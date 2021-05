Vaccination anti-Covid. Laissez nos enfants tranquilles (Off-Guardian)

Laissez nos enfants tranquilles

Par Suzie Halewood*

Off Guardian, 20.05.21

Pour amadouer l'électorat à la perspective de vacciner tous les enfants de plus de 12 ans, le secrétaire d'État au contrôle, Matt Hancock, a déclaré qu'il avait "suivi de près les résultats des études cliniques menées par Pfizer, qui montrent que le vaccin est sûr et efficace chez les enfants âgés de 12 à 18 ans".

Aux États-Unis, Joe Biden s'est adressé directement aux écoliers pour les rassurer sur le fait que le "vaccin contre la COVID-19 sûr et efficace", qui a fait l'objet d'un examen "rigoureux" et "approfondi", les empêchera de transmettre la COVID-19 "à leurs amis, à leurs frères et sœurs, à leurs parents et à leurs grands-parents" et a encouragé les parents à veiller à ce que leurs enfants se fassent vacciner.

Un diplôme en sciences politiques et en histoire permet-il à Matt Hancock de déclarer inlassablement que les avantages du vaccin Pfizer/BioNTech sont supérieurs aux risques pour les enfants ? Un diplôme en sciences politiques et en histoire permet-il à Biden d'affirmer de manière irréfutable que les vaccins expérimentaux contre la COVID, sans données de sécurité à long terme, sont sûrs ? Pourrait-il citer un seul ingrédient du vaccin, même avec l'aide d'un prompteur automatique ? A-t-il seulement lu le rapport de la FDA ? Et le Prince Harry ? Et le Pape ?

Selon un rapport de la FDA du 12 décembre 2020 sur le vaccin Pfizer/BioNTech, alors que les effets indésirables les plus fréquemment signalés après la vaccination étaient les réactions au site d'injection (84,1 %), la fatigue (62,9 %), les maux de tête (55,1 %), les douleurs musculaires (38,3 %), les frissons (31,9 %), les douleurs articulaires (23,6 %) et la fièvre (14,2 %), 0,5 % ont signalé au moins un effet indésirable grave (c'est-à-dire une blessure mettant la vie en danger, une hospitalisation, une invalidité/incapacité persistante ou le décès). Les événements indésirables étaient plus nombreux chez les enfants - 4,6 % contre 2,8 % chez les participants plus âgés. Pourtant, malgré les risques élevés associés à la vaccination des jeunes, tout le monde semble vouloir les faire vacciner, y compris une centaine d'universités étatsuniennes qui exigent désormais que les étudiants soient vaccinés pour pouvoir assister aux cours en présentiel. En fait, les États U.S sont prêts à tout pour entraîner chaque enfant et adolescent dans le plus grand essai de vaccination de l'histoire. Des séances de vaccination à Washington et à New York (avec en prime une carte de métro gratuite de 7 jours pour se faire vacciner dans un centre de vaccination du métro), 1 000 dollars pour les cours et le logement dans une université du New Jersey, 100 dollars de bons d'épargne pour les 16-35 ans de Virginie occidentale, 100 dollars pour attirer les habitants du Maryland, 50 dollars pour les habitants de Detroit et une bière pour ceux du Connecticut. S'ils déménageaient dans l'Ohio, ils participeraient à un tirage au sort d'un million de dollars avec cinq heureux gagnants vaccinés. Et les sacs de cadeaux ne s'arrêtent pas là. Il y avait des offres de billets gratuits pour le Super Bowl et le baseball, une série de concerts mensuels à Chicago pour les nouveaux vaccinés et même Krispy Kreme, Budweiser et Nathan's Hot Dogs ont participé à la vente de vaccins à prix cassés, qui s'est également avérée être un bon moyen de gagner de l'argent pour Lyft et Uber, qui ont transporté des millions de personnes vers les sites de vaccination avec un abonnement de 15 dollars de Joe. Peu importe les caillots de sang, pensez aux beignets !

Au Royaume-Uni, Geoff Barton, secrétaire général de l'Association of School and College Leaders (ASCL), n'a manifestement pas lu non plus le rapport de la FDA. Non seulement il est favorable à la vaccination de masse des enseignants et des élèves (comme tous les syndicats d'enseignants), mais il est heureux qu'ils soient tous vaccinés pendant les cours :

"Je pense que les écoles voudront s'impliquer et jouer leur rôle en expliquant aux enfants pourquoi il est important de se faire vacciner lors des assemblées et des séances de tutorat".

Les enfants n'ont pas besoin du vaccin contre la COVID Geoff. Les enseignants non plus. Pour les enseignants du secondaire âgés de 20 à 64 ans, le nombre total de décès " impliquant " la COVID-19 en Angleterre et au Pays de Galles était de 35 - ce qui inclut les personnes présentant des comorbidités. Pour les professionnels de l'enseignement primaire et maternel, le nombre était de 15 - c'est-à-dire, au total, moins que les décès consécutifs à des caillots sanguins dus à une seule marque de vaccin. Même le Public Health England, enclin à l'exagération, admet que les taux de transmission dans les écoles primaires au cours du trimestre d'automne étaient "extrêmement faibles" et les épidémies "rares". Peu importe. Avant le lancement du vaccin étatsunien par Pfizer (Pfizer a demandé à la MHRA une autorisation d'utilisation d'urgence pour son lancement du vaccin au Royaume-Uni pour les 12-15 ans - même s'il n'y a pas d'urgence), Bill Gruber, vice-président senior chez Pfizer, a décrit les résultats de l'essai comme ayant un " tiercé " de bonnes nouvelles. Nous avons la sécurité, nous avons obtenu la réponse immunitaire que nous souhaitions - elle était en fait meilleure que celle que nous avons observée dans la population des 16-25 ans - et nous avons eu une démonstration directe de l'efficacité. Alors quoi Bill ? Ces enfants n'ont pas besoin de votre vaccin. Dans l'ensemble des Etats-Unis jusqu'au 28 avril 2021, 227 décès dans le groupe d'âge 0-17 ans ont été causés par la COVID 19. C'est 277 décès sur 73 millions de 0-17 ans. Et selon un rapport du CDC, les récents essais de Pfizer/BioNTech sur des jeunes de 12 à 15 ans ont entraîné 0,8 % d'hospitalisations d'urgence, 0,2 % de blessures potentiellement mortelles et 0,2 % de décès. Ce qui signifie qu'un jeune de 0 à 17 ans a beaucoup plus de chances de mourir à cause d'un vaccin contre la COVID que de la COVID. Les décès d'enfants ne sont pas les chiffres qui intéressent les sociétés pharmaceutiques. Si c'était le cas, ils auraient déjà retiré les vaccins.

Au lieu de cela, Pfizer et BioNTech ont encore étendu la piste pour inclure les enfants de 2 à 5 ans. Puis les enfants de 6 mois à 2 ans. De quoi un parent aurait-il besoin pour offrir son enfant de 6 mois à l'essai d'un vaccin expérimental ? De couches gratuites ? La corruption n'est-elle pas passible de cinq ans d'emprisonnement ? Ou bien a-t-elle été légalisée au même titre que l'injection de vaccins expérimentaux non testés, à l'efficacité douteuse et sans données de sécurité à long terme, à des adultes et des enfants en bonne santé ?

Qui empêchera la FDA, les CDC ou l'ACIP (le Comité consultatif sur les pratiques de vaccination a approuvé l'extension de l'utilisation d'urgence pour les 12-15 ans avec une majorité de 14-0 malgré 91% d'effets indésirables enregistrés lors des essais) de continuer à déployer les vaccins contre la COVID à ceux qui n'en ont pas besoin et pour lesquels ils pourraient s'avérer fatals ? Pourquoi n'existe-t-il pas de modèles mathématiques sur les vaccins ? Parce que si Neil Ferguson avait utilisé sa calculatrice magique pour augmenter les risques liés aux vaccins chez les enfants, personne ne s'en serait approché.

Une fois que vous avez pris en compte les données probantes selon lesquelles les effets indésirables sont plus nombreux chez les jeunes, que les réactions indésirables après le vaccin Pfizer/BioNTech sont doublées pour ceux qui ont une immunité préalable, qu'aucun test d'immunité préalable - mémoire des cellules T ou post-COVID - n'est effectué avant la vaccination et que la deuxième dose est bien pire que la première, il est incroyable que le vaccin Pfizer/BioNTech soit maintenant injecté dans les bras de jeunes de 12 à 15 ans en bonne santé dont la seule vulnérabilité est de vivre aux Etats-Unis (ou au Canada). Comment le pays de la liberté et la patrie des braves ont-ils pu se transformer si facilement en pays des incarcérés et en patrie des vaccinés ?

Le Royaume-Uni n'est pas mieux. En fait, la seule raison pour laquelle il est actuellement à la traîne dans sa volonté de vacciner les enfants est que l'essai de médicaments Oxford/AstraZeneca sur les enfants a été annulé suite à des préoccupations concernant les caillots sanguins. Étant donné que 50 personnes sont déjà mortes de caillots sanguins après avoir reçu le vaccin Oxford/AstraZeneca dans la population adulte, la logique, ou du moins les données, doivent certainement dicter que de tels problèmes seraient amplifiés face à un système immunitaire jeune et fort. Si l'on compare ces chiffres aux 36 enfants et adolescents décédés de la COVID dans la tranche d'âge de 0 à 19 ans, il est clair que le rapport bénéfices/risques n'en vaut absolument pas la peine. Et de loin.

Quoi qu'il en soit, les documents du scénario de planification de base compilés par le NHS sur les futurs plans de vaccination des enfants circulent déjà dans les couloirs du pouvoir. La ligne officielle est qu'une décision n'a pas encore été prise. Malgré une lettre ouverte envoyée à June Raine de la MHRA par des médecins britanniques citant les problèmes de sécurité et d'éthique entourant la vaccination COVID-19 chez les enfants, le gouvernement va inévitablement suivre le mouvement, comme il l'a fait avec le récit narratif universel du confinement, des masques, de la distanciation sociale et de fermeture des pubs, restaurants, cinémas et lieux de culte.

Pendant ce temps, la MHRA signera sur la ligne pointillée et attendra avec impatience quelques millions de dollars supplémentaires de la Fondation Bill et Melinda Gates.

Mais pourrait-il y avoir une lueur d'espoir à l'horizon ? À l'heure où les enseignants quittent en masse leurs syndicats pour protester contre la campagne incessante menée par ces derniers pour que les enfants continuent à porter des masques en classe - ce qui, selon les enseignants, donne une mauvaise réputation à la profession - serait-il exagéré de supposer que les enseignants (qui, contrairement aux syndicats, ont une relation avec leurs élèves) pourraient être encore plus opposés à l'imposition de vaccins en classe, que ce soit pour eux-mêmes ou pour les élèves ?

Espérons-le. Car lorsque la MHRA capitulera, nous aurons besoin de personnes ayant le courage et les tripes de l'homme de la place Tiananmen (et du conducteur principal du convoi) pour arrêter la 19e division Vaccine Panza lorsqu'elle arrivera en ville, flanquée des généraux fous brandissant des seringues, Hancock, Zahawi et Van-Tam. Ce ne sont pas les églises et les mosquées qui lui barreront la route - elles s'offrent comme centres de vaccination. Ce ne sera pas non plus Save The Children qui fournit même son propre petit livre de vaccination avec des stratégies de science comportementale pour augmenter l'adoption de la vaccination. Ce ne sera pas non plus le cas des médecins généralistes déserteurs ou des avocats des droits de l'homme qui disparaissent, et ce ne sera certainement pas le cas des médias grand public qui sont les pires collaborateurs de tous. Actuellement, les seuls à tenir la ligne sont les parents et les organisations bénévoles telles que Molly Kingsley, fondatrice de nous pour eux. Mais si le gouvernement britannique suit l'exemple du Canada et remet le consentement médical aux jeunes de 12 à 15 ans, quelqu'un d'autre devra peut-être intervenir pour mettre hors d'état de nuire les chenilles du convoi. Il pourrait s'agir d'un jeune élève en chemise blanche affrontant un convoi de chars armé de rien d'autre que de ses courses. Ou cela pourrait être un professeur. Tous les super-héros ne portent pas de capes.

* Suzie Halewood est une mathématicienne et une cinéaste. www.dv19.org

