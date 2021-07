Vacins anti-Covid : Le contrat Pfizer qui a fait l'objet d'une fuite (Off Guardian)

Vaccins contre la Covid : Le contrat Pfizer qui a fait l'objet d'une fuite Article originel : Covid Vaccines: The “LEAKED” Pfizer Contract Par Kit Knightly Off Guardian, 29.07.21

L'Acheteur reconnaît que le vaccin et les matériaux liés au vaccin, ainsi que leurs composants et matériaux constitutifs, sont en cours de développement rapide en raison des circonstances d'urgence de la pandémie de la COVID-19 et continueront à être étudiés après la fourniture du vaccin à l'Acheteur en vertu du présent Accord. L'Acheteur reconnaît également que les effets à long terme et l'efficacité du Vaccin ne sont pas actuellement connus et qu'il peut y avoir des effets indésirables du Vaccin qui ne sont pas actuellement connus. En outre, dans la mesure où cela est applicable, l'Acheteur reconnaît que le Produit ne sera pas sérialisé.

Ceci est tout simplement irréfutable d'un point de vue logique. Les produits chimiques qui existent depuis moins d'un an, par définition, ont des effets à long terme inconnus. (Ce qui, soit dit en passant, est la raison pour laquelle nous avons été bannis de Twitter pour l'avoir dit hier).



Deuxièmement, dans la section 8.1 "Indemnisation par l'acheteur" [encore une fois, c'est nous qui soulignons], il est dit que

L'Acheteur accepte par la présente d'indemniser, de défendre et de dégager de toute responsabilité Pfizer, BioNTech, chacune de leurs sociétés affiliées, les contractants, les sous-traitants, les concédants, les titulaires de licences, les sous-licenciés, les distributeurs, les fabricants sous contrat, les prestataires de services, les chercheurs en essais cliniques, les tiers auxquels Pfizer ou BioNTech ou l'une de leurs sociétés affiliées respectives peuvent directement ou indirectement devoir une indemnité sur la base de la recherche, développement, la fabrication, la distribution, la commercialisation ou l'utilisation du vaccin, et chacun des dirigeants, administrateurs, employés et autres agents et représentants, ainsi que les prédécesseurs, successeurs et ayants droit respectifs de l'une quelconque des personnes susmentionnées (les "indemnisés"), contre toute poursuite, réclamation, action, demande, pertes, dommages, responsabilités, règlements, pénalités, amendes, coûts et dépenses (y compris, sans s'y limiter, les honoraires raisonnables d'avocats et autres frais d'enquête ou de litige), qu'ils soient fondés sur un contrat, un délit, la propriété intellectuelle ou toute autre théorie, et qu'ils soient légaux, statutaires, équitables ou autres (collectivement, les "Pertes") découlant de, se rapportant au vaccin ou en résultant, y compris, mais sans s'y limiter, à toute étape de la conception, du développement, de la recherche, de la formulation, des essais, des tests cliniques, de la fabrication, de l'étiquetage, de l'emballage, du transport, du stockage, de la distribution, de la commercialisation, de la promotion, de la vente, de l'achat, de la concession de licence, du don, de la délivrance, de la prescription, de l'administration, de la fourniture ou de l'utilisation du vaccin.

Essentiellement, Pfizer est totalement protégé de toute responsabilité juridique au cas où son vaccin aurait effectivement l'un des "effets indésirables non connus à ce jour" susmentionnés. Un paragraphe ultérieur stipule même que le gouvernement doit payer les frais juridiques de Pfizer au cas où il serait poursuivi.

Et il n'y a aucune raison de penser que cela ne concerne que l'Albanie. Clairement, s'ils l'ont inclus dans ce contrat, ils l'ont inclus dans tous les contrats. En Afrique du Sud, par exemple, il est connu que Pfizer a exigé des actifs souverains comme garantie de leur indemnité légale.