[Vidéo] Martin Kulldorff, épidémiologiste et professeur de médecine à Harvard déclare que la gestion sanitaire de la Covid "a été le plus grand fiasco de santé publique de l'histoire" (The Epoch Times)

Martin Kulldorff, épidémiologiste à Harvard, parle des passeports vaccinaux, du variant Delta et du "fiasco de santé publique"au sujet de la COVID.

The Epoch Times, 10.08.21



"Ceux qui poussent à la mise en place de ces vaccins obligatoires et de ces passeports vaccinaux ... font beaucoup plus de tort à la confiance dans les vaccins que n'importe qui d'autre ", déclare le Dr Martin Kulldorff, l'un des plus grands épidémiologistes au monde.

Dans cet épisode, nous nous entretenons avec le Dr Kulldorff sur l'immunité à la COVID-19, les vaccins, le variant Delta et les raisons pour lesquelles il estime que la réponse mondiale à la COVID a été le "plus grand fiasco de santé publique de l'histoire".

Le Dr Martin Kulldorff est professeur de médecine à la Harvard Medical School et biostatisticien et épidémiologiste au Brigham and Women's Hospital. Il a contribué à l'élaboration du système actuel des CDC pour la surveillance des risques potentiels liés aux vaccins, et il est également l'un des coauteurs de la Déclaration de Great Barrington, qui plaide pour une "protection ciblée" des plus vulnérables, au lieu de confinements.



Jan Jekielek : Dr. Martin Kulldorff, c'est un plaisir de vous avoir sur American Thought Leaders.

Dr. Martin Kulldorff : C'est un plaisir, merci de me recevoir.

M. Jekielek : Nous sommes à environ un an et demi de la pandémie de coronavirus. Nous avons eu des confinements. Nous avons eu une émergence hors des confinements en ce moment dans des endroits comme New York. Nous nous rapprochions d'une sorte de semblant de normalité, et maintenant nous avons la variante Delta et il est à nouveau question de confinement.

Nous avons des pays qui ont été en fait en confinements perpétuels. Vous avez décrit la réponse globale à la COVID comme, et je vais vous citer, "le plus grand fiasco de santé publique de l'histoire". Cela semble être une grande déclaration. Dites m'en plus.



Dr. Kulldorff : Je pense que c'est le cas, sans aucun doute. Il y a deux aspects à cela. D'une part, alors que n'importe qui peut être infecté par la COVID, il y a une différence de plus de mille fois dans le risque de décès entre les personnes les plus âgées et les plus jeunes. Donc, avec la croyance naïve que ces mesures de confinement protégeraient tout le monde - alors que maintenant, évidemment, nous savons que cela n'a pas fonctionné - beaucoup de gens ont été infectés par la COVID, et beaucoup de gens sont morts.

Mais on croyait naïvement que ces mesures protégeraient les personnes âgées. Pour cette raison, nous n'avons pas mis en œuvre les mesures de santé publique de base pour faire ce qui était nécessaire pour protéger ces personnes âgées à haut risque. Et à cause de cela, beaucoup d'entre elles sont mortes inutilement de la COVID. L'autre aspect de la question est celui des dommages collatéraux de ces confinements.

Par exemple, les enfants ne sont pas allés à l'école. Les enfants courent un risque minuscule en termes de mortalité. Ils peuvent être infectés, c'est certain, mais le risque de COVID pour les enfants est inférieur au risque de la grippe annuelle, qui est déjà très faible pour les enfants. Pour eux, ce n'est donc pas un risque. La Suède en est un exemple...



