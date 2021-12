[Vidéo] Les "protéines de pointe toxiques" produites par les vaccins contre la COVID "causent souvent des dommages permanents" chez les enfants, selon l'inventeur du vaccin à ARNm (Life Site News)

Les "protéines de pointe toxiques" produites par les vaccins contre la COVID "causent souvent des dommages permanents" chez les enfants, selon l'inventeur de l'ARNm.

Article originel : ‘Toxic spike proteins’ made by COVID jabs ‘often cause permanent damage’ in kids: mRNA inventor

Par Dr Robert Malone

Life Site News, 14.12.21





L'analyse des risques et des avantages de ce vaccin pour les enfants est loin d'être satisfaisante. En tant que parent et grand-parent, je vous recommande vivement de résister et de vous battre pour protéger vos enfants".

(LifeSiteNews) - Je m'appelle Robert Malone, et je m'adresse à vous en tant que parent, grand-parent, médecin et scientifique. Je n'ai pas l'habitude de lire un discours préparé, mais ce sujet est si important que je voulais m'assurer que chaque mot et chaque fait scientifique étaient exacts.