[Vidéo] Les médias battent les tambours de guerre avec la Russie au sujet de l'Ukraine alors que les États-Unis et les Saoudiens tuent des centaines de personnes au Yémen (MintPress News)

Les médias battent les tambours de guerre avec la Russie au sujet de l'Ukraine alors que les États-Unis et les Saoudiens tuent des centaines de personnes au Yémen

Article originel : Media Beats War Drums with Russia Over Ukraine While US/Saudis Kill Hundreds in Yemen

Par Mnar Adley

MintPress News, 30.01.22

Les journalistes Benjamin Norton et Alan MacLeod se joignent à Mnar Adley pour discuter de la façon dont les médias grand public ont passé la semaine dernière à battre les tambours de la guerre avec la Russie tout en ignorant une nouvelle attaque meurtrière des Saoudiens au Yémen, soutenue par les États-Unis.



Pendant ce temps, il n'y a pas eu un seul article sur la façon dont la coalition USA-Saoudo-émiratie a coupé l'internet au Yémen pendant plusieurs jours, tout en larguant des centaines de bombes sur des civils, faisant des centaines de morts et plus de mille blessés. Devinez quelle histoire CNN a couverte ? Les deux conflits vous ont été apportés par les fabricants d'armes.