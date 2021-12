Vérification des faits sur la Covid n°14 : Non, 500 enfants n'ont PAS été admis à l'hôpital avec la Covid cette semaine. Comment des médias vous induisent en erreur (Off Guardian)

Vérification des faits sur la Covid n°14 : Non, 500 enfants n'ont PAS été admis à l'hôpital avec la Covid cette semaine.

Article originel : Coronavirus Fact-Check #14: No, 500 Children were NOT admitted to hospital with Covid this week.

Off Guardian, 30.12.21

Note de SLT : Le titre en chapô est de la rédaction.