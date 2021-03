[Vidéo] Les statistiques sur les lésions et les décès dus aux vaccins antiCovid ne sont pas cohérentes (Off Guardian)

Les statistiques sur les lésions et les décès dus aux vaccins antiCovid ne comptent pas

Article originel : The Stats on Covid-Vaccine Injury and Death Don’t Add Up

Par Rosemary Frei*, via son site web

Off Guardian, 2.03.21

Les statistiques sur les décès et les lésions liés aux vaccins contre la Covid ne sont pas cohérents. Dans cette vidéo, Rosemary Frei met à nu l'énorme écart entre les statistiques officielles sur les décès et les lésions liées aux vaccins anti-Covid et la réalité sur le terrain. Elle expose également le conflit d'intérêts inhérent au fait que Dirk Huyer est à la fois responsable du déploiement du vaccin en Ontario et le médecin légiste en chef de la province (et que son bureau est donc chargé de déterminer les décès après vaccination).

Il y a un grand mystère qui doit être résolu. Il s'agit de savoir combien de personnes tombent malades et meurent à cause des vaccins anti-Covid. On rapporte dans le monde entier qu'un grand nombre de personnes âgées meurent au moment même où elles sont vaccinées. En de rares occasions, ces rapports de décès se retrouvent même dans la presse grand public. Un exemple est cet article de Bloomberg du 16 janvier 2021. Il cite l'Agence norvégienne des médicaments qui attribue plus d'une douzaine de décès, peut-être beaucoup plus, parmi les personnes de 75 ans et plus aux effets du vaccin à ARNm de Pfizer-BioNTech, tels que les nausées et les vomissements. Et j'ai entendu dire que beaucoup de gens tombent malades après la vaccination, en particulier les personnes âgées. D'autres personnes, notamment des professionnels de la santé, m'ont également dit cela. Mais les autorités proclament presque toujours rapidement que les décès ne sont pas causés par les vaccins. Ils nous disent au contraire que les blessures graves sont extrêmement rares. Par exemple, le 11 février 2021, le principal responsable de la santé publique de l'Ontario, le Dr David Williams, a déclaré qu'il n'y avait eu jusqu'à présent que quatre événements indésirables graves sur plus de 380 000 doses de vaccins administrées. Deux de ces quatre événements étaient des réactions allergiques graves, a-t-il déclaré. L'un était une "lésion rénale". Le quatrième était "un événement inhabituel". Et les détails ne sont pas disponibles", a déclaré le Dr Williams. Il n'a pas mentionné de décès. Cela fait donc quatre événements indésirables graves pour 380 000 injections, ce qui équivaut à environ 1 pour 100 000 ou 0,001%. Cela ne correspond pas aux faits sur le terrain. Il y a au moins trois indices qui expliquent pourquoi les maladies graves et les décès dus au vaccin sont dramatiquement sous-déclarés. L'un de ces indices est que, depuis des années, les politiciens et les fonctionnaires de la santé publique saturent les ondes, les universités et les établissements de soins de santé avec le message selon lequel les vaccins sont sûrs et efficaces. Ils nous disent sans cesse que les effets indésirables graves sont de l'ordre d'un sur un million. Il en va de même pour les vaccins anti-Covid. On nous dit que les vaccins Moderna, Pfizer-BioNTech et autres ont été testés de manière approfondie dans le cadre de "grands essais cliniques" avant d'être utilisés dans la population en général. Et qu'ils ont dû être utilisés rapidement parce qu'ils sont essentiels pour sauver des vies au milieu de l'urgence mondiale de la maladie de Covid. Le deuxième indice pour ici en Ontario est que la même personne qui est responsable de l'introduction précipitée des vaccins dans les bras de millions de personnes dirige également le bureau qui mène les enquêtes sur les décès, y compris les décès de personnes qui sont mortes de la Covid ou qui sont décédées peu après avoir reçu un vaccin contre la Covid. Cette personne est Dirk Huyer. J'ai déjà écrit sur son rôle important dans la promotion de l'histoire officielle de la Covid et dans l'introduction précipitée des vaccins anti-Covid dans les bras de millions d'Ontariens. (Les 11 mai et le 26 mai 2020, j'ai documenté son rôle dans le changement radical de la façon dont les décès sont traités en Ontario, rendant beaucoup plus difficile de déterminer si un décès attribué à la Covid était plutôt causé par autre chose ; et le 20 octobre 2020, j'ai écrit sur la façon dont Huyer a gravi l'échelle bureaucratique en servant les puissants plutôt que la population). D'autres ont également écrit sur la façon dont le bureau du médcin légiste en chef de l'Ontario a obtenu de piètres résultats sous sa direction. Par exemple, des journalistes d'investigation du National Post, du Toronto Star et du Hamilton Spectator ont montré que Huyer et un collègue ont probablement fermé une unité de médecine légale très occupée dans le sud-ouest de l'Ontario pour se venger du personnel de l'unité qui avait déposé des plaintes officielles concernant le comportement d'intimidation des deux hommes, y compris l'ingérence dans la prise de décision fondée sur des preuves.

Et le rapport annuel 2019 du commissaire aux comptes de l'Ontario, Bonnie Lysyk, consacre un chapitre au Bureau du médecin légiste en chef et au Service de pathologie médico-légale de l'Ontario.

Parmi les graves déficits qu'elle a documentés, on peut citer "Le Bureau manque l'occasion d'utiliser plus efficacement les données de ses enquêtes sur les décès pour identifier les actions visant à améliorer la sécurité publique et à réduire les décès évitables". Officiellement, Dirk Huyer n'a pas de rôle direct dans les enquêtes sur les décès liés à la Covid. Stephanie Rea, porte-parole de Huyer et de son bureau, a répondu à une question que je lui ai posée à ce sujet ; elle m'a indiqué dans un courriel que Huyer s'était retiré de ces enquêtes en août dernier : "Le médecin légiste en chef de l'Ontario s'est retiré de tout travail que le bureau du médecin légiste en chef effectue en ce qui concerne la COVID-19 afin de maintenir l'impartialité du système d'enquête sur les décès. Le travail lié à la COVID-19 avec le Bureau du médecin légiste en chef est supervisé par deux médecins légistes en chef adjoints," Cependant, le Dr Huyer ne dit pas qu'il s'est récusé. Et il semble avoir indiqué dans une conférence de presse qu'il était impliqué dans l'enquête sur une personne décédée après avoir reçu un des vaccins anti-Covid.

Le troisième indice est que les médecins signalent rarement les événements indésirables. Lorsque des personnes tombent vraiment malades ou meurent après avoir reçu un vaccin, les médecins attribuent cela à tout sauf aux vaccins. C'est ainsi depuis des années. Quiconque se demande à haute voix si les vaccins anti-Covid ou d'autres vaccins sont nocifs est immédiatement catalogué comme "anti-vax" et "anti-science". C'est une conséquence qui met en danger la carrière des professionnels de la santé. Et bien sûr, il y a une pression énorme pour suivre l'effort de vaccination de milliards de personnes dans un délai aussi court que possible. * C'est donc là que nous en sommes aujourd'hui. Plus d'un demi-million de doses de vaccin ont été administrées aux habitants de l'Ontario seulement. La ruée vers la vaccination des 15 millions d'habitants de la province est en marche pour septembre. Et les grands médias réclament à grands cris une accélération supplémentaire. Tout cela ne fait qu'augmenter le peu de probabilité que les autorités nous disent la vérité sur le nombre de personnes qui tombent malades ou meurent à cause des vaccins. Nous devrons donc résoudre le mystère nous-mêmes.

Je viens d'apprendre qu'une organisation appelée VaxxTracker est entrée dans la brèche. Le site web de l'organisation indique qu'ils :

"fournir à ceux qui ont reçu une quelconque vaccination un endroit sûr pour signaler les effets secondaires négatifs et aider les promoteurs dans leur travail de perfectionnement. Le site web VaxxTracker agit indépendamment de tout gouvernement, groupe pharmaceutique ou groupe de pression. Nous représentons ceux qui ont déjà reçu ou qui envisagent de recevoir une vaccination". Peut-être qu'avec des efforts collectifs comme celui-ci, nous pourrons mettre en lumière les véritables statistiques.



* Rosemary Frei est titulaire d'une maîtrise en biologie moléculaire de la faculté de médecine de l'université de Calgary. Elle a été rédactrice et journaliste médicale indépendante pendant 22 ans et est aujourd'hui journaliste d'investigation indépendante. Vous pouvez regarder son interview du 15 juin sur The Corbett Report, lire ses autres articles sur Off-Guardian, la suivre sur Twitter et lire son site web ici.