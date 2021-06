[Vidéo] Coronavirus. Le test PCR et la bête génomique : déjà chez vous ! (UK Column)

Coronavirus. Le test PCR et la bête génomique Article originel : Coronavirus. PCR Testing and the Genome Beast UK Column

Dans ce dernier numéro de No Smoke Without Fire, intitulé PCR Testing and the Genome Beast, Brian Gerrish discute avec Debi Evans de ses recherches sur le sujet du séquençage du génome et de ses conséquences.

Chez Illumina, notre objectif est d'appliquer des technologies innovantes à l'analyse de la variation et de la fonction génétiques, rendant possibles des études qui n'étaient même pas imaginables il y a quelques années. Il est essentiel pour nous de fournir des solutions innovantes, flexibles et évolutives pour répondre aux besoins de nos clients. En tant qu'entreprise mondiale qui accorde une grande importance aux interactions collaboratives, à la livraison rapide de solutions et à la fourniture du plus haut niveau de qualité, nous nous efforçons de relever ce défi. Les technologies innovantes de séquençage et de réseaux d'Illumina alimentent des avancées révolutionnaires dans la recherche en sciences de la vie, la génomique translationnelle et grand public, et les diagnostics moléculaires.

illumina.com



Mais Illumina s'est avérée n'être qu'une entreprise parmi tant d'autres. La piste a mené à une vaste et obscure mare d'entreprises de séquençage du génome et d'entreprises connexes, telles que Grail, le Wellcome Sanger Institute, UK Biobank, TwinsUK, Amgen, la Mayo Clinic et Genomics England, qui recoupent toutes les technologies d'édition de gènes telles que CRISPR. Les gouvernements et l'armée entrent également en jeu, avec ARIA et ARPA au Royaume-Uni et DARPA aux États-Unis. Le monde universitaire britannique est également bien ancré dans le système, l'Université d'Oxford et l'Imperial College de Londres n'étant que deux des nombreuses institutions à l'avant-garde.

Dans ce contexte, l'agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) est restée étrangement silencieuse sur le sujet des données relatives aux vaccins. Après tout, elle a recueilli des données sur les effets indésirables des vaccins (carte jaune), mais n'a publié aucun détail sur l'analyse de la sécurité des données qu'elle a recueillies. Alors, où vont les données sur les effets indésirables des vaccins ?