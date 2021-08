[Vidéo] Le Pr. Christian Perrone déclare que la politique sanitaire concernant la Covid est "complètement stupide" et "contraire à l'éthique" (UK Column)

L'ancien chef de la politique vaccinale française déclare que la politique de la Covid est "complètement stupide" et "contraire à l'éthique".

Article originel : France's long-time vaccine policy chief: Covid policy is "completely stupid" and "unethical"

UK Column 13.08.21 Note de SLT : Nous ne sommes plus en mesure d'intégrer des vidéos ne provenant pas de ce que nous nommons les Big Tech (Youtube, Vimeo, Daily Motion...), notre plateforme nous ayant récemment fait savoir que cela ne faisait plus partie de l'offre que nous avions prise. Pour consulter la vidéo, merci de cliquer sur ce lien pour la visualiser.

UK Column a récemment pu interviewer le professeur Christian Perronne, expert français en vaccins, au sujet des vaccins contre la Covid-19. ( Note de SLT : cette entrevue a été effectuée avant le discours du 12.07.21 du président français, Emmanuel Macron où il annonçait la vaccination obligatoire pour les soignants, les pompiers et les professions en contact avec le public ainsi que l'obligation du passe sanitaire pour accéder aux hôpitaux, centres commerciaux, restaurants, bars, musées, concerts...).

Le professeur Perronne est chef du service médical de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, l'hôpital universitaire de Versailles-St Quentin près de Paris. Il a été chef du département des maladies infectieuses et tropicales de l'université à partir de 1994, mais a été licencié de ce poste il y a quelques mois. Il est membre du centre français de recherche biomédicale de renommée mondiale, l'Institut Pasteur, dont il est diplômé en bactériologie et virologie et où il a été directeur adjoint du Centre national de référence pour la tuberculose et les mycobactéries jusqu'en 1998.

Il a présidé de nombreux comités sanitaires de haut niveau, notamment le Comité français d'expertise des maladies transmissibles et le Haut Conseil de la santé publique (HCSP), qui conseille le gouvernement sur la politique de santé publique et la politique de vaccination. Il n'est pas anti-vaccin et a d'ailleurs rédigé la politique vaccinale de la France pendant de nombreuses années, tout en présidant le Groupe National de Concertation sur les Vaccinations, également connu sous le nom de Comité Technique des Vaccinations (CTV). Le professeur Perronne a également été vice-président du Groupe consultatif européen de l'Organisation mondiale de la santé. Au niveau national en France, il a présidé le Collège d'enseignement des maladies infectieuses et tropicales (CMIT), la Fédération des maladies infectieuses (FFI, qu'il a cofondée), le Conseil supérieur d'hygiène publique (CSHP) et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM, anciennement AFSSAPS), qui évalue les risques sanitaires des médicaments et est le seul régulateur français de la recherche biomédicale. Jusqu'en 2013, il a siégé au conseil scientifique de l'Institut français de recherche en microbiologie et en infectiologie (IMMI/INSERM). Malgré les connaissances et l'expérience approfondies du professeur Perronne en matière de maladies transmissibles, de vaccins et de politique vaccinale au niveau national et gouvernemental en France, il a rapidement été censuré pour s'être exprimé au sujet des vaccins contre la Covid-19, leur prétendue efficacité et leurs risques identifiables. En bref, il a été mis à l'écart professionnellement, sa réputation a été attaquée et ses opinions professionnelles ont été censurées. Nous sommes donc ravis de pouvoir offrir à cet homme très courageux et très compétent l'occasion d'exprimer ses opinions et ses préoccupations professionnelles à notre public, tant au Royaume-Uni que dans le monde entier, par le biais de cette interview vidéo cruciale (réalisée avant le 12.07.21, note de SLT).

Le professeur Perronne a été rejoint par la Dre Anne-Marie Yim, qui a aimablement facilité cette interview. Anne-Marie est elle-même hautement qualifiée pour parler des vaccins et de leurs effets sur l'organisme, ayant travaillé comme experte en recherche sur les protéines et la réponse immunitaire au sein de l'industrie pharmaceutique et des vaccins.

Nos deux invités parlent un excellent anglais, mais pour aider les téléspectateurs et les auditeurs qui pourraient manquer certains points en raison de l'inévitable variabilité des connexions vidéo et audio à l'étranger, Alex Thomson de UK Column a aimablement fourni une transcription de l'interview ci-dessous. Nous encourageons notre public à partager l'interview vidéo, cet article de couverture et la transcription aussi largement que possible, afin que le plus grand nombre de personnes possible puisse comprendre les inquiétudes critiques concernant les vaccins Covid-19. En facilitant la compréhension de ces préoccupations, nous espérons aider davantage de personnes à faire un choix pleinement informé dans leur décision d'accepter ou de rejeter un vaccin Covid-19. Nous serions très reconnaissants aux personnes dont la langue maternelle est le français et qui maîtrisent suffisamment l'anglais de nous aider en produisant une traduction française de notre discussion, qu'elles pourraient télécharger sur leur propre site Internet et/ou nous envoyer sous forme de texte, de vidéo sous-titrée ou de vidéo doublée. Nous aimerions que les bénéfices de cet entretien soient accessibles à un large public francophone. Il peut être utile pour ceux qui regardent et écoutent l'interview vidéo de le faire avec une copie imprimée de la transcription ci-dessous, car cela aidera à clarifier le son, la conversation et certains contenus. Si nos téléspectateurs et auditeurs trouvent la vidéo instructive et utile, nous les encourageons à partager librement ce matériel avec un lien vers la page d'accueil de UK Column. Nous vous remercions. =========================================

Transcription de l'interview de UK Column avec le Professeur Christian Perronne et la Dre Anne-Marie Yim, juillet 2021 Brian Gerrish : Bienvenue à tous nos téléspectateurs et auditeurs de UK Column. Nous sommes très heureux d'accueillir deux éminents experts qui vont nous parler de la Covid-19 et de la politique de vaccination que nous voyons se développer au Royaume-Uni, en France et dans le monde. Tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Anne-Marie Yim. Anne-Marie et moi nous sommes déjà entretenus, c'est donc un plaisir de la retrouver. Elle sera rejointe ce soir par le Professeur Christian Perronne, et je pense que nous allons avoir une très bonne discussion. Donc, Anne-Marie, merci de vous joindre à nous. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours professionnel et de vos qualifications ?

Anne-Marie Yim : Bonjour, et merci à UK Column de nous recevoir ce soir avec le professeur Perronne. C'est un grand privilège pour nous, citoyens français, de pouvoir nous adresser à votre public britannique. Je m'appelle Anne-Marie Yim, je suis citoyenne française et je suis née au Cambodge. J'ai un doctorat en chimie organique, en protéines peptidiques, de l'Université de Montpellier, qui est maintenant l'Institut des Biomolécules Max Mousseron. J'ai fait un post-doctorat en protéomique, qui a consisté à identifier les protéines membranaires, à l'Université du Michigan, sous la direction du Professeur Samir Hanash, qui est un expert reconnu dans ce domaine. J'ai également travaillé avec le professeur Borschitz sur le processus d'inflammation dans la polyarthrite rhumatoïde. J'ai également un master en propriété intellectuelle, et depuis 2018, j'étudie le droit lié à l'ingénierie des brevets [la préparation des demandes de brevets], au CEIPI à Strasbourg. J'ai également travaillé en tant qu'ingénieur brevet ici au Luxembourg, mais très brièvement, car je n'aimais pas trop l'environnement, et puis j'ai lancé ma propre structure en 2018 et je suis essentiellement une tutrice en sciences et en langues pour les enfants de l'école primaire au lycée et plus, jusqu'à l'université.

Brian Gerrish : Merci beaucoup pour cela, Anne-Marie. Et Professeur Perronne, bienvenue à UK Column. C'est merveilleux de vous avoir avec nous. J'aimerais simplement que vous nous parliez un peu de vous, de votre parcours professionnel, et je crois savoir que depuis que vous vous êtes exprimé à l'encontre de la politique officielle du gouvernement concernant la Covid-19 et les vaccinations contre la Covid, que vous avez été censuré, on vous a empêché de vous exprimer. Christian Perronne : Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis le professeur Christian Perronne. Je travaille dans un hôpital universitaire près de Paris, avec l'Université de Versailles. J'étais chef de service des maladies infectieuses depuis fin 1994, mais j'ai été licencié de ce poste il y a quelques mois à cause de mes déclarations publiques. Je mets notre gouvernement dans l'embarras car j'ai travaillé pour différents gouvernements, de droite comme de gauche, et j'ai présidé pendant quinze ans de nombreux comités, [dont] le Haut Conseil de la santé publique, qui conseille le gouvernement sur la politique de santé publique et la politique de vaccination. J'ai également été vice-président d'un groupe d'experts pour la région européenne de l'OMS. J'ai donc participé à la gestion de plusieurs épidémies et pandémies, avec différents gouvernements, et quand j'ai vu comment l'épidémie était gérée depuis février-mars 2020, j'ai été stupéfait. J'ai vu que c'était complètement fou. C'est pourquoi j'ai parlé dans les médias, mais maintenant je suis censuré dans les médias. Brian Gerrish : Cela nous amène au cœur du problème. Je pense qu'il est important que nous disions au public : en premier lieu, ni vous ni Anne-Marie Yim n'êtes des anti-vaccins. Voulez-vous nous en dire un peu plus sur votre position à ce sujet ? Christian Perronne : Je ne suis pas anti-vaccin, car j'ai écrit la politique vaccinale de la France pendant de très nombreuses années. Mais le problème est que les produits qu'ils appellent "vaccins" contre la Covid-19 ne sont pas vraiment des vaccins. C'est mon problème. Brian Gerrish : Pouvons-nous aller un peu plus loin ? Si ce ne sont pas des vaccins, comment les appelleriez-vous ?

Christian Perronne : Peut-être des modificateurs génétiques ; je ne connais pas exactement le terme approprié d'un point de vue scientifique. Mais lorsque vous injectez de l'ARN messager pour produire une énorme quantité d'une protéine de pointe, un fragment du virus SRAS-CoV-2, vous ne pouvez pas contrôler le processus. Et le problème est que dans les cellules humaines, nous savons que l'ARN peut retourner à l'ADN. Normalement, il va de l'ADN à l'ARN - cela peut être un peu difficile à comprendre pour un public général - mais cela peut aller dans le sens inverse, parce que nous avons dans nos chromosomes, dans notre génome, des gènes dans notre ADN provenant de rétrovirus, d'origine animale il y a des siècles ou des millénaires, et ceux-ci peuvent coder pour des enzymes qui peuvent coder dans le sens inverse. Donc on sait maintenant (c'est publié officiellement), et maintenant on trouve, dans le génome humain, des séquences d'ADN correspondant à l'ARN du virus. C'est la preuve que ce que j'ai dit dans une lettre ouverte en décembre [2020], en disant que c'était dangereux d'injecter ces produits, est maintenant confirmé. Et tous les gouvernements continuent ! Pour moi, c'est une grande erreur. Brian Gerrish : Et, Anne-Marie, pouvons-nous vous poser la même question ? Si, en principe, vous n'êtes pas contre la vaccination, à quoi sommes-nous confrontés ? Anne-Marie Yim : Les experts en virologie et ceux qui travaillent dans le domaine des vaccins disent qu'il ne s'agit pas d'un vaccin, parce qu'en général, quand on a un virus - par exemple, la grippe, etc. - on prend le virus et on le tue avec du formaldéhyde ou des rayons ultraviolets (ce qu'on appelle l'atténuation du virus), pour qu'il soit inoffensif. On l'injecte ensuite, avec un sérum physiologique et généralement un adjuvant, pour stimuler le système immunitaire. Telle est la définition d'un vaccin. Et ensuite, pour la partie centrale de la distribution du vaccin, si vous voulez : vous ne pouvez pas utiliser différents vecteurs si vous souhaitez l'injecter. Mais ici, clairement, avec Pfizer et Moderna et BioNTech et Johnson & Johnson [Janssen], [c'est différent] : Pfizer, Moderna et BioNTech sont des vaccins à ARNm, tandis qu'AstraZeneca et Johnson & Johnson sont des vaccins à ADN. Habituellement, on [commence par] l'ADN, qui est transformé en ARN, et l'ARN est lu, ce qui amène le ribosome à la protéine S [protéine de pointe]. Mais ici, vous avez une séquence d'un gène - et c'est la première fois que cela a été fait. Donc clairement, c'est du matériel génétique qui est injecté dans votre corps. Et il ne devrait pas être étiqueté "vaccin", parce que c'est trompeur. Donc beaucoup de scientifiques disent que c'est une injection génétique. C'est pourquoi ils [préfèrent] l'appeler "injection".

Brian Gerrish : Professeur Perronne, ce que j'aimerais vous demander - et cela s'adresse à un public plus large, aux personnes qui essaient vraiment de vivre leur vie et qui, tout à coup, ont vu se dérouler ces événements incroyables - que pensez-vous qu'il se passe réellement ? Que fait-on autour de nous en ce qui concerne la Covid-19, les affirmations de pandémie, puis le programme de "vaccination" ? Pourquoi tous ces effets spéciaux ont-ils été mis en place alors que - depuis de très nombreuses années, bien sûr - chaque hiver, nous avons la grippe et des gens meurent, mais il n'y a certainement pas eu ces énormes contre-mesures mises en place ? À votre avis, que se passe-t-il autour de la Covid-19 et du programme de "vaccination", et pourquoi cela se produit-il ?

Christian Perronne : Je pense que vous devriez poser cette question aux politiques, parce que dans l'histoire de la médecine des maladies infectieuses, il n'est jamais arrivé qu'un état ou des politiques recommandent la vaccination systématique de milliards de personnes sur la planète pour une maladie dont le taux de mortalité est aujourd'hui de 0,05%. C'est un taux de mortalité très faible ! Et on fait craindre à tout le monde qu'il y ait un nouveau soi-disant "variant Delta" qui arrive d'Inde, mais en fait tous ces variants sont de moins en moins virulents, et on sait maintenant qu'[avec] ce soi-disant "vaccin", dans la population qui est inoculée en masse, c'est chez ces gens-là que les variants émergent. Donc je ne comprends pas pourquoi les politiques et les différentes autorités des différents pays demandent des inoculations massives alors que la maladie est si bénigne. Et nous savons que plus de 90 % des cas concernent des personnes très âgées. Et nous pouvons les traiter : nous avons des traitements. Il y a des centaines de publications qui montrent que les traitements précoces fonctionnent : il y a l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, l'ivermectine, le zinc, la vitamine D, et ainsi de suite - ça marche ! Il y a des publications ! Donc tous ces produits, ces soi-disant "vaccins", ne servent à rien, parce qu'on peut parfaitement contrôler une épidémie. Et le meilleur exemple est en Inde : là, vous avez un milliard et demi de personnes, avec beaucoup d'états différents. Dans les États où l'on a traité les gens avec de l'ivermectine, du zinc, de la doxycycline et de la vitamine D, l'épidémie est restée à un taux très bas et s'est terminée assez rapidement. Mais dans les Etats où l'on a interdit ces traitements antibiotiques et antiviraux qui agissent sur le virus, et où l'on a promu le "vaccin" et aussi le Remdesivir (venant de France et de Belgique, car le Remdesivir était tellement toxique et inefficace : les Français et les Belges ont envoyé des tonnes de Remdesivir à la population indienne ! C'est bien la preuve que si on traite tôt, on peut réussir et l'épidémie sera terminée très rapidement. Dans tous les pays où l'on inocule massivement ces produits (je n'aime pas le terme "vaccination"), on voit que vous avez une récurrence de l'épidémie, avec de nouveaux cas de mortalité. Mike Robinson : Professeur Perronne, j'aimerais approfondir l'hydroxychloroquine et l'ivermectine dans une minute, mais avant d'en arriver là, vous avez dit quelque chose dans votre dernier commentaire qui soulève une question. Y a-t-il actuellement une pandémie ? Ce que vous avez dit suggère qu'il n'y en a pas. Y a-t-il jamais eu une pandémie ? Mais, en outre, en ce qui concerne les " variants " : les médias grand public et les politiciens insistent - dans les émissions politiques habituelles du dimanche matin - une fois de plus sur le fait que le " variant Delta " et les " variants ultérieurs " qui apparaissent vont avoir un impact extrêmement négatif sur tous ceux qui ne sont pas vaccinés à l'heure actuelle. Ils affirment que l'hiver prochain, les "vaccinés" s'en sortiront généralement bien, mais que les non-vaccinés auront beaucoup de mal. Alors, y a-t-il une pandémie, y a-t-il déjà eu une pandémie, mais en plus de cela, les non vaccinés doivent-ils avoir peur des "variants" actuels et à venir ? Christian Perronne : C'est exactement l'inverse ! Les personnes vaccinées sont exposées aux nouveaux variants. En matière de transmission, il a été prouvé dans plusieurs pays que les personnes vaccinées devraient être mises en quarantaine et isolées de la société. Les personnes non vaccinées ne sont pas dangereuses ; les personnes vaccinées sont dangereuses pour les autres. Cela a été prouvé en Israël, où je suis en contact avec de nombreux médecins. Ils ont de gros problèmes en Israël maintenant : les cas graves dans les hôpitaux sont parmi les personnes vaccinées. Au Royaume-Uni aussi, le programme de vaccination était plus important et il y a des problèmes [là] aussi.

Mais aussi, les "variants" ne sont pas très dangereux. Tous les "variants" depuis l'année dernière sont de moins en moins virulents. C'est toujours l'histoire dans les maladies infectieuses. Dans mon hôpital, en mars-avril 2020, tout le bâtiment était rempli de personnes atteintes de la Covid-19 : cinquante patients. Et les soi-disant "deuxième", "troisième", "quatrième vagues" n'étaient que de toutes petites vagues, parce que les hôpitaux ne sont plus pleins. Mais dans les médias, ils ont dit que tous les hôpitaux étaient pleins de patients. Ce n'est pas vrai. Bien sûr, l'épidémie continuait, mais les "variants" étaient de moins en moins virulents.

Vous savez, en août 2020, ils ont dit : "Le "variant espagnol" va tuer toute l'Europe !" - mais finalement, il n'y a pas eu de réel problème. Après ça, ils ont dit : "Le variant britannique !", et après ça, "Le variant néo-zélandais !", et "Le variant étatsunien !", et "Le variant sud-africain !", et ainsi de suite. Tout cela n'est que du matériel médiatique. Ce n'est pas scientifique. Le "variant Delta" est de très faible virulence. Si vous regardez les taux officiels de la maladie et des décès au Brésil et en Inde, qui étaient les deux derniers pays au monde avec une transmission active de la maladie, toutes les courbes sont à la baisse. Et maintenant, l'épidémie est pratiquement terminée dans de nombreux pays du monde. Pourtant, les gouvernements obligent leurs citoyens à se faire vacciner avec ces soi-disant "vaccins" - et dans les pays où ils l'ont fait, une fois l'épidémie terminée, elle est revenue et les décès ont recommencé. Au Vietnam, par exemple, c'était un succès incroyable, ils n'ont eu que quelques dizaines de décès sur plus d'un an, [l'épidémie] était terminée, puis un des ministres a dit : "Nous devons vacciner toute la population !" C'est maintenant presque obligatoire, et après le début de cette campagne de vaccination, l'épidémie est revenue et les cas mortels sont réapparus. C'est la preuve que ces inoculations ne sont pas un vaccin, mais peuvent faciliter la réapparition de la maladie et aussi des décès. Mike Robinson : Et en effet, c'est exactement ce que nous avons vu au Royaume-Uni, car en octobre-novembre [2020], nous avons vu arriver une nouvelle vague, qui semblait plafonner et même baisser à nouveau. Dès le début du programme de "vaccination", vers le 8 décembre, elle a atteint un pic - à la mi-janvier, nous avons eu un pic assez important - puis en février et mars, ce pic a chuté très fortement. Le graphique était très similaire à ce qui s'est passé en 2020. Et ce qui s'est passé en 2021 a été, selon les politiciens, "à cause de la vaccination". Il ne semble pas que l'on tienne compte de ce qui se passe normalement lors d'une année de grippe respiratoire. Pourriez-vous nous dire quelque chose à ce sujet, et également si la politique de confinement et de "vaccinations" était la bonne, ou si l'immunité de groupe, telle qu'elle a été discutée à l'origine, aurait été une meilleure façon d'avancer dans ce domaine ? Christian Perronne : En ce qui concerne le confinement, nous avons maintenant la preuve, par comparaison entre de nombreux pays dans le monde, que le confinement était complètement inutile, parce que les pays qui ont les politiques les plus strictes de restriction des libertés civiles et ainsi de suite, comme la France - la France est un champion de la suppression des libertés aujourd'hui - ont les pires résultats dans le monde. Fin juin 2020, nous étions [déjà] en mesure d'examiner la létalité. La létalité est le taux de décès des cas diagnostiqués. Nous pourrions peut-être parler en troisième lieu [comme troisième facteur dans l'équation] des tests PCR - les tests PCR ne sont pas très fiables - mais à l'époque, les tests PCR n'étaient pas disponibles et le diagnostic reposait sur le médecin, sur un scanner de la poitrine, etc. La France était le pire pays du monde. Le Yémen était un peu pire que la France, mais le Yémen est un pays en guerre, avec une destruction du système de santé, où les hôpitaux ont été détruits. Et imaginez que la France, qui était classée il y a dix ans par l'OMS comme le meilleur système au monde, ait les pires résultats de mortalité, de létalité, au monde ! On ne peut pas vraiment se fier aux statistiques dans beaucoup de pays, parce qu'avec les tests PCR, qui amplifient l'ARN du virus quand vous avez des petits fragments de cet écouvillon que vous mettez dans le nez, les tests PCR sont beaucoup plus amplifiés, et donc on a beaucoup, beaucoup de faux positifs.

Maintenant, depuis août 2020 [jusqu'à] maintenant, la plupart des soi-disant "cas positifs" sont des cas faussement positifs. Ils ont donc inventé ce qu'on appelle la "deuxième vague", la "troisième vague". Bien sûr, l'épidémie n'est pas terminée ; il y a aussi de nouveaux cas, et malheureusement des gens qui sont morts. Je suis d'accord sur ce point. Mais aujourd'hui, les chiffres ne sont pas fiables. Anne-Marie Yim : Je suis d'accord, car le test PCR a été mis en place par un scientifique du nom de [Christian] Drosten, et il a été démontré qu'avec un seuil d'amplification supérieur à 25 [cycles] - si vous allez au-delà de 45 ou 50 [cycles], comme le font certains laboratoires - vous obtiendrez 97 % de faux positifs et seulement 3 % de vrais positifs. Ces tests sont donc très peu fiables. C'est pourquoi un médecin, le Dr Hérault [nom entendu], a proposé, au lieu de faire un test PCR, de faire des tests sérologiques, c'est-à-dire que vous allez dans le plasma et vous [mesurez] le dosage des anticorps mortels qui sont dirigés contre le virus de la Covid. Cette méthode est beaucoup plus fiable. Si le dosage [requis] est élevé, cela signifie que vous êtes protégé et que vous n'avez pas besoin d'être vacciné. C'est ce que nous devons dire aux gens : qu'ils sont protégés. Et, comme je l'ai dit, la femme du [professeur] Adrian [V.S.] Hill, qui est le scientifique qui a inventé le vaccin AstraZeneca, a déclaré que nous ne pouvons pas atteindre l'immunité de groupe par la vaccination. Comme l'a dit l'OMS, je pense, l'immunité collective devrait être atteinte lorsque vous avez vacciné 80 % de la population, mais il ne s'agit que d'une définition juridique, qui n'est pas fondée scientifiquement. Par conséquent, elle devrait être considérée comme nulle et non avenue. Elle ne devrait pas s'appliquer. Vous ne pouvez pas l'appliquer, car l'immunité de groupe est le domaine de la [professeure] Dolores Cahill, une immunologiste, donc une experte en la matière, et elle a dit qu'une fois que vous avez été infecté et que vous ne mourez pas, [c'est-à-dire] que vous avez récupéré, votre système immunitaire inné [commence] à construire des anticorps pour la vie. Vos lymphocytes B, situés dans la moelle osseuse, fabriquent des anticorps. Une étude récente a été présentée par un médecin d'origine thaïlandaise en Allemagne, le Dr Sucharit [Bhakdi]. Il a présenté des résultats indiquant qu'ils ont dosé le niveau d'anticorps chez des personnes ayant reçu la première et la deuxième injection. Ils ont découvert que ce n'est pas l'immunoglobuline M qui est détectée, mais les immunoglobulines G et A, ce qui signifie que ce sont les anticorps à long terme qui sont présentés. Si c'est la première fois que votre corps voit un virus, il va produire de l'immunoglobuline M, qui est la première réponse. Mais si l'anticorps connaît le virus et que votre corps l'a mémorisé et reconnu, alors vous sécrétez de l'immunoglobuline G et A. Et c'est ce qui se passe après la première injection et après la deuxième injection. Donc cela prouve que l'on a déjà atteint l'immunité collective Christian Perronne : Juste une remarque pour compléter ce qu'a dit Anne-Marie : on devrait avoir maintenant des tests sérologiques fiables. La sérologie consiste à faire une prise de sang et à rechercher les anticorps que votre corps a produits contre un virus, si vous avez eu la maladie des semaines ou des mois auparavant. Le problème est qu'aucun laboratoire dans le monde n'a développé un test sérologique fiable. C'est terrible. Le médecin français David Mendels a publié un article à ce sujet, dans lequel il compare plusieurs tests sérologiques (environ douze ; je ne me souviens pas du nombre exact) provenant de Chine, d'Allemagne, de France et d'autres pays. Ils ont tous été évalués par l'Institut Pasteur de Paris, en France. La plupart de ces tests étaient des conneries. Ils ne pouvaient pas identifier correctement le nombre d'anticorps. Je trouve cela terrible, car je pense que la communauté scientifique, [en raison] de certains conflits d'intérêts, n'a pas voulu mettre au point des tests sérologiques fiables, car si nous l'avions fait, nous pourrions constater aujourd'hui que la plupart des Britanniques, des Français, des Allemands et des Espagnols sont désormais immunisés.

Mais s'ils le démontraient, ce serait un gros problème pour la commercialisation par les sociétés pharmaceutiques, car elles ne pourraient pas imposer la politique de vaccination, car je pense que la plupart des gens en Europe et dans d'autres pays du monde sont déjà immunisés. Il existe une immunité collective. Donc ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour ne pas avoir de tests sérologiques fiables, et pour moi, c'est un grand scandale. Anne-Marie Yim : C'est du sabotage. Christian Perronne : Du sabotage, oui. Brian Gerrish : Anne-Marie, je voudrais vous poser effectivement la même question que j'ai posée au professeur Perronne tout à l'heure, c'est-à-dire la question de savoir ce qui se passe. Il m'a répondu que je ferais mieux de poser la question aux politiciens, et je comprends sa réponse, car nous vivons une époque très étrange. Nous avons ce que je vais appeler une politique scientifico-médicale qui est mise en œuvre de force au Royaume-Uni, en France et dans d'autres pays. Cette politique est menée par les politiciens. Il y a très peu de débat scientifique sur ce qui se passe, et les personnes qui contestent les politiques, comme le professeur Perronne, se retrouvent censurées ou réduites au silence, ou perdent leur emploi. Ma question est donc la suivante : que pensez-vous qu'il se passe ? Qu'est-ce que Covid-19, et pourquoi sommes-nous confrontés aux restrictions et aux politiques de vaccination que nous connaissons ? Anne-Marie Yim : Tout le monde a signalé qu'au cours de l'année dernière, et lors du premier confinement en mars 2020, tous les médecins, comme les généralistes [médecins de famille], avaient reçu un protocole, comme le Dr Hawk(e)s [nom entendu], ou même le Dr Perronne, ou le Dr Francis Christian à [Saskatoon,] au Canada. En gros, ils ont rapporté la même chose : qu'ils avaient été court-circuités par le protocole politique qui a été mis [en place] pour détecter et traiter la maladie au stade précoce, c'est-à-dire que les gens qui étaient malades de la Covid du jour 1 au jour 5, avec des symptômes comme la toux ou la perte de l'odorat, l'incapacité d'avaler, etc. étaient envoyés dans un centre, surtout au Luxembourg. Les médecins généralistes ont reçu l'ordre de fermer leur cabinet. Comme le Dr [Benoît] Ochs [au Luxembourg], ils ont fermé leur cabinet. Ils ont dû travailler dans des centres militaires pendant 48 à 72 heures, où ils n'avaient pas le droit de traiter les patients mais seulement de prescrire une ordonnance pour que les [patients] soient testés pour savoir s'ils étaient positifs. Et ensuite, s'ils étaient [positifs], ils étaient renvoyés chez eux avec une boîte de paracétamol ou de Doliprane [nom commercial français du paracétamol] ou autre. Et ils attendaient que des complications surviennent, jusqu'au 12ème jour, par exemple que le patient ne puisse plus respirer, qu'il soit essoufflé. Et quand il avait du mal à respirer, il composait le numéro d'urgence 112, et alors ils envoyaient une ambulance et l'emmenaient à l'ICU, le service d'urgence, pour qu'il soit plongé dans un coma artificiel, intubé et oxygéné. Et il leur était interdit de prendre de l'héparine, qui est un médicament anti-inflammatoire, et de l'aspirine, qui est un anticoagulant.

Et donc, lorsqu'on leur a interdit de prendre [un mot n'est pas clair ; peut-être "hydroxychloroquine"] aussi, il y a eu des complications et les gens ont eu une attaque. Leurs poumons s'affaiblissaient, il y avait une tempête de cytokines, un processus d'inflammation, et il y avait de l'eau dans leurs alvéoles [pulmonaires], et ils perdaient 40 à 60 % de leur [capacité] pulmonaire, et ils ne pouvaient plus respirer. L'échange oxygène-CO2 ne fonctionnant pas, l'oxygène n'atteignait pas le cerveau ou les autres organes, ce qui entraînait des complications telles que la nécrose des tissus. Et [ensuite] ils ont contracté une infection bactérienne, puis une septicémie, et ils sont morts. Ils n'avaient donc qu'environ 50 % de chances de se rétablir. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que c'était une énorme erreur politique et que ce protocole est une faute professionnelle totale. Les médecins doivent traiter les patients à un stade précoce, et ne pas laisser la maladie évoluer de telle sorte que les gens meurent. [Le refus de traiter est appelé non-assistance à personnes en danger dans le code pénal français, et c'est donc un devoir pour un médecin de ne pas laisser les gens mourir. Le serment d'Hippocrate dit primum non nocere, ce qui signifie "D'abord, ne pas nuire". Donc vous ne devez pas nuire aux patients, et ici, clairement, nous nuisons aux patients. En France, les médecins sont qualifiés de "médecins des quatre D". Les quatre D signifient Doliprane [paracétamol], domicile ["renvoyer chez soi"], dodo, qui signifie "sommeil", et enfin décès, "mort". C'est totalement faux. Et maintenant, tous les scientifiques ont fait des recherches scientifiques et ils ont découvert que le paracétamol déclenche effectivement une tempête de cytokines, qui entraîne une défaillance des organes. Ils ont découvert que le paracétamol est capable d'induire un stress oxydatif, c'est-à-dire la formation d'un superoxyde (lorsque vous êtes désoxygéné, une molécule appelée oxygénase se forme, qui a un grand pouvoir oxydatif). Le paracétamol est capable de bloquer une enzyme appelée glutathion réductase. Par conséquent, le corps n'est pas en mesure de décomposer ces espèces oxydantes réactives (ROS) en eau et en oxygène. Pour être clair, cela signifie que le paracétamol bloque le mécanisme de réduction des ROS par l'organisme, ce qui entraîne l'apoptose, la mort des cellules. Voilà ce que cela signifie. Nous savons donc maintenant que le paracétamol n'est pas bon [comme traitement dans le cas présent]. Mike Robinson : C'est très intéressant que vous disiez cela, Anne-Marie, parce que si je repense à mars, avril et mai 2020, dans les médias britanniques, c'était l'Ibuprofène qui était diabolisé comme étant "dangereux", ce qui poussait les gens vers le paracétamol. L'ibuprofène est-il donc dangereux de la même manière ? Anne-Marie Yim : C'est ce que les gens ont rapporté, mais en fait, la maladie implique différents stades, et elle déclenche certaines voies moléculaires, de sorte que vous ne pouvez pas administrer [le même] médicament à un moment différent et à un dosage différent. Un exemple très simple : si vous donnez 200 mg d'hydroxychloroquine pendant cinq jours, [dans la fourchette post-infection du patient] du jour 5 au jour 12, vous pouvez éliminer ou tuer le virus. Lorsque la charge virale est presque nulle, vous vous êtes débarrassé du virus. Mais si vous administrez, par exemple, 2 mg d'hydroxychloroquine à l'unité de soins intensifs dans un coma induit, vous pouvez avoir des problèmes de crise cardiaque et cela peut entraîner la mort. C'est ce qu'ils ont essayé de montrer avec l'essai RECOVERY. Ils essaient de dire : "Vous voyez, l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas ! Elle tue les patients si vous l'administrez à un stade tardif." Bien sûr, [vous devriez] la traiter à un stade précoce ! Il en va de même pour l'Ibuprofène. Apparemment, ils ont dit que l'Ibuprofène ne devait pas être administré, mais le Dr Ochs a trouvé des résultats intéressants : les personnes qui ont été vaccinées ont un niveau très élevé de D-dimères [protéines dans les tests sanguins indiquant un processus de coagulation], et beaucoup de médecins ont signalé la formation de caillots sanguins avec AstraZeneca. Mais ces caillots sont très inhabituels. Ils ne sont pas le résultat du processus normal de thrombose, avec toutes les cascades où le fibrinogène est transformé, déclenché par la thrombine, en fibrine, et où il est associé aux plaquettes, puis aux caillots. [Ici], avec la Covid-19, vous avez plutôt une thrombocytopénie, c'est-à-dire un niveau très bas de plaquettes.

Il s'agit donc essentiellement de coagulations, mais qui ne sont pas induites par la formation de plaquettes avec de la fibrine, comme prévu. Elle est plutôt induite par un autre processus, celui des leucocytes agissant avec une protéine qui se trouve à la surface des cellules endothéliales des artères, appelée E-sélectine. Ce sont donc les interactions de la E-sélectine avec les leucocytes qui forment ces caillots. Ainsi, le professeur Dr Ochs prescrit de la vitamine C et de l'ibuprofène aux vaccinés qui présentent un taux élevé de D-dimères, un taux normal de leucocytes avec un taux élevé de protéine C-réactive (CRP) - qui est un indicateur des processus d'inflammation - et un faible taux de plaquettes (thrombocytopénie). C'est très important, car certains médecins ont découvert que si on laisse la maladie progresser, des caillots se forment dans le lobe occipital, qui est la partie arrière du cerveau, et si on leur donne trop d'héparine ou trop d'aspirine, les caillots se dissolvent. Mais ensuite, si vous descendez en dessous d'un certain niveau, si [les caillots] sont trop libérés, vous commencez à avoir des hémorragies, parce que vous n'avez pas assez de plaquettes. C'est donc un symptôme très, très difficile, et une maladie complexe, qui évolue. Et vous devez administrer un médicament donné à un certain moment et à un certain dosage. Le même médicament peut soit sauver des vies, soit tuer. Ainsi, l'ibuprofène, par exemple, est administré lorsqu'il y a un taux élevé de D-dimères, un taux normal de leucocytes, un taux élevé de CRP et un faible taux de plaquettes. Dans ces conditions, vous pouvez administrer de la vitamine C et de l'ibuprofène, et les patients se rétablissent : les D-dimères reviennent à la normale, et les caillots disparaissent. L'ibuprofène est donc un traitement pour dissoudre les caillots, mais il doit être administré avec tous les paramètres [en place], si vous voulez. C'était une réponse très complexe, parce que c'est une maladie très complexe, en fait. Mike Robinson : Merci. Vous avez mentionné l'essai RECOVERY. J'aimerais demander au professeur Perronne de nous parler de cet essai au Royaume-Uni. Le professeur Didier Raoult [microbiologiste] a été cité comme ayant dit que c'était "les Marx Brothers qui faisaient de la science". L'essai RECOVERY au Royaume-Uni semblait délibérément surdoser, si ce n'est pas un mot trop fort, les personnes participant à l'essai. Je pense qu'ils ont utilisé une dose initiale de 2 400 mg [d'hydroxychloroquine], suivie pendant les dix jours suivants d'une dose maximale de 800 mg par jour. Je me demandais donc si vous étiez d'accord avec le professeur Raoult à ce sujet, et si vous étiez préoccupé par l'annonce que le Royaume-Uni est peut-être sur le point de mener un essai similaire sur l'Ivermectine. Christian Perronne : J'ai été étonné par la conception de l'essai RECOVERY, car le premier jour, je pense qu'ils ont utilisé plus de quatre ou cinq fois la dose maximale autorisée d'hydroxychloroquine par l'Agence européenne des médicaments. Nous savons que l'hydroxychloroquine peut être utilisé dans le suicide si vous prenez une dose très élevée. Et on voit que dans l'essai RECOVERY, le taux de mortalité était élevé, beaucoup plus élevé que dans les autres essais. Ils ont donc modifié les critères d'évaluation, et nous ne sommes pas en mesure d'accéder à la base de données originale [indiquant] à quel moment du parcours thérapeutique les participants sont morts. Ils ont peut-être fait disparaître cette information. Je pense que nous avions un problème de surmortalité dans cet essai dû à des doses d'hydroxychloroquine complètement stupides et très élevées. Et quand un journaliste français a demandé au professeur de l'Université d'Oxford, je crois, dont je ne me souviens plus du nom [Martin Landray], qui était responsable de l'essai, "Pourquoi avez-vous utilisé cette dose très élevée et toxique d'hydroxychloroquine ?", il a répondu : "Oh, oui, c'est la dose habituelle pour traiter la dysenterie amibienne." J'étais tellement étonné, car l'hydroxychloroquine n'est pas le traitement [habituel] de la dysenterie amibienne.

Ainsi ce type était probablement un épidémiologiste - je ne connais pas exactement son CV [N.B. : Landray est en effet un épidémiologiste] - mais j'ai vu qu'il ne comprenait rien aux maladies infectieuses, aux médicaments anti-infectieux, et [pourtant] il était le chef d'un essai international. International, parce que des scientifiques français participaient aussi à cet essai. Donc, pour moi, c'était quelque chose de terrible. Je ne pouvais pas imaginer que des experts puissent faire ce genre d'essai, et je ne pouvais pas imaginer que des comités d'éthique puissent donner leur autorisation pour ce genre d'essai, avec des dosages qui étaient très dangereux. Mike Robinson : Oui, c'était le professeur Landray. Pour terminer, craignez-vous que l'essai sur l'ivermectine annoncé par le gouvernement britannique aille dans le même sens ? Christian Perronne : L'ivermectine est un très bon produit mais il n'a pas été prouvé [à la satisfaction de l'OMS] que l'ivermectine fonctionne. [Pour l'hydroxychloroquine,] nous avons eu beaucoup d'études publiées, y compris des études randomisées - parce que très souvent l'année dernière, quand les experts disaient que l'hydroxychloroquine marchait très bien, il y avait des études randomisées en Chine qui montraient que ça marchait bien, mais après ça, les études de Didier Raoult à Marseille n'étaient pas randomisées, c'était des évaluations ouvertes. Donc oui, [l'ivermectine] fonctionne très bien, mais ce n'est pas prouvé : il n'y avait pas de placebo, et ce n'était pas randomisé. Mais je suis d'accord pour dire que lorsque vous avez plus de 80 %, parfois 90 % de réussite, vous n'avez pas besoin d'un placebo. C'est une idée complètement stupide. Même l'OMS a publié des recommandations il y a plusieurs années, selon lesquelles il n'est pas nécessaire de recourir à un placebo dans une situation de crise lorsque l'on dispose de médicaments non toxiques qui fonctionnent. C'est une idée complètement stupide [que les tests placebo sont essentiels], venant de scientifiques qui ne sont plus des scientifiques. Ce sont des charlatans, je ne sais pas quoi. Donc pour l'hydroxychloroquine, je suis d'accord, mais malheureusement il n'y a pas beaucoup d'études randomisées. Mais pour l'ivermectine, il y a eu des études randomisées, et maintenant c'est prouvé. Et en Inde maintenant, c'est spectaculaire. Dans les États indiens où l'ivermectine est largement utilisée, le succès est énorme, et dans les États indiens où l'on n'utilise pas l'ivermectine mais où l'on inocule ce soi-disant "vaccin", c'est la catastrophe. Si vous suivez les informations internationales, il y a une femme [la Dre Soumya Swaminathan, comme rapporté par UK Column News à partir de 1hr17' le 30 juin 2021] qui était à un haut niveau à l'OMS [scientifique en chef] qui est indienne, et maintenant elle est en procès [note de UK Column : a été inculpée] en Inde parce qu'elle a dit que l'ivermectine n'était pas utile et était toxique et ainsi de suite. Penser que l'ivermectine est toxique est complètement stupide : des centaines de millions, voire des milliards de personnes dans le monde ont pris de l'ivermectine pour des maladies [parasitaires], pour la filariose [lymphatique] et ainsi de suite. Il s'agit donc d'un produit très connu. Non, ça marche, c'est complètement prouvé.

Mais le problème avec toutes les agences [de réglementation] des médicaments dans le monde - la FDA aux États-Unis, l'Agence médicale européenne, l'Agence française du médicament - c'est qu'elles disent toutes "Non, l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas ; l'azithromycine ne fonctionne pas ; l'ivermectine ne fonctionne pas", malgré les très nombreuses preuves publiées de leur efficacité. Parce que s'ils reconnaissent qu'ils sont efficaces, il leur est impossible de commercialiser leurs soi-disant "vaccins". C'est la seule raison ; c'est une raison de marketing. Pour moi, c'est terrible, et je pense que toutes ces personnes devraient un jour rendre compte des raisons pour lesquelles elles ont pris ces décisions, qui sont totalement contraires à toute base éthique. Anne-Marie Yim : Je suis tout à fait d'accord. Le professeur Perronne parlait du professeur Didier Raoult de l'hôpital de Marseille. C'est le premier infectiologue à avoir guéri des gens [de la Covid-19] en France avec un protocole d'hydroxychloroquine, d'azithromycine et - plus tard - de zinc. Mais au début, il y a eu une grande controverse parce qu'il avait guéri des gens sans tests aléatoires et en aveugle [comme base]. C'est [l'exigence d'] un protocole qui a été fait par les laboratoires pharmaceutiques quand ils ont un candidat médicament dans leur pipeline : ils le testent d'abord sur des animaux, et ensuite, si ça marche, il passe en phase I, et ensuite ils peuvent le faire passer en phases II, III et IV, avant d'obtenir l'AMM (Autorisation de Mise sur le Marché), l'autorisation de commercialiser le médicament. Le problème, c'est que lorsqu'on le teste, on le donne à des médecins, et le médecin choisit d'abord une population d'une cinquantaine de personnes, puis d'une centaine, puis de 3 000, et ainsi de suite. La moitié d'entre elles reçoit un placebo (donc uniquement un sérum physiologique) et l'autre moitié reçoit l'agent actif, le médicament. Puis on compare [pour voir] s'il y a un résultat ou pas. Et c'est ce que signifie un essai randomisé en aveugle : "aveugle" parce que le médecin ne sait pas quels patients reçoivent le placebo et quel groupe de patients reçoit le vrai médicament. La raison pour laquelle cette étude était si controversée était que le professeur Raoult avait réalisé son étude avec, je pense, seulement vingt personnes ou moins, et qu'il n'avait pas fait le test du placebo, c'est-à-dire qu'il avait traité tous ses patients avec de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine - et il avait obtenu 100 % de guérison. Ils ont dit : "Votre essai n'est pas valable parce que vous n'aviez pas de groupe de contrôle" (c'est-à-dire le groupe placebo). "Vous auriez dû donner le sérum physiologique à vingt autres personnes." Et il a dit : "Quand j'ai des gens qui sont malades et mourants, je ne joue pas avec leur vie. J'avais le devoir de les soigner. C'est pourquoi je n'ai pas fait de test placebo." Et tous les médecins l'ont soutenu, notamment la communauté chinoise et la communauté africaine [en France] qui forme des docteurs (il est né au Sénégal, donc il a un lien fort avec les médecins et les chercheurs en Afrique). Ils étaient tous derrière lui. Ils ont dit : "Qui se soucie d'un test placebo ? Il est valide !"

Et puis il a refait un essai sur 3 000 personnes, parce qu'on lui avait dit : "Vos résultats ne sont pas valables parce que vous n'aviez pas de groupe témoin placebo et que la cohorte - c'est-à-dire le [nombre de] personnes testées - était trop petite pour être significative ; vous devriez le faire sur 3 000 personnes au moins ; c'est à ce moment-là que vous [pouvez] passer à la phase II". Tous ces protocoles ont été établis par les laboratoires pharmaceutiques [pour] lorsqu'ils demandent l'autorisation aux agences sanitaires de commercialiser le médicament. Mike Robinson : Il est donc un peu ironique que les fabricants de vaccins se soient tous débarrassés de leurs groupes placebo, en donnant à leurs groupes le vaccin ! Anne-Marie Yim : Oui, ils ont toujours testé leurs médicaments avec des placebos. Ils choisissent des hommes, des femmes, des personnes d'âges différents, afin d'avoir un groupe [représentatif], et ils regardent si les [participants] ont seulement la Covid, ou s'ils ont la Covid avec des comorbidités - c'est-à-dire, par exemple, un cœur faible ou un diabète de type II. Ils examinent donc attentivement les personnes [pour la participation aux essais] : leur sexe, leur âge, s'ils ont des maladies, s'ils ont [seulement] la Covid ou s'ils ont la Covid et autre chose. Ensuite, ils divisent le groupe en deux, pour avoir la même [répartition des] personnes dans chaque groupe. Par exemple, s'ils ont une femme d'une trentaine d'années [dans le groupe du médicament actif], ils devraient avoir une femme d'une trentaine d'années [dans le groupe placebo], et ainsi de suite : avec la Covid, ou avec la Covid et le diabète, ou avec la Covid et l'insuffisance cardiaque, ou sans la Covid, [tous appariés]. Et ils gardent ces deux populations identiques entre le groupe qui reçoit le placebo et le groupe qui reçoit le médicament - dans ce cas, l'ivermectine. Christian Perronne : Pour moi, le grand scandale [c'est que] tous ces experts ont dit que ce n'était pas normal que certaines études n'aient pas de groupe de contrôle randomisé et ainsi de suite, mais [en fait,] en France, le gouvernement a sponsorisé deux grands essais : un essai DisCoVeRy qui était dit "international", "européen", mais [dans lequel] en fait il n'y avait que quelques personnes incluses en dehors de la France ; et [deuxièmement] l'étude iCovid [comme entendu]. Et il y avait une étude qui comparait différentes stratégies : Remdesivir, Retrovir (qui est un médicament anti-inflammatoire contre le VIH), et je ne me souviens plus de toutes les branches de l'étude, de tous les groupes. Il y avait aussi un groupe hydroxychloroquine, et l'étude iCovid comprenait [un groupe traité avec] l'hydroxychloroquine plus l'azithromycine.

Lorsque l'étude frauduleuse a été publiée dans The Lancet, ils ont déclaré que l'hydroxychloroquine était "dangereuse" ou "non efficace". Deux jours plus tard, le ministre de la Santé a interdit la poursuite des groupes hydroxychloroquine dans les essais officiels randomisés [en France]. Cela a été arrêté immédiatement. Mais en fait, certaines diapositives de l'analyse intermédiaire de ces deux études ont fuité sur Internet, et nous avons pu voir clairement que lorsque le ministre a dit "Arrêtez l'hydroxychloroquine !", le seul groupe qui avait une efficacité avec moins de décès était le groupe utilisant soit l'hydroxychloroquine dans l'étude DisCoVeRy, soit l'hydroxychloroquine plus l'azithromycine dans l'étude iCovid. Ce n'était pas encore statistiquement significatif, parce que dans l'étude DisCoVeRy, il était prévu d'avoir 1 500 patients [traités avec ce protocole] mais en fait ils n'en ont eu que trois mille [le professeur Perronne voulait probablement dire "trois cents"], et pour l'étude iCovid, c'était la même chose. Donc ce n'était pas complètement significatif, mais quand vous regardez les courbes, c'était spectactulaire : les [décès] avec l'hydroxychloroquine étaient beaucoup plus faibles. Et puis, les experts responsables de ces études n'ont pas montré ces diapositives - bien sûr, j'ai obtenu les diapositives d'une autre manière. Ils ont dit : "Oh, non, l'hydroxychloroquine, c'est fini !". Mais en fait, cela n'a pas été [vu] du tout dans nos études, c'était un grand mensonge public venant d'experts scientifiques. Et malheureusement, deux semaines plus tard, il [est devenu évident que] l'étude du Lancet était frauduleuse, mais le ministre n'a jamais changé sa politique ; il a continué à interdire l'hydroxychloroquine. Et maintenant, nous avons des gens qui disent que je ne suis pas un scientifique. Ceux-ci ne sont pas scientifiques. Ce sont des charlatans. Ils ne s'appuient pas sur la bonne science.- Et je suis profondément choqué par tous ces soi-disant "experts" qui sont des conseillers de nos autorités, qui passent à la télévision tous les jours, la plupart d'entre eux ont d'énormes conflits d'intérêts avec les entreprises pharmaceutiques qui fabriquent le Remdesivir, qui fabriquent aussi le "vaccin" et ainsi de suite. C'est un grand scandale. Je pense que tous ces types dans les médias devraient être virés, si nous devons suivre la loi française, et aussi [ceux] des autres pays européens devraient être virés des comités officiels. Ils ne devraient plus être conseillers. Ils ne devraient pas être présidents de groupes. J'ai été président du Haut Conseil de la santé publique pour les maladies infectieuses pendant quinze ans, donc je sais tout cela ; je connais tout le système. Pour moi, c'est un grand scandale.

Anne-Marie Yim : Oui, c'est de la corruption, c'est de la corruption. En gros, ils mentent, et ils écartent de bonnes personnes scientifiques comme le professeur Perronne ou le professeur Raoult, et ils essaient de les discréditer publiquement. Et nous savons que le Remdesivir renforce le processus inflammatoire et ne fonctionne pas du tout par rapport à l'hydroxychloroquine. Ils essaient donc de bloquer les études, comme le dit le professeur Perronne ; ils essaient de mentir au grand public en disant que l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas et que le Remdesivir fonctionne. C'est la même chose avec l'ivermectine : ils essaient de mener ces études, mais ensuite ils trichent dans les résultats. C'est une honte. C'est un scandale. Scientifiquement, c'est une fraude, et politiquement, c'est un crime. L'association du barreau indien poursuit actuellement la scientifique en chef de l'OMS en Inde pour toute la politique en cours, qui a entraîné plus de trois millions de décès dans le monde. Brian Gerrish : Je pense que nous sommes tout à fait d'accord : nous sommes en présence de charlatans. Nous sommes face à des politiciens, et aussi à des membres d'organisations de santé, qui disent être là pour protéger le public, mais en réalité, ils ne le protègent pas ; ils permettent que le public soit lésé par ces soi-disant "vaccinations". Puis-je revenir au professeur Perronne et lui demander son avis sur les effets indésirables des vaccins ? Nous avons maintenant recueilli des données considérables sur les effets indésirables, et ici au Royaume-Uni, les chiffres qui sont recueillis par l'autorité de réglementation, la MHRA, sont maintenant à plus d'un million d'effets indésirables enregistrés, et les décès sont d'environ 1.400, il s'agit donc de dommages importants. Professeur Perronne, quel est votre point de vue sur les effets indésirables qui sont enregistrés en ce moment ? Christian Perronne : Dans le passé, avec d'autres vaccins, réels, il y a eu quelques crises, des problèmes avec certains effets secondaires ; mais ni pour moi, ni parmi mes amis et ma famille, je n'ai jamais vu des effets secondaires aussi graves. Je connais même deux décès dans mon entourage : la mère d'un ami, et un type qui était le cousin d'un autre ami, qui est mort du "vaccin".

A titre personnel, en tant que citoyen français, je vois autour de moi des cas de décès, des cas de paralysie. Une femme, une voisine qui a été vaccinée, quelques jours après, a développé une hypertension artérielle maligne ; elle n'avait jamais eu d'hypertension [haute pression] de toute sa vie. Plusieurs thromboses, une paralysie partielle, des problèmes arthralgiques [douleurs articulaires] - autour de moi, j'ai vu de nombreux cas. Je pense que les bases de données [des effets indésirables] de certains pays ne sont pas exactes, car dans les cas que j'ai pu voir, je sais que les médecins généralistes [médecins de famille] ne voulaient pas signaler le décès ou l'effet secondaire aux autorités, en disant : "Non, c'est juste une coïncidence !". Donc, beaucoup, beaucoup d'effets secondaires ne sont pas signalés. S'il y a un accident vasculaire cérébral, on dit : "Oh non, ce n'est pas le vaccin ; c'est [juste] un accident vasculaire cérébral ; cette personne était âgée, donc c'est normal d'avoir un accident vasculaire cérébral." Parce que je parle avec mes patients (j'ai des patients qui sont des dirigeants d'entreprises de haut niveau), je sais - ils me disent - que les médecins des grandes entreprises où beaucoup d'employés ont été "vaccinés" (je n'aime pas utiliser ce terme "vacciné") [ont vu qu'ils] avaient des problèmes, mais les médecins du travail n'ont pas voulu signaler les cas à l'autorité française. Il n'y a donc pas de lien avec le "vaccin", mais une "coïncidence". Si l'on compare la base de données française à la base de données néerlandaise, avec la même proportion de patients vaccinés [dans les deux populations], le taux de déclaration est beaucoup plus faible en France [comme l'a rapporté UK Column News le 30 jui 2021 à partir de 22h50]. Ce n'est pas normal ! Mais si on regarde ensuite au niveau européen, on voit qu'il y a énormément de décès et d'effets secondaires graves. On sait - c'est reconnu officiellement par les CDC, les Centers for Disease Control aux États-Unis - que beaucoup de jeunes " vaccinés " (disons " inoculés ") ont eu des problèmes cardiaques : myocardite, inflammation du muscle cardiaque, ou péricardite, inflammation de l'enveloppe autour du cœur. C'est donc officiel, c'est signalé dans le monde entier. Et si nous regardons la comparaison du taux de mortalité chez les autres, nous constatons que chez les enfants vaccinés, il pourrait être proche. Comme nous le savons, les enfants ne développent pas la maladie [Covid-19] à une fréquence élevée, et très peu d'enfants ont eu des cas graves, et le taux de décès [Covid] chez les enfants est proche de zéro. Nous savons maintenant que le risque de décès et de problèmes graves est beaucoup plus élevé si vous êtes vacciné que si vous ne l'êtes pas [en tant qu'enfant]. Et maintenant, nous constatons dans certains pays que la plupart des problèmes, des cas, proviennent de personnes vaccinées, qui transmettent la maladie. Et bien sûr, ce n'est pas le discours officiel, mais en France, le gouvernement ment : ils disent : "Bien que nous ayons vu quelques cas, c'est la faute des non vaccinés qui contaminent les vaccinés."

Je suis membre de l'Institut Louis Pasteur ; je travaille dans le domaine de la vaccination depuis des années et des années. C'est la première fois de ma vie que j'entends de la part des entreprises, des fabricants, des ministres, de l'OMS [un tel discours] : "C'est un très bon vaccin - mais nous devons vous dire que si vous êtes vacciné, vous pouvez quand même attraper la maladie ! Et nous ne sommes pas sûrs, mais il se peut que cela ralentisse la transmission". Ce n'est pas normal. Si vous êtes vacciné avec un vaccin efficace, vous êtes protégé. Vous ne devriez plus avoir à porter de masque, vous devriez avoir une vie normale. Mais en fait, dans de nombreux pays, on dit : "Oh, vous avez été vacciné, mais vous n'êtes pas vraiment protégé." Et là, on dit aux vaccinés - qui sont censés être protégés, qui devraient avoir confiance ! - "Oh, les non vaccinés vont vous contaminer !". Maintenant, en ce qui concerne le "passeport sanitaire" : vous savez qu'ils ont publié [cette proposition] il y a cinq semaines en Israël, et ils étaient proches de la guerre civile en Israël. Ils se battaient à l'intérieur des familles. Le "vaccin" était obligatoire pour les médecins, pour les étudiants. Et maintenant, ils ont arrêté cette [obligation].

En France, le président Macron s'exprimera demain soir [12 juillet] et devrait dire [comme il l'a finalement fait, note de UK Column] que la vaccination sera obligatoire pour les travailleurs de la santé, les prestataires de soins et pour participer à certains [aspects de] la vie publique. Je pense que c'est un grand scandale, et je pense qu'il y aura une guerre civile si nous suivons cette voie. Brian Gerrish : Anne-Marie, puis-je vous poser la même question sur les effets indésirables des vaccins ? Nous voyons les chiffres recueillis ici au Royaume-Uni ; nous savons que la MHRA dit que peut-être seulement 10% des réactions les plus graves sont [jamais] enregistrées, et la MHRA dit aussi que peut-être seulement 2% à 4% des réactions indésirables plus mineures sont enregistrées. Il y a donc un sous-enregistrement flagrant des réactions graves, et pourtant on dit constamment au public qu'il est sécure. À votre avis, quelle est la principale raison d'une telle augmentation des effets indésirables du "vaccin" ? Anne-Marie Yim : Comme vous le signalez, les chiffres officiels des décès dus aux "vaccinations" sont d'environ 15 000 [à travers l'Europe]. Ils étaient de 14 000 mais ils ont augmenté, et nous avons maintenant officiellement 15 000 décès [enregistrés dans] le réseau de pharmacovigilance [Eudravigilance]. Et en effet, il est sous-déclaré. Les gens disent 10% ; en France, parfois même 5%. Il faut donc multiplier (sans doute) ce chiffre par [près] de cent, oui. Tout d'abord, pourquoi est-il sous-déclaré ? Parce que cela devrait être fait par un médecin : par exemple, lorsque vous vous faites vacciner et que vous avez des effets indésirables, vous devriez aller voir un médecin, votre médecin traitant, et vous devriez lui dire, et ensuite il est censé remplir un formulaire en ligne, et cela prend quinze minutes, et cela va à un réseau. Par exemple, au Luxembourg, nous devons l'envoyer au groupe de Nancy [dans l'est de la France], car nous travaillons avec la Région du Grand Est [française]. C'est la raison pour laquelle les chiffres sont inférieurs [à la réalité], sont sous-déclarés : que ce soit pour les CDC ou le VAERS, tous ces sites officiels signalent des caillots sanguins avec AstraZeneca, et avec Pfizer vous avez la paralysie de Bell.

Comme le dit le professeur Perronne, on peut avoir une myocardite, surtout chez les jeunes. C'est ce qu'a déclaré le Dr Hervé Seligmann [Partie 1 | Partie 2 de l'interview de UK Column] : en Israël, ils ont vu des jeunes gens contracter une myocardite, en particulier des hommes de moins de 45 ans. Comme le dit le professeur Perronne, il y a une corrélation [entre l'âge et la mortalité due au vaccin contre la Covid] : beaucoup de personnes âgées meurent et pas les jeunes. Pourquoi ? Parce que [les jeunes] ont un niveau élevé de glutathion, et donc ils ne meurent pas ; ils sont protégés, par rapport au stress oxydatif induit par la vaccination [chez les personnes âgées]. Je tiens à souligner que, même si je sais que nous ne parlons pas de traitements, il est très important [de souligner] que les personnes qui reçoivent des injections intraveineuses de glutathion se rétablissent très bien, car cela les libère des effets induits par le stress oxydatif. Les effets indésirables secondaires sont essentiellement une tempête de cytokines, qui entraîne une défaillance des organes. Cela peut être le cœur, le cerveau, les poumons ou les reins. Vous pouvez avoir le processus [dans n'importe lequel de ces organes]. La maladie pulmonaire évolue très rapidement, et lorsqu'elle atteint un certain stade, vous avez ce processus d'inflammation et ces caillots qui vont ensuite partout, dans vos organes. S'ils vont dans le cerveau, vous avez [une thrombose] ; s'ils vont dans le cœur, bien sûr, et que vous avez tout ce processus d'inflammation, cette fuite d'eau dans l'organe, alors l'organe cesse de fonctionner. En gros, vous êtes mis à l'arrêt ; vos fonctions vitales sont arrêtées. Et cela peut être très abrupt et très brutal, et tout peut se passer en 24 heures. Et maintenant, les gens ont découvert qu'il y a cet oxyde de graphène : une équipe espagnole a signalé que cet oxyde de graphène [entrant] dans le cerveau, qui cause également le syndrome de Guillain-Barré, et qui mange la myéline, [le revêtement] des nerfs. Des personnes ont également signalé des réactions allergiques, comme un choc anaphylactique, et parfois aussi des saignements de la peau. Ce sont des réactions indésirables très graves, et pourtant les médias continuent de nous dire : "Le vaccin est sûr, il est efficace, et les avantages l'emportent largement sur les risques, donc nous devrions continuer à vacciner les gens" ! Je pense que tout cela n'est que de la propagande. La réalité est que le vaccin ne fonctionne pas. Il tue dans 42% de ces cas, mais si vous transposez cela dans une population randomisée, cela signifie qu'il tue tout le temps, il tue 100% du temps. Donc, fondamentalement, il déclenche le processus de vieillissement et le cancer, et ce n'est que le début. Je pense que c'est [seulement] le début de ce que nous allons voir.

Ils nous mentent. Ils disent que c'est sûr ; non, ce n'est pas sûr, ça tue des gens. Il tue des gens. Il ne protège pas contre les variants, il ne protège pas contre la transmissibilité, il ne protège pas contre la maladie. Alors pourquoi le faisons-nous ? Les personnes qui prennent le "vaccin" disent : "Oh, c'est parce que je veux voyager. Je veux partir en vacances. Je veux aller à l'école. Je veux pouvoir passer mon examen. Je veux pouvoir aller au restaurant. Je veux pouvoir avoir une vie normale." C'est en gros ce que disent les gens. L'un des principaux [phénomènes] rapportés est le test magnétique sur le site de la vaccination : cela aimante. Les gens les ont mesurés, et il y a un champ électromagnétique qui est créé. Les gens ont creusé la question et ont découvert qu'une nanoparticule lipidique était fabriquée par une société appelée Acuitas Therapeutics [du Canada], qui la fournit à Pfizer/BioNTech [et] Moderna. Elles [les nanoparticules lipidiques utilisées pour administrer les vaccins contre la Covid-19] ont trois composants : tout d'abord, des phospholipides (une graisse), de la binase [comme indiqué], mais aussi de l'oxyde ferreux et du polyéthylèneglycol. [L'oxyde ferreux] est inséré [comme entendu] avec le polyéthylène glycol dans la couche de phospholipides. Et cela [y compris l'oxyde ferreux] va dans votre cerveau. Il peut traverser la barrière hémato-encéphalique. Normalement, il ne devrait pas, mais il peut aller et passer dans votre cerveau. Et il y a aussi cet oxyde de graphène. En fait, tout ce qui concerne cette injection est toxique : non seulement l'ARN messager et les protéines de pointe, qui provoquent des inflammations et peuvent s'intégrer à l'ADN, mais aussi l'oxyde de graphène. Donc clairement, à tous points de vue, c'est un poison. Brian Gerrish : Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce qui est un sujet très difficile à entendre pour beaucoup de gens, mais nous devons être réalistes quant aux inquiétudes sur ce qui se passe. J'aimerais revenir au professeur Perronne. Juste une dernière question, car vous avez couvert beaucoup de terrain. Professeur, je voudrais vous demander : si vous étiez aux commandes en ce moment, si vous aviez le pouvoir en France, que feriez-vous pour résoudre la situation que vous voyez ? Christian Perronne : Tout d'abord, j'arrêterais la soit-disante campagne de "vaccination". Je favoriserais, auprès des médecins généralistes, le traitement précoce par l'ivermectine, le zinc, la vitamine C et la Doxycycline ou l'azithromycine. De même, j'encouragerais l'isolement strict des patients symptomatiques, car c'est ainsi que l'on contrôle la transmission : deux semaines d'isolement suffisent, pendant la période de contagion des personnes symptomatiques, mais strictement isolées, avec un masque si nécessaire, etc. Il faut les traiter très tôt. Et si vous faites cela, cela met rapidement fin [à la transmission]. Je suis favorable à l'isolement strict des patients symptomatiques, mais les mesures de confinement qui ont été mises en place dans de très nombreux pays du monde sont complètement stupides. On n'arrête pas une épidémie avec un confinement, avec des masques dans la rue ! Cela a été démontré au Danemark, avec des études randomisées sur des personnes portant ou non des masques. Le masque n'est pas efficace. Donc je rétablirais immédiatement toutes les libertés publiques, parce que maintenant, la France n'est plus une démocratie, c'est comme une dictature, avec seulement cinq ou six personnes autour de la table qui peuvent maintenant contourner le Parlement et dire "la vaccination est obligatoire" et ainsi de suite. Alors rétablissez la liberté, rétablissez la démocratie, arrêtez ces campagnes inutiles dites de "vaccination" pour une maladie dont le taux de mortalité est très, très faible, et traitez immédiatement les patients sans confirmation [entendu lors de l'interview].

Et aussi, arrêtez les tests PCR sur la population générale asymptomatique. C'est complètement anti-scientifique. Les personnes qui ont mis au point le test PCR n'ont jamais, jamais fait de tests PCR à grande échelle sur des patients asymptomatiques, car on obtient un taux énorme de faux positifs. Donc c'est très simple : vous isolez les cas, vous les traitez, et c'est fini. Brian Gerrish : Merci beaucoup, Professeur. Et, Anne-Marie, que diriez-vous à vos collègues scientifiques qui, pour le moment, ne semblent pas voir les dangers que vous voyez ? Anne-Marie Yim : Je pense qu'ils le voient tous, mais qu'ils ont peur. Il y a deux types de scientifiques : ceux qui [pratiquent] la corruption et qui sont corrompus, comme le Dr Fauci et tous les autres, comme Bill Gates et tous ces gens. Ils sont dans le cockpit en ce moment. De bons professeurs, comme le professeur Perronne et le professeur Raoult, ou le Dr Ochs, sont poursuivis et traînés devant les tribunaux par la [profession] médecine elle-même. Le Conseil médical poursuit les médecins français, et c'est la même chose en France, au Canada, au Luxembourg ; nous voyons le même schéma partout. C'est un schéma que nous observons ici. Vous savez, nous devons avoir le courage d'aller voir ces gens et de leur dire : "Vous êtes corrompus. Toutes les politiques que vous imposez n'ont aucun sens. Elles ne sont pas fondées sur la science, ni sur la loi. Vous essayez de nous priver de nos libertés. Vous exercez une pression sociale sur nous : si vous ne vous faites pas vacciner, vous perdrez votre emploi. Et si vous voulez voyager, il vous faut le vaccin. C'est du chantage". Tous les scientifiques devraient avoir le courage de dire : "Trop, c'est trop". Pas seulement les scientifiques, les avocats aussi. Ils connaissent tous la vérité. Tout le monde connaît la vérité ; il s'agit juste de savoir si nous nous battons ou pas. Nous conformons-nous à la société, au système, ou pas ? Et je pense que notre soif de liberté devrait vaincre notre peur, et que nous devrions simplement dire "Stop. Arrêtez cette campagne de vaccination. Arrêtez-la, et arrêtez-la maintenant." Brian Gerrish : Merci beaucoup de vous joindre à nous. C'était vraiment fantastique d'entendre les informations que vous avez transmises sur ce sujet très important. Nous espérons qu'en diffusant ce matériel, d'autres personnes commenceront à se réveiller aux dangers du programme de "vaccination". Ainsi, Professeur Perronne et Anne-Marie Yim, nous espérons vivement que vos informations aideront de nombreuses personnes de notre public et d'ailleurs à comprendre ce qui se passe et à contribuer à y mettre un terme.