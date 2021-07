Variants du coronavirus : quelle est la prochaine étape ? (SPR)

Jusqu'à présent, aucune variante n'a réussi à échapper aux trois principales classes d'anticorps.

Attention : Il s'agit d'une analyse scientifique ; il ne prend pas en charge « la propagande de peur ».

Les variantes existantes du coronavirus – y compris les variantes britannique, sud-africaine, brésilienne et indienne – ont montré des changements progressifs de l'infectiosité, de la virulence et de l'évasion immunitaire. Les avantages relatifs de transmission ne sont souvent que transitoires , jusqu'à ce que l'immunité collective ait rattrapé son retard.

Certaines des variantes existantes - notamment les variantes sud-africaine, brésilienne (P1), népalaise et péruvienne - ont réussi à échapper à deux des trois principales classes d'anticorps, réduisant ainsi l'efficacité du vaccin ; mais jusqu'à présent, aucun variant n'a réussi à échapper aux trois classes d'anticorps (voir ci-dessus).

Une telle variante à triple évasion pourrait arriver à l'automne ou à l'hiver prochain et pourrait potentiellement entraîner une augmentation des taux de percées vaccinales et de réinfections, en particulier dans les régions qui n'ont pas encore été confrontées aux variantes d'évasion de « classe 2 » brésiliennes ou sud-africaines. L'impact réel dépendra également de l'efficacité de l'immunité cellulaire (cellules T) , qui peut être un peu plus large.

De plus, une variante à triple évasion posera pour la première fois la question d'une potentielle amélioration de la maladie dépendante des anticorps (ADE), car les personnes vaccinées, en particulier, auront des taux très élevés d'anticorps non neutralisants, dont le comportement reste quelque peu incertain. L'ADE a été observé avec des candidats vaccins contre le SRAS-1 , mais pas encore avec les vaccins contre le SRAS-2.

En termes de mutations d'échappement, le coronavirus a déjà joué plusieurs de ses meilleures « cartes », y compris la puissante mutation d'échappement 484 trouvée dans les variantes sud-africaine, brésilienne et new-yorkaise et la mutation 490 dans la variante péruvienne . En termes d'affinité de liaison au récepteur - qui peut ou non augmenter l'infectiosité et la virulence - il reste quelques options supplémentaires (voir les graphiques ci-dessous).