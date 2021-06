Vérification des faits n°11 sur la Covid-19 : Le Sras-Cov-2 est-il une arme biologique ? (Off Guardian)

Qu'est-ce que la théorie de la Covid comme arme biologique ?

Au cours de l'hiver 2019/2020, alors que la "pandémie" de coronavirus n'en était encore qu'à ses débuts, une théorie a commencé à circuler selon laquelle le prétendu "nouveau coronavirus" avait en fait été cultivé en laboratoire, puis libéré par accident ou déployé délibérément comme arme biologique.

L'appeler "la théorie" est en fait une erreur. C'était plutôt une collection de théories avec la même idée centrale. Des variations sur un thème, si vous voulez.

Qui était responsable, et pourquoi, il n'a jamais vraiment été défini. Certains articles disaient qu'il s'était échappé par accident d'un laboratoire chinois. D'autres disaient qu'il avait été lâché délibérément par les USA pour affaiblir la Chine.





Y a-t-il jamais eu de preuves à l'appui ?

En bref, pas vraiment. Il existe un laboratoire à Wuhan, l'Institut de virologie de Wuhan, qui effectue effectivement des recherches sur les coronavirus. Il est également vrai qu'environ 300 membres des services étatsuniens étaient à Wuhan fin 2019 pour les Jeux mondiaux militaires.

Les deux principales branches de la théorie ont donc une vague base factuelle qui les rend hypothétiquement possibles, mais pas beaucoup plus que cela.

Quelle a été la réaction des médias grand public ?

C'est une question intéressante.

Au début, au printemps dernier, l'information a été universellement qualifiée de "désinformation". Les médias grand public, l'un après l'autre, se sont moqués des théoriciens de la conspiration qui répandaient leurs absurdités. Certains ont dit qu'ils étaient racistes parce qu'ils accusaient la Chine. Le Guardian a accusé la Russie, comme il le fait habituellement.

De cette façon, la théorie a servi un objectif pour le récit dominant - elle a été utilisée pour attaquer tous les sceptiques de la Covid par association. Pas plus tard qu'en février de cette année, des articles de recherche ont été publiés pour "démystifier" cette "théorie du complot".



Mais c'était à l'époque, et nous sommes aujourd'hui. Les choses changent,

Récemment, les médias grand public se sont penchés sérieusement sur ce qu'ils appellent la "théorie de la fuite du laboratoire". Le New Yorker, il y a juste deux jours, a publié un article déclarant :

Les scientifiques et les commentateurs politiques n'écartent plus la possibilité que la COVID-19 ait émergé d'un laboratoire chinois. ("Scientists and political commentators are no longer dismissing the possibility that COVID-19 emerged from a Chinese laboratory")



La BBC a sa propre version :

L'origine de la Covid : Pourquoi la théorie de la fuite du laboratoire de Wuhan est prise au sérieux. ("Covid origin: Why the Wuhan lab-leak theory is being taken seriously")