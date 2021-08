Vaccins contre la Covid : un coup dans l'obscurité ? (SPR)

De nouvelles données en provenance d'Israël montrent qu'en six mois, la protection vaccinale contre les maladies graves chez les personnes de plus de 65 ans est passée de 95 % à 55 %. Les boosters sauveront-ils la situation ?

De nouvelles données fournies par le ministère israélien de la Santé (MoH) montrent qu'en six mois, la protection vaccinale contre les maladies graves chez les personnes de plus de 65 ans est passée d'environ 95 % à environ 55 % (voir le graphique ci-dessus). Cette diminution significative de la protection est probablement due à la baisse rapide des taux d'anticorps sériques ainsi qu'à l'évasion immunitaire partielle de la variante Indian Delta.

Une diminution de 95 % à 55 % signifie que le risque résiduel augmente d'un facteur presque dix. Chez les personnes de plus de 80 ans - qui représentent la majorité des décès par covid dans les pays occidentaux - la protection vaccinale contre les maladies graves peut être encore plus faible, car environ un tiers d'entre elles ne produisent aucun anticorps neutralisant en réponse à la vaccination (appelée immunosénescence).

En juillet, les données d'Israël et du Royaume-Uni montraient déjà que la protection contre l' infection et la transmission était tombée en dessous de 20 % après six mois et que les charges virales chez les personnes vaccinées et non vaccinées étaient les mêmes. Prises ensemble, ces données expliquent pourquoi Israël et certains autres pays hautement vaccinés connaissent actuellement une forte vague d'infections et d'hospitalisations Delta .

En revanche, les données israéliennes confirme qu'une infection antérieure continue d'offrir un niveau élevé de protection contre l' infection renouvelée (environ 90%, voir le tableau ci - dessous), peut - être en raison de large immunité muqueuse et des cellules T . Par conséquent, le taux d'immunité atteint dans un pays par les infections naturelles , mais pas par les vaccinations, peut être une mesure clé à surveiller.

En juin 2021, cette valeur n'était que de 9 % en Israël, d'environ 10 à 30 % dans les pays d'Europe occidentale, d'environ 10 à 50 % dans les États américains, de plus de 50 % en Inde, dans certaines parties de l'Europe de l'Est et dans certains pays d'Amérique latine. mais très faible dans les pays qui ont introduit avec succès des contrôles aux frontières précoces, tels que la Norvège, la Finlande, l'Islande, l'Australie et la Nouvelle-Zélande (voir notre aperçu mis à jour de la séroprévalence ).

Certaines affirmations officielles selon lesquelles les vaccins contre le covid offrent toujours une protection très élevée (supérieure à 90 %) contre les maladies graves sont basées sur des données obsolètes (pré-Delta), alors que les affirmations contraires selon lesquelles les vaccins contre le covid n'offrent aucune protection ignorent l'effet protecteur intermédiaire décrit ci-dessus. En effet, les pays à faible taux de vaccination touchés par la variante Delta - comme l'Inde, l'Indonésie, l'Iran, la Russie et l'Afrique du Sud - ont tous connu des niveaux record de décès par covid .

(En ce qui concerne le vaccin russe Spoutnik , il semble de plus en plus que le fabricant ait falsifié les données officielles sur l'efficacité du vaccin publiées dans le Lancet ; en fait, il semble que le fabricant ait même prévu à l'avance de falsifier les données d'efficacité.)

En somme, on peut conclure que la protection fournie par les vaccins covid est assez similaire à la protection fournie par les vaccins antigrippaux , qui atteint généralement environ 20 % à 60 % ; est assez éphémère ; est particulièrement pauvre chez les seniors ; et ne peut pas empêcher la transmission.

Compte tenu de l'incapacité des vaccins covid à prévenir l'infection et la transmission (au-delà de quelques semaines), il est évident que les soi-disant « passeports de vaccination » et les mandats de vaccination - même pour les travailleurs de la santé et autres emplois à forte exposition - n'ont aucun caractère médical ou épidémiologique. justification. De plus, il est évident que la "stratégie zéro covid" - même théoriquement - n'est plus une option .

Compte tenu de la baisse de la protection vaccinale, Israël a déjà commencé à déployer un "coup de rappel" . Alors que les données préliminaires confirment qu'un « injection de rappel » augmente effectivement la protection contre l'infection à des niveaux supérieurs à 80 % , la stratégie de rappel nécessitera au moins une vaccination par an, ce qui soulève des inquiétudes légitimes concernant les événements indésirables graves (mis à jour) et la santé à long terme, ainsi que le risque potentiel d' agravation de la maladie dépendante des anticorps (ADE).

Malgré ces perspectives plutôt incertaines, la FDA américaine a l'intention d' autoriser pleinement le vaccin à ARNm de Pfizer dès le mois de septembre et sans débat public. Cela pourrait bien être une décision politique, car une autorisation complète est une condition préalable à l'adoption (officielle) de mandats de vaccination et de passeports de vaccination. À terme, ces « passeports » pourraient servir de plate-forme pour un système mondial d'identification biométrique numérique ...



