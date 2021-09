Vaccins à ARNm, eugénisme et la pression pour un transhumanisme (Off Guardian)

Vaccins à ARNm, eugénisme et la pression pour un transhumanisme

Article originel : mRNA “Vaccines”, Eugenics & the Push for Transhumanism

Par Ryan Matters

Off Guardian, 28.08.21

Le déploiement mondial des "vaccins" à ARNm fait partie d'un programme beaucoup plus vaste qui englobe l'eugénisme et le transhumanisme. Ce programme est financé et promu par un réseau d'institutions mondiales, de politiciens et de technocrates milliardaires.

En 1989, des chercheurs du Salk Institute en Californie ont publié un article expliquant comment ils avaient mis au point un système de transfection par ARN qui pouvait "introduire directement de l'ARN dans des tissus et des embryons entiers". Le concept d'utilisation de l'ARN en tant que médicament est décrit pour la première fois dans cet article, ce qui en fait un travail fondamental qui a servi de base à des décennies de recherche dans ce domaine. La section "Discussion" de l'article indique que : "La méthode ARN/lipofectine peut être utilisée pour introduire directement l'ARN dans des tissus entiers et des embryons (R.W.M., C. Holt et I.M.V., résultats non publiés), ce qui soulève la possibilité que la transfection de l'ARNm à l'aide de liposomes puisse offrir une autre option dans la technologie croissante de l'administration de gènes eucaryotes, une option basée sur le concept de l'utilisation de l'ARN comme médicament". L'un des chercheurs du Salk Institute cités dans l'article est le Dr Robert W. Malone, un scientifique qui a récemment été censuré sur les médias sociaux pour avoir mis en garde contre les dangers possibles des vaccins contre la covid-19. On pourrait dire qu'il n'y a pas d'expert plus qualifié pour nous mettre en garde contre les dangers des injections d'ARNm que l'homme qui a aidé à mettre au point cette technologie, mais Big Tech a décidé qu'il diffusait des "informations erronées", parce que, apparemment, ils en savent beaucoup.

Les recherches de Malone, qui ont abouti à une procédure permettant de "transfecter efficacement l'ARN dans les cellules humaines" à l'aide d'un "lipide cationique synthétique", ont été soutenues par des subventions de l'American Cancer Society et du National Institute of Health (qui ont actuellement des intérêts dans le vaccin à ARNm Moderna, montrant ainsi leur allégeance à cette technologie. Nous y reviendrons plus tard). Alors que les contributions de Malone au développement de la technologie ARNm sont bien connues et bien documentées, Wikipedia a décidé de supprimer toute mention de lui dans son entrée "Vaccin ARN" peu de temps après que le scientifique ait commencé à s'exprimer sur les dangers des vaccins contre la Covid fabriqués à la va-vite. La version du 14 juin de l'article mentionnait le nom de Malone 3 fois et citait ses travaux 6 fois. La version actuelle de l'article le mentionne 0 fois et ne cite ses travaux que 3 fois.

Toutefois, cela n'est pas surprenant compte tenu du parti pris documenté de Wikipédia en faveur de l'industrie pharmaceutique. L'institution à l'origine de la recherche est bien plus intéressante : le Salk Institute. Le Salk Institute, nommé d'après Jonas Salk, le créateur du vaccin Salk contre la polio, a été construit en 1962 grâce au financement de la National Foundation for Infantile Paralysis, aujourd'hui connue sous le nom de March of the Dimes.

March of the Dimes (MOD) a été créée en 1937 avec pour mission d'éradiquer la polio et à une époque où l'establishment eugéniste était déjà un élément important, mais pas encore populaire, de la scène sanitaire étatsunienne. La théorie de l'eugénisme repose sur l'idée que la procréation sélective peut conduire à une "amélioration" progressive de la race humaine et que certaines familles sont aptes à diriger la société en vertu de leurs gènes "supérieurs".

À l'époque, les principales organisations eugénistes du pays comprenaient l'American Eugenics Society (AES) et l'American Society of human Eugenics (ASHE), financées par les familles Rockefeller, Carnegie et Harriman, ainsi que l'Institut Rockefeller pour la recherche médicale. Il convient de noter que les Rockefeller ont contribué à financer et à promouvoir l'eugénisme dans le monde entier. Le mouvement eugénique a encouragé l'accouplement sélectif, l'insémination artificielle, la stérilisation obligatoire et l'euthanasie comme moyens importants d'éliminer les êtres humains dits "inférieurs".

La première loi sur la stérilisation aux États-Unis a été adoptée en 1907, dans l'État de l'Indiana, et en 1931, de nombreux autres États avaient suivi le mouvement en promulguant des lois similaires. Selon le Bureau historique de l'Indiana : "En 1907, le gouverneur J. Frank Hanly a approuvé la première loi eugénique de l'État rendant la stérilisation obligatoire pour certains individus sous la garde de l'État".

Les personnes stérilisées en vertu de la loi eugénique étaient jugées "indésirables" en raison de déficiences mentales ou physiques telles que l'épilepsie, la cécité et les handicaps physiques, ainsi que des "insuffisances sociales" telles que la toxicomanie ou la criminalité. Selon les estimations, environ 60 000 personnes ont été stérilisées en vertu de ces lois, privées de leur droit d'avoir des enfants et cataloguées à jamais comme "faibles d'esprit". En fait, l'importance du mouvement eugéniste étatsunien a conduit à son adoption par le parti national-socialiste allemand, qui a stérilisé plus de 350 000 personnes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, les notions d'eugénisme ont disparu de la conversation publique, mais le mouvement ne s'est jamais dissipé ; au contraire, il a été "rebaptisé" en utilisant des termes plus acceptables tels que "contrôle de la population" et "santé génésique", comme nous le verrons plus loin.

L'émergence de March Of the Dimes MOD en tant qu'acteur majeur du mouvement eugéniste étatsunien remonte à l'association précoce de l'organisation avec l'Institut Rockefeller, qui lui a fourni nombre de ses membres et conseillers clés, notamment le professeur Anton Julius Carlson, membre de l'American Eugenics Society, recruté pour faire partie des comités médicaux et de recherche du MOD, et le professeur Clair E. Turner, autre membre de l'AES, qui était l'assistant de Basil O'Connor, alors président. Juste avant la création de l'Institut Salk, le ministère de la Santé a annoncé qu'il allait supprimer progressivement ses programmes de lutte contre la polio et concentrer ses ressources sur les "anomalies congénitales". En 1959, le ministère a financé des cours de "génétique médicale" au Jackson Laboratory dans le Maine, un institut de génétique fondé en 1929 par Clarence Cook Little, qui, "à un moment ou à un autre", a été président de l'American Eugenics Society, de l'American Birth Control League et de l'American Euthanasia Society.

La mission revendiquée du Jackson Laboratory est de "découvrir des solutions génomiques précises pour les maladies et de donner les moyens à la communauté biomédicale mondiale dans sa quête commune d'améliorer la santé humaine." Il convient de noter que le laboratoire a reçu un financement accru en 2020, en grande partie de l'Institut national de la santé (NIH), notamment une subvention de 10,6 millions de dollars pour trouver des traitements pour les maladies génétiques rares en utilisant les technologies d'édition de gènes. Et au début de la "pandémie" de coronavirus, le laboratoire a travaillé à développer des souris génétiquement modifiées pour les utiliser dans des études de vaccins et d'autres recherches liées au Sars-Cov-2.

À partir des années 1960, le ministère de la santé a financé plusieurs "centres de prévention des malformations congénitales" situés dans des établissements médicaux à travers les États-Unis. Ces nouveaux centres proposaient des tests prénataux par amniocentèse pour déterminer si un bébé naîtrait avec des "défauts" et donnaient ensuite au couple la possibilité d'avorter l'enfant affecté. Le MOD a également fait des dons directs à Planned Parenthood, ce qui est en contradiction flagrante avec la mission qu'il revendique, à savoir "lutter en faveur de la santé de toutes les mamans et de tous les bébés". Planned Parenthood est une organisation à but non lucratif qui fournit des "soins de santé reproductive" aux États-Unis et à l'étranger.

De 2019 à 2020, l'organisation a commis plus de 350 000 avortements et a été critiquée pour avoir "détourné les ressources de la santé des femmes vers l'avortement." Sans surprise, un regard sur l'histoire de l'organisation révèle que Planned Parenthood trouve ses racines dans les idéaux eugénistes.

Planned Parenthood a été fondé par Margaret Sanger, qui, loin d'être une "activiste du contrôle des naissances", comme le courant dominant voudrait le faire croire, était une eugéniste raciste qui cherchait à débarrasser le monde de la souche humaine "inapte". Dans son essai intitulé "Un plan pour la paix", elle décrit les principaux objectifs de son projet de "Congrès de la population", qui comprend les éléments suivants : "une politique sévère et rigide de stérilisation et de ségrégation à l'égard de la catégorie de population dont la progéniture est souillée, ou dont l'héritage est tel que des traits répréhensibles peuvent être transmis à la progéniture".

Elle mentionne également la nécessité de "contrôler l'entrée et la sortie des crétins, des déficients mentaux, des épileptiques."

Comme nous l'avons mentionné plus haut, ces idéaux eugénistes ont inspiré les nazis qui ont repris nombre des idées de Sanger et les ont, pour ainsi dire, appliquées. Dans son livre The War Against the Weak, Edwin Black explique en détail comment la loi nazie de 1933 sur la stérilisation et les lois ultérieures sur l'euthanasie étaient basées sur des plans élaborés par Sanger et d'autres "militants" étatsuniens. En fait, les associés de Sanger étaient au courant de ces programmes d'euthanasie nazis et en faisaient l'éloge.

Pour en revenir au Salk Institute, il convient de noter que le récit classique de l'épidémie de polio du XXe siècle, à savoir l'idée que la maladie est causée par un virus et que le vaccin miracle du Dr Salk a permis à lui seul de mettre fin à l'épidémie, est douteux et probablement totalement faux. La polio paralytique est apparue soudainement aux États-Unis au début des années 1900, avec des fluctuations continuelles et spectaculaires du nombre de cas - un schéma qui s'est poursuivi jusqu'à la fin des années 1950. L'introduction du vaccin Salk en 1954 a semblé coïncider avec le déclin presque instantané des cas, qui s'est poursuivi pendant plus de deux décennies. Mais avant d'être appelées "polio", les affections impliquant une infirmité des membres étaient connues sous d'autres noms, notamment apoplexie, paralysie et paralysie. De nombreux écrits historiques font référence à des paralysies résultant d'une exposition à des substances toxiques et beaucoup de ces récits ont été documentés par le Dr Ralph Scobey dans sa déclaration de 1952 au Select Committee to Investigate the Use of Chemicals in Food Products, intitulée The Poison Cause of Poliomyelitis and Obstructions to its Investigation. Le document de Scobey comprend des références à plusieurs enquêtes qui semblaient indiquer un lien entre les épidémies de polio au 20e siècle et la consommation de fruits frais, établissant ainsi un lien entre la polio et l'exposition aux pesticides toxiques.

Un pesticide agricole largement utilisé à l'époque était le DDT, un organochloré hautement toxique dont on a beaucoup vanté les mérites comme "étant bon pour vous", mais qui a finalement été interdit en 1972. En 1953, le Dr Morton Biskind a publié un article dans l'American Journal of Digestive Diseases soulignant que : "McCormick (78), Scobey (100-101), et Goddard (57), dans des études détaillées, ont tous souligné que des facteurs autres que les agents infectieux sont certainement impliqués dans l'étiologie de la polio, allant de défauts nutritionnels à une variété de poisons qui affectent le système nerveux".

Le danger des pesticides toxiques, dont le DDT, et leurs effets désastreux sur l'environnement ont été illustrés par Rachel Carson dans son livre de 1962, Printemps silencieux.

Plus récemment, des chercheurs, Dan Olmstead, cofondateur de l'Age of Autism, et Mark Blaxil ont mené deux brillantes enquêtes sur les épidémies de polio du 20e siècle, aboutissant à une conclusion similaire à celle de Scobey et Biskind, à savoir que la maladie était causée par l'utilisation généralisée de pesticides neurotoxiques tels que l'arsénite de soude et le DDT.

Bien que le vaccin de Salk ait été salué comme un succès, le vaccin lui-même a causé de nombreux cas de blessures et de paralysie. Et bien qu'il semble y avoir une corrélation convaincante entre le moment où le vaccin a été administré et la réduction des cas de polio, comme tout bon scientifique le sait, la causalité n'est pas égale à la corrélation, surtout si l'on tient compte du fait que le DDT a été progressivement éliminé, du moins aux États-Unis, au cours de la même période.

Il est intéressant de noter que les recherches du Dr Salk sur la polio ont été financées par la mère de Cordelia Scaife May, héritière de la fortune bancaire de la famille Mellon, qui a idéalisé Margaret Sanger et a ensuite rejoint le conseil d'administration de la Fondation internationale Planned Parenthood. Les opinions de May sur l'immigration étaient pour le moins radicales et, selon certains, elle était favorable à la stérilisation obligatoire comme moyen de limiter les taux de natalité dans les pays en développement. May a ensuite rejoint le conseil d'administration du Population Council, une organisation fondée par John D. Rockefeller III et axée sur la réduction de la population. En 1995, le Population Council a collaboré avec l'OMS pour créer des vaccins régulateurs de la fertilité.

Ce serait une erreur de penser que l'épidémie de polio n'est pas liée à l'"ère de la vaccination" dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Au contraire, prétendre que la polio a été "éradiquée aux États-Unis" grâce à la seule vaccination est un mensonge qui a gagné la faveur du public pour les vaccinations infantiles et a contribué à jeter les bases de la croyance généralisée en la sécurité et l'efficacité de tous les vaccins. Des maladies telles que la polio et la variole (un autre mensonge qui dépasse le cadre de cet article), et la propagande pro-vaccins qui s'en est suivie, ont "amorcé" une grande partie de la population à accepter, sans poser de questions, une piqûre expérimentale basée sur une technologie mal comprise.

TORDRE LE COU A LA SCIENCE En 1997, 8 ans après l'article du Salk Institute, la FDA a approuvé le tout premier essai d'ARN transfecté pour développer l'immunité chez les patients atteints de cancer. Le comité consultatif sur l'ADN recombinant de l'Institut national de la santé a ensuite voté en faveur du maintien de l'approbation quelques mois plus tard, ce qui a conduit au tout premier vaccin à base d'ARNm administré à des humains. Bien que l'ARNm soit présenté dans les médias comme la prochaine révolution dans le domaine de la santé, les personnes à l'esprit vif peuvent s'alarmer à la lecture d'extraits tels que celui-ci, tiré d'un article sur l'histoire de l'ARNm, rédigé par Damian Garde, journaliste spécialisé dans les biotechnologies pour STATS : "Le concept : En apportant des modifications précises à l'ARNm synthétique et en l'injectant aux gens, toute cellule du corps pourrait être transformée en une usine de médicaments à la demande."

Les vaccins à ARNm reposent sur le concept suivant : un morceau d'ARNm synthétique est transporté dans vos cellules, où il est utilisé comme modèle pour créer la "protéine de pointe" virale. Une fois que cette protéine quitte la cellule, l'organisme produit des anticorps et "apprend" à combattre les futures infections par le virus Sras-Cov-2. Les vaccins à base d'ARNm sont souvent présentés comme une alternative plus sûre que les vaccins à base d'ADN, qui, selon les experts, "peuvent déclencher des modifications permanentes et dangereuses de l'information génétique des personnes traitées". Cependant, avons-nous la certitude que les vaccins à ARNm ne modifient pas de façon permanente la composition génétique de nos cellules ? Un article de 2001 intitulé RNA as a tumor vaccine : a review of the literature affirme que (c'est nous qui soulignons) :

"contrairement aux vaccins à base d'ADN, il y a peu de risque d'incorporation des séquences d'ARN dans le génome de l'hôte".

L'utilisation du mot "peu" semble indiquer qu'il peut y avoir au moins un certain danger d'intégration dans le génome, ou plus probablement, que les chercheurs ne savent tout simplement pas.

Dans l'"avis d'expert" de Pascolo de 2004 cité plus haut, il souligne le lien entre les vaccins à ARNm et les thérapies géniques, ce qui est continuellement nié et rejeté par le courant dominant : "Bien que situés dans le cytosol et non dans le noyau, les ARNm matures appartiennent à la famille biochimique des acides nucléiques. L'ARNm, tout comme l'ADN, peut être considéré comme un gène et, par conséquent, son utilisation comme vaccin peut être considérée comme une 'thérapie génique'".

Il est intéressant de noter que c'est uniquement en raison d'une technicité du droit réglementaire que les thérapies géniques covid-19 sont autorisées à être appelées "vaccins". Ceci est expliqué dans un document intitulé The European Regulatory Environment of RNA-Based Vaccines, qui stipule que :



La définition d'un médicament de thérapie génique telle que décrite à l'annexe 1 de la directive 2001/83/CE est la suivante : Par médicament de thérapie génique, on entend un médicament biologique qui présente les caractéristiques suivantes : (a) il contient une substance active qui contient ou consiste en un acide nucléique recombinant utilisé chez l'homme ou administré à celui-ci en vue de réguler, réparer, remplacer, ajouter ou supprimer une séquence génétique ;

(b) son effet thérapeutique, prophylactique ou diagnostique est directement lié à la séquence d'acide nucléique recombinant qu'il contient, ou au produit de l'expression génétique de cette séquence. Les médicaments de thérapie génique ne comprennent pas les vaccins contre les maladies infectieuses.

Comme il est évident, le simple fait d'appeler une thérapie génique un "vaccin contre une maladie infectieuse" annule sa classification en tant que thérapie génique, dont le processus d'approbation, du moins en Europe, implique de passer par le CAT qui est le "Comité des thérapies avancées" de l'EMA (Agence européenne des médicaments). De toute évidence, ce jeu de langage semble constituer une sorte de "faille", permettant une approbation plus facile des thérapies géniques à base d'ARNm prévues pour un usage humain.

L'approbation est certainement un sujet controversé lorsqu'on l'aborde dans le contexte des vaccins actuels contre la covid-19, dont aucun n'a été entièrement approuvé par la FDA, mais seulement autorisé dans le cadre d'une utilisation d'urgence (EUA), et étiqueté comme produit "expérimental", un fait que beaucoup de gens ignorent. Cependant, au début de l'année, les fabricants de vaccins se sont déjà fixé pour objectif d'obtenir une approbation réglementaire complète, après seulement six mois d'essais. Le 7 mai, Pfizer a officiellement déposé sa demande auprès de la FDA, dans le but d'obtenir le tout premier vaccin covid-19 entièrement autorisé. Mais avec des millions de vaccins déjà administrés dans le cadre d'une utilisation d'urgence EUA, pourquoi se presser ?

En outre, pour les six vaccins "premiers dans la maladie" approuvés par la FDA au cours des 15 dernières années, la durée médiane des essais était d'un peu moins de deux ans. Un vaccin approuvé après six mois de données serait l'un des plus rapides jamais obtenus. Les essais cliniques de phase 3 de Pfizer, Moderna et Janssen durent deux ans, mais la FDA n'a pas clairement exprimé sa position en ce qui concerne le suivi minimum avant d'envisager l'approbation. Des essais plus longs, contrôlés par placebo, sont primordiaux pour évaluer la sécurité des vaccins. Il est donc extrêmement alarmant que les fabricants de vaccins, quelques semaines après avoir reçu l'autorisation de l'UE, aient commencé à lever l'aveuglement des essais en offrant aux personnes du groupe placebo la possibilité de se faire vacciner.

Moderna a annoncé que "depuis le 13 avril, tous les participants au groupe placebo se sont vus proposer le vaccin Moderna contre la covid-19 et 98 % d'entre eux ont reçu le vaccin", ce qui signifie que leur groupe placebo n'existe plus et qu'ils n'ont donc aucun moyen de mesurer avec précision la sécurité à long terme. Dans un article du British Medical Journal, Peter Doshi cite la FDA qui, à plusieurs reprises, a déclaré que le maintien d'un groupe placebo serait essentiel pour évaluer à la fois la sécurité et l'efficacité des vaccins contre la covid-19, ce qui est évident pour quiconque comprend les conséquences du non-respect de la rigueur scientifique lors de l'essai d'une nouvelle thérapie médicale.

En réalité, les fabricants peuvent avoir de nombreuses raisons de vouloir obtenir l'approbation de la FDA pour leurs vaccins, mais la première raison est probablement le "sceau d'approbation" qui accompagne l'homologation complète et la possibilité de l'utiliser pour convaincre ceux qui restent sceptiques quant à la sécurité et à l'efficacité des vaccins. De plus, l'approbation complète de la FDA ouvrirait la voie à des obligations de vaccination plus faciles, ce qui mettrait une pression énorme sur ceux de la "classe éveillée" qui représentent une épine dans le pied des promoteurs de l'agenda de la Grande Réinitialisation/Grande Convergence.

Des incohérences encore plus inquiétantes peuvent être trouvées dans le processus d'évaluation et d'approbation de ces vaccins expérimentaux par la FDA. Par exemple, la FDA a récemment mis en garde contre l'utilisation de tests d'anticorps pour évaluer l'immunité ou la protection contre la covid-19, "en particulier" après qu'une personne ait reçu une vaccination, bien que leur utilisation d'urgence (EUA) ait été initialement accordé, en partie, en raison des réponses en anticorps. La conséquence de ce revirement est que l'autorisation européenne de mise sur le marché accordée pour les vaccins contre la covid-19 devrait également être annulée, mais quelle est la probabilité que cela se produise alors que des millions de personnes ont déjà été vaccinées ?

En outre, l'idée que les "anticorps" assurent une protection contre les infections dites virales témoigne d'une mauvaise compréhension du corps et du système immunitaire. Le fait que les anticorps jouent peu de rôle dans les infections virales est connu des scientifiques médicaux depuis les années 1950, sur la base de recherches qui montrent que les personnes souffrant d'une incapacité génétique à produire des anticorps, appelée "agammaglobulinémie", ont des réactions normales aux infections virales typiques et semblent même résister aux récidives.

BILL GATES, MODERNA ET EUGÉNISME 2.0 L'un des fabricants de vaccins contre la covid-19 dont on parle le plus dans les médias est Moderna, une société de biotechnologie cofondée par Robert Langer, chercheur et inventeur au MIT. En 2013, la startup de biotechnologie a reçu un financement de 25 millions de dollars de la part de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), un organe de recherche du ministère de la Défense des États-Unis, et une organisation bien connue pour sa recherche impitoyable de technologies dystopiques et transhumanistes, telles que les nanoparticules implantables et les interfaces bio-cérébrales (nous y reviendrons).

Il convient de noter que le gouvernement étatsunien, par l'intermédiaire de l'Institut national de la santé, semble avoir un intérêt financier dans le vaccin Moderna grâce à un contrat signé par les deux parties, donnant au NIH la propriété conjointe des candidats vaccins à ARNm de Moderna. Selon Axios : "Les NIH financent principalement des recherches extérieures, mais ils inventent aussi souvent des technologies scientifiques de base qui sont ensuite cédées sous licence et incorporées dans des médicaments qui sont vendus avec des bénéfices massifs."

C'est plus qu'alarmant si l'on considère que le NIH est chargé de donner la priorité aux traitements prometteurs pour la covid-19 ainsi que d'améliorer l'efficacité des essais cliniques, ce qui, pour Moderna, est impossible étant donné que leur essai ne contient plus de groupe témoin. L'intérêt direct du NIH pour le succès de Moderna peut également fournir une explication plausible de la raison pour laquelle la start-up biotechnologique a reçu l'autorisation de mise sur le marché de son vaccin alors qu'elle n'a pas réussi, pendant plus de 10 ans, à mettre un seul produit sur le marché. Dans une interview accordée à l'Economic Club, le directeur du NIH, Francis Collins, a nié que les vaccins contre la Covid-19 puissent rapporter de l'argent, déclarant que "personne ne voit cela comme un moyen de gagner des milliards de dollars".

Il convient de noter que Teva Pharmaceutical a reçu des investissements importants de Warren Buffett, qui, en 2006, s'est engagé à faire progressivement don de sa fortune à la Fondation Bill & Melinda Gates, une organisation dont il était administrateur jusqu'à très récemment.

Langer a également des liens avec Charles Lieber, un chercheur en nanotechnologie de Harvard qui a été arrêté en janvier pour avoir fait de fausses déclarations aux autorités fédérales concernant sa collaboration avec des chercheurs chinois de l'Université de technologie de Wuhan. En 2012, Langer et Lieber ont travaillé ensemble pour créer un "matériau qui fusionne l'électronique à l'échelle nanométrique avec les tissus biologiques". Ce matériau a été décrit comme "un premier pas vers des prothèses qui communiquent directement avec le système nerveux". Une grande partie des recherches de Langer sont soutenues par Bill Gates, qui a commencé à financer la technologie ARNm en 2010 et a également investi des millions dans Moderna. En 2017, la Fondation Bill et Melinda Gates a parrainé un projet du laboratoire de Langer visant à créer un système d'administration de vaccins par microparticules qui pourrait générer un "nouveau type de particule porteuse de médicament", permettant d'administrer plusieurs doses d'un vaccin sur une période prolongée avec une seule injection. Puis, en 2019, Gates et Langer se sont à nouveau associés pour créer un tatouage à l'encre invisible qui "incorpore les dossiers de vaccination dans la peau d'un enfant". Fait troublant, l'objectif final du projet est d'injecter des capteurs qui peuvent être utilisés pour suivre "d'autres aspects" de la santé. Gates affirme avoir besoin de ces données pour la "prévention des maladies", faisant référence à ses efforts pour éradiquer la polio, la rougeole et d'autres maladies "infectieuses" dans le monde. Cependant, les diverses initiatives "liées à la santé" de Gates dans les pays en développement ne sont pas l'œuvre d'un philanthrope aimant, comme les médias voudraient nous le faire croire. Au contraire, tout porte à croire que l'implication de Gates dans la santé publique représente la poursuite d'un programme eugénique de longue date, caché au grand jour. Les liens de Gates avec le mouvement eugéniste commencent avec son père, qui a fait l'éloge des Rockefeller pour leur travail dans le domaine de la "santé publique" et les a même rencontrés en 2000 pour discuter de questions relatives aux maladies infectieuses, aux vaccins et à l'environnement. Au cours de cette rencontre, Gates senior aurait déclaré :

"S'inspirant du travail déjà accompli par la Fondation Rockefeller, notre fondation a lancé GAVI en s'engageant à verser 750 millions de dollars au Fonds mondial pour les vaccins de l'enfance, un instrument de GAVI". Il est intéressant de noter que, près de dix ans après cette réunion, Gates junior a co-organisé une réunion avec David Rockefeller pour discuter de la réduction de la population. Ce qui est peut-être encore plus révélateur, c'est qu'en 2012, Bill et Melinda Gates ont organisé leur sommet de Londres sur le planning familial, où ils ont annoncé leur engagement en faveur du contrôle de la population dans le tiers-monde, à l'occasion du 100e anniversaire du premier congrès international sur l'eugénisme, qui s'est également tenu à Londres. Gates est bien connu pour son obsession des vaccins, une quête curieuse si l'on considère que les 9 000 000 personnes qui meurent chaque année de faim seraient mieux servies si elles disposaient d'eau potable, de réserves de nourriture et d'environnements de vie hygiéniques. En 2009, la Fondation Gates a financé des études d'observation en Inde pour un vaccin controversé contre le cancer du col de l'utérus, le "Gardasil", qui a été administré à des milliers de jeunes filles. En quelques mois, de nombreuses jeunes filles ont commencé à tomber malades et, au bout d'un an, cinq d'entre elles étaient décédées. Au cours d'une étude similaire portant sur une autre marque de vaccin contre le VPH, de nombreuses jeunes filles ont été hospitalisées et deux autres sont décédées. L'Economic Times of India en a fait état en 2014, avec la révélation choquante suivante : "Le consentement pour la réalisation de ces études, dans de nombreux cas, a été pris auprès des gardiens des foyers, ce qui était une violation flagrante des normes. Dans de nombreux autres cas, les empreintes de pouce de leurs parents pauvres et analphabètes étaient dûment apposées sur le formulaire de consentement. Les enfants n'avaient également aucune idée de la nature de la maladie ou du vaccin. Dans un très grand nombre de cas, les autorités concernées n'ont pas pu fournir les formulaires de consentement requis pour les enfants vaccinés."

Gates a également fait la promotion du vaccin oral contre la polio en Inde, après avoir tenté d'éradiquer la maladie. Cependant, comme nous l'avons vu précédemment dans cet article, des produits chimiques toxiques sont impliqués dans l'étiologie de la polio et la maladie ne peut donc pas être éradiquée par l'utilisation de vaccins. En fait, les chiffres de la santé mondiale indiquent que les vaccins eux-mêmes sont à l'origine d'un plus grand nombre de cas de polio que toute autre chose.

En 2018, un groupe de courageux chercheurs indiens a publié un article dans l'International Journal of Environmental Research and Public Health montrant une corrélation entre l'admission du vaccin oral contre la polio et l'augmentation des cas de "paralysie flasque aiguë", une condition décrite comme "cliniquement impossible à distinguer" de la polio. Ironiquement, Gates a investi 23 millions de dollars dans Monsanto, la société qui commercialise le "roundup", un pesticide contenant du glyphosate, connu pour ses effets néfastes sur la santé, notamment des troubles neurologiques et des paralysies. Si beaucoup pensent que Gates donne son argent de manière désintéressée pour financer ces campagnes de vaccination, il convient de noter que ses investissements dans les vaccins lui ont rapporté des sommes considérables. En 2019, la Fondation Bill et Melinda Gates avait fait don d'un peu plus de 10 milliards de dollars à diverses initiatives liées aux vaccins, dont GAVI (l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination). Gates l'a qualifié de "meilleur investissement qu'il ait jamais fait", estimant un rendement de 20-1, soit environ 200 milliards de dollars sur 20 ans. En effet, la valeur nette de Gates a plus que doublé au cours des dix dernières années. Et n'oublions pas que plus de la moitié des décès dans les pays à revenu faible ou intermédiaire sont dus à des maladies non transmissibles, auxquelles la Fondation Bill et Melinda ne semble guère s'intéresser, consacrant moins de 3 % de son budget à ces pathologies. En outre, les activités de Gates dans le domaine de la santé publique sont entachées de conflits d'intérêts qui semblent saper l'idée que Gates se soucie de la santé de la population. Nombre de ces conflits d'intérêts sont décrits dans une étude publiée par David Stuckler, chercheur à Harvard, intitulée Global Health Philanthropy and Institutional Relationships : How Should Conflicts of Interest Be Addressed ? dans laquelle il affirme que : "À titre d'exemple, nous avons constaté que la Fondation Bill & Melinda Gates détient des participations importantes dans la société Coca-Cola, et participe également à des subventions qui encouragent les communautés des pays en développement à devenir des filiales commerciales de Coca-Cola. Certains commentateurs ont noté que les boissons sucrées telles que celles produites par Coca-Cola sont corrélées à l'augmentation rapide de l'obésité et du diabète dans les pays en développement."



Stuckler note également que : "De nombreuses subventions de développement pharmaceutique de la Fondation peuvent bénéficier à de grandes entreprises pharmaceutiques telles que Merck et GlaxoSmithKline." Et que "Plusieurs subventions sont liées à des entreprises qui sont représentées au conseil d'administration de la Fondation parmi ses investissements."

Les médias parlent rarement de ces conflits d'intérêts troublants, ce qui n'est pas surprenant étant donné que Gates finance tous les grands organes de presse.

Qualifier l'administration négligente et à grande échelle des vaccins expérimentaux contre la covid-19 d'initiative imprégnée de pensée eugéniste ne serait pas déplacé si l'on considère le nombre de personnalités et d'institutions impliquées dans la course au vaccin qui ont des liens avec le mouvement eugéniste. En fait, les concepteurs du vaccin Oxford-AstraZeneca sont également liés à la British Eugenics Society, aujourd'hui renommée, fondée par le père de l'eugénisme, Francis Galton. Ces liens sont détaillés par la journaliste d'investigation Whitney Webb dans son article intitulé Developers of Oxford-AstraZeneca Vaccine Tied to UK Eugenics Movement. Lorsqu'il s'agit de protéger la santé publique, l'insouciance dont font preuve les politiciens, les scientifiques et les entreprises pharmaceutiques est impardonnable compte tenu de l'impact généralisé qu'auront ces vaccins expérimentaux. Nous avons déjà commencé à voir les résultats du lâcher d'une technologie de thérapie génique dangereuse sur un public naïf et confiant, le VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System) montrant plus de décès liés aux vaccins contre la covid-19 que tous les autres vaccins réunis au cours des 30 dernières années.

Rien de tout cela n'est surprenant, compte tenu de la hâte avec laquelle les essais cliniques ont été menés et des points d'interrogation entourant la fiabilité des données rapportées. Par exemple, les fabricants de vaccins ont déclaré que leurs vaccins étaient "efficaces à 95 %", un chiffre qu'ils ont obtenu en utilisant une réduction du risque relatif plutôt qu'une réduction du risque absolu, qui était d'environ 1 % dans la plupart des cas, un fait qui n'a jamais été souligné par les médias grand public. En outre, les essais vaccinaux n'ont pas été conçus pour évaluer l'effet des vaccins sur l'infection, la transmission, les hospitalisations ou les décès, ce qui laisse perplexe étant donné que, s'il y avait vraiment une pandémie virale, ce seraient les paramètres les plus importants à tester. Il s'agit peut-être d'un geste calculé de la part des fabricants de vaccins, qui savaient qu'ils auraient plus de chances de truquer les résultats en utilisant le critère "covid-19 en dépit de toute gravité". Après tout, l'augmentation spectaculaire de l'utilisation des vaccins contre la grippe n'a pas été associée à une diminution de la mortalité. Peter Doshi, un rédacteur du British Medical Journal, a remis en question de nombreux aspects des essais controversés de vaccins, notamment la possibilité que les médicaments contre la douleur (et antipyrétiques, NdT) masquent les symptômes de la covid-19 dans les groupes d'essai et l'objectivité des "comités d'adjudication des événements primaires" chargés de compter les cas de la covid-19. Dans le cas de Pfizer, ce comité était composé d'employés de Pfizer.

Récemment, Doctors for Covid Ethics, un groupe composé du Dr Michael palmer MD, du Dr Sucharit Bhakdi MD et du Dr Stefan Hockertz PhD, a publié une déclaration d'expert relative au danger et à l'efficacité du vaccin de Pfizer qui a été soumise dans le cadre d'un procès contestant l'autorisation par l'UE de l'utilisation du vaccin pour les enfants de 12 ans et plus. L'article affirme que l'efficacité déclarée du vaccin à ARNm de Pfizer était "très probablement tout à fait frauduleuse" et que "Pfizer, l'EMA et la FDA ont systématiquement négligé les preuves issues des essais précliniques sur les animaux qui indiquaient clairement les graves dangers des effets indésirables."

Mais bien sûr, rien de tout cela n'apparaît dans le discours dominant. Au lieu de cela, on nous sert sans cesse les mêmes discours : "les vaccins sont sûrs et efficaces", "suivez la science", "écoutez les experts". Et par "experts", ils entendent bien sûr les marionnettes pharmaceutiques sans âme comme le Dr Anthony Fauci, directeur de l'Institut national étatsunien des allergies et des maladies infectieuses, qui éructe des mensonges sur les soi-disant infections virales depuis l'apparition du SIDA en 1984.

Le fait qu'un personnage comme Fauci occupe son poste depuis plus de 30 ans est assez révélateur du fonctionnement du système. Le regretté prix Nobel et inventeur de la réaction en chaîne par polymérase (PCR), Karry Mullis, a fustigé Fauci dans une interview, déclarant que : "Il ne sait vraiment rien sur rien, et je le lui dirais en face. Rien. Cet homme pense que l'on peut prendre un échantillon de sang et le mettre dans un microscope électronique et que si un virus s'y trouve, on le saura. Il ne comprend pas la microscopie électronique et il ne comprend pas la médecine. Il ne devrait pas être dans une position comme celle qu'il occupe [...] Tony Fauci ne se gêne pas pour aller à la télévision devant les gens qui paient son salaire et mentir directement à la caméra."



UN AVENIR TRANSHUMANISTE En plus d'être une thérapie génique, une technologie associée à l'eugénisme et au transhumanisme, selon les scientifiques, la technologie ARNm "permet le développement rapide de nouveaux vaccins dans un délai très court de quelques semaines plutôt que de quelques mois". Nous pourrions donc être confrontés à la possibilité d'un avenir rempli de vaccins à la demande créés pour "protéger" le public contre de nouvelles menaces invisibles. En effet, les vaccinologues parlent déjà de "variants", de rappels et de vaccins complémentaires périodiques de type covid-19, et il semble bien que les choses aillent dans ce sens. Et bien sûr, grâce aux conglomérats de Big Tech liés à l'intelligence artificielle, toutes ces données seront enregistrées dans un "passeport vaccinal" relié à votre téléphone intelligent, qui constituera sans aucun doute la base d'un nouveau type de carte d'identité numérique liée à votre compte bancaire et, à terme, à votre crédit social. En effet, en 2019, Microsoft de Bill Gates a déposé un brevet, judicieusement nommé brevet WO2020060606, pour un "système de crypto-monnaie utilisant des données d'activation corporelle", un autre indice quant aux véritables intentions de l'élite technocratique qui finance et promeut le programme transhumaniste. Le titre du brevet évoque à lui seul les images d'une société esclavagiste dans laquelle les humains sont équipés de biocapteurs et reçoivent des pièces numériques pour avoir accompli les tâches qui leur sont confiées par l'élite dirigeante.

Mais ce qui est peut-être encore plus alarmant, c'est l'empressement à obtenir l'autorisation d'utiliser les thérapies géniques chez les jeunes enfants. Pfizer est actuellement au milieu d'un essai clinique mondial, dans le cadre duquel elle teste ses vaccins à ARNm chez des bébés de 6 mois seulement, en dépit du fait que la "Covid-19", si l'on suppose que cette maladie existe, ne touche pratiquement pas les enfants.

En fait, selon les chiffres du CDC, le taux de mortalité par infection chez les enfants est de 20 pour 1 000 000, soit 0,002 %, ce qui est probablement inférieur au risque de blessure permanente ou de décès lié au vaccin ROR. Il est également inférieur au taux de mortalité lié au vaccin contre le covid-19, tel que calculé à partir des données du VAERS au moment de la rédaction du présent document (5 612 décès sur 165 000 000 de personnes entièrement vaccinées aux États-Unis = 0,003 %). En outre, des recherches ont établi un lien entre le vaccin de Pfizer et la myocardite symptomatique, avec un taux d'incidence estimé à 1 sur 3000 ou 1 sur 6000 chez les jeunes hommes. L'empressement à intégrer les vaccins à ARNm dans le programme régulier de vaccination des enfants n'a rien à voir avec la santé ou la protection, mais constitue plutôt une étape vers un objectif beaucoup plus sinistre, à savoir le contrôle du corps humain lui-même. Comme nous l'avons déjà mentionné dans cet article, la DARPA, l'organe de recherche du ministère étatsunien de la Défense, a travaillé à la création de nanotechnologies capables de s'interfacer avec les cellules biologiques. En 2014, la DARPA a lancé son programme "In Vivo Nanoplatforms (IVN)", dans le but de développer des nanoplatformes implantables permettant de collecter des données biologiques et de fournir un "suivi physiologique continu". Depuis, le programme a permis de créer des hydrogels injectables qui surveillent les réponses physiologiques et peuvent se synchroniser avec un smartphone. En outre, la DARPA, ainsi que les NIH, financent largement Profusa, une société de biotechnologie soutenue par Google qui développe et commercialise cette même technologie d'hydrogel injectable, sauf qu'elle est maintenant présentée comme un moyen de détecter les futures "pandémies".

Les capteurs de Profusa seraient capables de "détecter les infections de type grippal avant même que les symptômes ne se manifestent". Bien qu'incroyablement inquiétant, ce n'est qu'un pas vers le but ultime de la DARPA, qui est d'établir une domination sur l'esprit. Cet objectif se reflète dans les recherches de la DARPA visant à créer des "soldats mutants" à l'aide d'"armes génétiques" capables de "saper l'esprit et le corps des gens en utilisant une série de techniques chimiques, neurologiques, génétiques et comportementales". La DARPA étudie également les moyens de modifier génétiquement le cerveau afin de lire les pensées des gens et d'induire des images et des sons dans leur esprit. La recherche implique l'utilisation de "nanoparticules magnétiques", la même technologie qui, selon certains, pourrait être incluse dans les vaccins actuels ou futurs contre le virus covid-19.

Tout aussi affligeant est le "Wellcome Leap", une nouvelle initiative créée par le Wellcome Trust lié à l'eugénisme, la fondation de recherche médicale la plus riche du monde, en partenariat avec deux anciens hommes de pointe de la DARPA. L'objectif officiel du programme est de "réaliser des percées en matière de santé humaine sur une période de 5 à 10 ans et de démontrer des résultats apparemment impossibles à obtenir dans des délais apparemment impossibles".

Actuellement, l'initiative comporte 5 projets principaux, dont le premier est "RNA Readiness + Response", qui vise à (c'est nous qui soulignons) "créer un réseau autonome d'installations de fabrication fournissant une capacité de pointe répartie dans le monde entier pour répondre aux besoins lors d'une future pandémie", en faisant référence à la fabrication de produits à base d'ARN (thérapies géniques à base d'ARNm). Notez la certitude apparente d'une future pandémie. Toutefois, le projet Wellcome Leap le plus inquiétant est sans aucun doute "The First 1000 days" (1kD), un programme qui vise à utiliser des nourrissons comme cobayes afin de surveiller le développement de leur cerveau et de créer des modèles d'IA pouvant être utilisés pour "prédire avec précision et améliorer les résultats des fonctions exécutives". Le projet prévoit également l'utilisation de "capteurs mobiles, de vêtements et de systèmes à domicile". Dans un article détaillé sur la question, la chercheuse Whitney Webb écrit ce qui suit : "Fidèle aux liens eugénistes du Wellcome Trust (qui seront explorés plus en profondeur dans la deuxième partie), le 1DK de Wellcome Leap note que "l'intérêt réside dans les améliorations de l'EF sous-développée vers la normalité ou de l'EF normative vers l'EF bien développée dans l'ensemble de la population afin de produire l'impact le plus large". L'un des objectifs du 1DK n'est donc pas de traiter une maladie ou de s'attaquer à un "défi public de santé mondiale", mais plutôt d'expérimenter l'augmentation cognitive des enfants en utilisant des moyens développés par des algorithmes d'IA et une technologie invasive basée sur la surveillance."

Le calendrier de 5 à 10 ans du Wellcome Leap s'aligne sur le projet Neuralink du leader de l'élite, Elon Musk, qui cherche à établir "l'avenir des interfaces cérébrales" afin "d'étendre nos capacités". Lors d'une interview, Musk a déclaré : "Je pense que nous sommes à 8 ou 10 ans d'une utilisation par des personnes sans handicap". Musk, dont la richesse a augmenté de plus de 500% pendant la "pandémie" de la covid-19, a fondé Neuralink en 2016. La société a récemment levé 205 millions de dollars de fonds auprès de 7 sociétés de capital-risque (dont le GV de Google) et de 5 dirigeants de la Silicon Valley.

Toutefois, Neuralink n'est pas la seule société de biotechnologie à poursuivre cette technologie. Récemment, Synchron, une petite société de biotechnologie concurrente de Neuralink, a reçu le feu vert de la FDA pour commencer à tester ses implants de puces cérébrales sur des humains. Dans dix ans, nous serons en 2030, une année qui revient sans cesse comme celle où les technologies transhumanistes seront courantes dans la société. Selon les prévisions du National Intelligence Council étatsunien, l'"augmentation humaine" (la fusion de l'homme et de la machine) sera un thème majeur en 2030. Leur rapport Global Trends 2030, publié en 2012, indique que : "Les prothèses réussies seront probablement directement intégrées au corps de l'utilisateur. Les interfaces cerveau-machine pourraient fournir des capacités "surhumaines", améliorant la force et la vitesse, ainsi que des fonctions qui n'étaient pas disponibles auparavant."

Fait intéressant, le rapport prévoit également "un nouvel agent pathogène respiratoire facilement transmissible" qui pourrait avoir un impact perturbateur important. Le rapport poursuit en affirmant que "contrairement à d'autres événements mondiaux perturbateurs, une telle épidémie entraînerait une pandémie mondiale qui causerait directement la souffrance et la mort dans tous les coins du monde, probablement en moins de six mois."

L'ENSLAVEMENT : UN CHOIX DE LIBRE ARBITRE Le déploiement des thérapies géniques à ARNm et la poussée vers une société transhumaniste représentent la continuation du mouvement eugéniste, qui reposait sur le concept pseudo-scientifique selon lequel certains humains, en vertu de leur composition génétique, étaient plus "aptes" à diriger la société que d'autres. Le "héros" de l'épidémie de polio, Jonas Salk, avait ses propres liens avec l'eugénisme, tout comme l'institut nommé en son honneur, le Salk Institute. Ses recherches sur l'ARNm, financées par le NIH, ont jeté les bases du développement et de la diffusion massive des thérapies géniques, appelées "vaccins" de manière controversée. Le danger de cette technologie expérimentale est évident, ayant déjà causé des milliers de blessures et de décès dans le monde. Le rôle des organisations de renseignement, des technocrates milliardaires et des initiatives pharmaceutiques dans le financement, la recherche et la promotion des vaccins à ARNm, des interfaces "bio-cerveau", de l'édition de gènes et d'autres technologies imprégnées d'idéaux eugénistes donne l'image d'un programme mondial qui devrait atteindre sa vitesse de croisière d'ici 2030.

La "pandémie" actuelle de la covid-19 a servi à accélérer ce programme en centralisant la richesse et le pouvoir, en faisant entrer la technologie transhumaniste dans le courant dominant et en normalisant les régimes autoritaires. Les essais de Pfizer sur les nourrissons et le projet alarmant "1kD" du Wellcome Leap indiquent que la clé de cet agenda est le conditionnement et le contrôle des enfants dès leur plus jeune âge, ce qu'Aldous Huxley a largement détaillé dans son roman eugéniste prophétique et inquiétant, Brave New World ("Le meilleur des mondes"). Ce programme, bien que soutenu par certains des individus et institutions les plus puissants du monde, présente une faiblesse évidente : son succès dépend de notre conformité. Il ne progressera que si nous le laissons faire. C'est donc à chacun d'entre nous, par une résistance compatissante et non violente, de semer les graines du réveil dans la conscience collective de l'humanité.

* Ryan Matters est un écrivain et un libre penseur d'Afrique du Sud. Après une période de maladie qui a changé sa vie, il a commencé à remettre en question la médecine conventionnelle, la science et la véritable signification de la vie. Certains de ses écrits peuvent être trouvés sur newbraveworld.org, vous pouvez également le suivre sur Twitter et Gab.

Traduction SLT avec DeepL.com