Une brève mise à jour sur les événements indésirables du vaccin covid.

Attention : Pas d'avis médical ; les patients sont priés de consulter un médecin.

Les vaccins contre le covid peuvent-ils causer le cancer ? Dans certains cas, la réponse semble être oui. Certes, il n'y a aucune preuve que les vaccins contre le covid eux-mêmes soient cancérigènes (c'est-à-dire cancérigènes). Cependant, il a été démontré que chez jusqu'à 50 % des personnes vaccinées , les vaccins contre le covid peuvent induire une suppression immunitaire temporaire ou un dérèglement immunitaire (lymphopénie) qui peut durer environ une semaine, voire plus.

De plus, il a été démontré que les vaccins à ARNm contre le covid « reprogramment » (c'est-à-dire influencent) les réponses immunitaires adaptatives et innées et, en particulier, régulent à la baisse la voie dite TLR4, qui est connue pour jouer un rôle dans la réponse immunitaire aux infections et cellules cancéreuses .

Ainsi, s'il existe déjà une tumeur quelque part - connue ou inconnue -, ou s'il existe une prédisposition à un certain type de cancer, un tel état de suppression immunitaire induite par le vaccin ou de dérégulation immunitaire pourrait potentiellement déclencher une croissance tumorale soudaine et un cancer dans les semaines qui suivent. suite à la vaccination. A noter, une lymphocytopénie a également été fréquemment observée dans les cas de covid sévère .



Au niveau immunologique, un mécanisme similaire semble déclencher la réactivation post-vaccination d'infections virales latentes , notamment VZV (cad zona), mais aussi EBV (Epstein-Barr) et HPV. La suppression immunitaire temporaire induite par le vaccin est également un facteur probable contribuant au pic post-vaccination des infections à coronavirus, observé dans de nombreux pays.

L'étendue du problème de croissance tumorale et de cancer induit par le vaccin reste incertaine - cela peut être très rare - mais il existe déjà quelques milliers de rapports de cas de ce type dans les systèmes officiels de notification des événements indésirables notoirement incomplets et dans les groupes de patients en ligne liés au vaccin , bien que certains de ces cas peuvent certainement être une coïncidence ou dus à un diagnostic retardé lié au verrouillage.

En août, le pathologiste clinique américain Dr. Ryan Cole a décrit une augmentation significative de certains types de cancer (par exemple le cancer de l'endomètre) depuis le début de la campagne de vaccination de masse contre le covid (voir extrait vidéo ci-dessous; vidéo complète ici ). Plus récemment, les pathologistes allemands ont également noté le problème du dérèglement immunitaire post-vaccinal et de la croissance tumorale soudaine chez certains patients.

Dr Ryan Cole sur le cancer post-vaccination ( vidéo complète ; lire une vérification des faits )





En plus des événements indésirables cardiovasculaires déjà bien établis - tels que les caillots sanguins, les accidents vasculaires cérébraux, l'inflammation du muscle cardiaque et les troubles menstruels - plusieurs maladies auto-immunes ont également été liées aux vaccins contre le covid, y compris des affections neuro-inflammatoires telles que le syndrome de Guillain-Barré et la sclérose en plaques (SEP), qui peut être causée par une réactivité croisée antigénique .

La perte auditive et les acouphènes post-vaccination ont récemment été couverts par ABC News . En ce qui concerne les femmes enceintes , alors que de nombreuses « autorités sanitaires » recommandent de se faire vacciner, l'essai réel du vaccin Pfizer chez les femmes enceintes est retardé par manque de participants. Pendant ce temps, le système de déclaration américain VAERS compte déjà plus de 2 000 fausses couches post-vaccinales.

Chez les enfants , on pensait que la vaccination préviendrait le syndrome multisystémique inflammatoire pédiatrique ( PIMS ) lié au covid . Au lieu de cela, il s'est avéré que les vaccins contre le covid peuvent eux-mêmes déclencher le PIMS , qui est très probablement causé par une réaction immunitaire à la protéine de pointe. Le PIMS induit par un vaccin a été remarqué pour la première fois en Israël et a récemment été confirmé par l' EMA , l'Agence européenne des médicaments.

Le bénéfice de la vaccination contre le covid chez les enfants est si incertain que les essais de vaccins ont dû passer de critères d'évaluation pertinents (c'est-à-dire réduction de la maladie ou de la mortalité) à des indicateurs indirects douteux comme la «réponse en anticorps». Pendant ce temps, une étude américaine récente a révélé que chez les adolescents de sexe masculin en bonne santé, le risque de myocardite post-vaccination est environ cinq fois plus élevé que le risque d'hospitalisation pour covid.

Cependant, les essais vaccinaux officiels n'ont-ils pas montré que les vaccins contre le covid sont sûrs? La réponse est non. En fait, plusieurs événements indésirables graves ont déjà été observés lors des essais de vaccin contre le covid, mais ont été écartés comme « non liés » . De plus, l'essai du vaccin Pfizer a exclu cinq fois plus de personnes du groupe vacciné que du groupe témoin. Dans l'essai du vaccin Pfizer pour les adolescents, une fille de 12 ans souffrait de paralysie permanente , mais Pfizer a signalé son cas simplement comme une "douleur abdominale".

En ce qui concerne le risque potentiel d' amélioration de la maladie dépendante des anticorps (EMA) induite par le vaccin , il n'y a toujours aucune preuve réelle de cet effet dans le pire des cas, mais plusieurs études de simulation moléculaire ont révélé que les futures variantes de la souche Delta pourraient théoriquement déclencher l' ADE. (c'est-à-dire des niveaux élevés d'anticorps non neutralisants favorisant l'infection virale).

Le meilleur canal pour étudier les rapports de cas individuels d'événements indésirables liés au vaccin covid reste les « blessures causées par le vaccin Covid » (18+). Cependant, le lecteur averti devrait également étudier un site Web appelé "Sorry Antivaxxer" , qui documente les sceptiques vis-à-vis des vaccins (ou même les sceptiques vis-à-vis des virus) décédés du covid.

Les données d'Israël montrent que les vaccins contre le covid n'offrent aucune protection durable contre l'infection, tandis que la protection contre les maladies graves passe d'environ 95 % à environ 50 % en six mois. Ainsi, les personnes à haut risque de covid sévère devraient dans tous les cas envisager des options de traitement précoces , notamment des anticorps monoclonaux. Une fois dans un état grave, le traitement du covid devient beaucoup plus difficile.

Israël et certains autres pays ont déjà commencé les « vaccinations de rappel » , mais d'importantes questions de sécurité demeurent : selon un rapport israélien, un pour cent des personnes ont consulté un médecin en raison des effets secondaires de la troisième dose de vaccin ; dans une maison de retraite allemande, 10 % des personnes ont subi des événements indésirables graves après la troisième dose de vaccin et deux personnes (sur 90) ont dû être réanimées.

En parlant d'Israël, un groupe israélien de défense des droits civiques a récemment produit un important documentaire d'une heure intitulé « The Testimonies Project » , détaillant les blessures graves causées par le vaccin covid sur la base d'entretiens avec des citoyens israéliens et leurs proches (voir la vidéo ci-dessous). À l'échelle mondiale, les vaccins contre le covid ont peut-être déjà tué ou gravement blessé plus de 100 000 personnes .

Compte tenu de l'absence de protection vaccinale contre l'infection et la transmission ainsi que du profil de sécurité plutôt préoccupant, il est clair qu'il n'y a aucune justification médicale, éthique ou épidémiologique pour les mandats de vaccin covid ou les « passeports vaccins » . En effet, le directeur régional de l'OMS pour l'Europe a récemment reconnu que les vaccins contre le covid ne pourront pas mettre fin à la pandémie .