des adultes. Les enfants sont beaucoup moins exposés au risque de Covid - tant en termes d'hospitalisation que de décès. Aux États-Unis, les enfants âgés de 5 à 11 ans ont 99,992 % de chances de survivre à la "Covid" (Traduction de la référence en français ici, NdT)- il s'ensuit donc naturellement que le NNTV pour ce groupe sera beaucoup, beaucoup plus élevé que pour les adultes. Mais, maintenant que la FDA a approuvé le "vaccin" de Pfizer pour une utilisation d'urgence chez les enfants âgés de 5 à 11 ans, "beaucoup, beaucoup plus élevé" n'est pas suffisant. Nous devons calculer un chiffre réel pour le "nombre nécessaire à vacciner" afin d'empêcher hypothétiquement un enfant de mourir "avec la Covid".

Heureusement pour nous, quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Sur son site Substack, l'économiste Toby Rodgers PhD a rassemblé les chiffres des propres essais de Pfizer, de la FDA et du CDC et a rédigé un rapport très complet. Vous pouvez lire l'intégralité de l'article ici, nous ne vous présenterons que quelques-uns des points saillants :

Au 30 octobre 2021, les CDC ont déclaré que 170 enfants âgés de 5 à 11 ans étaient décédés de maladies liées à la COVID-19 depuis le début de la pandémie. (Cela représente moins de 0,1 % de tous les décès liés au coronavirus à l'échelle nationale, même si les enfants de cet âge représentent 8,7 % de la population étatsunienne). L'injection de vaccin à ARNm de Pfizer ne " fonctionne " que pendant environ 6 mois (elle augmente le risque au cours du premier mois, offre une protection modérée au cours des mois 2 à 4, puis l'efficacité commence à diminuer, c'est pourquoi toutes les modélisations de la FDA n'ont utilisé qu'une période de 6 mois). Toute modélisation devrait donc être basée sur l'efficacité du vaccin pour les 57 (170/3) enfants qui auraient pu mourir d'une maladie liée à la COVID au cours d'une période de 6 mois. Au mieux, l'injection de vaccin à ARNm de Pfizer pourrait être efficace à 80% contre les hospitalisations et les décès. Ce chiffre provient directement de la modélisation de la FDA (p. 32). Je me plie en quatre pour donner à Pfizer le bénéfice du doute considérable car, encore une fois, l'essai clinique de Pfizer n'a montré AUCUNE réduction des hospitalisations ou des décès dans ce groupe d'âge. Ainsi, l'injection de deux doses de Pfizer à l'ensemble des 28 384 878 enfants âgés de 5 à 11 ans (ce que veut faire l'administration Biden) sauverait, au plus, 45 vies (0,8 d'efficacité x 57 décès qui auraient autrement eu lieu pendant cette période = 45). Ainsi, le NNTV pour prévenir un seul décès dans ce groupe d'âge est de 630 775 (28 384 878 / 45). Mais comme il s'agit d'un régime à deux doses, si l'on veut calculer le NNTV par injection, le chiffre double pour atteindre 1 261 550. C'est littéralement le pire NNTV de l'histoire de la vaccination.

630 000 enfants auxquels on a injecté 1,2 million de doses pour sauver une vie. C'est incroyablement inefficace. Cependant, cela pourrait être encore pire que cela. Comme nous l'avons couvert la semaine dernière, selon les statistiques citées lors de la réunion du VRBPAC, seuls 94 enfants de la tranche d'âge 5-11 ans sont morts. Si ce chiffre inférieur est correct, le NNTV pour éviter un seul décès grimpe à 915 641. En d'autres termes, pour empêcher hypothétiquement le décès d'un seul enfant sur une période de six mois, il faudrait injecter à près d'un million d'enfants près de deux millions de doses du vaccin Pfizer. Quel genre de risque ces 915 641 enfants courent-ils avec leurs deux doses de soupe à l'ARNm de Pfizer ? Eh bien, les premières études ont révélé environ 11,1 cas d'anaphylaxie sévère par million de doses du vaccin Pfizer, de sorte que tout enfant "entièrement vacciné" a déjà 22 fois plus de chances de faire une réaction allergique que d'être réellement protégé de la Covid. D'autres réactions graves sont plus difficiles à calculer. On sait, par exemple, que le propre essai de Pfizer a montré une augmentation de la mortalité toutes causes confondues dans le groupe vacciné par rapport au groupe placebo, au point que l'essai a été abandonné au bout de six mois et que tous les membres restants du groupe placebo ont reçu le vaccin, détruisant ainsi le groupe témoin. Pour citer à nouveau Rodgers :

Comme l'explique Bobby Kennedy, l'essai clinique de Pfizer sur des adultes a montré une augmentation alarmante de la mortalité toutes causes confondues chez les vaccinés : "Dans l'essai clinique de 6 mois de Pfizer sur des adultes - il y a eu 1 décès lié à la covid sur 22 000 dans le groupe vacciné ("traitement") et 2 décès lié à la covid sur 22 000 dans le groupe placebo (voir tableau s4). Donc NNTV = 22 000. Le problème est qu'il y a eu 5 décès par crise cardiaque dans le groupe vacciné et seulement 1 dans le groupe placebo. Ainsi, pour chaque vie sauvée grâce à la Covid, le vaccin Pfizer en tue 4 par crise cardiaque. La mortalité toutes causes confondues au cours de l'étude de 6 mois était de 20 dans le groupe vacciné et de 14 dans le groupe placebo. Soit une augmentation de 42% de la mortalité toutes causes confondues chez les vaccinés. Le vaccin perd pratiquement toute son efficacité après 6 mois et l'étude a donc dû être écourtée. Ils ont levé l'insu et offert le vaccin au groupe placebo. À ce moment-là, la ligne d'augmentation des dommages avait depuis longtemps croisé la ligne de diminution de l'efficacité. L'ancien journaliste d'investigation du NY Times, Alex Berenson, a également écrit sur les mauvais résultats obtenus par les personnes vaccinées lors de l'essai clinique de Pfizer sur des adultes (ici). Berenson a été banni à vie de Twitter pour avoir publié les données des essais cliniques de Pfizer.

Il n'est pas dans l'intérêt de Big Pharma de disposer d'une compilation précise des réactions graves aux vaccins. Si l'on ajoute à cela le potentiel d'effets secondaires (reconnu) à long terme totalement inconnus, le calcul du risque potentiel total devient très compliqué.

Cependant, Rodgers - en se basant sur les données du VAERS - fait un effort très raisonnable :

Comme l'essai clinique de Pfizer n'a pas de données utilisables, je dois faire un pont immunologique à partir du groupe d'âge le plus proche.



31 761 099 personnes (soit environ 10 % de plus que dans la tranche d'âge de 5 à 11 ans) âgées de 12 à 24 ans ont reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid.



ont reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid. Le programme de vaccination contre la COVID-19 n'existe que depuis 10 mois et les plus jeunes n'y ont eu accès que plus récemment (les enfants de 12 à 15 ans y ont accès depuis cinq mois, soit depuis le 10 mai) - nous nous trouvons donc à peu près dans la même période d'observation que celle modélisée ci-dessus.



Au cours de cette période, 128 cas d'effets secondaires mortels ont été signalés à la suite d'injections d'ARNm contre le coronavirus chez des personnes âgées de 12 à 24 ans (jusqu'au 22 octobre 2021). Il y a toutefois un décalage entre les rapports, de sorte que le nombre réel de rapports qui ont été déposés est sûrement plus élevé).

À ce stade, en se basant uniquement sur les données officielles et les rapports VAERS, on peut conclure que l'injection de chaque enfant de 5 à 11 ans aux États-Unis permettrait théoriquement de sauver environ 31 vies, mais tuerait approximativement 116 enfants. Il est clair que c'est déjà un très mauvais résultat. Cependant, si les prédictions concernant la sous-déclaration des effets néfastes des vaccins sont exactes, la situation pourrait être bien pire que cela :

Kirsch, Rose et Crawford (2021) estiment que le VAERS sous-estim e les réactions mortelles par un facteur de 41, ce qui porterait le total des effets secondaires mortels dans cette tranche d'âge à 5 248 (Kirsch et al. représentent une estimation prudente car d'autres ont estimé le facteur de sous- déclaration à 100 ).



e les réactions mortelles par un facteur de 41, ce qui porterait le total des effets secondaires mortels dans cette tranche d'âge à 5 248 (Kirsch et al. représentent une estimation prudente car d'autres ont estimé le facteur de sous- ). Les effets secondaires potentiellement mortels, notamment les myo- et péricardites, touchant de manière disproportionnée les jeunes, il est raisonnable de penser qu'avec le temps, le taux d'effets secondaires mortels des injections d'ARNm chez les enfants de 5 à 11 ans pourrait être similaire à celui des enfants de 12 à 24 ans.



il est raisonnable de penser qu'avec le temps, le taux d'effets secondaires mortels des injections d'ARNm chez les enfants de 5 à 11 ans pourrait être similaire à celui des enfants de 12 à 24 ans. [...]Imaginez qu'au maximum la moitié des parents étatsuniens seront assez fous pour injecter ce produit toxique à leurs enfants. Avec un taux d'utilisation de 50 %, la décision de l'ACIP d'approuver l'injection de Pfizer tuera probablement 2 624 enfants par des effets indésirables pour en sauver potentiellement 12 d'une maladie liée à la COVID-19.

En conclusion, en se basant uniquement sur les données officielles, la vaccination des enfants de 5 à 11 ans entraînera 22 réactions allergiques par décès évité, et pourrait très bien se traduire par quatre décès par vie sauvée. Et, si les calculs de Rodgers sont corrects, le vaccin Pfizer pourrait tuer plus de 200 enfants avant d'en avoir sauvé un seul.

Comme toujours, l'objectif de cette analyse est d'illustrer le fait que même les données de l'establishment ne soutiennent pas leurs conclusions. Il ne s'agit PAS nécessairement d'une approbation de ces données ou de l'idée que la "Covid" est effectivement une "pandémie" qui présente un risque quelconque pour quiconque.

