Vaccins contre la Covid : un test de réalité (SPR)

Il est important de noter qu'avant la vague hivernale de 2021/22, seulement environ 20 % à 50 % des personnes en Europe occidentale et dans la plupart des États américains avaient développé une immunité naturelle (c'est-à-dire acquise par infection) contre le covid. En Amérique latine, dans certaines parties de l'Afrique (y compris l'Afrique du Sud) et dans certaines parties de l'Asie (par exemple l'Inde), environ 50 à 80 % avaient développé une immunité naturelle. Dans certaines de ces régions, la grippe déplacée est déjà revenue .

Au cours de 2021, les vaccins contre le covid pourraient avoir sauvé plusieurs centaines de milliers de vies en atténuant l'impact des vagues de covid au printemps (Alpha), en été (Delta) et au début de l'hiver (également Delta). Cela peut facilement être vu en comparant les pays avec un taux de vaccination élevé aux pays avec un taux de vaccination faible (par exemple l'Europe de l'Ouest à l'Europe de l'Est), ou en comparant l'impact des vagues de covid avant et après la vaccination dans les pays avec un taux de vaccination élevé (voir tableau ci-dessous).

Les études qui revendiquaient une protection vaccinale plus durable combinaient généralement plusieurs périodes (par exemple, de janvier à août au lieu d'août seulement) ou groupes d'âge (la protection vaccinale est plus durable chez les jeunes, mais leur risque de covid est également beaucoup plus faible). Un exemple de ce dernier est l' étude du Qatar , dont les participants avaient un âge médian de seulement 31 ans ; chez les participants de plus de 60 ans, la protection contre la maladie grave était tombée à 60 % en 7 mois, mais cela n'était indiqué que dans l'annexe.

Cependant, la protection vaccinale contre le covid s'est avérée s'affaiblir assez rapidement : avant la mutation immuno-évasive la plus récente (omicron), la protection contre l'infection et la transmission est tombée à zéro en six mois environ , alors que la protection contre les maladies graves et le décès chez les personnes âgées a diminué d'environ 95 % à environ 50 % en 6 à 9 mois (voir le graphique suivant).

Protection vaccinale infection symptomatique et maladie grave ( Nordstroem et al )

Les allégations d'efficacité négative du vaccin contre les maladies graves et la mort (c'est-à-dire les vaccins contre le covid aggravant le covid), promues par certains sceptiques inconditionnels des vaccins, n'ont actuellement aucun fondement dans la réalité (elles étaient basées sur des effets statistiques et des différences de groupe d'âge).

Une explication plus troublante de l'efficacité négative du vaccin contre l'infection, proposée par certains sceptiques, serait une sorte d' effet immunitaire négatif . Par exemple, il est connu que la vaccination contre le covid peut provoquer une suppression immunitaire temporaire (lymphopénie) qui peut durer jusqu'à une semaine et peut-être plus longtemps, et qui joue probablement un rôle dans le pic post-vaccination bien documenté des infections à coronavirus. Il est également connu que les personnes vaccinées, une fois infectées, ne développent qu'une réponse immunitaire partielle (pas d'anticorps anti-N), ce qui pourrait augmenter leur risque de réinfection.

L'explication la plus probable de cette observation est un effet de rattrapage : pendant plusieurs mois après la vaccination, les personnes vaccinées ont un taux d'infection plus faible que les personnes non vaccinées. En conséquence, il y avait plus de personnes « guéries » parmi les non vaccinés que parmi les vaccinés. Une fois la protection vaccinale diminuée, les infections parmi les personnes vaccinées ont commencé à rattraper leur retard.

Depuis l'automne 2021, plusieurs pays ont signalé une efficacité vaccinale négative contre l'infection, c'est-à-dire que les personnes vaccinées avaient un taux d'infection plus élevé que les personnes non vaccinées. Dans des pays comme le Royaume-Uni, l'efficacité négative du vaccin a atteint jusqu'à moins 100 % dans certains groupes d'âge (c'est-à-dire que les personnes vaccinées avaient le double du taux d'infection par rapport aux personnes non vaccinées ; voir le graphique suivant). En réponse, plusieurs pays ont tout simplement cessé de publier ces données quelque peu embarrassantes.

Alors que le covid lui-même affecte principalement les personnes âgées et d'autres groupes à haut risque, les blessures causées par le vaccin covid peuvent toucher n'importe qui, y compris les jeunes et les personnes en bonne santé et même les personnes qui ont déjà eu le covid, parfois sans même s'en apercevoir ( environ 30% des infections restent asymptomatiques). Ainsi, la recommandation et la décision de vacciner contre le covid devraient raisonnablement être fondées sur l'âge et le risque.

Ainsi, il est concevable que les vaccins contre le covid aient déjà causé ou déclenché environ 100 000 décès dans le monde. La base de données VigiAccess de l'OMS, qui combine plusieurs bases de données nationales, indique actuellement environ 3 millions d' événements indésirables post-vaccination covid signalés, dont environ 85 000 événements indésirables graves et près de 20 000 décès (plus sur la surmortalité ci-dessous).

Il a été démontré que les vaccins Covid provoquent, dans des « cas rares », des événements indésirables cardiovasculaires, neurologiques, immunologiques et métaboliques graves et mortels (voir un aperçu mis à jour des événements indésirables graves du vaccin covid ). Plus récemment, les vaccins contre le covid ont été associés à diverses maladies auto-immunes, à la croissance tumorale et au cancer, ainsi qu'à l'apparition récente de diabète et d'acidocétose diabétique.

Concernant l' inflammation cardiaque (myocardite et péricardite), une récente analyse complète réalisée par des chercheurs de l'Université d'Oxford a révélé que chez les hommes entre 16 et 39 ans, le risque de myocardite après la vaccination était significativement plus élevé qu'après une infection à coronavirus (voir graphique suivant) . C'était notamment le cas après la deuxième et la troisième dose du vaccin ARNm Pfizer, après la première et la deuxième dose du vaccin ARNm Moderna à forte dose, et même après la deuxième dose du vaccin ADN AstraZeneca.

Étant donné que les vaccins covid n'offrent aucune protection significative contre le « long covid » (qui ne nécessite qu'une infection bénigne), on peut en conclure que pour les adolescents et les adultes en bonne santé et maigres de moins de 40 ans , en particulier les hommes, le rapport risque/bénéfice des vaccins covid semble plutôt défavorable. En effet, c'est aussi la conclusion que le Dr. Doran Fink, directeur adjoint de la division vaccins de la FDA américaine, semble l'avoir atteint lors d'une récente audition du comité consultatif (à 6h28m30s).

Si l'on prend en compte les cas infracliniques (c'est-à-dire non reconnus) de myocardite, le risque de myocardite après vaccination à deux doses d'ARNm chez les jeunes hommes atteint environ 1 sur 1000 , un chiffre confirmé par des études récentes de Hong Kong et de l' Ontario (tableau 3). À cet égard, le professeur autrichien de pharmacologie Dr. Hartmut Glossmann, l'un des scientifiques autrichiens les plus cités au monde, a décrit la vaccination des jeunes comme "le plus grand scandale médical" dont il ait jamais été témoin .

(Chez la femme jeune, le risque de myocardite post-vaccinale est environ dix fois plus faible que chez l'homme jeune ; chez les personnes de plus de 40 ans, la myocardite aiguë n'est plus un risque majeur. La cause de ces différences n'est pas encore comprise ; elle peut être due à la circulation sanguine musculaire ou à des facteurs hormonaux.)

Dans une récente lettre au British Medical Journal, un groupe de médecins, dont le Dr. Peter Gøtzsche , a écrit : « Pour les groupes d'âge jeunes, chez qui la morbidité et la mortalité liées à la covid sont faibles, et pour ceux qui ont déjà eu une infection à covid et semblent avoir une mémoire immunologique de longue date, les méfaits de la prise d'un vaccin sont presque certains de l'emportent sur les avantages pour l'individu, et l'objectif de réduire la transmission à d'autres personnes à risque plus élevé n'a pas été démontré de manière sûre. »