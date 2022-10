Vaccins anti-Covid. Les regrets, le repentir et la rédemption du Dr. Aseem Malhotra (Brownstone Institute)

Les regrets, le repentir et la rédemption du Dr. Aseem Malhotra Article originel : The Regret, Repentance, and Redemption of Dr. Aseem Malhotra Par Daniel Klein Brownstone Institute, 1.10.22

Lorsque les vaccins ont été mis en place, l'éminent cardiologue britannique, le Dr Aseem Malhotra, a encouragé les gens à les accepter. Il essayait de vaincre l'"hésitation vaccinale" - voir par exemple ici en novembre 2020 et ici en février 2021.



Une perte personnelle a conduit à un changement. Malheureusement, son père a fait un arrêt cardiaque et est décédé en juillet 2021. Comme nous le racontons ici, ici et ici, bien que cardiologue et très suivi sur Twitter, le Dr Malhorta n'a pas pu expliquer les résultats de l'autopsie et s'est lancé dans des recherches médicales qu'il n'avait jamais effectuées auparavant.

Aujourd'hui, le Dr Malhotra affirme que les vaccins contre la Covid (ou, du moins, les vaccins à ARNm) ne sont pas connus pour être sûrs et qualifie les mandats et les passeports de vaccins de "contraires à l'éthique, coercitifs et mal informés" - voir la vidéo ici et ici. Les déploiements de vaccins, dit-il, "doivent cesser immédiatement".

Dans la première partie de sa récente série d'articles parus dans le Journal of Insulin Resistance (la deuxième partie est ici), le Dr Malhotra écrit :

Mais une tragédie personnelle très inattendue et extrêmement déchirante devait se produire quelques mois plus tard, qui serait le début de mon propre voyage dans ce qui s'avérerait finalement être une expérience révélatrice et révélatrice si profonde qu'après six mois d'évaluation critique des données par moi-même, après avoir parlé à d'éminents scientifiques impliqués dans la recherche sur la COVID-19, la sécurité et le développement des vaccins, ainsi qu'à deux journalistes médicaux d'investigation, j'ai lentement et à contrecœur conclu que, contrairement à mes croyances dogmatiques initiales, le vaccin à ARNm de Pfizer est loin d'être aussi sûr et efficace que nous le pensions au départ.



Le changement d'avis du Dr Malhotra est une source d'inspiration. Un changement d'avis honnête est naturellement inspirant. Dans un tel changement, un esprit perdure et grandit tandis que certaines croyances meurent et que leur embrasseur recule.

Les autorités danoises, par exemple, ne soutiennent plus les vaccins pour les personnes de moins de 50 ans. Supposons que les preuves dangereuses concernant les vaccins à ARNm continuent de s'accumuler, tout comme les preuves de plus en plus nombreuses de l'inefficacité des vaccins et de la folie des vaccins en cas de pandémie. On pourrait penser que quelqu'un qui en a fait la promotion dans le discours public voudrait publier une sorte de rétractation ou d'amendement, juste pour en faire état, juste pour reconnaître, au minimum, qu'il s'est trompé à juste titre sur les connaissances dont il disposait à l'époque. Au-delà de ce minimum, il pourrait éprouver un regret plus sérieux, celui d'avoir commis une erreur de jugement, d'avoir été stupide.

Les personnes qui ont fait la promotion des vaccins imiteront-elles le Dr Malhotra ? Auront-ils des regrets ?

Ces questions sont importantes pour nous tous, et le Dr Malhotra n'est qu'une pierre de touche ici. Je n'ai pas trouvé de documents dans lesquels il exprime ses sentiments sur son changement de pensée. Mais au minimum, il s'est tenu responsable d'une erreur.

Permettez-moi d'aller plus loin, car je pense que la rubrique vaut la peine d'être explorée.

Il y a des sentiments qui vont au-delà du regret : Les personnes qui parlent mal se repentiront-elles en quelque sorte ? Vont-ils exprimer une sorte de contrition ?

Peuvent-ils espérer être rachetés ?

Les humains ont des besoins spirituels. Ces besoins sont problématiques, surtout pour les non-théistes. Ils veulent se sentir rachetés, mais de qui attend-on la rédemption ? À qui exprime-t-on la contrition ? Un juge intérieur ?

Les problèmes vont au-delà du remords, des excuses et du pardon. Lorsque je ne rends pas justice à mon voisin, j'éprouve du regret ou du remords, je lui présente des excuses et je cherche à obtenir son pardon. Si elle me pardonne, que j'essaie de me racheter et qu'elle accepte ma restitution, je peux ressentir une expiation (at-one-ment).



Mais supposons que j'aie moi aussi une énorme audience sur Twitter et une présence quotidienne sur les médias sociaux, comme le Dr Malhotra. Si j'ai fait la promotion de vaccins, qui, supposons-le, se sont avérés indéniablement mauvais pour la grande majorité des personnes auxquelles ils ont été imposés, à qui dois-je présenter mes excuses ? A qui dois-je demander pardon ?...

